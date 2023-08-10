Откровенная, дерзкая и порой неуправляемая: как Кортни Лав стала одной из самых ярких фигур альтернативного рока

Музыка и актерское мастерство

После нескольких попыток поступить в колледж Лав много времени провела в путешествиях по миру, посетив такие места, как Япония, Ирландия и даже Ливерпуль, где она познакомилась с музыкантом Джулианом Коупом и переехала к нему, став постоянным гостем на его концертах. Свои путешествия она финансировала за счет денег, полученных от бабушки и от работы стриптизершей.

Отношения не продлились долго, и Лав в конце концов вернулась в Америку. Лав объединилась со своей старой подругой Бьелланд, создав вместе с Дженнифер Финч женское панк-трио Sugar Baby Doll. Примерно в это время Лав и Бьелланд разработали свой фирменный стиль одежды, появляясь на сцене в платьях babydoll, с тяжелым макияжем и неаккуратной прической.

Группа распалась после того, как Бьелланд выгнала Лав из группы. Финч стала бас-гитаристом в L7, еще одной женской альтернативной рок-группе. Позже Лав и Бьелланд воссоединились для создания группы Babes in Toyland в 1987 году с Лори Барберо на барабанах. Но вскоре Лав была вытеснена Бьелланд.

Помимо музыки, Лав пробовала себя в качестве актрисы. В 1986 году она привлекла внимание режиссера Алекса Кокса, который решил пригласить ее на небольшую роль в фильме «Сид и Нэнси». Фильм рассказывал историю самых известных в панк-музыке звездных любовников - басиста Sex Pistols Сида Вишеса и его возлюбленной Нэнси Спунген, в нем снялись Гэри Олдман и Хлоя Уэбб.

Фильм «Сид и Нэнси» не имел успеха, но Лав продолжила свою актерскую карьеру, снявшись в следующем году в другом фильме Кокса «Прямо в ад», который, однако, оказался еще более провальным.