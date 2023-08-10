Очаровательная блондинка и многогранная актриса: путь к успеху Мишель Пфайффер

Кто такая Мишель Пфайффер?
После победы на конкурсе красоты «Мисс Оранж» в 1978 году Мишель Пфайффер стала успешной актрисой, получила номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Знаменитые братья Бейкер» и сыграла роль женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается».
За роль в фильме «Волшебник лжи» она была номинирована на премию «Золотой глобус». С 1993 года Пфайффер, имеющая звезду на Голливудской аллее славы, замужем за телевизионным сценаристом и продюсером Дэвидом Э. Келли.
Ранняя жизнь и карьера
Мишель Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в Санта-Ане, штат Калифорния, в подростковом возрасте выиграла несколько конкурсов красоты. После непродолжительного обучения на судебного репортера Пфайффер решила заняться актерской карьерой. Она начала сниматься на телевидении, участвуя в таких шоу, как «Остров фантазий».
Мишель Пфайффер в молодости. Фото: Global Look Press
«Бриолин-2», «Лицо со шрамом»
Пфайффер получила небольшую роль в фильме «Пропадая от любви» (1980), но прорывом стал фильм «Бриолин-2» (1982). Хотя продолжение популярного мюзикла оказалось не очень успешным, оно помогло познакомить зрителей с экранной красавицей.
Вскоре она перешла в ставшую классической криминальную драму «Лицо со шрамом» (1983) и показала критикам, что может держать себя в руках, снявшись в главной роли вместе с Аль Пачино.
Мишель Пфайффер и Аль Пачино в фильме «Лицо со шрамом». Фото: Global Look Press
«Иствикские ведьмы», «Опасные связи»
В течение нескольких последующих лет Пфайффер играла самые разные роли. Так, она сыграла вместе с Рутгером Хауэром и Мэтью Бродериком в фантастическом приключенческом фильме «Леди-ястреб» (1985). Затем она сыграла одну из главных героинь в фильме «Иствикские ведьмы» (1987) вместе с Шер и Сьюзен Сарандон.
Она снялась в исторической драме «Опасные связи» (1988) с Джоном Малковичем и Гленн Клоуз. В фильме Пфайффер играет роль невольной пешки в пари между героями Малковича и Клоуз. За эту роль она получила свою первую номинацию на премию «Оскар».
Мишель Пфайффер в фильме «Опасные связи». Фото: кадр из фильма
Пфайффер проявила свои комедийные способности, снявшись в 1988 году в комедии «Замужем за мафией». Два года спустя она получила еще одну номинацию на премию «Оскар» за роль знойной певицы в фильме «Знаменитые братья Бейкер», где снялась вместе с братьями Бо и Джеффом Бриджесами.
В романтической комедии 1991 года «Фрэнки и Джонни» Пфайффер попыталась спрятать свою выдающуюся внешность, чтобы сыграть одинокую официантку, которая завязывает отношения с другим работником ресторана, сыгранным Пачино.
Роль женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается»
Актриса приняла участие в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» (1992), где главную роль сыграл Майкл Китон. В этом фильме Пфайффер сыграла легендарную злодейку — женщину-кошку, и больше внимания было уделено ее облегающему костюму, чем игре.
Мишель Пфайффер в роли женщины-кошки в фильме «Бэтмен возвращается». Фото: кадр из фильма
«Один прекрасный день», «Близко к сердцу»
В 1993 году Пфайффер сыграла женщину, полную интриг и скандалов, которая завоевывает сердце героя Дэниела Дэй-Льюиса в фильме Мартина Скорсезе «Эпоха невинности». В 1996 году она сыграла измученную одинокую мать, которая в конце концов влюбляется в Джорджа Клуни в фильме «Один прекрасный день».
В другом романтическом фильме — «Близко к сердцу» (1996), действие которого происходит в редакции телевизионных новостей, — она снялась вместе с легендой экрана Робертом Редфордом.
«Я — Сэм», «Белый олеандр»
Пфайффер стала более избирательной к своим ролям. Она снялась в фильме «Что скрывает ложь» (2000) с Харрисоном Фордом. Также сыграла вместе с Шоном Пенном в фильме «Я — Сэм» (2001) — душераздирающей истории о душевнобольном человеке, который борется за сохранение своей маленькой дочери.
Мишель продолжила исследовать семейные проблемы в фильме 2002 года «Белый Олеандр», сыграв мать, чья жизнь рушится, когда ее приговаривают к тюремному заключению, а дочь передают на воспитание в приемную семью.
Мишель Пфайффер и Шон Пенн в фильме «Я — Сэм». Фото: Global Look Press
«Лак для волос»
В 2007 году Пфайффер вернулась на большой экран после нескольких лет отсутствия. Она сыграла впечатляющую юмористическую роль в хитовом мюзикле «Лак для волос», где снялась вместе с Джоном Траволтой, Кристофером Уокеном и Никки Блонски.
Затем она снялась в нескольких фильмах, не имевших большого успеха, в том числе в семейном приключении «Звездная пыль» (2007) с Робертом Де Ниро и драме «Личное» (2009) с Эштоном Катчером.
«Мрачные тени», «Лжец, великий и ужасный»
Пфайффер вновь поработала с Бертоном в фильме «Мрачные тени» 2012 года, где снялась с Джонни Деппом, а в том же году появилась в семейной драме «Люди как мы».
В 2017 году она воссоединилась с Де Ниро в фильме «Лжец, великий и ужасный» о печально известном организаторе схемы Понци Берни Мэдоффе. За роль жены Мэдоффа Рут Пфайффер получила номинацию на премию «Золотой глобус».
Постер фильма «Мрачные тени». Фото: Global Look Press
«Человек-муравей и Оса», «Малефисента»
В 2018 году Пфайффер погрузилась в мир супергероинь, сыграв героиню комиксов Marvel Джанет Ван Дайн (она же Оса) в фильме «Человек-муравей и Оса». После той же роли в фильме «Мстители: Финал», актриса появилась в фильме «Малефисента: Владычица тьмы» в конце того же года.
Мишель Пфайффер с мужем Дэвидом Келли. Фото: Global Look Press
Муж и дети
В 1993 году Пфайффер удочерила дочь Клаудию, а в том же году вышла замуж за телевизионного сценариста-продюсера Дэвида Э. Келли. В 1994 году в их семье родился сын Джон Генри. Ранее Пфайффер была замужем за актером Питером Хортоном.