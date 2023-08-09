Талантливый, трудолюбивый и везучий хулиган: как Джастин Бибер пришел к успеху

Кто такой Джастин Бибер?
Джастин Бибер — канадский певец и автор песен. Родился в 1994 г. в Стратфорде (провинция Онтарио, Канада) в семье матери-одиночки и уже в юном возрасте занял второе место на местном конкурсе талантов.
После того как его мать выложила на YouTube клипы с выступлениями своего сына, Бибер за два года превратился из неизвестного певца в начинающую суперзвезду, заключившую контракт с Ашером на запись крупной пластинки.
Бибер стал первым сольным исполнителем, у которого четыре сингла вошли в Топ-40 еще до выхода дебютного альбома. Его альбом 2009 года My World стал платиновым в нескольких странах. Позднее он получил значительный резонанс в СМИ в связи с оскорбительной деятельностью. Тем не менее в 2015 году певец вернулся с песней номер один What Do You Mean?.
В 2017 году его совместная с Луисом Фонси песня Despacito побила рекорд по количеству недель, проведенных подряд на первом месте в Топ-100. В начале 2020 года Бибер побил еще один рекорд, когда успех альбома Changes сделал его самым молодым исполнителем, чьи семь альбомов достигли первого места в Billboard Hot 200.
Джастин Бибер выступает в Рокфеллер-центре, Нью-Йорк 11.10.2009 г. Фото: Global Look Press
Состояние
По данным Wealthy Gorilla, чистая стоимость Джастина Бибера по состоянию на 2019 год составляет 285 миллионов долларов благодаря продажам его музыки, товаров, поддержке продукции, гастролям и другим деловым предприятиям.
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Летом 2018 года Джастина Бибера стали замечать в компании модели Хейли Болдуин. СМИ сообщили, что молодые люди обручились во время ужина на Багамах. Позже стало известно, что Джастин и Хейли давно были знакомы, сначала они были друзьями, потом вообще прекратили общение, а потом восстановили отношения, которые переросли в роман.
Джастин Бибер и его будущая жена Хейли Болдуин в молодости. Фото: Global Look Press
Бибер и Болдуин, как сообщается, получили разрешение на брак в одном из судов Нью-Йорка 13 сентября 2018 года, всего через два месяца после помолвки. Однажды Бибер сказал своей возлюбленной: «Я не могу дождаться, когда женюсь на тебе, детка».
30 сентября 2019 года пара провела вторую, более масштабную церемонию бракосочетания в отеле Montage Palmetto Bluff в Блаффтоне (штат Южная Каролина).
Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер. Фото: Global Look Press
Джастин Бибер и Селена Гомес
До того, как жениться на Хейли, Бибер встречался с телеактрисой и певицей Селеной Гомес. Это было в 2010 году. Гомес признавалась, что было нелегко быть девушкой Бибера, поскольку она подвергалась нападкам со стороны его преданных поклонниц.
Ей даже угрожали расправой после того, как пару сфотографировали целующейся во время отпуска в 2011 году. В ноябре 2012 года отношения пары прекратились, хотя они продолжали общаться. В ноябре 2017 года Бибер и Гомес несколько раз были замечены вместе на публике, что породило слухи об их возобновлении отношений.
Вышедшая осенью 2019 года баллада Гомес Lose You to Love Me предположительно посвящена ее отношениям с Бибером.
Джастин Бибер и Селена Гомес. Фото: Global Look Press
Альбомы и песни Джастина Бибера
Дебютный альбом Бибера My World появился в магазинах в ноябре 2009 года и был продан тиражом более 137 тыс. экземпляров за неделю. В 2010 году Бибер выпустил альбом My World 2.0, в котором предложил своим поклонникам 10 новых песен.
В 2011 году вышел альбом Never Say Never, а в том же году — праздничный альбом Under the Mistletoe. В 2012 году альбом Believe был продан тиражом 374 тысяч экземпляров за первую неделю, а в следующем году многих поклонников разочаровал альбом Journals, в котором не было ни одного хитового сингла.
Бибер добился большого успеха в 2015 году, выпустив альбом Purpose, который к концу года стал его пятой миллионной продаваемой пластинкой в США. После выхода альбома Changes в феврале 2020 года 25-летний музыкант стал самым молодым исполнителем, чьи семь альбомов достигли первого места в Billboard Hot 200, побив рекорд, принадлежавший когда-то 26-летнему Элвису Пресли.
Среди хитовых песен Бибера можно выделить следующие:
One Time
Первый сингл Бибера, One Time, стал платиновым в его родной Канаде вскоре после выхода в мае 2009 года.
Baby
Бибер вошел в десятку лучших песен Billboard в начале 2010 года с композицией «Baby», в которой также принял участие рэпер Лудакрис.
All I Want for Christmas Is
В 2011 году Бибер выпустил альбом с собственным исполнением таких классических праздничных песен, как All I Want For Christmas Is, которую он написал в дуэте с Мэрайей Кэри.
Boyfriend
В апреле 2012 года у Бибера появился еще один хитовый сингл - «Boyfriend», который вошел в его альбом Believe.
Beauty and a Beat
В октябре 2012 года, на фоне споров о его оскорбительном поведении, Бибер выпустил еще один хит из Топ-10 — гимн вечеринок с участием Ники Минаж.
Where Are U Now
В 2015 году Бибер вошел в летний Топ-10 с совместной композицией Diplo и Skrillex Where Are U Now, которую написал автор R&B-песен Poo Bear. В 2016 году Бибер получил свою первую премию «Грэмми» за эту композицию в номинации «Лучшая танцевальная запись».
What Do You Mean?
В октябре 2015 года Бибер выпустил свой первый сингл № 1 с песней What Do You Mean?, также спродюсированной совместно с Poo Bear.
Despacito
В январе 2017 г. пуэрториканский автор-исполнитель Луис Фонси выпустил на YouTube хит Despacito, который вскоре стал самым просматриваемым видео за все время существования YouTube.
Спустя несколько месяцев Джастин Бибер, услышав песню в ночном клубе в Колумбии, предложил Фонси принять участие в создании ремикса. Их песня заняла первое место в рейтинге Hot 100; после 16 недель подряд, проведенных на первом месте, в августе 2017 года она побила рекорд по продолжительности пребывания в чарте.
I Don't Care
Отчасти благодаря сюрреалистичному видеоклипу Бибер добился большего успеха в совместной работе с Эдом Шираном весной 2019 года.
Выступление Джастина Бибера на стадионе Роджерс Центр в Торонто, Онтарио, Канада 01.12.2012 г. Фото: Global Look Press
Когда и где он родился?
Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года в небольшом городке Стратфорд, провинция Онтарио, Канада.
Папа и мама Джастина Бибера
Джастин Бибер воспитывался матерью-одиночкой. Его отец, Джереми Бибер, ушел, чтобы создать семью с другой женщиной. По сообщениям некоторых СМИ, Джастин и его отец не были близки в детстве. Его отца иногда называли «отпетым мошенником», который появился только после того, как Джастин добился известности на YouTube.
Джереми, как сообщается, сам подумывал о том, чтобы стать рэпером, и боролся с зависимостью. Также сообщалось, что Джастин проводил вечеринки с отцом незадолго до ареста в январе 2014 года за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Несмотря на якобы сложные отношения, Джастин утверждает, что они с отцом очень близки. В 2010 году 16-летний Джастин сказал журналу Seventeen: «У меня отличные отношения с отцом. Когда я был младше, он научил меня играть на гитаре некоторые песни, например, Knockin' on Heaven's Door Боба Дилана. Первая татуировка Джастина - чайка, которую он сделал в 2010 году, — совпадает с татуировкой его отца.
В феврале 2016 года Джастин сказал журналу GQ: «Я гораздо ближе к своему отцу, чем к маме». Через два месяца Джастин посетил вечеринку по случаю помолвки своего отца с девушкой Челси Ребелоу. Когда в августе 2018 года Джереми снова стал отцом, Джастин принял в семью младшую сестренку Бэй.
Джастин Бибер с мамой Патрицией «Петти» Маллетт на ежегодной американской музыкальной премии 18.11.2012 г. Фото: Global Look Press
YouTube и восхождение к славе
Бибер всегда проявлял интерес к музыке. На второй день рождения мама подарила ему барабанную установку, и, по его словам, он «в основном стучал по всему, что попадалось под руку». Но именно малоизвестный конкурс талантов в его родном городе, на котором 12-летний Бибер занял второе место, вывел его на путь к суперзвезде.
Чтобы поделиться своим пением с семьей, Джастин и его мама начали выкладывать на YouTube клипы, в которых Бибер исполняет каверы Стиви Уандера, Майкла Джексона и Ne-Yo.
В течение нескольких месяцев Джастин стал сенсацией Интернета, у него появилось множество поклонников, а менеджер организовал для подростка перелет в Атланту, чтобы заключить контракт на запись альбома. Там Бибер случайно встретился с Ашером, который в итоге подписал с молодым певцом контракт.
Реклама Calvin Klein
Весной 2015 года Джастин Бибер снялся в заметной рекламе Calvin Klein с голландской моделью Ларой Стоун. Снимки, на которых взрослый Бибер раздет до нижнего белья, пришлись по вкусу поклонникам.
Годом позже Бибер снялся еще в одной рекламной кампании Calvin Klein, на этот раз с моделью и звездой реалити-шоу Кендалл Дженнер.
Джастин Бибер в рекламе Calvin Klein. Фото: Global Look Press
Фильм «Никогда не говори никогда»
В 2011 году Бибер вышел на большой экран в документальном фильме «Никогда не говори никогда». Поклонники Бибера заполонили кинотеатры, чтобы увидеть его в действии на сцене и получить представление о его жизни за кулисами. В фильме, который в итоге собрал в прокате более 73 млн. долларов, также приняли участие Канье Уэст, Майли Сайрус и музыкальный наставник Бибера Ашер.
Джастин Бибер. Фото: кадр из д/ф «Никогда не говори никогда» (2011)
Скандальные противоречия
Еще будучи подростком, Бибер пережил свой первый публичный скандал. В 2011 году одна женщина подала иск против Бибера, утверждая, что он является отцом ее ребенка. Но тест ДНК показал, что поп-звезда отцом не является, и женщина отозвала иск. Бибер рассказал о скандале в песне Maria.
Это было только начало череды скандалов, плохого поведения и неблагоприятной прессы для молодого поп-артиста. В марте 2013 г. сосед Бибера обвинил певца в том, что тот плевал в него, а также высказывал угрозы. Спустя два месяца жители района Калабасас (штат Калифорния) пожаловались на то, что Бибер слишком быстро ездит по жилым кварталам.
15 апреля 2013 года Бибер посетил музей в Амстердаме, посвященный Анне Франк. Написав, что юная жертва Холокоста «была бы Белибером», он столкнулся с бурной реакцией общественности. 9 июля 2013 года его образ вновь стал объектом пристального внимания после того, как он помочился в ведро уборщика и кричал нецензурные слова в адрес бывшего президента США Билла Клинтона. Позже он принес свои извинения.
14 января 2014 года в доме Бибера в Калифорнии провели обыски, так как соседи обвинили певца в том, что он забрасывает их дом яйцами. Девять дней спустя Бибер был арестован по подозрению в вождении и гонках в нетрезвом виде. После того как алкотестер показал, что Бибер не трезв, он был взят под стражу, где находился до внесения залога в размере 2500 долларов. В итоге обвинения были сведены к сопротивлению аресту.
Джастин Бибер и Ашер. Фото: Global Look Press
Борьба за здоровье
По мере взросления в 20 лет Бибер, казалось, стремился навести порядок в своей жизни, и ему в основном удавалось избегать неловких инцидентов. Однако поп-звезда по-прежнему привлекает внимание своими проблемами в личной жизни, особенно когда в феврале 2019 года стало известно, что он проходит курс лечения от депрессии.
Бибер выложил в соцсети фотографию, на которой он молится вместе с Канье Уэстом, и подписал: «Просто хотел немного ввести вас в курс дела, надеюсь, то, что я переживаю, найдет отклик у вас, ребята. Мне очень тяжело. Просто чувствую себя очень неуклюжим и странным....»
В январе 2020 года Бибер сообщил, что недавно перенес мононуклеоз и у него была диагностирована болезнь Лайма.