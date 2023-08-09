Прирожденный лидер, успешный бизнесмен и примерный семьянин: кто такой Алесь Мухин из «Что? Где? Когда?»

Алесь Мухин известен телезрителям как капитан команды «Что? Где? Когда?». Однако, кроме успехов в интеллектуальном казино на ТВ, он еще и успешный предприниматель в обычной жизни. Работа, хобби, семья, телеигра – нет сферы, где белорусский эрудит был бы слаб.
Детство и юность
Алесь родился 16 сентября 1976 года в Минске, в обеспеченной семье. Для родителей он стал поздним ребенком. О себе знаток рассказывал, что в младших классах он частенько пропускал уроки и учился удовлетворительно, хотя отличался сообразительностью. В юности Мухин зарабатывал карманные деньги продажей кабачков с дачи и модных кроссовок.
В старших классах парню наконец понравилось учиться, оценки стали расти. Из обычной школы родители перевели его в учебное заведение с упором на английский язык.
В 11-м классе Алесь вступил в конфликт с учителем, отстаивая свою точку зрения на один исторический факт. Этот спор так затянул юношу, что он решил сам стать педагогом. Окончив школу, будущий знаток поступил Минский педагогический университет и получил специальность «преподаватель истории и английского языка».
Еще в школе парня затянули турниры «Что? Где? Когда?», в составе юношеской команды он принимал участие в региональных соревнованиях. В студенческие годы интеллектуальные игры продолжились, пока в 2001 году молодого эрудита ни приняли в ряды элитарного клуба интеллектуалов.
Алесь Мухин с женой в молодости. Фото: соцсети
Карьера
После вуза дипломированный педагог не пошел в школу, а занялся бизнесом. Сначала попробовал себя в роли директора парфюмерной компании, затем основал белорусский филиал «Евросети» и открыл в родной республике 110 магазинов «БелЕвросеть».
В 2008 году он сменил магазинный бизнес на более выгодную должность в компании «Караван», занимавшейся поставкой чая и кофе в Беларусь. Этому делу Мухин посвятил всего себя и вывел фирму на передовые позиции. Его забота о сотрудниках и клиентах обеспечила предпринимателю попадание в список самых успешных людей республики.
Что касается телеигры «Что? Где? Когда?», то уже через три года после присоединения к клубу знатоков Алесь получил «Хрустальную сову» и звание лучшего игрока команды. Став капитаном, он видел и победы, и поражения.
В одном из интервью Мухин рассказывал, что участие в интеллектуальной игре не приносит знатокам никакого дохода, его коллеги приезжают на съемки, отпрашиваясь с работы. Ранее якобы участники победившей команды могли рассчитывать на сертификат в 300 или 500 тысяч рублей, а потом такая практика прекратилась, и выигрыши стали выплачивать только телезрителям.
Алесь Мухин. Фото: соцсети
Мухин отказался от идеи переехать в Россию ради «Что? Где? Когда?» и каждый раз прилетал на съемки проекта из Беларуси. В 2009 году он стал ведущим аналога данной передачи в своей стране.
В марте 2016 года команду Мухина тихо покинул сильнейший игрок, обладатель «Бриллиантовой совы» Илья Новиков, нередко приносивший коллективу победы.
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В 2019-м Алесь получил вторую «Хрустальную сову». А зимой 2020-го у него обнаружили коронавирус. Капитана заменил его соратник Николай Крапиль, и команда все равно выиграла. В следующем году Мухин вернулся в строй, и его коллектив снова блестяще выступил.
Алесь Мухин и его команда образца 2019 года. Фото: соцсети
В 2022 году в команде назрел конфликт, и руководство клуба расформировала коллектив белорусского предпринимателя. Сам Мухин присутствовал на играх весенней серии в качестве зрителя. Летом 2023-го он вернулся в игру с новым составом, в который также вошел Александр Друзь. Но знатокам не хватило сыгранности, и они проиграли.
Личная жизнь
Еще в студенческие годы на одной костюмированной вечеринке Мухин познакомился с будущей женой Татьяной. Развитие их отношений было стремительным – уже скоро влюбленные сыграли свадьбу.
Несмотря на то что жениху на момент бракосочетания было всего 19 лет, а невесте – 20, пара сохранила крепкий брак на долгие годы. В семье появились сын Антон и дочь Дарья, а затем, когда возраст родителей уже перевалил за 40, у них родился третий ребенок – Василий. Узнав о новой беременности супруги, мужчина повез ее в путешествие по Европе.
Алесь – примерный семьянин, окружает домашних уютом и новой бытовой техникой. Раз в неделю он устраивает родным «папин день» — ведет близких в ресторан. В семье также есть традиция ездить вместе в отпуск.
Алесь Мухин с семьей. Фото: соцсети
Жена Мухина, кроме того что занимается домашним хозяйством, еще и является главным редактор белорусского «Что? Где? Когда?». Старшие дети знатока тоже приобщились к интеллектуальной игре, сев за рулетку с вопросами у себя на родине. Антон, окончивший факультет международных отношений БГУ, также занял пост помощника редактора. Кстати, молодой человек женился в 2021 году.
Интересные факты
С 2010 года Алесь Мухин сотрудничает с КВН в качестве члена жюри Международной лиги. Ранее он играл за одну из команд.
Предприниматель из Беларуси становился участником телешоу «Кто хочет стать миллионером?» и «Большие гонки».
Зрители не раз отмечали, что у Мухина во время игры краснеет лицо. Ходили слухи, что это связано с эмоциональным напряжением или с проблемами со здоровьем. Однако мужчина на самочувствие не жалуется и регулярно занимается спортом.