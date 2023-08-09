Дочь известного режиссера, танцовщица и подруга Тимати: что известно о юной светской львице Тоне Худяковой

Биография знаменитости

Красавица Тоня Худякова с детства была активной. Девушка успевала хорошо учиться, писать статьи для школьной газеты, посещать различные кружки и быть частой гостьей светских тусовок.

Она прославилась не только как дочь режиссера Павла Худякова, но и как популярный блогер. Тоне приписывали роман со скандальным футболистом Александром Кокориным и ругали за вульгарные наряды. Однако девушка продолжает делать то, что ей нравится.

Дружба со звездами и учеба в двух школах

Антонина Худякова появилась на свет 21 сентября 2006 года. Она стала средним ребенком в семье российского режиссера и клипмейкера Павла Худякова. Мамой девочки является продюсер Корнелия Поляк, которая позже родила Тоне младшего брата Марка.

С детства девочку окружала творческая атмосфера. Она бывала на съемках вместе с родителями, где находилась в окружении звезд российского шоу-бизнеса. Павел создавал клипы для Тимати, Егора Крида, Полины Гагариной, Григория Лепса. Кроме того, среди друзей семьи числится футболист Александр Кокорин.