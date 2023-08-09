Гениальный музыкант и шоумен, не утерявший титул короля и после смерти: биография Майкла Джексона

Кем был Майкл Джексон?
Известный как «король поп-музыки», Майкл Джексон был самым продаваемым американским певцом, автором песен и танцором. В детстве Джексон стал солистом популярной семейной группы Jackson 5. Затем он сделал сольную карьеру, которая принесла ему ошеломительный успех во всем мире, а его песни с альбомов Off the Wall, Thriller и Bad стали хитами номер один.
«Триллер» остается одним из самых продаваемых альбомов в истории музыки. 13-кратный обладатель премии «Грэмми» скончался в 2009 года в возрасте 50 лет незадолго до начала гастрольного тура.
Кадр из документального фильма о подготовке Джексона к его последнему турне под названием This Is It, октябрь 2009 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в городе Гэри, штат Индиана. Он был восьмым из 10 детей, родившихся в семье Джозефа Джексона, крановщика, и Кэтрин Джексон, домохозяйки и верующей свидетельницы Иеговы.
Оба родителя Джексона ранее сами занимались музыкой: Кэтрин играла на кларнете и фортепиано и мечтала стать кантри-певицей, а Джозеф был гитаристом и выступал в местных R&B-группах. Они поощряли музыкальные амбиции своих детей, и музыкальная карьера Джексона началась в пятилетнем возрасте при поддержке отца.
Почти все братья и сестры Джексона добились успеха в музыкальной индустрии: Ребби, Джеки, Тито, Джермейн, Ла Тойя, Марлон, Рэнди и Джанет Джексон. (Его брат Брэндон, близнец Марлона, умер вскоре после рождения.)
Джозеф настойчиво требовал от своих детей успеха, заставляя их репетировать по пять часов в день после школы, и, по некоторым данным, был склонен к насилию. Говорят, что он бил их пряжкой ремня или шнуром от электрочайника, а также приказывал им отломать ветку от дерева, если они неправильно исполняли танцевальный номер, чтобы потом ударить ей.
Майкл Джексон с братьями и сёстрами в детстве. Фото: Global Look Press
The Jackson 5
В начале 1960-х годов Джозеф создал из своих сыновей музыкальную группу, которая впоследствии стала известна как Jackson 5. Сначала в группу Jackson Family входили старшие братья Джексона — Тито, Джермейн и Джеки. Джексон присоединился к братьям и сестрам, когда ему было пять лет, и стал ведущим вокалистом группы.
Для столь юного исполнителя он демонстрировал удивительный диапазон и глубину звучания, поражая слушателей своей способностью передавать сложные эмоции. Официально группой Jackson 5 они стали после того, как к ним присоединился старший брат Марлон.
Джексон и его братья проводили бесконечные часы, репетируя и оттачивая свое мастерство. Поначалу группа Jackson 5 выступала на местных концертах и завоевала большую популярность. Они записали один собственный сингл Big Boy с би-сайдом You've Changed, но пластинка не вызвала большого интереса.
Группа стала выступать на разогреве у таких R&B-исполнителей, как Глэдис Найт и The Pips, Джеймс Браун, Сэм и Дэйв. Многие из этих исполнителей были подписаны на легендарный звукозаписывающий лейбл Motown, и в конце концов Jackson 5 привлекли внимание основателя компании Motown Берри Горди.
Впечатленный творчеством группы, Горди в начале 1969 года подписал контракт с группой на своем лейбле. Джексон и его братья переехали в Лос-Анджелес, где жили с Горди и с Дайаной Росс из группы Supremes, пока обустраивались.
Первое телевизионное выступление группы Jackson 5 состоялось во время конкурса «Мисс Черная Америка» в 1969 году, где они исполнили кавер-версию песни It's Your Thing. Их первый альбом Diana Ross Presents the Jackson 5 вышел в декабре 1969 года, а сингл I Want You Back вскоре после этого занял первое место в чарте Billboard Hot 100.
За этим быстро последовали еще несколько синглов, попавших в чарты, таких как ABC, The Love You Save и I'll Be There. В течение нескольких лет Джексон и группа Jackson 5 активно гастролировали и записывались под руководством Горди и его сотрудников из Motown.
Группа стала настолько популярной, что у нее даже появилось собственное мультипликационное шоу, которое шло с 1971 по 1972 год. Джексон также популяризировал «танец робота», использовав это движение во время исполнения песни Dancing Machine на шоу Майка Дугласа в 1973 году.
Несмотря на большой успех группы, за кулисами назревали проблемы. Между Горди и Джозефом возникли разногласия по поводу управления карьерой его детей, причем Джексоны хотели получить больше творческого контроля над своим материалом.
В 1976 году группа официально разорвала отношения с Motown, хотя Джермейн остался на лейбле и продолжил сольную карьеру. Называя себя теперь Джексонами, группа подписала новый контракт с Epic Records. К моменту выхода третьего альбома Destiny (1978), выпущенного на этом лейбле, братья стали талантливыми авторами песен.
Майкл Джесон в составе Jacksons Five. Фото: Global Look Press
«Триллер» (1982)
Джексон добился беспрецедентного успеха, выпустив свой шестой сольный альбом Thriller (1982), который по состоянию на август 2021 года был признан книгой рекордов Гиннесса самым продаваемым альбомом всех времен, проданным в количестве 67 миллионов экземпляров по всему миру и 34 миллиона экземпляров только в США.
Альбом оставался в чартах в течение 80 недель после выхода, удерживая первое место 37 недель, и породил семь хитов из топ-10, включая Thriller, Billie Jean, Beat It, Human Nature, Wanna Be Startin' Somethin' и P.Y.T. (Pretty Young Thing).
Альбом был номинирован на 12 премий «Грэмми» и получил восемь побед — оба рекорда на тот момент. На заглавную композицию альбома Джексон также снял тщательно продуманный клип. Кульминацией 14-минутного мини-фильма Thriller, снятого режиссером Джоном Лэндисом, является танец Джексона с десятками зомби на заброшенной городской улице.
После дебюта на MTV 2 декабря 1983 года он был назван одним из величайших музыкальных клипов всех времен и стал первым клипом, который был отобран в Национальный реестр фильмов в 2009 году.
В 1983 году на телевизионной программе, посвященной компании Motown, Джексон исполнил свой хит № 1 Billie Jean и продемонстрировал лунную походку, которая стала одним из его фирменных движений. Этот танцевальный прием, которому его научил R&B-музыкант Джеффри Дэниел тремя годами ранее, заключается в том, что танцор скользит назад, несмотря на действия тела, предполагающие движение вперед.
Этот танец, получивший широкую известность, способствовал росту продаж и без того успешного альбома Thriller. Газета New York Times назвала Джексона «музыкальным феноменом», написав: «В мире поп-музыки есть Майкл Джексон и есть все остальные».
Майкс Джексон. Фото: кадр из мини-фильма «Триллер» (1983)
Высота звезд
В ноябре 1983 года Джексон заключил рекордный рекламный контракт с компанией PepsiCo на сумму 5 миллионов долларов и начал рекламную кампанию «Новое поколение», ориентированную на молодежь.
Однако в итоге Джексон подал иск против Pepsi, когда во время съемок имитации концерта для рекламного ролика пиротехника случайно подожгла волосы Джексона, что привело к ожогам второй и третьей степени на коже головы. Джексону была сделана операция по устранению травм, и считается, что примерно в это время он начал экспериментировать с пластической хирургией. В последующие годы его лицо, особенно нос, претерпело значительные изменения.
В 1985 году Джексон проявил свой альтруизм, написав совместно с Лайонелом Ричи сингл We Are the World для некоммерческой организации USA for Africa. В проекте приняли участие такие звезды музыкальной сцены, как Рэй Чарльз, Боб Дилан, Вилли Нельсон, Брюс Спрингстин и Тина Тернер.
Песня стала одним из самых продаваемых синглов всех времен и собрала, по некоторым данным, более 75 миллионов долларов на гуманитарную помощь для борьбы с бедностью в Африке.
Пять лет спустя после Thriller Джексон выпустил долгожданный альбом Bad (1987). Несмотря на то что Bad не смог повторить феноменальные продажи Thriller, он все же достиг вершин чартов и стал первым альбомом, в который вошли пять хитов № 1: I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror и Dirty Diana.
Режиссер Мартин Скорсезе снял клип на заглавную композицию, в котором снялся тогда еще не известный Уэсли Снайпс и была закручена история о подростках-правонарушителях и бандитизме. Более года Джексон провел в разъездах, давая концерты в поддержку альбома.
В 1988 году Джексон приобрел за 17 миллионов долларов 2700 акров земли в Лос-Оливосе (штат Калифорния) и превратил ее в ранчо Neverland — дом и частный парк развлечений, которым он владел до 2005 года. Парк, названный в честь сказочного острова из повести «Питер Пэн», включал в себя зоопарк, поезд, колесо обозрения и 50-местный кинотеатр. На ранчо содержалось несколько экзотических животных, в том числе знаменитый шимпанзе Бабблз.
В конце 1980-х годов стали ходить слухи о том, что Джексон осветляет цвет своей кожи, чтобы казаться более белокожим, и спит в специальной кислородной камере, чтобы увеличить продолжительность своей жизни. В 1993 г. Джексон согласился на редкое телевизионное интервью с Опрой Уинфри, чтобы развеять слухи. Он объяснил, что изменение цвета его кожи является результатом заболевания кожи, известного как витилиго, и рассказал о жестоком обращении с ним со стороны отца.
Майкл Джексон. Кадр из видео к песне Bad (1987)
Успехи и скандалы
В 1991 году Джексон выпустил свой восьмой сольный альбом Dangerous, первый за 16 лет работы без Куинси Джонса. Альбом ознаменовал собой новое направление в творчестве Джексона, в нем смешались различные жанры, включая R&B, фанк, госпел, хип-хоп, рок, индастриал и классику.
В альбом вошел хитовый сингл Black or White, сопровождаемый музыкальным видеоклипом с участием звезды «Один дома» Маколея Калкина. В последние минуты видеоклипа Джексон демонстрирует странные жесты и жестоко расправляется с автомобилями и зданиями, что вызвало критику со стороны некоторых зрителей. Джексон принес извинения и отредактировал видео, удалив эти элементы.
В последующие годы музыка Джексона продолжала пользоваться широкой популярностью. В 1993 году он выступил на нескольких важных мероприятиях, в том числе на тайм-шоу Супербоула XXVII. Тогда же на музыканта посыпались первые обвинения в растлении детей. Стало известно, что Джексон часто оставался на ночь с мальчиками на своем ранчо Neverland.
Выступление Майкла Джексона во время перерыва между таймами Супербоула XXVII 31.01.1993 г. на стадионе Роуз Боул, Пасадина, Калифорния, США. Фото: Globall Look Press
Ухудшение карьеры и уголовное преследование
Музыкальная карьера Джексона пошла на спад после альбома HIStory: Past, Present, and Future, Book I (1995). Этот двухдисковый альбом содержал сборник лучших хитов на первом диске и новый материал на втором, включавший совместные работы с Джанет Джексон, The Notorious B.I.G., Шакилом О'Нилом и Слэшем.
HIStory считался самым личным альбомом Джексона, тексты которого были связаны с обвинениями в жестоком обращении с детьми и гневом по поводу его отношения к нему со стороны СМИ. Альбом породил два хита — You Are Not Alone и его дуэт с сестрой Джанет Scream. Видеоклип с космическим кораблем, снятый на последнюю песню, обошелся в рекордные 7 миллионов долларов и был удостоен премии «Грэмми» за эффекты. Другая песня с альбома, They Don't Care About Us, вызвала резкую критику Джексона за использование антисемитского термина.
В 2001 году Джексон выпустил Invincible, свой последний студийный альбом перед смертью. Его производство обошлось в 30 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим альбомом в истории. В альбоме затрагивались такие темы, как изоляция, социальные проблемы и постоянное неприятие Джексона средствами массовой информации.
Несмотря на то что альбом занял первое место в чартах Billboard, он получил смешанные отзывы критиков. Альбом Invincible был выпущен в то время, когда у Джексона были юридические проблемы с компанией Sony по поводу прав на его записи, которые обострились после того, как Джексон назвал председателя Sony Music Томми Моттолу расистом, эксплуатирующим черных артистов.
На рубеже веков Джексон становился все более известным благодаря своим эксцентричным поступкам, в том числе и ношению хирургической маски на публике. В 2002 г. Джексон попал в заголовки газет, когда на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards он выглядел растерянным и дезориентированным.
В 2002 года Джексон подвергся огромной критике за то, что, приветствуя поклонников в Берлине (Германия), вывесил своего сына Бланкета с балкона. В одном из последующих интервью Джексон объяснил:
«Мы ждали тысячи фанатов внизу, и они скандировали, что хотят увидеть моего ребенка, поэтому я был достаточно любезен, чтобы позволить им увидеть его».
В 2003 году Джексон столкнулся с новыми юридическими проблемами, когда его арестовали по обвинению в связи с 13-летним мальчиком. Всего ему было предъявлено 10 обвинений, включая развратные действия с несовершеннолетним, сговор с целью похищения детей, ложное лишение свободы и вымогательство.
Судебный процесс, состоявшийся в 2005 году, стал настоящим цирком для СМИ: поклонники, недоброжелатели и съемочные группы окружили здание суда. В итоге присяжные признали Джексона невиновным по всем пунктам обвинения.
Выступление Майкла Джексона в рамках HIstory World Tour. Фото: Global Look Press
Жены и дети
В августе 1994 года Джексон объявил, что женился на Лизе Мари Пресли, дочери рок-иконы Элвиса Пресли. Этот союз оказался недолговечным, и в 1996 году они развелись. Некоторые считали, что этот брак был рекламной уловкой, направленной на восстановление имиджа Джексона после обвинений в растлении малолетних.
Позднее, в 1996 году, Джексон женился на медсестре Дебби Роу. В результате искусственного оплодотворения у Джексона и Роу родилось двое детей: сын Майкл Джозеф Джексон-младший, родившийся в 1997 году и известный как Принц Джексон, и дочь Пэрис Майкл Кэтрин Джексон, родившаяся в 1998 году.
Роу и Джексон развелись в 1999 году, и Майкл получил полную опеку над их двумя детьми. В 2002 году от неизвестной суррогатной матери у Джексона родился третий ребенок — Принц Майкл Джексон II, которого называли Бланкет, а теперь — Биги.
Майкл Джексон и Лиза Мари Пресли на ранчо Неверленд 1995 г. Фото: Global Look Press
Смерть
Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от остановки сердца в своем доме в Лос-Анджелесе. Попытки искусственного дыхания не увенчались успехом, и Джексон был срочно доставлен в больницу, где скончался утром того же дня. В феврале 2010 года официальное заключение коронера показало, что причиной смерти Джексона стала передозировка рецептурных лекарственных средств.
Похороны Майкла Джексона. Лос-Анджелес, Калифорния, США. 07.07.2009 г. Фото: Global Look Press
Память и наследие
7 июля 2009 года в Стэйплс-центре в центре Лос-Анджелеса для фанатов Джексона прошла траурная церемония. В то время как 17 500 бесплатных билетов были выданы фанатам посредством лотереи, около одного миллиарда зрителей следили за мероприятием по телевидению или в Интернете.
Мемориалы в честь Джексона были установлены по всему миру, в том числе один на арене, где он должен был выступать, и другой в доме его детства в Гэри, штат Индиана. 3 сентября 2009 года семья Джексонов провела частные похороны в Мемориальном парке Форест-Лоун в Глендейле, Калифорния, для ближайших родственников и 200 гостей. Среди скорбящих знаменитостей были бывшая жена Джексона Лиза Мари Пресли и актриса Элизабет Тейлор.
За свою карьеру Джексон получил 38 номинаций на премию «Грэмми» и 13 побед, в том числе «Альбом года» за «Триллер», «Запись года» за Beat It, «Песня года» за We Are The World и его первая Грэмми в 1980 году за лучшее мужское вокальное исполнение в стиле R&B на песню Don't Stop 'Til You Get Enough. Среди других его наград и почестей — премия «Грэмми-легенда» 1993 года, его введение в Зал славы рок-н-ролла в 2001 году и награда Академии звукозаписи за заслуги перед жанром.
Документальный фильм о подготовке Джексона к его последнему турне под названием This Is It был выпущен в октябре 2009 года, чтобы заработать 261 миллион долларов по всему миру.
Через несколько лет после смерти Джексона было выпущено несколько посмертных альбомов. Первый, Michael, был выпущен в декабре 2010 года на фоне споров о том, действительно ли певец исполнял некоторые треки. Брат Рэнди был среди тех, кто сомневался в подлинности записей, но поместье Джексонов позже опровергло эти утверждения.
На втором альбоме, Xscape (2014), звезда R&B и протеже Джексона Ашер исполнил сингл Love Never Felt So Good. Альбом дебютировал под номером два в чарте Billboard Top 200 Album.
После своей смерти Джексон фигурировал в нескольких биографиях и вдохновил на создание двух шоу Cirque du Soleil. Он был посмертно удостоен награды Элизабет Тейлор за наследие Фонда борьбы со СПИДом в 2018 году за гуманитарную службу, которую от его имени приняли дети Пэрис и принц Майкл.
Звезда Майкла Джексона на Аллее Славы в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press