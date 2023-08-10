Деми Мур и ее неидеальная история

Кто такая Деми Мур?
Деми Мур родилась в 1962 году и в подростковом возрасте попала в мыльную оперу «Главная больница», а затем получила признание на большом экране благодаря фильму «Огонь святого Эльма».
В 1990 году Мур снялась в фильме «Привидение», который, наряду с ее браком с Брюсом Уиллисом, на несколько лет закрепил за ней статус голливудской звезды. Такие провальные фильмы, как «Стриптиз» и «Солдат Джейн», ознаменовали конец ее карьеры, хотя она продолжала появляться в таких фильмах, как «Ангелы Чарли 2», и в то же время публично сталкивалась с профессиональными и личными препятствиями.
Деми Мур. Фото: кадр из сериала «Главная больница» (1982)
Ранняя жизнь
Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико. Ее родители разошлись еще до ее рождения, и она воспитывалась матерью и отчимом, Вирджинией и Дэнни Гайнсами, которые сильно пили.
К 14 годам Мур более 30 раз переезжала с места на место и в конце концов поселилась в Лос-Анджелесе. Позже Мур объясняла в журнале Interview:
«Много переезжая, я научилась ассимилироваться в любом новом окружении и быстро находить общий язык с людьми. Я думаю, что это был один из самых сильных факторов, способствовавших моему становлению как актера».
Деми Мур. Фото: Global Look Press. Постер к/ф «Стриптиз» (1996)
Звезда мыла и первые роли
В 16 лет Мур бросила школу и некоторое время работала сборщицей долгов, а также пробовала себя в модельном бизнесе. Кроме того, у нее появился интерес к актерскому мастерству. В 1981 году Мур получила роль в популярном телесериале «Главная больница». В течение двух лет она играла журналистку Джеки Темплтон. В том же году Мур дебютировала в кино, снявшись в независимой драме «Выбор».
Во время работы в «Главной больнице» Мур нашла время для нескольких кинопроектов. После свадьбы с музыкантом Фредди Муром в 1981 году она вместе с ним снялась в трехмерном научно-фантастическом фильме ужасов «Паразит» (1982). Мур также сыграла небольшую роль в мыльной опере «Молодые влюбленные доктора» (1982).
Деми Мур. Фото: кадр из к/ф «Паразит» (1982)
«Огни святого Эльма»
После ухода из мыльной оперы Мур с трудом начала строить карьеру в кино. Она сыграла дочь Майкла Кейна в фильме «Во всем виноват Рио» (1984), который не привлек внимания ни критиков, ни зрителей. Получив главную роль, Мур сыграла возлюбленную Джона Крайера в фильме «Только большое чувство» (1984), но внимание публики она привлекла только в фильме «Огни святого Эльма» (1985).
Этот фильм рассказывал о жизни группы друзей после окончания колледжа. В актерский состав фильма также вошли такие молодые звезды, как Роб Лоу, Эндрю МакКарти, Джадд Нельсон, Элли Шиди и Эмилио Эстевес. Многие из этих исполнителей стали не менее известны своими внеэкранными выходками и тусовочным образом жизни.
Личная жизнь
Мур развелась со своим первым мужем в 1984 году. Она начала встречаться с Эмилио Эстевесом, и в 1985 году они обручились. В 1986 году они вместе снялись в фильме «Мудрость», сценаристом и режиссером которого был Эстевес. В том же году Мур снялась у Роба Лоу в фильме «Что случилось прошлой ночью», посвященном молодым одиночкам в Чикаго.
Критик Роджер Эберт высоко оценил их игру, сказав, что фильм «дает им лучшие актерские возможности, которые когда-либо были у каждого из них, и они используют их по максимуму». Он также выделил Мур как «особенно впечатляющую». В этом фильме нет ни одной романтической ноты, которую ей не пришлось бы сыграть, и она играет их безупречно»
Деми Мур, Эмилио Эстевес и др. Фото: кадр из к/ф «Огни святого Эльма» (1985)
Брак с Брюсом Уиллисом и слава «Привидения»
В 1986 году Деми Мур снялась вместе с Джоном Кьюсаком в популярной комедии «Одно безумное лето». Она стабильно работала, но ей еще не удалось добиться большого кассового успеха. В 1987 году они с Эстевесом расстались, и Мур познакомилась с актером Брюсом Уиллисом, который в то время снимался в популярном телешоу «Детективное агентство «Лунный свет» с Сибилл Шепард.
Они начали встречаться и поженились в ноябре 1987 году в Лас-Вегасе. В 1988 году у них родилась первая дочь Румер, названная в честь британской писательницы Румер Годден.
В том же году Мур вернулась на большой экран, снявшись в апокалиптическом триллере «Седьмое знамение». Она сыграла беременную женщину, пытающуюся остановить конец света. Несмотря на несколько положительных отзывов, фильм собрал в прокате всего около 16 миллионов долларов.
Следующим фильмом Мур стала более легкая картина «Мы не ангелы» (1989), в которой снялись Роберт Де Ниро и Шон Пенн. Несмотря на впечатляющий актерский состав, фильм не нашел отклика у зрителей.
Самый большой прорыв в карьере Мур произошел в 1990 году в романтической драме «Привидение». Она сыграла Молли, молодую женщину, чей муж Сэм (Патрик Суэйзи) был убит. Его дух вместе с медиумом (Вупи Голдберг) пытается отомстить за его смерть и защитить Молли от тех, кто в этом замешан.
Мур заслужила похвалу за работу над фильмом, который стал большим хитом, собрал в прокате около 218 миллионов долларов и был удостоен пяти номинаций на премию «Оскар».
Дэми Мур и Патрик Суэйзи. Фото: кадр из к/ф «Привидение» (1990)
«Несколько хороших парней» и «Стриптиз»
В двух следующих фильмах Мур, «Сплошные неприятности» (1991) и «Жена мясника» (1991), проявилась ее комедийная сторона. Однако оба фильма не привлекли особого внимания зрителей.
В том же году Мур стала предметом всеобщего внимания благодаря скандальной обложке журнала Vanity Fair. Актриса в ожидании ребенка позировала для фото в обнаженном виде.
«Люди в этой стране не хотят принимать материнство и чувственность. ... Ты либо сексуальна, либо ты мать. Я не хочу, чтобы мне приходилось выбирать»,- сказала она в интервью журналу Interview.
Вскоре после появления этого номера в продаже Мур и Уиллис отпраздновали рождение своей второй дочери Скаут.
Вместе с Томом Крузом Мур сыграла крутого военного юриста в нашумевшем фильме «Несколько хороших парней» (1992). Ее коммерческий успех продолжился в фильме «Непристойное предложение» (1993), где она в паре с Вуди Харрельсоном сыграла семейную пару, оказавшуюся в затруднительном финансовом положении и отправившуюся в Лас-Вегас. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм собрал в прокате приличные $104 млн.
В 1994 году Мур родила третьего ребенка от Уиллиса - дочь Таллулу. В том же году она снялась в фильме «Разоблачение» с Майклом Дугласом в главной роли. Мур сыграла топ-менеджера, который сексуально домогается героя Дугласа. В интервью журналу Entertainment Weekly она объяснила, почему согласилась на эту неоднозначную роль:
«Я никогда раньше не играла злодеев, и это было привлекательно для меня. Я никогда не выходила на съемочную площадку, где меня буквально трясло перед каждой сценой. Я никогда не входила в роль человека, который настолько коварен - она просто очень страшная».
В 1995 году Мур вошла в историю кино, став самой высокооплачиваемой актрисой того времени, получив 12,5 миллионов долларов за фильм «Стриптиз» (1996). Фильм рассказывает о матери-одиночке, которая работает стриптизершей, чтобы заработать деньги на борьбу с бывшим мужем за опеку над их дочерью (ее играет настоящая дочь Мур - Румер).
Деми Мур и Роберт Редфорд. Фото: кадр из к/ф «Непристойное предложение» (1993)
Профессиональные и личные проблемы
В это время Мур столкнулась с более серьезными личными проблемами. В 1997 году у ее матери, с которой она не общалась, был диагностирован рак мозга, и мать и дочь наконец-то воссоединились. Мур оставалась с матерью в последние месяцы ее жизни. Вирджиния Гайнс умерла от своей болезни в июле 1998 года. В это же время произошла еще одна потеря - Мур и Уиллис объявили о своем расставании после более чем 10 лет брака.
Мур продолжала испытывать трудности и на профессиональном поприще. В 1997 году она снялась в фильме «Солдат Джейн» в роли первой женщины, попытавшейся вступить в элитное военное подразделение «Морские котики». Для этой роли Мур усиленно тренировалась, поднимая тяжести по два часа в день и совершая длинные пробежки. Для одной из сцен она даже сбрила волосы. Однако все это привело к тому, что фильм не получил должного успеха в прокате. Позднее Мур сказала, что статьи в прессе «убили фильм «Солдат Джейн» еще до того, как он успел выйти на экраны».
Однако в это время она добилась успеха благодаря своей продюсерской компании Moving Pictures. Мур подписала контракт на продюсирование хитовой комедии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» (1997) и ее продолжений - «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» (1999) и «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002).
Деми Мур. Фото: кадр из к/ф «Солдат Джейн» (1997)
«Ангелы Чарли» возвращаются
В 1998 году Мур вместе с тремя дочерьми переехала в Хейли, штат Айдахо, где они с Уиллисом ранее приобрели дом. Во время жизни в Хейли Мур в основном занималась воспитанием своих дочерей. Она оставила свою тихую жизнь в маленьком городке, снявшись в одном фильме - драме «Две жизни» (2000).
Следующий выход Мур на большой экран был провозглашен ее возвращением. В фильме «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003) она сыграла злодейку по имени Мэдисон Ли. Мур снялась в фильме напротив таких молодых талантов, как Дрю Бэрримор, Люси Лиу и Кэмерон Диаз.
«Она такая милая и такая сильная. Вот женщина, у которой трое детей, а она в бикини выходит один на один с Кэмерон Диаз. Она потрясающая. Я просто наслаждаюсь ее игрой и ее смелостью», - сказал режиссер фильма МакДжи.
Дем Мур и Кэмерон Диас. Фото: кадр из к/ф «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003)
Брак с Эштоном Катчером
Приблизительно в это время Мур привлекала внимание прессы и своей внеэкранной жизнью. Она начала встречаться с 25-летним актером Эштоном Катчером, который был младше ее на 15 лет. Таблоиды не могли нарадоваться этому роману, длившемуся с мая по декабрь, и некоторые высказывали предположение, что их отношения были всего лишь рекламным трюком.
Мур и Катчер доказали, что их критики не правы, поженившись в сентябре 2005 года в своем доме в Беверли-Хиллз. Катчер очень сблизился с дочерьми Мур, которые иногда называли его «MOD» - «Мой другой папа».
Мур получила небольшую, но драматическую роль певицы-алкоголички в фильме Эмилио Эстевеса «Бобби» (2006), в котором последние часы жизни Роберта Кеннеди показаны глазами разных людей в лос-анджелесском отеле Ambassador. Ее сильная игра заслужила похвалу критиков. Вслед за этим Мур снялась в триллере «Кто Вы, Мистер Брукс?» (2007), сыграв детектива, преследующего серийного убийцу (Кевин Костнер). Затем она снялась в фильме «Без изъяна» (2008) с Майклом Кейном в главной роли.
Мур продолжала участвовать в интересных проектах. Она сыграла роль в независимой семейной драме «Слезы счастья» с Паркером Поузи, Рипом Торном и Эллен Баркин, которая была показана на Берлинском кинофестивале в феврале 2009 года. В 2010 г. Мур снялась в нуарном боевике «Бунраку» вместе с Джошем Хартнеттом и Роном Перлманом. Она также снялась вместе с Дэвидом Духовны в драме «Семейка Джонсов».
В 2011 г. Мур вновь впечатляюще сыграла в драме «Предел риска», в которой снялись Джереми Айронс, Кевин Спейси и Пол Беттани. В том же году она расширила свою работу за камерой, подписав контракт с кабельной сетью Lifetime на несколько новых проектов.
Деми Мур. Фото: кадр из к/ф «Бобби» (2006)
Развод и новые проблемы
В ноябре 2011 года Мур подала на развод с Эштоном Катчером в связи с многочисленными сообщениями о его неверности. В то время она выступила с заявлением:
«Как у женщины, матери и жены, у меня есть определенные ценности и клятвы, которые я свято соблюдаю, и именно в этом духе я решила двигаться дальше по жизни».
Их развод был оформлен в 2013 году.
В январе 2012 года Мур, похоже, переживала кризис в личной жизни. По данным TMZ, в начале года она была доставлена в больницу Лос-Анджелеса после того, как у нее случился приступ, вызванный вдыханием закиси азота. Мур не стала публично признавать этот инцидент, но все же решила обратиться за помощью в связи с некоторыми проблемами со здоровьем.
Представитель актрисы заявил, что Мур планирует получить «профессиональную помощь для лечения истощения и улучшения общего состояния здоровья». Она также отказалась от участия в фильме «Лавлэйс», посвященном знаменитой порнозвезде Линде Лавлэйс. Мур была подписана на роль феминистки Глории Стайнем.
Деми Мур и Эштон Катчер. Фото: Global Look Press
Телевидение, другие фильмы и мемуары
Вскоре Мур возобновила стабильную работу, хотя и не в центре внимания. Она сыграла заметные роли в фильмах «Очень хорошие девочки» (2014), «Заброшенный» (2015) и «Молодость по страховке» (2016), а также снялась в главной женской роли в фильме «Любовь вслепую» (2016) вместе с Алеком Болдуином.
В 2017 году Мур вернулась на телевидение, получив эпизодическую роль в четвертом сезоне популярной драмы «Империя» на канале Fox.
Возвращаясь на большой экран, Мур получила роль второго плана в мрачной комедии «Очень плохие девчонки» (2017), затем появилась в драме «С любовью, Соня» (2018) и снялась в комедии-ужастике «Корпоративные животные» (2019). Кроме того, она подготовилась к очередному телевизионному выступлению, получив роль в экранизации романа Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» на канале USA Network.
За пределами экрана Мур привлекла к себе внимание, опубликовав в сентябре 2019 года мемуары «Inside out: моя неидеальная история», в которых рассказывается о ее бурном детстве, голливудской славе и борьбе с наркотической зависимостью.
Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: Global Look Press