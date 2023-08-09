Карьера в «Мираж», свадьба с популярным хоккеистом и спортивные достижения: биография модели Николь Амбразайтис

Биография звезды
Николь Амбразайтис (Ковальчук) уже в течение многих лет является известной в музыкальном и спортивном мире личностью. Жена знаменитого российского хоккеиста Ильи Ковальчука в прошлом была вокалисткой популярной группы «Мираж». Сейчас она мать четверых детей и хранительница семейного очага.
Родом из Прибалтики и жизнь на две страны
Николь родилась 15 января 1984 года. По одной информации, городом рождения будущей певицы стал Череповец. Но в интервью артистка как-то сообщила, что родом из Прибалтики, из Вильнюса. Оттуда вскоре после ее появления на свет родители переехали в Россию.
В детстве певица жила на две страны. Папа Николь по национальности литовец, у мамы русские и польские корни. В молодости, окончив школу, будущая звезда заключила контракт с итальянским модельным агентством и четыре года провела на Средиземноморском побережье, после чего отправилась в Москву.
Николь Амбразайтис. Фото: соцсети
Карьера в группе «Мираж» и съемки для эротических журналов
Особенно важным периодом в биографии Амбразайтис было участие в составе группы «Мираж». Группа стала известной еще в начале 1990-х годов, когда на сцене блистала солистка Наталья Гулькина. Затем в течение многих лет состав проекта менялся — в нем пели Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и другие российские исполнительницы.
В 2004 году продюсеру группы Андрею Литягину поступило предложение издать третий альбом «Миража» под названием «Не в первый раз». Тогда же он решил обновить и «омолодить» коллектив. В итоге, в группе стали петь Николь Амбразайтис, Елена Степанюк, Евгения Морозова и Мария Харчева. Вокалистки выступали с концертами, снимались в клипах, записывали новые песни.
В 2005 году группа «Мираж» отмечала 18-летие. Этой дате был посвящен ряд концертов, один из которых прошел в Москве. В нем участвовали бывшие и действующие участники коллектива.
Новый состав группы пользовался популярностью у зрителей. Вокалистки с красивыми фигурами в откровенных нарядах дополнили ряд «женских» поп-коллективов. А сама Николь начала получать предложения от мужских журналов, приняла участие в эротических фотосъемках для «Плейбоя» и «Максим».
Николь Амбразайтис (крайняя справа), Елена Степанюк, Евгения Морозова, Мария Харчева и Алексей Глызин. Фото: соцсети
Встреча с Ковальчуком, страстный роман и рождение детей
История знакомства хоккеиста Ильи Ковальчука и Николь похожа на сюжет романтического фильма. Как-то отдыхая от матчей в компании друзей, на экране телевизора спортсмен увидел выступление группы «Мираж». Ему сразу понравилась голубоглазая светловолосая вокалистка.
Успешный, востребованный российский хоккейный игрок при знакомстве с будущей супругой не мог и подумать, что станет примерным семьянином и многодетным отцом. Это было время, когда хоккеист начинал играть в первом заокеанском клубе «Атланта Трэшерс».
Регулярные тренировки и матчи не давали расслабиться, не оставляли времени на личную жизнь. Но влюбленный Ковальчук решил не отступать. Через общих знакомых он пригласил певицу в кафе. На первом свидании между Николь и Ильей пробежала искра.
Веселой блондинке понравился сдержанный и галантный спортсмен. Отношения стремительно развивались, исчезали барьеры, стеснение быстро прошло.
С этого момента влюбленные почти не расставались. У Николь остались обязательства по контракту, заключенному с «Миражом», поэтому полностью посвятить себя любимому артистка не могла. Контракт с группой был расторгнут, когда пара узнала, что Николь беременна. Красотка решила сделать выбор в пользу семьи.
Свадьба Николь Амбразайтис и Ильи Ковальчука. Фото: соцсети
Первые пять лет Николь и Илья жили в гражданском браке. Рождение в 2005 году дочери Каролины стало важным событием. Когда девочке исполнилось два года, ее родители, наконец, узаконили брак.
Торжество отгуляли с размахом в Москве и в Твери. На московской церемонии присутствовали коллеги жениха, тренер и другие близкие молодоженам гости. Свадьба в Твери была замечательна тем, что праздновали ее в русском стиле с караваем и застольем.
Во время сотрудничества Ильи с американским хоккейным клубом Ковальчуки переехали в Америку.
В 2009 году родился сын Филипп. Когда мальчику было четыре месяца, Николь узнала, что снова ждет ребенка. В 2010-м ребята вновь стали родителями — на свет появился малыш Артем. Прошло 5 лет, и у звездной пары родился четвертый ребенок — дочь Ева. За это время в карьере отца семейства произошли изменения — Илья Ковальчук заключил контракт с петербургским СКА. Началась жизнь на две страны.
Летом жена Ильи с детьми живет в доме в Майами, а зимой вся семья перебирается в Санкт-Петербург. Избранница хоккеиста занимается наследниками, домом и во всем поддерживает мужа.
Спортсмен неоднократно признавался, что прикладывает усилия, чтобы семья жила счастливо и была защищена от неприятностей внешнего мира. Несмотря на регулярные сообщения в прессе о разводе звезд, они по-прежнему остаются вместе, не обращая внимания на пересуды людей.
Николь Амбразайтис, Илья Ковальчук и их дети: Каролина, Филипп, Артем и Ева. Фото: соцсети
После рождения четвертого ребенка Николь увлеклась фитнесом. В августе 2017 года модель завела страницу в соцсетях, где размещала снимки и видео с занятий.
В феврале 2018 года певица вместе с дочерью Каролиной отправились поддержать Ковальчука на Олимпиаду в корейский город Пхенчхан, где спортсмен выступил за российскую сборную по хоккею в качестве нападающего. В итоге россияне выиграли золото.
В том же году Амбразайтис стала участницей чемпионата по бодибилдингу. К этому моменту увлечение спортом перешло на новый уровень. Николь проводила ежедневные тренировки, результатами которых делилась с подписчиками в своем аккаунте.
Тело певицы, и без того имеющее прекрасные очертания, обрело более выраженную рельефность. Для конкурса она надела бикини, украшенное стразами, что вместе с распущенными волосами сделало образ эффектным и ярким.
На вопрос о том, где красавица берет силы, модель призналась, что, помимо физического развития, важно заниматься и духовным. У человеческого организма, по словам Николь, есть скрытые резервы, о которых многие не подозревают.
Николь Амбразайтис. Фото: соцсети
Николь сейчас
В 2020 году модель продолжила занятия фитнесом. В соцсетях Николь регулярно появляются посты с полезными советами для тех, кто хочет привести тело в форму. Кроме того, она радует фанатов фото в купальниках, которые выгодно демонстрируют ее прекрасную фигуру.
Вместе с семьей Амбразайтис путешествует по Штатам, открывая живописные места. В январе 2021 года знаменитость отметила два праздничных события — собственный день рождения и дочки Евы.