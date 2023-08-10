Одна из самых известных моделей мира: как Кендалл Дженнер добилась популярности

Кто такая Кендалл Дженнер?
Кендалл Дженнер — одна из родных сестер знаменитого клана Дженнер-Кардашьян. Впервые она почувствовала себя успешной и знаменитой в популярном семейном реалити-шоу «Семейство Кардашьян». После этого Дженнер начала карьеру модели. Вскоре после участия в рекламной кампании бренда Forever 21 Дженнер стала появляться на подиумах высокой моды крупнейших мировых дизайнеров и в журналах.
За короткое время она стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в индустрии моды. Подобно своим братьям и сестрам, Дженнер также активно работает в социальных сетях и признана одним из самых влиятельных представителей электронной коммерции в области моды. Она также занимается мерчендайзингом собственных брендов одежды, аксессуаров и косметики.
Семья и ранняя карьера
Кендалл Николь Дженнер родилась 3 ноября 1995 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в семье Крис Кардашьян и олимпийского чемпиона Брюса Дженнера. Второе имя, Николь, дано в честь подруги ее матери Николь Браун Симпсон, которая была убита в 1994 году.
Кендалл Дженнер с отцом — олимпийским чемпионом Брюсом Дженнером. Фото: Global Look Press
Дженнер выросла в богатом пригороде Лос-Анджелеса вместе со своей младшей сестрой Кайли и четырьмя сводными братьями и сестрами от первого брака ее матери с адвокатом Робертом Кардашьяном — Кортни, Ким, Хлоей и Робертом.
В ее расширенную семью также входят два сводных брата, Берт и Кассандра, от первого брака отца, и два сводных брата от второго брака, Брэндон и Броуди. Ее сестра Ким была замужем за суперзвездой музыки Канье Уэстом.
В 2007 году Дженнер вместе со своей семьей начала сниматься в популярном реалити-сериале «Семейство Кардашьян», а затем стала появляться в смежных шоу. В 2013 году Дженнер разделила со своими сестрами премию Teen Choice Award в номинации «Любимая звезда реалити-шоу»
Кайли Дженнер, Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер. Фото: Global Look Press
Модный бизнес
В 14 лет ее мать записала Дженнер в модельное агентство Wilhelmina Models, и она начала свою карьеру со съемок для популярной сети магазинов одежды Forever 21. После появления фотографии в журнале Teen Vogue и множества других рекламных кампаний для известных брендов, в основном в Австралии, Дженнер начала работать еще больше.
С тех пор Дженнер участвовала в показах и рекламных кампаниях таких брендов, как Marc Jacobs, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana и других. К концу 2014 года молодую модель окрестили новой it-girl.
Дженнер не останавливается на достигнутом, участвуя во многих элитных подиумных показах для ведущих модных брендов и появляясь в таких журналах, как Harper's Bazaar, GQ и Vogue. В 2015 и 2016 годах она также получила премию Teen Choice в номинации «Любимая модель» и попала в список самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, возглавив его в 2017 и 2018 годах.
Кендалл Дженнер (слева) и итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли на Каннском кинофестивале. Май 2019 г. Фото: Global Look Press
За пределами модельного бизнеса Дженнер выпустила линию лаков для ногтей, ювелирные украшения, вместе со своей сестрой Кайли — линию одежды в популярном ритейлере Topshop, а также обувь и сумки в магазине Стива Мэддена Madden Girl. В 2016 году, став новым лицом Estée Lauder, она также объявила о выпуске линии косметики.
Дженнер не раз пробовала себя в качестве актрисы, снимаясь в сериалах «Гавайи 5-0» в 2012 году и «8 подруг Оушена» в 2018 году, а также в музыкальных клипах. Она также регулярно участвует в церемониях награждения, таких как MTV Movie Awards 2016, и ведет активную деятельность в социальных сетях, присоединившись к своим сестрам в качестве одной из самых популярных персон в в социальных сетях.
Кендалл Дженнер в фильме «8 подруг Оушена». Фото: кадр из фильма
Споры вокруг рекламы и футболок Pepsi
В апреле 2017 году Дженнер попала в скандал после участия в рекламной кампании Pepsi под названием «Живи сейчас», в которой она использовала напиток для преодоления разногласий между полицией и протестующими.
Рекламу осудили за использование мотивов движения Black Lives Matters и, как следствие, снята с эфира уже через день после дебюта. Дженнер, как сообщается, была «опустошена» критикой, но из-за контракта с Pepsi не смогла дать публичных комментариев по этому поводу.
Всего два месяца спустя Дженнер вместе с младшей сестрой Кайли столкнулась с еще большим количеством споров, рекламируя винтажные футболки своей линии одежды Kendall + Kylie. На футболках были изображены такие музыканты, как Тупак Шакур и The Notorious B.I.G., с наложенными на них лицами сестер.
Сестры не только столкнулись с общественным резонансом, но и получили юридические проблемы, поскольку нарушили закон об авторском праве, не запросив разрешения на использование изображений. В результате сестры убрали футболки со своего сайта и принесли извинения.
Кендалл Дженнер и A$AP Rocky. Фото: соцсети звезд
Отношения
В отличие от своих сестер, Дженнер в основном хранит молчание о своей личной жизни, хотя она была связана с рэпером A$AP Rocky и звездами баскетбола Блейком Гриффином, Беном Симмонсом и Девином Букером.