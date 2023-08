Под саундтрек искусно исполненных баллад: как Селин Дион справляется с жизненными трудностями

The Power of Love и Because You Loved Me

Дион быстро воспользовалась обретенной славой, выпустив в 1993 году самый продаваемый альбом The Colour of My Love. На альбоме были представлены романтические баллады, которыми так славилась Дион, в том числе песня When I Fall in Love, вошедшая в саундтрек к хитовому фильму «Неспящие в Сиэтле», и The Power of Love - ее первый сингл, занявший первое место в рейтинге Billboard Hot 100.

В этом альбоме Дион исполнила несколько песен.

Международная известность Дион укрепилась после исполнения ею песни The Power of the Dream на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В том же году ее альбом Falling Into You, включающий хит № 1 Because You Loved Me (из саундтрека к сентиментальному фильму Роберта Редфорда «Близко и лично» 1996 года), получил премии «Грэмми» в номинациях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом».