Гениальный музыкант и шоумен, не утерявший титул короля и после смерти: биография Майкла Джексона

The Jackson 5

В начале 1960-х годов Джозеф создал из своих сыновей музыкальную группу, которая впоследствии стала известна как Jackson 5. Сначала в группу Jackson Family входили старшие братья Джексона — Тито, Джермейн и Джеки. Джексон присоединился к братьям и сестрам, когда ему было пять лет, и стал ведущим вокалистом группы.

Для столь юного исполнителя он демонстрировал удивительный диапазон и глубину звучания, поражая слушателей своей способностью передавать сложные эмоции. Официально группой Jackson 5 они стали после того, как к ним присоединился старший брат Марлон.

Джексон и его братья проводили бесконечные часы, репетируя и оттачивая свое мастерство. Поначалу группа Jackson 5 выступала на местных концертах и завоевала большую популярность. Они записали один собственный сингл Big Boy с би-сайдом You've Changed, но пластинка не вызвала большого интереса.

Группа стала выступать на разогреве у таких R&B-исполнителей, как Глэдис Найт и The Pips, Джеймс Браун, Сэм и Дэйв. Многие из этих исполнителей были подписаны на легендарный звукозаписывающий лейбл Motown, и в конце концов Jackson 5 привлекли внимание основателя компании Motown Берри Горди.

Впечатленный творчеством группы, Горди в начале 1969 года подписал контракт с группой на своем лейбле. Джексон и его братья переехали в Лос-Анджелес, где жили с Горди и с Дайаной Росс из группы Supremes, пока обустраивались.

Первое телевизионное выступление группы Jackson 5 состоялось во время конкурса «Мисс Черная Америка» в 1969 году, где они исполнили кавер-версию песни It's Your Thing. Их первый альбом Diana Ross Presents the Jackson 5 вышел в декабре 1969 года, а сингл I Want You Back вскоре после этого занял первое место в чарте Billboard Hot 100.

За этим быстро последовали еще несколько синглов, попавших в чарты, таких как ABC, The Love You Save и I'll Be There. В течение нескольких лет Джексон и группа Jackson 5 активно гастролировали и записывались под руководством Горди и его сотрудников из Motown.

Группа стала настолько популярной, что у нее даже появилось собственное мультипликационное шоу, которое шло с 1971 по 1972 год. Джексон также популяризировал «танец робота», использовав это движение во время исполнения песни Dancing Machine на шоу Майка Дугласа в 1973 году.

Несмотря на большой успех группы, за кулисами назревали проблемы. Между Горди и Джозефом возникли разногласия по поводу управления карьерой его детей, причем Джексоны хотели получить больше творческого контроля над своим материалом.

В 1976 году группа официально разорвала отношения с Motown, хотя Джермейн остался на лейбле и продолжил сольную карьеру. Называя себя теперь Джексонами, группа подписала новый контракт с Epic Records. К моменту выхода третьего альбома Destiny (1978), выпущенного на этом лейбле, братья стали талантливыми авторами песен.