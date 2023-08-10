Одна из самых известных моделей мира: как Кендалл Дженнер добилась популярности

Кто такая Кендалл Дженнер?

Кендалл Дженнер — одна из родных сестер знаменитого клана Дженнер-Кардашьян. Впервые она почувствовала себя успешной и знаменитой в популярном семейном реалити-шоу «Семейство Кардашьян». После этого Дженнер начала карьеру модели. Вскоре после участия в рекламной кампании бренда Forever 21 Дженнер стала появляться на подиумах высокой моды крупнейших мировых дизайнеров и в журналах.

За короткое время она стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в индустрии моды. Подобно своим братьям и сестрам, Дженнер также активно работает в социальных сетях и признана одним из самых влиятельных представителей электронной коммерции в области моды. Она также занимается мерчендайзингом собственных брендов одежды, аксессуаров и косметики.

Семья и ранняя карьера

Кендалл Николь Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в семье Крис Кардашьян и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера. Второе имя, Николь, дано в честь подруги ее матери Николь Браун Симпсон, которая была убита в 1994 году.