Занимался танцами, преподавал боевые искусства: яркий жизненный путь Брюса Ли

Кем был Брюс Ли?

Легендарный актер, режиссер и специалист по боевым искусствам, Брюс Ли был ребенком-актером в Гонконге, а затем переехал в США.

Он снялся в телесериале «Зеленый шершень» (1966–67 гг.) и стал одним из самых кассовых актеров в фильмах «Большой босс» и «Кулак ярости». Он умер 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет. Это произошло незадолго до выхода на экраны фильма «Выход Дракона».

Ранняя жизнь

Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, в час и год Дракона. Его отец, Ли Хой Чуен, гонконгский оперный певец, вместе с женой Грейс Хо и тремя детьми переехал в США в 1939 году. Четвертый ребенок Хой Чуена, сын, родился во время гастролей в Сан-Франциско.

Имя «Брюс» Ли получил от медсестры в роддоме, и в дошкольном возрасте семья никогда не использовала это имя. Брюс Ли носил имя Ли Чжэньфань. Будущая звезда снялся в своем первом фильме в возрасте трех месяцев, когда сыграл роль американского ребенка в фильме «Девушка у Золотых Ворот» (1941 г.).

В начале 1940-х годов семья Ли переехала в Гонконг, оккупированный в то время японцами. Будучи прирожденным актером, Ли снялся в 20 фильмах. Кроме того, он занимался танцами и победил в гонконгском конкурсе ча-ча-ча, а также стал известен своими стихами.

В подростковом возрасте британские студенты дразнили его за китайское происхождение, и впоследствии он вступил в уличную банду. В 1953 году он начал превращать свои увлечения в дисциплину, изучая кунг-фу под руководством мастера Ип Мана. К концу десятилетия Ли вернулся в США и поселился у друзей семьи в окрестностях Сиэтла (штат Вашингтон), начав работать инструктором по танцам.