Плачущий Фирамир: куда пропала YouTube-звезда 2016 года

Фирамир (не путать с Фарамиром из «Властелина колец») — молодой российский видеоблогер, рассказывающий зрителям о компьютерных играх. В мае 2016 года юноша «выстрелил» с интернет-скандалом, который вылился в боксерский поединок в реальности. Правда, популярность ушла от юноши так же быстро, как и пришла.

Карьера блогера

Владислав Копцев (настоящее имя парня) родился 10 октября 1995 года в Новосибирске. Сначала он ходил в обычную среднюю школу, а затем смог поступить в престижную гимназию с углубленным изучением биологии и химии.

Парень не раз участвовал в конкурсах и олимпиадах по естественным наукам и продолжил образование в этом направлении в стенах Новосибирского государственного университета. Диплом получил в 2017 году.

Но еще в школе юноша увлекся компьютерными играми и больше всего популярной «песочницей» Minecraft. В 16 лет он завел собственный YouTube-канал, где под ником Фирамир начал выкладывать обзоры любимой игры, ролики с прохождением и советами для начинающих игроков.

Как и многие блогеры, парень решил попробовать себя в рэпе. В марте 2016 года он участвовал рэп-баттле против другого знатока игры Minecraft — Диллерона. Кроме того, Владислав выпустил несколько собственных клипов («Бабки не проблема», «Будь самим собой!»). А потом увлекся трэш-контентом.