Под саундтрек искусно исполненных баллад: как Селин Дион справляется с жизненными трудностями

Ранняя жизнь и французские альбомы

Селин Мари Клодетт Дион родилась 30 марта 1968 г. в Шарлемани, Квебек, Канада. Младшая из 14 детей Адемара и Терезы Дион, она выросла в дружной музыкальной семье. Ее родители создали группу «Семья Диона» и гастролировали по Канаде, когда Селин была еще младенцем. Позже они открыли пиано-бар, где пятилетняя Селин выступала на радость посетителям.

В 12 лет Дион записала демо-кассету с песней, которую написала вместе с матерью. Они отправили кассету менеджеру и продюсеру Рене Анжелилу, который занимался карьерой популярной французской певицы Жинетт Рино. Прослушав запись и пригласив Дион выступить перед ним лично, Анжелил сразу же подписал с ней контракт, поставив условие, что будет полностью контролировать ее карьеру. Для финансирования ее дебютного альбома La Voix du bon Dieu он заложил свой собственный дом.

К 18 годам Дион записала девять французских альбомов и получила множество премий «Феликс» и «Джуно», канадский аналог премии «Грэмми». В 1988 г. она победила на конкурсе песни «Евровидение» в Дублине, и ее выступление транслировалось в прямом эфире в странах Европы, Ближнего Востока, Австралии и Японии. После такого международного признания она стала стремиться на юг, к американской звезде.