Марк Варшавер: «Мария Миронова не уходила из театра!»

— Как вы думаете, кто распространял слухи о вашем конфликте с Марией?

— А все остальное уже придумывают такие мадам, подобно той, о которой вы меня ранее спрашивали (речь идет о Людмиле Поргиной, об отношениях с которой Teleprogramma.pro расспрашивала Марка Варшавера в том же разговоре), не хочу называть ее фамилию. А Мария Миронова благодарна театру и Марку Борисовичу. Какие слова она говорит обо мне!

Мария — удивительный человек и актриса, в отличие от тех людей, которые пишут «искрометные вещи». Вот Поргина пугает, что уходит из театра. Большой испуг! Посмотрим, состоится ли ее уход или нет.

Напомним, об уходе же Марии Мироновой из театра «Ленком» после 25 лет службы там стало известно в июне этого года. Одной из версий такого решения артистки называлось увольнение со стороны Марка Варшавера.