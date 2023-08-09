Плачущий Фирамир: куда пропала YouTube-звезда 2016 года

Фирамир (не путать с Фарамиром из «Властелина колец») — молодой российский видеоблогер, рассказывающий зрителям о компьютерных играх. В мае 2016 года юноша «выстрелил» с интернет-скандалом, который вылился в боксерский поединок в реальности. Правда, популярность ушла от юноши так же быстро, как и пришла.
Карьера блогера
Владислав Копцев (настоящее имя парня) родился 10 октября 1995 года в Новосибирске. Сначала он ходил в обычную среднюю школу, а затем смог поступить в престижную гимназию с углубленным изучением биологии и химии.
Парень не раз участвовал в конкурсах и олимпиадах по естественным наукам и продолжил образование в этом направлении в стенах Новосибирского государственного университета. Диплом получил в 2017 году.
Но еще в школе юноша увлекся компьютерными играми и больше всего популярной «песочницей» Minecraft. В 16 лет он завел собственный YouTube-канал, где под ником Фирамир начал выкладывать обзоры любимой игры, ролики с прохождением и советами для начинающих игроков.
Как и многие блогеры, парень решил попробовать себя в рэпе. В марте 2016 года он участвовал рэп-баттле против другого знатока игры Minecraft — Диллерона. Кроме того, Владислав выпустил несколько собственных клипов («Бабки не проблема», «Будь самим собой!»). А потом увлекся трэш-контентом.
Фирамир якобы после распыления перцового баллончика в глаза. Фото: стоп-кадр из видео YouTube
В мае того же года на Фирамира напали. Якобы во время стрима неизвестные люди подожгли входную дверь квартиры юноши, а затем прыснули ему в лицо перцовым баллончиком. После этого парень даже собирал деньги на лечение глаз, хотя многие подписчики заподозрили, что нападение было фейком.
Затем к Владислава якобу ворвались домой еще раз и побили уже жестче. По мнению блогера, нападение организовал его друг и товарищ по Minecraft Игорь Азлагор. Фирамир вызвал оппонента на боксерский поединок и в ожидании боя побрил голову.
Спустя несколько дней молодые люди устроили схватку на сцене блогерского фестиваля «Видфест» в Петербурге, но очевидцы говорят, что парни друг по друга даже толком не били. Победу присудили Фирамиру, после чего соперники помирились и объявили о продолжении дружбы.
Бой Фирамира и Азлагора. Фото: стоп-кадр из видео YouTube
Но внушительная часть их подписчиков не поверили в правдоподобность конфликта. Люди в комментариях писали, что блогеры разыграли спектакль, чтобы просто привлечь к себе внимания. Впрочем, сами «бойцы» этого и не скрывали.
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После тех событий количество подписчиков Фирамира достигло почти полутора миллионов человек. Он вошел в топ русскоязычных блогеров, быстро набирающих подписки. Но затем вдруг объявил, что закрывает свой русскоязычный проект и вместе с Азлагором открывает новый англоязычный канал Vodka Craft. Однако это начинание не набрало популярности.
Фирамир и Азлагор помирились. Фото: стоп-кадр из видео YouTube
Парочка блогеров пыталась вернуть хайп рассказами о том, что их якобы кто-то преследует, и различными пугающими видео. Затем Фирамир объявил, что у него появилась возлюбленная. И девушка по имени Вика действительно стала мелькать в роликах Владислава. Правда, затем она якобы ушла с Азлагору, и между ними тремя началась настоящая «санта-барбара».
При этом в каждом видео этого «сериала» была реклама и монетизация, что дало подписчикам повод полагать, что Фирамир не зря выставлял свою личную жизнь напоказ, так как он хорошо заработал на этом.
Но со временем популярность блогера стала падать, так как все больше зрителей понимали, что перед ними разыгрывают спектакль. В октябре 2017-го прошла новость, что Фирамир продал свой первый канал с 1,5 миллиона подписчиков под детский контент, переименовав его в Crazy Show.
Фирамир и его девушка Вика. Фото: стоп-кадр из видео YouTube
Позже Фирамир запустил новый канал по Minecraft «Капитан Пирожок», но былой популярности уже не собрал. Теперь в YouTube можно встретить много видео с названиями «куда пропал Фиромир» и «что стало с Фиромиром».
Интересные факты
Фирамир неоднократно появлялся в своих роликах плачущим, после чего скриншоты с его зареванным лицом стали интернет-мемом.
Еще одна из фишек блогера — собственная смерть. Копцев не раз выпускал ролики, в которых его якобы пытаются убить.
В 2022 году Владислав вернулся в медийное пространство через портал Twich. В 2023 году он начал выкладывать фотографии из Дубая.