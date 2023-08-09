Занимался танцами, преподавал боевые искусства: яркий жизненный путь Брюса Ли

Кем был Брюс Ли?
Легендарный актер, режиссер и специалист по боевым искусствам, Брюс Ли был ребенком-актером в Гонконге, а затем переехал в США.
Он снялся в телесериале «Зеленый шершень» (1966–67 гг.) и стал одним из самых кассовых актеров в фильмах «Большой босс» и «Кулак ярости». Он умер 20 июля 1973 года в возрасте 32 лет. Это произошло незадолго до выхода на экраны фильма «Выход Дракона».
Ранняя жизнь
Ли родился 27 ноября 1940 года в Сан-Франциско, штат Калифорния, в час и год Дракона. Его отец, Ли Хой Чуен, гонконгский оперный певец, вместе с женой Грейс Хо и тремя детьми переехал в США в 1939 году. Четвертый ребенок Хой Чуена, сын, родился во время гастролей в Сан-Франциско.
Имя «Брюс» Ли получил от медсестры в роддоме, и в дошкольном возрасте семья никогда не использовала это имя. Брюс Ли носил имя Ли Чжэньфань. Будущая звезда снялся в своем первом фильме в возрасте трех месяцев, когда сыграл роль американского ребенка в фильме «Девушка у Золотых Ворот» (1941 г.).
В начале 1940-х годов семья Ли переехала в Гонконг, оккупированный в то время японцами. Будучи прирожденным актером, Ли снялся в 20 фильмах. Кроме того, он занимался танцами и победил в гонконгском конкурсе ча-ча-ча, а также стал известен своими стихами.
В подростковом возрасте британские студенты дразнили его за китайское происхождение, и впоследствии он вступил в уличную банду. В 1953 году он начал превращать свои увлечения в дисциплину, изучая кунг-фу под руководством мастера Ип Мана. К концу десятилетия Ли вернулся в США и поселился у друзей семьи в окрестностях Сиэтла (штат Вашингтон), начав работать инструктором по танцам.
Брюс Ли (справа) в сериале «Зеленый шершень». Фото: кадр из фильма 1966 года
Преданный учитель
Ли окончил среднюю школу в Эдисоне, штат Вашингтон, и поступил в Вашингтонский университет на философский факультет. Кроме того, он устроился на работу, где преподавал стиль боевых искусств Вин Чун, который он изучал в Гонконге, своим сокурсникам и другим людям.
В процессе преподавания Ли познакомился с Линдой Эмери, на которой женился в 1964 году. К тому времени Ли открыл собственную школу боевых искусств в Сиэтле.
Вскоре они с Линдой переехали в Калифорнию, где Ли открыл еще две школы — в Окленде и Лос-Анджелесе. В основном он преподавал стиль, названный им джит кун-до, или «путь перехватывающего кулака». Говорят, что Ли очень любил быть инструктором и относился к своим ученикам как к членам клана.
У Ли и Линды родились двое детей: сын Брэндон, родившийся в 1965 году, и дочь Шеннон, родившаяся в 1969 году.
Брюс Ли. Фото: Global Look Press
Герой боевика
Ли приобрел известность благодаря роли в телесериале «Зеленый шершень», выходившем в 1966–67 годах. В этом сериале, основанном на радиопередаче 1930-х годов, жилистый Ли продемонстрировал свой акробатический и театральный стиль борьбы в роли помощника Шершня — Като.
В дальнейшем он снимался в таких сериалах, как «Айронсайд» и «Лонгстрит», а заметную кинороль получил в 1969 году в фильме «Марлоу» с Джеймсом Гарнером в роли знаменитого детектива. Сценарист фильма, Стирлинг Силлифант, был одним из учеников Ли по боевым искусствам. Среди других учеников Ли были Джеймс Кобурн, Стив Маккуин и сам Гарнер.
Ли, посвятивший себя разнообразным тренировкам и занятиям физкультурой, получил серьезную травму спины, от которой постепенно оправился, уделив время уходу за собой и писательству. Он также придумал идею, которая легла в основу телесериала о буддийском монахе Кунг-фу.
Однако главную роль, изначально предназначенную для Ли, получил Дэвид Кэррадайн, посчитавший, что азиатский актер не привлечет зрителей на главную роль. Столкнувшись с нехваткой больших ролей и стереотипами в отношении азиатских исполнителей, Ли летом 1971 года уехал из Лос-Анджелеса в Гонконг.
Рекорды кассовых сборов
Ли подписал контракт на два фильма и в конце концов перевез свою семью в Гонконг. Фильм «Большой босс» вышел на экраны в 1971 году. В нем Ли сыграл роль героя-фабриканта, который зарекся драться, но вступает в бой, чтобы противостоять убийце, занимающемуся контрабандой наркотиков.
Сочетая атлетизм джит кун-до с энергичной театральностью, присущей фильму «Зеленый шершень», Ли стал харизматичным центром фильма, который установил новые рекорды кассовых сборов в Гонконге.
Брюс Ли в фильме «Большой босс». Фото: кадр из фильма 1971 года
Эти рекорды были побиты следующим фильмом Ли — «Кулак ярости» (1972), который, как и «Большой босс», получил плохие отзывы некоторых критиков после выхода в США.
К концу 1972 года Ли стал крупной кинозвездой в Азии. Вместе с Раймондом Чоу он основал собственную компанию Concord Productions и выпустил свой первый режиссерский фильм Return of the Dragon. Хотя в Америке он еще не стал знаменитостью, его первый крупный голливудский проект «Выход дракона» был уже в работе.
Таинственная смерть
20 июля 1973 года, всего за месяц до премьеры фильма «Выход Дракона», Ли умер в Гонконге в возрасте 32 лет. Официальной причиной его внезапной и совершенно неожиданной смерти стал отек мозга. Как показало вскрытие, отек произошел из-за болеутоляющего средства, которое он, по слухам, принимал из-за травмы спины.
С самого начала вокруг смерти Ли разгорелись споры, некоторые утверждали, что он был убит. Существовало также мнение, что он мог быть проклят. Этот слух был вызван навязчивой идеей Ли о собственной ранней смерти.
Очередные слухи о так называемом проклятии распространились в 1993 году, когда во время съемок фильма «Ворон» при загадочных обстоятельствах погиб сын Брюса Брэндон Ли. 28-летний актер был смертельно ранен из пистолета, который якобы был холостым, но в стволе которого каким-то образом оказался боевой патрон.
Поклонник Брюса Ли. Фото: Global Look Press
Наследие
Фильм «Выхода Дракона», который вышел уже после смерти Ли, при бюджете в один миллион долларов собрал в прокате более 200 миллионов долларов. Наследие Ли помогло проложить путь к более широкому изображению азиатских актров в кино и создало совершенно новую породу героев боевиков — таких, как Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал и Джеки Чан.
Дочь Брюса Ли — Шеннон Ли Фото: Global Look Press
Жизнь Ли была изображена в фильме 1993 года «Дракон: История Брюса Ли», основанном на мемуарах Линды Ли 1975 года «Брюс Ли: Человек, которого знала только я» и документальном фильме 2009 года «Как Брюс Ли изменил мир». А летом 2013 года в Музее наследия Гонконга открылась выставка «Брюс Ли: Кунг-фу. Искусство. Жизнь».
Линда Кэдвелл (слева), вдова Брюса Ли, и Шеннон Ли на Международном кинофестивале 30 марта 2010 года в Гонконге, Китай. Фото: Global Look Press
Наследие Ли как главного мастера боевых искусств также продолжает почитаться. Дочь Шеннон Ли принимала активное участие в обновлении в 2011 году учебного пособия своего отца «Дао Джит Кун До».
Выставка, посвященная Брюсу Ли. Гонконг, июль 2023 года. Фото: Global Look Press