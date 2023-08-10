Откровенная, дерзкая и порой неуправляемая: как Кортни Лав стала одной из самых ярких фигур альтернативного рока

Кто такая Кортни Лав?
Рокерша Кортни Лав выросла в коммуне, училась в исправительной школе и в 16 лет стала стриптизершей. В 1989 году она создала группу Hole, а в 1992 году вышла замуж за фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна.
После смерти Кобейна Лав продолжала выступать и выпускать альбомы — в том числе Celebrity Skin и Nobody's Daughter — вместе с Hole.
Кортни Лав. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Кортни Лав родилась 9 июля 1964 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Откровенная, дерзкая и порой неуправляемая, Лав стала одной из самых ярких фигур альтернативного рока. Она — вдова легендарного фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, а также успешная сольная исполнительница. Однако Лав чаще попадает в заголовки газет благодаря своим возмутительным поступкам, чем таланту.
Ее родители — Хэнк Харрисон, участник группы Grateful Dead, и Линда Кэрролл, психотерапевт, — развелись, когда ей было всего 5 лет. Воспитываемая матерью, Лав несколько лет жила в коммуне. Затем в раннем подростковом возрасте она попала в исправительную школу за воровство в магазинах, а в 16 лет стала стриптизершей. Живя в Орегоне, она подружилась с Кэт Бьелланд.
Кортни Лав. Фото: Global Look Press
Музыка и актерское мастерство
После нескольких попыток поступить в колледж Лав много времени провела в путешествиях по миру, посетив такие места, как Япония, Ирландия и даже Ливерпуль, где она познакомилась с музыкантом Джулианом Коупом и переехала к нему, став постоянным гостем на его концертах. Свои путешествия она финансировала за счет денег, полученных от бабушки и от работы стриптизершей.
Отношения не продлились долго, и Лав в конце концов вернулась в Америку. Лав объединилась со своей старой подругой Бьелланд, создав вместе с Дженнифер Финч женское панк-трио Sugar Baby Doll. Примерно в это время Лав и Бьелланд разработали свой фирменный стиль одежды, появляясь на сцене в платьях babydoll, с тяжелым макияжем и неаккуратной прической.
Группа распалась после того, как Бьелланд выгнала Лав из группы. Финч стала бас-гитаристом в L7, еще одной женской альтернативной рок-группе. Позже Лав и Бьелланд воссоединились для создания группы Babes in Toyland в 1987 году с Лори Барберо на барабанах. Но вскоре Лав была вытеснена Бьелланд.
Помимо музыки, Лав пробовала себя в качестве актрисы. В 1986 году она привлекла внимание режиссера Алекса Кокса, который решил пригласить ее на небольшую роль в фильме «Сид и Нэнси». Фильм рассказывал историю самых известных в панк-музыке звездных любовников - басиста Sex Pistols Сида Вишеса и его возлюбленной Нэнси Спунген, в нем снялись Гэри Олдман и Хлоя Уэбб.
Фильм «Сид и Нэнси» не имел успеха, но Лав продолжила свою актерскую карьеру, снявшись в следующем году в другом фильме Кокса «Прямо в ад», который, однако, оказался еще более провальным.
Кортни Лав, Гари Олдман и Хлоя Уэбб. Фото: кадр из к/ф «Сид и Нэнси» (1986)
Формирование Hole
Живя в Лос-Анджелесе, Лав начала более серьезно относиться к музыке, научилась лучше играть на гитаре. В 1989 году она основала свою группу Hole вместе с Эриком Эрландсоном, который откликнулся на ее объявление о поиске музыкантов. Затем они привлекли Джилл Эмери на бас-гитару и Кэролайн Рю на барабаны.
Вскоре группа заявила о себе на андеграундной музыкальной сцене, выпустив такие синглы, как Dicknail и Retard Girl. Дебютный альбом Hole, Pretty on the Inside (1991), спродюсированный Доном Флемингом из Gumball и Кимом Гордоном из Sonic Youth, привлек внимание критиков в Англии. Вскоре Лав начал встречаться и дружить с более влиятельными музыкантами, такими как Майкл Стайп из REM и Билли Корган из Smashing Pumpkins.
Кортни Лав и участники группы Hole на обложке журнала 1998 г. Фото: Global Look Press
Брак с Куртом Кобейном
За год до выхода альбома Hole Лав встретила Кобейна из группы Nirvana в клубе Satyricon в Портленде. Позже они встретились на другом концерте в 1991 году. Через два месяца после выхода хитового альбома Nirvana «Nevermind» у пары начался бурный роман. Они поженились на гавайском пляже в феврале 1992 года.
Это был ее второй брак: в 1989 году она была очень недолго замужем за Джеймсом Морлендом. В августе 1992 года у супругов родился первый и единственный ребенок — дочь Фрэнсис Бин. Став женой иконы альтернативного рока, Лав получила толчок к развитию собственной музыкальной карьеры: крупные звукозаписывающие лейблы неожиданно стали более серьезно относиться к творчеству Лав.
Вскоре супруги оказались втянутыми в судебную тяжбу. Лав рассказала Vanity Fair, что употребляла запрещенное вещество, будучи беременной Фрэнсис. Эта история послужила поводом для официального расследования со стороны социальных служб. Но в итоге Лав и Кобейн сохранили право опеки над дочерью.
Брак с музыкантом завершился трагическими событиями 5 апреля 1994 года. Кобейн, находясь в глубокой депрессии, покончил жизнь самоубийством. Спустя несколько дней Лав зачитала оставленную им записку толпам расстроенных поклонников на поминальной службе.
Смерть Кобейна произошла незадолго до выхода первого коммерческого альбома группы Hole Live Through This (1994). Через два месяца умер басист группы Hole Кристен Пфафф. Его заменила Мелисса Ауф дер Маур.
Кортни Лав и Курт Кобейн. Фото: Global Look Press
Роли в кино
Были слухи, что Кобейн был соавтором значительной части второго альбома Hole, но Лав категорически отрицала это. Чтобы защитить группу и имя Кобейна, Лав поддерживала достаточно профессиональные отношения с оставшимися участниками группы Nirvana и в 1997 году создала с ними фирму Nirvana LLC, которая контролировало все релизы, связанные с Nirvana.
Однако со временем отношения между Лав и группой стали напряженными, и к 2001 году она решила прекратить деятельность компании.
Не желая сидеть сложа руки, Лав взяла себя в руки и нашла новую замену Пфаффу, а затем отправилась в международное турне с Hole в 1995 году, выступая на всемирных фестивалях, включая Reading. Альбом Live Through This имел успех у критиков, а песня Doll Parts заняла хорошие позиции в чартах поп-музыки и современного рока.
По-прежнему интересуясь актерской деятельностью, Лав сыграла роль Алтеи Флинт, жены издателя журнала Hustler Ларри Флинта, в фильме «Народ против Ларри Флинта» (1996). Ее экранного мужа сыграл Вуди Харрельсон, режиссер Милош Форман. Игра Лав получила большое признание и номинацию на премию «Золотой глобус» как лучшая актриса.
Кроме того, у нее завязались романтические отношения с Эдвардом Нортоном, сыгравшим в фильме роль второго плана. Спустя три года она вновь объединилась с Форманом для фильма «Человек на Луне» — биографической картины о комике Энди Кауфмане.
Кортни Лав и Вуди Харельсон. Фото: кадр из к/ф «Народ против Ларри Флинта» (1996)
Музыкальный успех
В то же время в 1998 г. группа Hole выпустила свой третий альбом Celebrity Skin, который вызвал такой же интерес поклонников, как и ее предыдущий релиз. Друг Билли Корган помог Лав и Эрландсону написать заглавную композицию, которая попала на вершину чартов современного рока. Вся запись поднялась до девятого места в альбомном чарте Billboard.
В целях продвижения альбома группа вновь отправилась в мировое турне, завершившееся в Америке совместным концертом с Мэрилином Мэнсоном. Однако сотрудничество не задалось, и Hole отказались от участия, сославшись на отсутствие вражды, но заявив, что единственной причиной этого является то, что им пришлось оплатить 50 процентов сценических расходов Мэнсона.
Возможно, слава Хоул и достигла желаемого уровня, но, выступив в 2000 году на конференции по онлайн-развлечениям Digital Hollywood, она назвала систему контрактов в сфере звукозаписи коррумпированной.
К 2001 году Лав начала терять интерес к Hole и создала недолго просуществовавшую женскую панк-рок группу Bastard. Была записана демо-запись, но после конфликтов между Лав и бас-гитаристом Джиной Кросли она так ни к чему и не привела. В мае 2002 года Hole объявили о своем распаде и о том, что Лав пора уходить в одиночество.
Кортни Лав выступает в Германии в 1999 г. Фото: Global Look Press
Скандалы
В феврале 2003 года Лав была арестована в аэропорту Хитроу по прибытии из Лос-Анджелеса на благотворительный вечер в театре Old Vic. Во время перелета рейсом Virgin Atlantic, как утверждалось, она грубо обращалась с членами экипажа, а когда самолет приземлился, Лав встретили полицейские и сопроводили в фургон, где она провела ночь под стражей, после чего была отпущена без предъявления обвинений.
В октябре Лав была арестована в Лос-Анджелесе за то, что разбила несколько окон, чтобы проникнуть в дом своего тогдашнего бойфренда, менеджера и продюсера Джима Барбера. Барбер не стал выдвигать обвинений, Лав отпустили под залог. Восемь дней спустя дочь Лав, Фрэнсис Бин, была передана на попечение Венди О'Коннор, матери Кобейна.
Кортни Лав с дочерью Фрэнсис Бин. Фото: Global Look Press
В 2003 году Лав обвинили в хранении запрещенных веществ, поэтому ее дочь проживала с бабушкой по отцовской линии. Но в январе 2005 года, пройдя реабилитацию, она вновь стала опекуншей своего ребенка.
Через три месяца после освобождения из реабилитационного центра, назначенного судом, Лав приступила к записи своего второго сольного альбома, который она взяла на время своего заключения. Однако вместо сольного проекта альбом, получивший название Nobody's Daughter, был выпущен группой Hole в апреле 2010 года.
Но Hole, выпустившая альбом, была уже не той группой, с которой Лав была связана ранее. Поскольку бывшие участники Эрландсон и Ауф дер Мауэр отказались присоединиться к Лав в рамках воссоединения группы, она набрала трех новых участников, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся в Hole.
После того как группа Hole не смогла добиться прежнего успеха, Лав объявила, что в конце 2013 года выпустит второй сольный альбом под названием Died Blonde. Также стало известно, что в это время она работала над автобиографией «Кортни Лав: My Story».
Выступление Кортни Лав на пляже Солана, Калифорния, США. 2013 г. Фото: Global Look Press