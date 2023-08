Гениальный музыкант и шоумен, не утерявший титул короля и после смерти: биография Майкла Джексона

Память и наследие

7 июля 2009 года в Стэйплс-центре в центре Лос-Анджелеса для фанатов Джексона прошла траурная церемония. В то время как 17 500 бесплатных билетов были выданы фанатам посредством лотереи, около одного миллиарда зрителей следили за мероприятием по телевидению или в Интернете.

Мемориалы в честь Джексона были установлены по всему миру, в том числе один на арене, где он должен был выступать, и другой в доме его детства в Гэри, штат Индиана. 3 сентября 2009 года семья Джексонов провела частные похороны в Мемориальном парке Форест-Лоун в Глендейле, Калифорния, для ближайших родственников и 200 гостей. Среди скорбящих знаменитостей были бывшая жена Джексона Лиза Мари Пресли и актриса Элизабет Тейлор.

За свою карьеру Джексон получил 38 номинаций на премию «Грэмми» и 13 побед, в том числе «Альбом года» за «Триллер», «Запись года» за Beat It, «Песня года» за We Are The World и его первая Грэмми в 1980 году за лучшее мужское вокальное исполнение в стиле R&B на песню Don't Stop 'Til You Get Enough. Среди других его наград и почестей — премия «Грэмми-легенда» 1993 года, его введение в Зал славы рок-н-ролла в 2001 году и награда Академии звукозаписи за заслуги перед жанром.

Документальный фильм о подготовке Джексона к его последнему турне под названием This Is It был выпущен в октябре 2009 года, чтобы заработать 261 миллион долларов по всему миру.

Через несколько лет после смерти Джексона было выпущено несколько посмертных альбомов. Первый, Michael, был выпущен в декабре 2010 года на фоне споров о том, действительно ли певец исполнял некоторые треки. Брат Рэнди был среди тех, кто сомневался в подлинности записей, но поместье Джексонов позже опровергло эти утверждения.

На втором альбоме, Xscape (2014), звезда R&B и протеже Джексона Ашер исполнил сингл Love Never Felt So Good. Альбом дебютировал под номером два в чарте Billboard Top 200 Album.

После своей смерти Джексон фигурировал в нескольких биографиях и вдохновил на создание двух шоу Cirque du Soleil. Он был посмертно удостоен награды Элизабет Тейлор за наследие Фонда борьбы со СПИДом в 2018 году за гуманитарную службу, которую от его имени приняли дети Пэрис и принц Майкл.