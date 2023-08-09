Мистер Инкогнито российского телевидения: трудный путь создателя «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

Кто создал телеигру «Что? Где? Когда?» – человек, которого в «Останкино» называли Инкогнито. Таинственный телеведущий и режиссер Владимир Ворошилов не любил светиться на публике. И это вызывало к нему еще больший интерес.
Детство, юность и театр
Владимир Яковлевич родился 18 декабря 1930 года в Симферополе, в еврейской семье. Отец – советский чиновник, мать шила одежду на заказ. Их фамилии были Пеллех и Калманович. Будущий телеведущий стал Ворошиловым, взяв фамилию жены. Его отец в это время попал под следствие, и такой ход был распространенным способом выживания евреев в СССР.
До войны семья жила в достатке. В 1941 году 10-летний Вова уехал вместе с мамой в эвакуацию, позже к ним присоединился отец. В 1943-м им пришлось бросить все и перебраться в Москву. В 1948-м Калмановичи удочерили девочку Аню, ставшую сводной сестрой Владимира.
В столице парень учился в Московской средней художественной школе при Наркомпросе. Закончив ее, поступил в Школу-студию МХАТ, откуда перевелся в Эстонский художественный институт. После вуза молодой человек год проработал художником в театральной группе советских войск в Германии.
Вернувшись в Москву, Владимир Яковлевич стал еще и театральным режиссером – ставил спектакли в «Современнике», «Ленкоме» и Театре на Таганке. Однако вспыльчивый характер и своеобразный подход к искусству нередко приводили его к скандалам с начальством.
Однажды, готовясь к очередной постановке, Ворошилов пробил дыру в потолке здания «Ленкома». Директору театра стало плохо от этой новости, и молодого режиссера уволили. Оставшись без сцены, Владимир отправился учиться на Высшие режиссерские курсы при Минкультуры СССР.
Владимир Ворошилов. Фото: кадр из телеэфира
Телевидение
В 1966 году Ворошилова пригласили работать на ТВ. Среди театральных деятелей в те годы считалось, что в голубой экран попадают только неудачники, которым не нашлось места на большой сцене. Но за отсутствием другой работы режиссер согласился и занялся съемками документальных и научно-познавательных фильмов.
Его ум и креативность в новом деле принесли Ворошилову славу. Он придумывал новые, захватывающие передачи и шоу, по-прежнему не чувствуя страха перед вышестоящими. За споры с начальством его проекты нередко закрывали и не выпускали в эфир, а из титров убирали фамилию создателя.
Так, например, закрыли популярную передачу «Аукцион», придуманную Владимиром Яковлевичем. Поводом стало то, что приглашенный артист исполнил песню собственного сочинения с запрещенным для советского телевидения содержанием.
По сценарию Ворошилова и Леонида Якубовича на экране появилась спортивно-развлекательная передача «А ну-ка, парни!», которую с упоением смотрела молодежь. После трагической гибели одного из участников в 1972-м Владимира Яковлевича уволили и программу закрыли. Проект вернулся на ТВ через три года, но уже с Александром Масляковым.
Также Ворошилов работал над передачами «Контакт», «Рассказы о профессиях», «Спринт для всех» и «Суд идет». Но визитной карточкой легенды ТВ стало придуманное им интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?», запущенное в 1975 году.
Любопытный факт: руководители телестудии все еще держали злость на креативного режиссера, поэтому не позволили ему мелькать на экране в новом шоу. Отсюда и пошла фишка, что игрой управляет «голос из ниоткуда», у него даже имени нет, а игроки обращаются к нему «господин ведущий».
Программа стала настолько популярной, что ее без сомнения можно было назвать народной. В середине 80-х появилась Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?», президентом которой был избран сам Ворошилов. Шоу создало вокруг себя целую субкультуру интеллектуалов и эрудитов.
Позже Владимир Яковлевич все же попробовал себя в роли полноценного ведущего интеллектуальной передачи, придумав аналог «Что? Где? Когда?» для нескольких команд под названием «Брейн-ринг». Он провел семь выпусков, а затем передал шоу Андрею Козлову из-за большой занятости.
После развала Союза в 1991-м Ворошилов решил монетизировать интеллектуальное казино, введя в игру денежные вознаграждения под лозунгом: «Каждый может заработать деньги собственным умом».
В том же году созданная им продюсерская компания «Игра-ТВ» впервые в истории российского телевидения купила программу иностранного формата – британскую «Любовь с первого взгляда», которую длительное время вел приемный сын Ворошилова Борис Крюк. Компания также выпускала передачи «Жизнь прекрасна», «Культурная революция», «Песни 20 века».
В 1997-м Ворошилову вручили «ТЭФИ» за шоу «Что? Где? Когда?». А в начале нового века он оставил программу своему наследнику Борису Крюку, так как возраст уже дал о себе знать. Крюк не хотел занимать место отчима, его уговаривали мать и Константин Эрнст, считавший, что культовое шоу должно продолжаться.
Какое-то время редакция программы замалчивала, кто стал приемником Ворошилова на посту «господина ведущего». Голос Бориса намеренно искажали, маскировали под двоюродного брата бывшего руководителя программы – Юрия Борисовича. Но Александр Друзь, знающий Крюка с детства, догадался о подмене.
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Личная жизнь
Женщин у талантливого Владимира Яковлевича было немало. Он четыре раза вступал в официальный брак. О первых трех женах режиссера информации почти нет. Известны только их фамилии – Ворошилова, Кухаркина, Музыка.
Владимир Ворошилов и Наталья Стеценко на премия ТЭФИ-2000. Фото: Борис Кудрявов/ Экспресс газета
Четвертой женой стала Наталья Стеценко – соавтор программы «Что? Где? Когда?». Ее сына Бориса Крюка режиссер усыновил, но относился к нему скорее как к партнеру, нежели к сыну. Наследник ведущего вспоминал, что отчим не мог понять, почему дети должны иметь какие-то привилегии только потому, что они дети.
Но у Ворошилова была и пятая избранница – гражданская жена Наталья Климова. Уже в 67 лет теледеятель стал отцом дочери Наташи. Друзья семьи отмечали, что в последние годы его жизни девочка стала для режиссера центром вселенной. Ходили слухи, что он не признал ребенка, но это было не так.
Смерть
Владимир Ворошилов умер 10 марта 2001 года в возрасте 70 лет от инфаркта. До этого, в декабре, он потерял сознание прямо в студии, а за два дня до смерти жаловался Наталье Стеценко на боли в сердце. Но ехать в больницу ведущий отказался – из-за работы не было времени.
Позже друг ведущего, драматург Михаил Шатров рассказал, что создатель «Что? Где? Когда?» разнервничался из-за того, что руководство канала ОРТ потребовало пятизначную сумму в долларах за показ юбилейной серии передач.
Прощание с Ворошиловым организовали в том же павильоне, где снимают выпуски интеллектуального казино. Режиссера похоронили на Ваганьковском кладбище, через два года на его могиле появился памятник в виде черного куба, символизирующего знаменитый черный ящик из телеигры.
После смерти ведущего разразился скандал с его наследством, оцененным в 6 миллионов долларов. При жизни Владимир Яковлевич не успел распорядиться имуществом, и в итоге решение вынес суд. Две трети достались Наталье Стеценко, оставшееся поровну разделили мать, дочь и гражданская жена покойного.
Мать Ворошилова Вера Борисовна скончалась через полтора года после сына и завещала свою долю внучке. Наталья Климова позже вышла замуж и закрылась от прессы.
В 2001 году «Что? Где? Когда?» и лично ее создатель были удостоены премии ТЭФИ. Владимира Ворошилова наградили за личный вклад в развитие российского телевидения.