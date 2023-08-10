Деми Мур и ее неидеальная история

«Огни святого Эльма»

После ухода из мыльной оперы Мур с трудом начала строить карьеру в кино. Она сыграла дочь Майкла Кейна в фильме «Во всем виноват Рио» (1984), который не привлек внимания ни критиков, ни зрителей. Получив главную роль, Мур сыграла возлюбленную Джона Крайера в фильме «Только большое чувство» (1984), но внимание публики она привлекла только в фильме «Огни святого Эльма» (1985).

Этот фильм рассказывал о жизни группы друзей после окончания колледжа. В актерский состав фильма также вошли такие молодые звезды, как Роб Лоу, Эндрю МакКарти, Джадд Нельсон, Элли Шиди и Эмилио Эстевес. Многие из этих исполнителей стали не менее известны своими внеэкранными выходками и тусовочным образом жизни.

Личная жизнь

Мур развелась со своим первым мужем в 1984 году. Она начала встречаться с Эмилио Эстевесом, и в 1985 году они обручились. В 1986 году они вместе снялись в фильме «Мудрость», сценаристом и режиссером которого был Эстевес. В том же году Мур снялась у Роба Лоу в фильме «Что случилось прошлой ночью», посвященном молодым одиночкам в Чикаго.

Критик Роджер Эберт высоко оценил их игру, сказав, что фильм «дает им лучшие актерские возможности, которые когда-либо были у каждого из них, и они используют их по максимуму». Он также выделил Мур как «особенно впечатляющую». В этом фильме нет ни одной романтической ноты, которую ей не пришлось бы сыграть, и она играет их безупречно»