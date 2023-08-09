Карьера в «Мираж», свадьба с популярным хоккеистом и спортивные достижения: биография модели Николь Амбразайтис

Биография звезды

Николь Амбразайтис (Ковальчук) уже в течение многих лет является известной в музыкальном и спортивном мире личностью. Жена знаменитого российского хоккеиста Ильи Ковальчука в прошлом была вокалисткой популярной группы «Мираж». Сейчас она мать четверых детей и хранительница семейного очага.

Родом из Прибалтики и жизнь на две страны

Николь родилась 15 января 1984 года. По одной информации, городом рождения будущей певицы стал Череповец. Но в интервью артистка как-то сообщила, что родом из Прибалтики, из Вильнюса. Оттуда вскоре после ее появления на свет родители переехали в Россию.

В детстве певица жила на две страны. Папа Николь по национальности литовец, у мамы русские и польские корни. В молодости, окончив школу, будущая звезда заключила контракт с итальянским модельным агентством и четыре года провела на Средиземноморском побережье, после чего отправилась в Москву.