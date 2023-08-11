Мария Машкова: как стала актрисой, эмигрировала в США и из-за чего разругалась с отцом Владимиром Машковым

Театр

В Ленкоме Машкова прослужила до 2010 года. Ей достались роли в пьесах «Варвар и еретик», «Тартюф», «Вишневый сад». Параллельно актриса сотрудничала с театрами антрепризы и сыграла в спектаклях «Вольный стрелок Кречинский», «Три действия по четырем картинам» и других.

Кинокарьера

Учась в школе, Мария дебютировала в кино. Она сыграла вредную девочку в фильме «Маленькая принцесса» в 1997 году, через год появилась в эпизоде комедии «Мама, не горюй».