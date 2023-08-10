Американская актриса и идеальная жена короля рок-н-ролла: кто такая Присцилла Пресли

Кто такая Присцилла Пресли?
Присцилла была замужем за Элвисом шесть лет и впоследствии возглавила компанию Elvis Presley Enterprises, а также помогла превратить поместье Грейсленд в многомиллионный туристический объект.
Она снялась в трех фильмах: «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном и сыграла роль Дженны Уэйд в телесериале «Даллас» в 1980-х годах. Режиссер София Коппола адаптировала бестселлер Пресли «Элвис и я» в новый фильм «Присцилла», который будет представлен на Венецианском и Нью-Йоркском кинофестивалях в 2023 году.
Свадьба Присциллы и Элвиса Пресли. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Присцилла Пресли родилась 24 мая 1945 г. в Бруклине (штат Нью-Йорк) под именем Присцилла Энн Вагнер. Ее отец, Джеймс Вагнер, был летчиком ВМС США и погиб в авиакатастрофе, когда Присцилле было всего несколько месяцев от роду. Ее мать Энн в 1948 году снова вышла замуж за Пола Болье, офицера ВВС.
В детстве ее семья неоднократно переезжала, а в подростковом возрасте была расквартирована в Германии. Именно там она познакомилась с Элвисом Пресли в 1959 году, когда ей было 14 лет. В то время 24-летний Элвис служил в вооруженных силах США. Между ними завязался роман, и в конце концов Присцилла последовала за Элвисом в США.
Брак с Элвисом Пресли
Восемь лет спустя после знакомства Присцилла и Элвис поженились в Лас-Вегасе. Их дочь Лиза Мари родилась в следующем, 1968 году. В конечном итоге их брак оказался недолговечным и закончился разводом в 1973 году. Однако Элвис и Присцилла оставались друзьями и вместе воспитывали Лизу Мари до самой его смерти в 1977 году.
Присцилла Пресли с дочерью Лизой Мари, 1979 год. Фото: Global Look Press
Два года спустя Присцилла стала душеприказчиком наследства Элвиса, включая Грейсленд, и проявила себя как успешная бизнес-леди, превратив Elvis Presley Enterprises в прибыльный бизнес. В 1982 году Грейсленд открылся для посетителей, а к концу 1980-х годов компания расширила свою деятельность до торговых центров и автомобильного музея Элвиса Пресли.
В 1985 году Пресли выпустила мемуары «Элвис и я», в которых подробно описала свое ухаживание и брак с Элвисом.
Сын и внуки
Несмотря на то что Пресли так и не вышла замуж, в 1984 году она начала жить со своим бойфрендом, итальянским сценаристом Марко Гарибальди. В 1987 г. у пары родился сын Наваронне Гарибальди Гарсия. В конце концов, их отношения не продлились долго, и в 2006 году Пресли и Гарибальди разошлись.
У Пресли трое живых внуков, все они родились от ее дочери. У Лизы Мари и ее первого мужа, Дэнни Кифа, в 1989 году родилась дочь Райли Киф. Затем, в 2008 году, Лиза Мари родила дочерей-близнецов Харпер и Финли Локвуд от своего четвертого мужа, Майкла Локвуда. Сегодня Райли строит успешную актерскую карьеру, получив в 2023 году номинацию на премию «Эмми» за главную роль в сериале Amazon Prime «Дэйзи Джонс и шестерка»
Присцилла Пресли с дочерью и внуками. Фото: соцсети
Внук Пресли, Бенджамин Киф, родился в 1992 году в семье Лизы Мари и Дэнни. По трагической случайности он погиб в результате самоубийства в июле 2020 года в возрасте 27 лет.
«Это одни из самых мрачных дней в жизни моей семьи, — написала Пресли в социальных сетях вскоре после его смерти. — Шок от потери Бена был разрушительным. Попытка собрать воедино все возможные причины проникла в мою душу. Каждый день, просыпаясь, я молюсь, чтобы стало лучше».
Актерская карьера и не только
Пресли начала изучать актерское мастерство, будучи замужем за Элвисом, и после нескольких выступлений на телевидении в 1983 году присоединилась к актерскому составу популярнейшей ночной мыльной оперы «Даллас». В следующем году она получила премию Soap Opera Digest Award за роль Дженны Уэйд Креббс. Пресли покинула сериал после пяти сезонов.
После этого Пресли снялась в трех фильмах «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в период с 1988 по 1994 год. Также в 1988 году она выступила продюсером телефильма, основанного на ее бестселлере «Элвис и я»
Присцилла Пресли в фильме «Голый пистолет». Фото: кадр из фильма
В конце 1990-х годов Пресли начала выпускать линию ароматов, разработала линию одежды и средств по уходу за кожей. В 2002 году она объявила о намерении стать сопродюсером музыкальной театральной постановки «Элвис и Присцилла», основанной на ее романе с «королем рок-н-ролла».
В 2008 году Пресли получила новый виток популярность, на этот раз благодаря своим танцевальным навыкам, выступив в качестве конкурсантки в шестом сезоне шоу «Танцы со звездами».
Присцилла Пресли. Фото: Global Look Press
Споры о наследстве с внучкой
В январе 2023 года Пресли пережила потерю дочери. Лиза Мари скоропостижно скончалась от непроходимости тонкого кишечника незадолго до своего 55-летия.
«Наши сердца разбиты, и мне приходится учиться жить без моей единственной дочери», — поделилась Пресли.
После смерти Лизы Мари Пресли начала судебное разбирательство в связи с внесением в 2016 году поправок в завещание дочери. Согласно этой поправке, Лиза Мари заменила Присциллу, а также своего бывшего бизнес-менеджера Барри Сигела в качестве со-доверительных управляющих своим имуществом вместе со своими детьми, Райли и Бенджамином Кео (Бенджамин умер в 2020 году).
Пресли подала прошение о признании завещания недействительным, утверждая, что изменения не были засвидетельствованы или нотариально заверены и что она не получала соответствующей корреспонденции. На кону стоял контроль над знаменитым поместьем Грейсленд, а также 15-процентная доля в компании Elvis Presley Enterprises.
Следующая судебная тяжба, как сообщается, привела к расколу в семье. Внучка Присциллы Райли Киф была очень расстроена поведением бабушки и они не разговаривали друг с другом. Однако в мае 2023 года стороны пришли к мировому соглашению, а в следующем месяце Киф подала официальное прошение в суд. В августе судья Высшего суда Лос-Анджелеса утвердил это соглашение.
В соответствии с соглашением, Киф становится единственным доверительным управляющим Graceland, а Пресли получает выплату в размере 1 млн долларов и ежемесячное вознаграждение за работу в качестве специального советника траста. Кроме того, Пресли получит место для захоронения в поместье в Мемфисе (штат Теннесси) рядом с бывшим мужем и дочерью.
Присцилла Пресли, Оливия ДеДжондж, Остин Батлер, Баз Лурманн и Том Хэнкс с фильмом «Элвис» на Каннском кинофестивале 26 мая 2022 года. Фото: Global Look Press
Фильмы «Элвис» и «Присцилла»
Оливия ДеДжондж сыграла роль Присциллы в байопике «Элвис» 2022 года, где в роли ее бывшего мужа снялся Остин Батлер.
Новый фильм, основанный на мемуарах Присциллы 1985 года и получивший простое название «Присцилла», будет впервые показан на Венецианском и Нью-Йоркском кинофестивалях 2023 года. В фильме снялись Кейли Спени в роли Присциллы и Джейкоб Элорди в роли Элвиса, а сценаристом и режиссером выступила София Коппола.
«Я в восторге от интерпретации моей книги мастером Софией Копполой, — поделился Пресли в соцсети. — У нее такой необычный взгляд на вещи, и я всегда был поклонником ее творчества. Я уверена, что этот фильм заставит каждого отправиться в эмоциональное путешествие».
Присцилла Пресли и Остин Батлер — исполнитель роли Элвиса Пресли в фильме «Элвис». Фото: Global Look Press