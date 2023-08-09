Прирожденный лидер, успешный бизнесмен и примерный семьянин: кто такой Алесь Мухин из «Что? Где? Когда?»

Алесь Мухин известен телезрителям как капитан команды «Что? Где? Когда?». Однако, кроме успехов в интеллектуальном казино на ТВ, он еще и успешный предприниматель в обычной жизни. Работа, хобби, семья, телеигра – нет сферы, где белорусский эрудит был бы слаб.

Детство и юность

Алесь родился 16 сентября 1976 года в Минске, в обеспеченной семье. Для родителей он стал поздним ребенком. О себе знаток рассказывал, что в младших классах он частенько пропускал уроки и учился удовлетворительно, хотя отличался сообразительностью. В юности Мухин зарабатывал карманные деньги продажей кабачков с дачи и модных кроссовок.

В старших классах парню наконец понравилось учиться, оценки стали расти. Из обычной школы родители перевели его в учебное заведение с упором на английский язык.

В 11-м классе Алесь вступил в конфликт с учителем, отстаивая свою точку зрения на один исторический факт. Этот спор так затянул юношу, что он решил сам стать педагогом. Окончив школу, будущий знаток поступил Минский педагогический университет и получил специальность «преподаватель истории и английского языка».

Еще в школе парня затянули турниры «Что? Где? Когда?», в составе юношеской команды он принимал участие в региональных соревнованиях. В студенческие годы интеллектуальные игры продолжились, пока в 2001 году молодого эрудита ни приняли в ряды элитарного клуба интеллектуалов.