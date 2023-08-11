Марк Варшавер: «Мария Миронова не уходила из театра!»

Народная артистка России Мария Миронова выйдет на сцену в постановке «Шут Балакирев» в новом театральном сезоне. Об этом сообщил директор театра «Ленком», из которого актриса ушла этим летом, Марк Варшавер.
Несмотря на то что Мария говорила о большой занятости в разных проектах и необходимости уделять внимание маленькому сыну, в кулуарах циркулировали слухи, что причиной ухода артистки послужил конфликт с руководством театра. Однако сам Марк Борисович в беседе с Teleprogramma.pro вновь развеял эти сплетни.
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«Мария Миронова сама рассказала, как она относится ко мне и нашему театру. У нее просто безвыходное положение. У Марии маленький ребенок, с чем мы ее также поздравляли, — отметил Марк Варшавер.
— Мария Миронова занята во многих проектах, ставит свои спектакли. Она уникальная актриса. Поэтому уйти из коллектива - это ее право.
И притом Мария не ушла, она же играет у нас в разовых спектаклях (Мария Миронова задействована в постановке «Шут Балакирев». — Прим. ред.). Поэтому какая разница?»
Мария Миронова. Фото: Global Look Press
— Как вы думаете, кто распространял слухи о вашем конфликте с Марией?
— А все остальное уже придумывают такие мадам, подобно той, о которой вы меня ранее спрашивали (речь идет о Людмиле Поргиной, об отношениях с которой Teleprogramma.pro расспрашивала Марка Варшавера в том же разговоре), не хочу называть ее фамилию. А Мария Миронова благодарна театру и Марку Борисовичу. Какие слова она говорит обо мне!
Мария — удивительный человек и актриса, в отличие от тех людей, которые пишут «искрометные вещи». Вот Поргина пугает, что уходит из театра. Большой испуг! Посмотрим, состоится ли ее уход или нет.
Напомним, об уходе же Марии Мироновой из театра «Ленком» после 25 лет службы там стало известно в июне этого года. Одной из версий такого решения артистки называлось увольнение со стороны Марка Варшавера.
«К сожалению, в силу занятости и необходимости заботиться о маленьком ребенке не смогу принимать участие в новых постановках. Марку Борисовичу Варшаверу благодарна за все, — расставила все точки над I Мария.
— Марк Борисович не только не вынуждал уволиться народную артистку, а предлагал ей большое количество ролей на протяжении последних нескольких лет!».