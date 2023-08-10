Американская актриса и идеальная жена короля рок-н-ролла: кто такая Присцилла Пресли

Ранняя жизнь

Присцилла Пресли родилась 24 мая 1945 г. в Бруклине (штат Нью-Йорк) под именем Присцилла Энн Вагнер. Ее отец, Джеймс Вагнер, был летчиком ВМС США и погиб в авиакатастрофе, когда Присцилле было всего несколько месяцев от роду. Ее мать Энн в 1948 году снова вышла замуж за Пола Болье, офицера ВВС.

В детстве ее семья неоднократно переезжала, а в подростковом возрасте была расквартирована в Германии. Именно там она познакомилась с Элвисом Пресли в 1959 году, когда ей было 14 лет. В то время 24-летний Элвис служил в вооруженных силах США. Между ними завязался роман, и в конце концов Присцилла последовала за Элвисом в США.

Брак с Элвисом Пресли

Восемь лет спустя после знакомства Присцилла и Элвис поженились в Лас-Вегасе. Их дочь Лиза Мари родилась в следующем, 1968 году. В конечном итоге их брак оказался недолговечным и закончился разводом в 1973 году. Однако Элвис и Присцилла оставались друзьями и вместе воспитывали Лизу Мари до самой его смерти в 1977 году.