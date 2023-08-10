Какие духи пил Иван в «Курьере», а какими пользуется Катерина в «Москва слезам не верит» - любимые советские ароматы

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Советские женщины не были избалованы ни нарядами, ни косметикой, ни парфюмом. Тeleprogramma.pro расскажет о самых редких и желанных ароматах того времени, которым нашлось место в популярных фильмах.

Иногда режиссеры, снимая кино, отдают заметные «роли» не актерам, а ароматам – и зрители много лет спустя, пересматривая фильм, вспоминают модные в то время духи, о которых мечтали все женщины.

«Красная Москва» - «Покровские ворота» и «Девчата»
 

Фото: кадр из фильма "Покровские ворота"

В фильме «Покровские ворота» Рита, ведя Костика к себе домой, знакомить с родителями, вручает ему коробочку духов «Красная Москва» - чтобы жених наверняка понравился ее маме. Герой Юозаса Будрайтиса в другом фильме – «Опасный возраст», имеет редкую специальность - эксперт-парфюмер. Чаще всего ему приходится тестировать именно «Красную Москву», да еще мужской одеколон «Шипр». 

Фото: кадр из фильма "Девчата"

На тумбочке Анфисы в «Девчатах» стоит целая батарея флакончиков, и, конечно, главное место в ней тоже занимает «Красная Москва».

Sikkim от Lancome – «Москва слезам не верит»
 

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Эти духи в фильме «Москва слезам не верит» - показатель успешности главной героини, Кати Тихомировой. После нищей юности, проведенной в убогом общежитии, она становится директором комбината, живет в просторной квартире с новой мебелью, а на туалетном столике у нее красуется коробочка дорогого парфюма - Sikkim от Lancome. Да, теперь Катерина способна позволить себе настоящие французские духи – это ли не предел мечтаний для советских женщин?

Climat от Lancome – «Ирония судьбы, или С легким паром!»
 

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Дорогие «Клима» дарит на Новый год статусный ухажер Ипполит своей возлюбленной – учительнице Наде. И Надя от души восхищается его щедростью и тонким вкусом – на учительскую зарплату не очень-то разгонишься покупать французский парфюм.

Madame Rochas – «Курьер»
 

Фото: кадр из фильма "Курьер"

«Мама, а «Мадам Роша» - хорошие духи?» - спрашивает в фильме «Курьер» Иван. «Очень хорошие, только дорогие», - вздыхает мама. Она и не подозревает, что непутевый Иван только что выпил два флакона дорогущих духов, чтобы произвести впечатление на компанию московских «мажоров». И, конечно, произвел. Но как же ему, бедному, было плохо…

Chanel № 5 – «Бриллиантовая рука»
 

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

«Шанель номер пять» - духи-легенда, синоним красивой дорогой жизни. Именно эту роль они и «играют» в «Бриллиантовой руке» - аромат Chanel № 5 хранит записка героини Светланы Светличной, девушки «с пониженной социальной ответственностью», которой поручено завлечь и соблазнить Горбункова. Какими же еще духами могла пользоваться эта белокурая красавица в ослепительных нарядах – конечно, только самым дорогим и шикарным!

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Словом, по советским фильмам вполне можно изучать вкусы граждан того времени, – а некоторые из этих ароматов остаются актуальными и сегодня.
 

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