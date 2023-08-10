Какие духи пил Иван в «Курьере», а какими пользуется Катерина в «Москва слезам не верит» - любимые советские ароматы

«Шанель номер пять» - духи-легенда, синоним красивой дорогой жизни. Именно эту роль они и «играют» в «Бриллиантовой руке» - аромат Chanel № 5 хранит записка героини Светланы Светличной, девушки «с пониженной социальной ответственностью», которой поручено завлечь и соблазнить Горбункова. Какими же еще духами могла пользоваться эта белокурая красавица в ослепительных нарядах – конечно, только самым дорогим и шикарным!

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Словом, по советским фильмам вполне можно изучать вкусы граждан того времени, – а некоторые из этих ароматов остаются актуальными и сегодня.

