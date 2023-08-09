Дружба с Нарциссом, американские гастроли и участие в «Фабрике звезд»: что известно о певице Елене Кукарской

Биография исполнительницы

Певица Елена Кукарская стала известной после участия в легендарном проекте «Фабрика звезд — 5». На нем Алла Пугачева придумала молодой харизматичной исполнительнице псевдоним Кука. Лена была одной из самых ярких участниц проекта.

Детство будущей звезды

Елена Кукарская родилась 10 октября 1983 года в городе Тюмени. Папа исполнительницы, Сергей Викторович, работал штатным сотрудником в нефтяной компании, а мать Татьяна Михайловна — преподавательницей в школе.

Лена с детство проявляла интерес к миру звуков. В интервью артистка не раз вспоминала, как ей нравилось слушать маму, которая во время приготовления ужина любила напевать вполголоса популярные на тот момент песни.

В школьные годы девочку не раз ставили в пример нерадивым одноклассникам. Кукарская была отличницей с примерным поведением.