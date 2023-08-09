Под саундтрек искусно исполненных баллад: как Селин Дион справляется с жизненными трудностями

Кто такая Селин Дион?
Селин Дион - франко-канадская певица, известная своими зажигательными балладами, в том числе удостоенной премии «Оскар» песней My Heart Will Go On из фильма «Титаник» 1997 года. Став звездой с юных лет, Дион к 18 годам записала девять французских альбомов и получила множество наград.
Свой первый англоязычный альбом Unison она выпустила в 1990 году. Настоящий прорыв Дион в поп-музыке произошел в 1992 году, когда она записала тему к хитовому диснеевскому мультфильму «Красавица и чудовище». Среди ее хитов №1 - The Power of Love, Because You Loved Me и I'm Your Angel.
Селин Дион. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и французские альбомы
Селин Мари Клодетт Дион родилась 30 марта 1968 г. в Шарлемани, Квебек, Канада. Младшая из 14 детей Адемара и Терезы Дион, она выросла в дружной музыкальной семье. Ее родители создали группу «Семья Диона» и гастролировали по Канаде, когда Селин была еще младенцем. Позже они открыли пиано-бар, где пятилетняя Селин выступала на радость посетителям.
В 12 лет Дион записала демо-кассету с песней, которую написала вместе с матерью. Они отправили кассету менеджеру и продюсеру Рене Анжелилу, который занимался карьерой популярной французской певицы Жинетт Рино. Прослушав запись и пригласив Дион выступить перед ним лично, Анжелил сразу же подписал с ней контракт, поставив условие, что будет полностью контролировать ее карьеру. Для финансирования ее дебютного альбома La Voix du bon Dieu он заложил свой собственный дом.
К 18 годам Дион записала девять французских альбомов и получила множество премий «Феликс» и «Джуно», канадский аналог премии «Грэмми». В 1988 г. она победила на конкурсе песни «Евровидение» в Дублине, и ее выступление транслировалось в прямом эфире в странах Европы, Ближнего Востока, Австралии и Японии. После такого международного признания она стала стремиться на юг, к американской звезде.
Селион Дион в 1987 году. Монреаль, Квебек, Канада. Фото: Global Look Press
Американский прорыв: «Красавица и чудовище»
Дион записала свой первый англоязычный альбом Unison в 1990 году. Как и большинство ее англоязычных альбомов, он был записан в сотрудничестве с автором песен, аранжировщиком и музыкантом Дэвидом Фостером. Благодаря синглу Where Does My Heart Beat Now, вошедшему в пятерку лучших, Unison был продан тиражом более миллиона экземпляров по всему миру.
Настоящий прорыв Дион в поп-музыке произошел в 1992 году, когда она в дуэте с Пибо Брайсоном записала тему к хитовому диснеевскому мультфильму «Красавица и чудовище». Песня Beauty and the Beast заняла 9-е место в Billboard Hot 100 и была удостоена премий «Грэмми» и «Оскар».
Эта песня вошла в ее второй англоязычный альбом Celine Dion, который стал ее первой золотой пластинкой в США и разошелся тиражом более 12 млн. экземпляров по всему миру. Еще один хит с этого альбома If You Asked Me To занял 4-е место в Billboard Hot 100 и 1-е место в чарте adult contemporary. Несомненный успех альбома позволил Дион начать свой первый гастрольный тур по США.
Селин Дион 1998 г. Фото: Global Look Press
The Power of Love и Because You Loved Me
Дион быстро воспользовалась обретенной славой, выпустив в 1993 году самый продаваемый альбом The Colour of My Love. На альбоме были представлены романтические баллады, которыми так славилась Дион, в том числе песня When I Fall in Love, вошедшая в саундтрек к хитовому фильму «Неспящие в Сиэтле», и The Power of Love - ее первый сингл, занявший первое место в рейтинге Billboard Hot 100.
В этом альбоме Дион исполнила несколько песен.
Международная известность Дион укрепилась после исполнения ею песни The Power of the Dream на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В том же году ее альбом Falling Into You, включающий хит № 1 Because You Loved Me (из саундтрека к сентиментальному фильму Роберта Редфорда «Близко и лично» 1996 года), получил премии «Грэмми» в номинациях «Альбом года» и «Лучший поп-альбом».
Титаник и My Heart Will Go On
Следующий год принес Дион еще большую славу: на экраны вышел фильм-блокбастер «Титаник» (1997) с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях. Дион исполнила песню My Heart Will Go On, ставшую темой фильма. Фильм собрал рекордное количество номинаций на премию «Оскар» - он получил 11, включая премию за лучшую песню, а баллада Дион стала повсеместно звучать на радиостанциях всего мира.
Включенная как в альбом-саундтрек к «Титанику», так и в собственный альбом Дион Let's Talk About Love (1997 г.), песня My Heart Will Go On заняла первое место в Billboard Hot 100, став третьим хитом №1, и была продана по всему миру в количестве 50 миллионов записей. В альбоме Let's Talk About Love также принимали участие Барбра Стрейзанд, Лучано Паваротти, группа Bee Gees и Брайан Адамс.
My Heart Will Go On сохранила часть своей популярности в последующие десятилетия и даже стала предметом интернет-мема, в котором она воспроизводится в видеоклипах вне контекста или для акцентирования внимания на особо значимых моментах.
Селин Дион. Фото: обложка сингла My Heart Will Go On
Конец 90-х: Награды и гастроли
В апреле 1998 года Дион получила Национальный орден Квебека - высшую награду своей провинции. Позже, в том же году, она вместе с Аретой Франклин, Мэрайей Кэри, Глорией Эстефан и Шанайей Твейн приняла участие в громком телевизионном концерте Divas Live на канале VH-1.
Несмотря на постоянные гастроли и запись нескольких альбомов (в том числе S'il Suffisait d'Aimer и праздничного альбома These Are Special Times, вышедшего в 1998 году), Дион была отмечена на церемонии вручения музыкальных наград Billboard Music Awards в конце 1998 года, где она получила шесть наград, в том числе за «Артиста года» и «Альбом года» за альбом 1997 года Let's Talk About Love.
Кульминацией ее обширного турне по 14 странам, начавшегося летом 1998 года, стал гала-концерт в Монреале 31 декабря 1999 года, посвященный наступлению нового тысячелетия. Дион стала четвертым хитом № 1, исполнив песню I'm Your Angel в дуэте с R&B-певцом Р. Келли, вошедшую в альбом These Are Special Times.
Селин Дион. Фото: Global Look Press
Муж и дети
В 1994 г. Дион объединила свою личную и профессиональную жизнь, выйдя замуж за своего менеджера Рене Анжелила, который был старше ее на 26 лет. Анжелил и его вторая жена развелись в 1980-х годах, и примерно в это же время между ним и Дион завязались романтические отношения. Пара обручилась в 1991 году и связала себя узами брака в монреальской базилике Нотр-Дам в ходе тщательно продуманной церемонии, которая была отмечена по всей Канаде.
В начале 2000 года Дион объявила, что берет перерыв в своей карьере, чтобы сосредоточиться на семье. Они с Анжелилом уже несколько лет пытались завести детей, и в конце концов решили прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. В мае 2000 года Дион перенесла две небольшие операции в клинике репродукции в Нью-Йорке, чтобы повысить свои шансы на беременность.
Ее усилия увенчались успехом, и 25 января 2001 года Дион родила мальчика Рене-Шарля. В своих интервью она рассказывала, что хранила в клинике еще одну оплодотворенную яйцеклетку и планировала когда-нибудь подарить сыну брата или сестру. 23 октября 2010 года в возрасте 42 лет Дион родила мальчиков-близнецов Эдди и Нельсона.
Селин Дион и Рене Анжелил с детьми. Фото: Global Look Press
Глобальная слава и резиденции в Лас-Вегасе
После двухлетнего перерыва Селин Дион вернулась в марте 2002 года с песней A New Day Has Come, которая заняла первые места в чартах более чем 17 стран. Через год она начала широко разрекламированный 36-месячный ангажемент в Caesars Palace, знаменитом отеле и казино Лас-Вегаса. Одновременно Дион выпустила альбом One Heart, который оказался не таким успешным, как его предшественник.
Дион вернулась к созданию франкоязычных альбомов, выпустив в 2003 году альбом 1 Fille & 4 Types. В сотрудничестве с фотографом Анной Геддес она выпустила детский музыкальный альбом Miracle: A Celebration of New Life (2004). В 2007 году Дион выпустила два альбома: Taking Chances, который почти достиг вершины чарта поп-альбомов, и D'Elles, еще одна франкоязычная запись.
Несмотря на то, что Дион больше не занимает лидирующие позиции в хит-парадах, она остается популярной артисткой. В июне 2009 года журнал Forbes сообщил, что за предыдущий год певица заработала около 100 млн. долларов, что делает ее вторым после Мадонны музыкантом в этом списке.
Следующими альбомами Дион стали франкоязычные Sans attendre (2012) и Encore un soir (2016), а также Loved Me Back to Life (2013) для англоязычных поклонников. Кроме того, в 2011 году она вновь начала выступать в Caesars Palace.
Банер с Селин Дион на Сизарс-пэлас в Лас-Вегасе, США 2011 г. Фото: Global Look Press
Проблемы со здоровьем и смерть мужа
В августе 2014 года Дион отменила все свои концерты, запланированные до 22 марта 2015 года, чтобы уделить внимание мужу и детям. В 1999 году у Анжелила был диагностирован рак горла, после чего он успешно прошел курс лечения. Однако рак вернулся. «Я хочу посвятить все свои силы и энергию выздоровлению моего мужа, а для этого мне важно посвятить это время ему и нашим детям», - говорится в заявлении певицы.
В 2014 году суперзвезда также столкнулась с проблемами со здоровьем: Согласно пресс-релизу, у нее было «воспаление мышц горла», из-за чего она не смогла выступить на своем шоу в Лас-Вегасе.
В 2015 году в интервью USA Today певица рассказала о лечении своего мужа от рака: «Когда видишь человека, который так тяжело борется, это сильно влияет на тебя. У вас есть два варианта. Ты смотришь на своего мужа, который очень болен, и ты не можешь помочь, и это убивает тебя. Или вы смотрите на своего мужа, который болен, и говорите: «Я тебя понял. Я справлюсь. Я здесь. Все будет хорошо». 14 января 2016 года Анжелил скончался в возрасте 73 лет в семейном доме в Лас-Вегасе.
Селин Дион и Рене Анжелил 2013 г. Фото: Global Look Press
Новые туры и альбомы
Оправившись от утраты, Дион вернулась на сцену, начав в 2016 году ежегодное летнее турне. Она также возобновила выступления в Лас-Вегасе, а в июне 2019 года продолжительное шоу завершилось.
В сентябре Дион выпустила три новых сингла и отправилась в мировое турне в поддержку готовящегося к выходу альбома. Поклонники с восторгом встретили ее первый за шесть лет англоязычный студийный альбом Courage, который в ноябре занял первое место в списке Billboard 200.
Тур был приостановлен в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года и в течение последующих трех лет будет переноситься и отменяться из-за состояния здоровья Диона.
В апреле 2023 года Дион впервые за четыре года выпустила новую песню Love Again, ставшую заглавной композицией одноименного романтического комедийного фильма. Она снялась в фильме, а также добавила еще четыре новые песни в саундтрек к нему.
Диагностика синдрома жесткого человека
В декабре 2022 года Дион сообщила, что у нее диагностировано редкое неврологическое заболевание, называемое синдромом ригидного человека. СПС - это аутоиммунное заболевание, которое вызывает сильное напряжение и спазмы мышц, причем у некоторых пациентов наблюдаются такие симптомы, как двоение в глазах, нарушение координации и невнятная речь. Считается, что этим заболеванием страдают от одного до двух человек из каждого миллиона.
Дион рассказала в видеоклипе, что испытывает спазмы, которые влияют на ее повседневную жизнь, включая способность ходить и правильно пользоваться голосовыми связками. В результате она перенесла весенний этап мирового турне 2023 года на следующий год и отменила еще восемь выступлений.
В мае 2023 г. Дион объявила, что оставшаяся часть тура - 42 даты по апрель 2024 г. - отменяется, поскольку она не сможет «успешно подготовиться и выступить» во время лечения от неизлечимого заболевания. Несмотря на сообщение о том, что ее гастрольная карьера находится под угрозой, она выпустила заявление, в котором сказала поклонникам: «Я не сдаюсь и не могу дождаться, когда мы снова увидимся!».
Селин Дион. Фото: Global Look Press