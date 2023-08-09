Дружба с Нарциссом, американские гастроли и участие в «Фабрике звезд»: что известно о певице Елене Кукарской

Биография исполнительницы
Певица Елена Кукарская стала известной после участия в легендарном проекте «Фабрика звезд — 5». На нем Алла Пугачева придумала молодой харизматичной исполнительнице псевдоним Кука. Лена была одной из самых ярких участниц проекта.
Детство будущей звезды
Елена Кукарская родилась 10 октября 1983 года в городе Тюмени. Папа исполнительницы, Сергей Викторович, работал штатным сотрудником в нефтяной компании, а мать Татьяна Михайловна — преподавательницей в школе.
Лена с детство проявляла интерес к миру звуков. В интервью артистка не раз вспоминала, как ей нравилось слушать маму, которая во время приготовления ужина любила напевать вполголоса популярные на тот момент песни.
В школьные годы девочку не раз ставили в пример нерадивым одноклассникам. Кукарская была отличницей с примерным поведением.
Елена Кукарская в детстве. Фото: соцсети
Помимо школы девочка занималась в волейбольной и баскетбольной секций. Несмотря на то, что в старших классах девушка грезила профессиями сначала историка, а потом переводчика, после получения аттестата о среднем образовании Елена поступила в местный институт на кафедру «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
Будучи студенткой Кукарская занимала призовые места в конкурсах молодых исполнителей эстрадной песни, а также дважды получала премии за лучшее актерское исполнение песни. Девушка несколько лет являлась ведущей актрисой в команде КВН «Угарный газ», в 2004 году на Кубке мэра была удостоена звания «Лучший актер».
Летом девушка любила отдыхать на юге. Во время одного из таких отпусков мама молодой певицы узнала о кастинге в «Фабрику звезд» и тут же предложила дочери попробовать свои силы в популярном шоу. Немного поколебавшись, Лена отправилась в столицу.
После двух отборочных туров из четырех на Лену не обратили внимания. Девушка уже купила билет на поезд, а перед тем как отправиться в родные края, решила прогуляться. На Арбате она познакомилась с молодым человеком, который спросил Лену о причинах ее приезда в Москву. Парню удалось поднять Кукарской настроение и убедить ее участвовать в шоу дальше. Она отправилась на третий отборочный тур и попала в проект.
Елена Кукарская на школьном выпускном. Фото: соцсети
Успех на «Фабрике» и дружба с Пьером Нарциссом
На сцене «Фабрики звезд» талантливая Кука впервые исполнила три сольные песни: «По маленькой», «Жу-жу» и «Пианист». Попавший в ротацию радиостанций сингл «По маленькой» полюбился слушателям. За время пребывания на проекте Лене посчастливилось спеть дуэтом и с рэпером Серегой, и с Сосо Павлиашвили, и с Валерием Сюткиным.
Молодая исполнительница пробыла на шоу всего три месяца и по итогам зрительского голосования заняла четвертое место, подписав с продюсером Максом Фадеевым контракт на дальнейшее сотрудничество. После проекта Лена записала синглы «Мой милый друг» и «Красная смородина», а также спела дуэтом с выпускником второго сезона «Фабрики звезд» Пьером Нарциссом песни «Холодно» и «Зиночка».
Пьер Нарцисс и Елена Кукарская. Фото: соцсети
К слову, артисты планировали выступить в новогодние праздники на родине Нарцисса — в Камеруне (Африка). Однако поездка так и не состоялась. Осенью 2007 года телеканал «Муз-ТВ» начал съемки телесериала «Любовь — не шоу-бизнес». Кукарской досталась роль начинающего модельера Маши.
В 2009 году закончился контракт с продюсерским центром Фадеева. Тогда Кука в рамках развлекательной программы XXI зимних Олимпийских игр дала два сольных концерта в Ванкувере. В сентябре 2010 года Лену пригласили в Париж. В столице Франции певица открыла сезон русских вечеринок. В январе 2011 года состоялись гастроли по США.
В 2012 году блондинка записала ремикс на композицию «Зима». В роли саунд-продюсера ремикса выступил финалист первого сезона «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков. В 2013 году певица выпустила альбом «Королева». Пластинка стала популярной среди поклонников Кукарской.
В феврале 2015 года Елена начала работу над новой песней «Все лучшее сами». Премьера клипа состоялась в мае.
Наталья Подольская и Елена Кукарская. Фото: соцсети
Выход первой пластинки и замужество
В 2016 году на прилавки музыкальных магазинов вышла пластинка «По маленькой». Помимо свежих работ, в трек-лист альбома вошли уже полюбившиеся слушателям хиты «Мой милый друг», «Танго» и «Жу-жу».
Что касается личной жизни, Кука относится ревностно к теме освещения отношений. Достоверно известно только то, что с будущим мужем, бизнесменом Алексеем Крутых, исполнительница песни «Давай-давай» познакомилась на своем же концерте.
Ребята узаконили свои отношения в 2011 году. Помпезного мероприятия у молодоженов не было. Бракосочетание состоялось в будний день в кругу родных и близких. Через три года после торжества артистка подарила мужу сына. Счастливые родители назвали мальчика Федором.
Елена, ее сын Федор и муж Алексей Крутых. Фото: соцсети
Сотрудничество со знаменитыми коллегами и гастроли
В 2017 году финалистка пятого сезона «Фабрики звезд» начала гастроли по городам с концертной программой «По маленькой», в трек-лист которой вошли песни с одноименного альбома Кукарской.
Также в феврале артистка вместе с Яной Чуриковой, Стасом Пьехой, Алексой, Антоном Зацепиным, Викторией Дайнеко посетила программу «Сегодня вечером». На передаче бывшие коллеги по шоу рассказали ведущему Андрею Малахову о том, как сложилась их жизнь после ухода с проекта.
Елена Кукарская. Фото: соцсети
Несмотря на плотный рабочий график, Елена не забывает и о поклонниках. В соцсетях звезда регулярно выкладывает видеонарезки рабочих моментов и фотографии с отдыха. Стоит отметить и то, что материалы, связанные с творческой биографией певицы, все желающие могут найти на официальном сайте вокалистки.