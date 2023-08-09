Как Игорь Скляр отбил жену у Андрея Краско: секреты личной жизни известного актера

Игорь Скляр стал звездой после фильма «Мы из джаза» и песни «Комарово». Зрители привыкли воспринимать его как веселого и немного легкомысленного человека. Между тем в жизни Скляра было немало грустных и тяжелых моментов, о которых он не любит вспоминать.
Первая роль — в 14 лет
Игорь Скляр в детстве. Фото: кадр из передачи «Мой герой»
Игорь Скляр родился 18 декабря 1957 года в Курске. Его родители были инженерами и работали в одной строительной организации с родителями Владимира Винокура — будущий юморист жил на соседней улице, они с Игорем дружили.
Непривычная для слуха фамилия досталась ему от предков — выходцев из Беларуси и Украины, впрочем, и среди представителей еврейской национальности эта фамилия встречается нередко.
Игорь Скляр в фильме «Юнга Северного флота». Фото: кадр из фильма
Игорь рос обыкновенным мальчишкой — гонял с приятелями в футбол, учился в музыкальной школе, занимался спортом — теннисом, боксом и легкой атлетикой. В 14 лет он приехал к родственникам в Москву. Симпатичный подросток случайно попался на глаза режиссеру, который снимал фильм «Юнга Северного флота». Так юный Скляр оказался на экране.
На сцене театра
Игорь Скляр в молодости. Фото: Global Look Press
С тех пор он не мечтал о другой профессии — только об актерской. Однако столичные театральные вузы оказались для него «крепким орешком», пришлось ехать в Ленинград и поступать в ЛГИТМиК. Получив диплом и отслужив в армии, Игорь был принят в труппу Малого драматического театра. На его сцену актер выходил до 2000 года, затем уволился и играл только в антрепризных постановках, а в 2006-м стал актером театра «Балтийский дом».
«Мы из джаза» и другие фильмы
Игорь Скляр в фильме «Мы из джаза». Фото: кадр из фильма
Сниматься в кино Скляр начал рано — после первой роли, которую он исполнил в 14 лет, последовала работа в фильме «Мы из джаза» Карена Шахназарова (1983 г.). Она получилась настолько удачной, что Игорю вручили премию за лучший актерский дебют. Спустя два года зрители увидели его в исторической ленте «Батальоны просят огня» — фильм был снят к 40-летию Великой Победы.
Многие запомнили Игоря в образе Бенедетто в картине «Узник замка Иф». И в 90-х, когда многие актеры остались без работы, Скляра продолжали снимать: выходили фильмы «Имитатор», «Тартюф», «Год Собаки», «Дети понедельника» с его участием.
Игорь Скляр в фильме «Дети понедельника». Фото: кадр из фильма
От съемок в сериалах артист некоторое время отказывался, но, обдумав этот вопрос, все же дал согласие на участие в некоторых проектах — «Московская сага», «Гибель империи», «В круге первом», «Шерлок Холмс». В 2014 году вышел сериал «Уходящая натура», за работу в котором Игорь Скляр получил престижный приз как актер второго плана. Не менее интересной оказалась его роль в проекте «Под прикрытием», который зрители увидели в 2021-м.
«Комарово» — хит от Игоря Николаева
Хотя основной деятельностью Скляра всегда было кино, музыка тоже занимала в его жизни немалое место. Песня «Комарово», написанная Игорем Николаевым и исполненная Игорем Скляром, сделала его настоящей звездой — эту композицию крутили повсюду, она даже попала в один из выпусков культового мультфильма «Ну, погоди!».
Скляру даже предлагали сосредоточиться на сольной карьере. Однако он отказался, не желая ни на что менять актерскую жизнь. И все же продолжал петь — его голос можно услышать в фильмах «Дети понедельника», «Начни сначала», «Жила-была мечта», «Диверсант. Конец войны». Не менее популярными, чем «Комарово», стали песни «Суббота есть суббота» и «Старый рояль» в его исполнении. И сегодня артист продолжает петь — в составе коллектива Jazz Classic Community.
Сколько зарабатывает Игорь Скляр
Игорь Скляр в сериале «Хуторянин». Фото: кадр из сериала
В отличие от многих других артистов, Игорь Скляр даже в трудные 90-е не соглашался сниматься в рекламе. И всегда очень щепетильно подходил к выбору ролей — его интересовал не заработок, а интересный сценарий. Сегодня ему платят высокие гонорары, однако точные цифры неизвестны.
Строительство загородного дома, в котором живет семья Скляра, он начал еще в 1995 году, а завершил 10 лет спустя. Впрочем, по словам артиста, заработков ему вполне хватает «на хлеб с маслом, а иногда и водочку». В одном из интервью Скляр объяснил свое отношение к материальным благам:
«Трезво осознаю, что, пока существуют деньги, их надо зарабатывать. Если завел семью, ее надо обеспечивать».
Любовный треугольник
Андрей Краско. Фото: Global Look Press
Красивый общительный парень был окружен женским вниманием чуть ли не с 13 лет. В 14 лет Игорь снялся в «Юнге Северного флота» — и его принялись буквально преследовать восторженные фанатки. Еще школьником он так сильно влюбился, что чуть было не женился — от этого шага его отговорили родители.
Поступив в институт, Игорь нашел новый объект для своих чувств. Им стала Наташа Акимова. Только вот красивая девушка была замужем — за однокурсником Скляра, Андреем Краско. Некоторое время Скляр дружил с обоими, даже жил в их квартире. А потом понял, что больше не в силах скрывать свои чувства. И «увел» Наташу у друга.
Правда, сам Игорь утверждал, что к тому времени супруги уже расстались, и Наташа была свободной женщиной. Но в дневниках Андрея Краско, которые были найдены после смерти актера, подробно описывается другое развитие событий: Андрей описывал свои страдания из-за изменившей жены и предавшего его друга. В тот период актеру даже пришлось пройти курс лечения в психиатрической клинике — настолько он тяжело переживал уход Наташи.
Сделал предложение спустя 10 лет совместной жизни
Игорь Скляр с женой Натальей. Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»
На протяжении 10 лет Игорь Скляр и Наталья Акимова жили в гражданском браке. А в 1991-м, перед рождением ребенка, оформили свои отношения в ЗАГСе. У них родился сын, которому дали имя Василий. Популярность Скляра в тот период буквально зашкаливала, он почти не жил дома, пропадая на съемках и гастролях.
Ходило множество слухов о его романах с актрисами, а также о злоупотреблении алкоголем. Но однажды Скляру пришлось полностью пересмотреть свой образ жизни: он перенес инфаркт, за ним последовал второй. Игорь Борисович поставил точку в своих похождениях и стал примерным семьянином, вернувшись к жене и сыну.
Василий Скляр, хоть и учился в театральном институте, не стал продолжать дело отца. Молодой человек, правда, снялся в сериале «Семейный альбом», но потом стал священнослужителем.
Семья, таксы и рыжий конь
Игорь Скляр с женой. Фото: соцсети
Игорь Скляр живет с женой и сыном в загородном доме. Там же обитают две таксы, а в конюшне можно познакомиться с рыжим жеребцом, которому актер дал кличку Ленфильм. Игорь Скляр уже отпраздновал свой 65-летний юбилей, к этой дате у него набрался солидный творческий багаж: больше 70 ролей в кино, два десятка работ в театре…
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И сейчас он продолжает сниматься. При росте 170 см актер весит 75 кг — немного больше, чем весил в молодости. В 2022 году на экраны вышел сериал «Право на свободу», в 2023-м зрители смогли увидеть его в семейной картине «Быть». И даже песня «Комарово», которая впервые прозвучала еще в 80-х, переживает новую волну популярности. Похоже, у Игоря Скляра открылось второе дыхание — поклонники ждут новых фильмов с его участием.