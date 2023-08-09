Как Игорь Скляр отбил жену у Андрея Краско: секреты личной жизни известного актера

От съемок в сериалах артист некоторое время отказывался, но, обдумав этот вопрос, все же дал согласие на участие в некоторых проектах — «Московская сага», «Гибель империи», «В круге первом», «Шерлок Холмс». В 2014 году вышел сериал «Уходящая натура», за работу в котором Игорь Скляр получил престижный приз как актер второго плана. Не менее интересной оказалась его роль в проекте «Под прикрытием», который зрители увидели в 2021-м.

«Комарово» — хит от Игоря Николаева

Хотя основной деятельностью Скляра всегда было кино, музыка тоже занимала в его жизни немалое место. Песня «Комарово», написанная Игорем Николаевым и исполненная Игорем Скляром, сделала его настоящей звездой — эту композицию крутили повсюду, она даже попала в один из выпусков культового мультфильма «Ну, погоди!».

Скляру даже предлагали сосредоточиться на сольной карьере. Однако он отказался, не желая ни на что менять актерскую жизнь. И все же продолжал петь — его голос можно услышать в фильмах «Дети понедельника», «Начни сначала», «Жила-была мечта», «Диверсант. Конец войны». Не менее популярными, чем «Комарово», стали песни «Суббота есть суббота» и «Старый рояль» в его исполнении. И сегодня артист продолжает петь — в составе коллектива Jazz Classic Community.

Сколько зарабатывает Игорь Скляр

