Очаровательная блондинка и многогранная актриса: путь к успеху Мишель Пфайффер

Кто такая Мишель Пфайффер?

После победы на конкурсе красоты «Мисс Оранж» в 1978 году Мишель Пфайффер стала успешной актрисой, получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Знаменитые братья Бейкер» и сыграла роль женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается».

За роль в фильме «Волшебник лжи» она была номинирована на премию «Золотой глобус». С 1993 года Пфайффер, имеющая звезду на Голливудской аллее славы, замужем за телевизионным сценаристом и продюсером Дэвидом Э. Келли.

Ранняя жизнь и карьера

Мишель Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в Санта-Ане, штат Калифорния, в подростковом возрасте выиграла несколько конкурсов красоты. После непродолжительного обучения на судебного репортера Пфайффер решила заняться актерской карьерой. Она начала сниматься на телевидении, участвуя в таких шоу, как «Остров фантазий».