Мария Машкова: как стала актрисой, эмигрировала в США и из-за чего разругалась с отцом Владимиром Машковым

Мария Машкова — дочь знаменитого российского актера, художественного руководителя Московского театра Олега Табакова. Она появилась 19 апреля 1985 года в Новосибирске в первом, студенческом браке отца с сокурсницей по театральному училищу Еленой Шевченко. Пара встречалась с первого курса, но спустя два года после рождения дочки актеры развелись.
Маленькая Мария Машкова на коленях у бабушки, с мамой и братом. Фото: соцсети
Маша росла в городке Толмачево Новосибирской области с бабушкой и дедушкой по линии матери. Воссоединиться с родительницей девочка смогла только в семилетнем возрасте, когда мать забрала ее в Москву, где у нее уже был новый муж, режиссер Игорь Лебедев, а вскоре появились дети — Никита (1994) и Всеволод (2002).
Мария Машкова в детстве с мамой Еленой Шевченко. Фото: соцсети
В Москве девочка пошла в школу, вскоре состоялся ее театральный дебют. Она вышла на сцену в спектакле «Виктория» театра имени Владимира Маяковского, где служила ее мать, в 1992 году. Затем уже в старших классах сыграла в пьесе «Строитель Сольнес». И окончательно определилась с будущей профессией.
Мария Машкова в юности. Фото: соцсети
Только родители настояли, чтобы Маша получала экономическое образование. Девочка послушалась, стала студенткой РЭУ им.Плеханова. Но очень быстро поняла, что это ошибка, и бросила вуз. И поступила на актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. Щукина, который окончила в 2006 году. И тут же была принята актрисой в Ленком.
Мария Машкова с отцом Владимиром Машковым. Фото: соцсети
Театр
В Ленкоме Машкова прослужила до 2010 года. Ей достались роли в пьесах «Варвар и еретик», «Тартюф», «Вишневый сад». Параллельно актриса сотрудничала с театрами антрепризы и сыграла в спектаклях «Вольный стрелок Кречинский», «Три действия по четырем картинам» и других.
Кинокарьера
Учась в школе, Мария дебютировала в кино. Она сыграла вредную девочку в фильме «Маленькая принцесса» в 1997 году, через год появилась в эпизоде комедии «Мама, не горюй».
Мария Машкова в фильме «Мама, не горюй». Кадр из сериала
После поступления в вуз Машкова также не отказывалась упускать шанс появиться на экране. За это время она снялась в сериале Next 2, сыграла Бабу-Ягу в молодости в фэнтэзи «Легенда о Кащее, или В поисках тридевятого царства» и появилась в драме «Папа», режиссером которой выступил ее отец Владимир Машков.
Мария Машкова в сериале «Не родись красивой». Кадр из сериала
Известность Машковой пришла после выхода сериала «Не родись красивой» на СТС в 2005 году, где она сыграла секретаря Марию Тропинкину в фирме «Зималетто». Ее героиня — мать-одиночка, которая мечтает обрести счастье и встретить любовь.
После успеха сериала Машкову пригласили в ряд новых проектов: «Все смешалось в доме…», «Седьмой лепесток», «Закрытые пространства», «Наследство», «Горячие новости».
Мария Машкова в сериале «Света с того света». Кадр из сериала
Следующие заметные роли Машковой достались в сериалах «Забытый» в 2011 году и «Идеальный брак» в 2013-м. Главную героиню, казачку Лизу, в сериале «Бедная Liz» Мария сыграла в также в 2013 году. Также центральный персонаж многосерийного фильма «Света с того света» в 2017 году был воплощен на экране дочкой Машкова, второй сезон — в 2021 году.
В 2019 году на экраны с участием актрисы вышли мелодрама «Соленая карамель» и «Женщина в состоянии развода», обе роли Машковой были главными.
Мария Машкова в сериале «Женщина в состоянии развода». Кадр из сериала
В 2022 году Машкова снималась в военной драме «Операция «Престол», однако в 2023 году на экраны сериал вышел без нее — ее героиню пересняли с участием другой актрисы, Татьяны Арнтгольц. Дело в том, что Машкова отказалась сниматься в России и переехала в США.
Личная жизнь
Мария Машкова дважды была замужем. Первым мужем актрисы в 2005 году стал актер Артем Семакин, с которым она познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой». Мужчина был женат, воспитывал дочку, но ушел ради новой возлюбленной из семьи. Свадьбу сыграли тайно.
Артем Семакин. Фото: Global Look Press
Развелась с Семакиным актриса весной 2009 года, причиной стала его измена. И повстречала новую любовь – музыканта, бизнесмена Александра Слободяника, семья которого живет в США, сам мужчина переучился там на продюсера.
Они поженились осенью 2009 года, в следующем году родилась дочка Стефания, в 2012-м — вторая, Александра. Машкова стала жить на две страны, приезжая на киносъемки в Россию.
Мария Машкова с мужем Александром Слободяником. Фото: соцсети
Мария Машкова с дочками Стефанией и Александрой. Фото: соцсети
Конфликт с отцом
В 2022 году Машкова приняла решение остаться в США, ее отец Владимир Машков потребовал, чтобы дочь вернулась на родину. Наследница отказалась, заявила, что отец ее не понимает, и прервала с ним общение.
Владимир Машков. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
В Америке Машкова старается строить кинокарьеру. Поначалу у нее не складывалось, и она уже было задумалась о смене профессии. Однако стало известно, что ее взяли в проект «Ради всего человечества», где она исполнит роль русской девушки Светланы, которая является вторым пилотом космического корабля.
Во время забастовки американских актеров и сценаристов Мария в числе прочих также вышла на улицу с плакатом, демонстрируя, что относит себя к числу артистов США.