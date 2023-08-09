Дочь известного режиссера, танцовщица и подруга Тимати: что известно о юной светской львице Тоне Худяковой

Биография знаменитости
Красавица Тоня Худякова с детства была активной. Девушка успевала хорошо учиться, писать статьи для школьной газеты, посещать различные кружки и быть частой гостьей светских тусовок.
Она прославилась не только как дочь режиссера Павла Худякова, но и как популярный блогер. Тоне приписывали роман со скандальным футболистом Александром Кокориным и ругали за вульгарные наряды. Однако девушка продолжает делать то, что ей нравится.
Дружба со звездами и учеба в двух школах
Антонина Худякова появилась на свет 21 сентября 2006 года. Она стала средним ребенком в семье российского режиссера и клипмейкера Павла Худякова. Мамой девочки является продюсер Корнелия Поляк, которая позже родила Тоне младшего брата Марка.
С детства девочку окружала творческая атмосфера. Она бывала на съемках вместе с родителями, где находилась в окружении звезд российского шоу-бизнеса. Павел создавал клипы для Тимати, Егора Крида, Полины Гагариной, Григория Лепса. Кроме того, среди друзей семьи числится футболист Александр Кокорин.
Тоня Худякова и ее папа Павел Худяков. Фото: соцсети
Антонина еще в юном возрасте привыкла быть трудолюбивой. Желая дать ей хорошее и достойное образование, родители отправили наследницу учиться сразу в престижную московскую школу № 1239 и частное американское учебное заведение Miami Country Day School. По информации из открытых источников, Худякова не только жила на две страны, но и получила гражданство США.
Учеба в Майами и Москве давались девочке нелегко. По словам красавицы, большая часть дня проходила в машине, где Тоня завтракала, делала уроки и иногда отдыхала.
Создание блога
Создание аккаунта в соцсетях мама и папа Тони умудрились превратить в способ учебы. Девочку предупредили, что она может пользоваться платформой, когда научится писать тексты без каких-либо грамматических ошибок. Поэтому начинающий блогер самостоятельно учила русский язык с помощью Интернета.
Сначала аккаунт был для Антонины не более чем способом познавать мир. Она подписывалась на аккаунты об искусстве, делилась со сверстниками предпочтениями в литературе и рассматривала фото с животными.
Со временем девочка начала делать публикации, делясь секретами повседневной жизни. На ее странице появились снимки из школы, театров и кино, рассказы об увлекательных путешествиях, важных событиях и встречах с друзьями.
Тоня Худякова. Фото: соцсети
Совсем скоро у школьницы набралось несколько тысяч подписчиков, которых привлекали ее живые и непосредственные публикации. Она стала примером для подражания сверстников, которые мечтали о такой же насыщенной жизни, как у дочери клипмейкера.
С годами публикации Худяковой становились все менее невинными. Она позировала на фото с макияжем, в коротких платьях, что обеспокоило взрослых подписчиков. Тоню неоднократно осуждали за слишком взрослый образ жизни и даже за чрезмерно откровенные снимки.
Занятия танцами и участие в престижных соревнованиях
Впервые девочка задумалась о танцевальной карьере, когда ей было девять лет. Однажды она увидела, как танцует девушка на пляже, и сообщила родителям, что хочет ходить на занятия.
Первые успехи Худякова сделала под руководством Рикардо Кокки и Юлии Загоруйченко. Она выступала в паре с Тимуром Валиевым, с которым завоевала победы на турнирах Millennium Dancesport, Manhattan Dance, Killick Classic DanceSport Championships и Grand National Championship.
Тоня Худякова со своим партнером по танцам. Фото: соцсети
Спустя некоторое время партнером девушки стал Марсель Никитин, с ним Тоня участвовала в California Open и Millenium DanceSport Championship. А уже в 2019 году танцовщица объявила, что представит сборную США на чемпионате мира, где затем стала победительницей.
В 2020 году танцовщице пришлось столкнуться с трудностями из-за коронавирусной инфекции, поскольку во время пандемии часть соревнований была отменена.
В сентябре 2021 года Худякова обновила список своих достижений. Вместе с новым партнером Дарреном она стала победителем первенства Америки и чемпионата мира. Очередное карьерное достижение Тоня завоевала со своим партнером на California Open Championship в начале 2022 года.
Тоня Худякова и Тимати. Фото: соцсети
Скандальная личная жизнь
О первых отношениях Тоня поведала публике, когда ей было всего девять лет. Она часто позировала для фото с мальчиком по имени Ян и даже успела отметить годовщину взаимной симпатии, но первая любовь закончилась скорым расставанием.
Позже Худякова честно рассказала журналистам о сложностях в личной жизни. Она призналась, что влюблялась неоднократно, но все отношения заканчивались разрывом из-за ревности парней к ее партнерам по бальным танцам.
В 2021 году танцовщица дала понять подписчикам о наличии в ее жизни молодого человека. В соцсетях она выставила фото с татуировкой в виде своего имени. Лицо смельчака, который решил увековечить имя избранницы на своем теле, и сейчас остается «за кадром».
Осенью Тоня объявила о том, что Лос-Анджелес стал для нее домом. Окончательный переезд в Америку девушка сравнила с новым этапом в жизни. Кроме этого, девушка стала активно заниматься чирлидингом.
Тоня Худякова. Фото: соцсети
В 2022 году она похвасталась перед подписчиками аттестатом о среднем образовании. Блогер закончила девятый класс с одними пятерками. Выставленный пост об этом прокомментировал футболист Александр Кокорин. Это вызвало гнев у подписчиков, посчитавших, что футболист со скандальной репутацией флиртует с несовершеннолетней девушкой.
К слову, порция хейта выливалась на Кокорина и ранее, когда были опубликованы их совместные фото, сделанные во время отдыха на Мальдивах.
Александр Кокорин и Тоня Худякова. Фото: соцсети
Худякова сейчас
В 2023 году Тоня забросила социальные сети, всецело сосредоточившись на учебе. Однако ее имя все же появилось в новостной сводке. Это было связано с распространением слухов о возможном романе дочери клипмейкера с российским певцом Егором Кридом.
Причиной инфоповода стал выставленный артистом совместный снимок с Худяковой, сделанный в Лос-Анджелесе. При этом Егора можно увидеть и на других фотографиях звездной семьи.
Тоня Худякова и Егор Крид. Фото: соцсети
Очевидно, певец находится в дружеских отношениях с Павлом и его детьми. Но это не мешало хейтерам и поклонникам девушки строить теории относительно новой избранницы завидного холостяка после его закончившегося расставанием романа с блогером Валей Карнавал.