Мистер Инкогнито российского телевидения: трудный путь создателя «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

Кто создал телеигру «Что? Где? Когда?» – человек, которого в «Останкино» называли Инкогнито. Таинственный телеведущий и режиссер Владимир Ворошилов не любил светиться на публике. И это вызывало к нему еще больший интерес.

Детство, юность и театр

Владимир Яковлевич родился 18 декабря 1930 года в Симферополе, в еврейской семье. Отец – советский чиновник, мать шила одежду на заказ. Их фамилии были Пеллех и Калманович. Будущий телеведущий стал Ворошиловым, взяв фамилию жены. Его отец в это время попал под следствие, и такой ход был распространенным способом выживания евреев в СССР.

До войны семья жила в достатке. В 1941 году 10-летний Вова уехал вместе с мамой в эвакуацию, позже к ним присоединился отец. В 1943-м им пришлось бросить все и перебраться в Москву. В 1948-м Калмановичи удочерили девочку Аню, ставшую сводной сестрой Владимира.

В столице парень учился в Московской средней художественной школе при Наркомпросе. Закончив ее, поступил в Школу-студию МХАТ, откуда перевелся в Эстонский художественный институт. После вуза молодой человек год проработал художником в театральной группе советских войск в Германии.

Вернувшись в Москву, Владимир Яковлевич стал еще и театральным режиссером – ставил спектакли в «Современнике», «Ленкоме» и Театре на Таганке. Однако вспыльчивый характер и своеобразный подход к искусству нередко приводили его к скандалам с начальством.

Однажды, готовясь к очередной постановке, Ворошилов пробил дыру в потолке здания «Ленкома». Директору театра стало плохо от этой новости, и молодого режиссера уволили. Оставшись без сцены, Владимир отправился учиться на Высшие режиссерские курсы при Минкультуры СССР.