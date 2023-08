Талантливый, трудолюбивый и везучий хулиган: как Джастин Бибер пришел к успеху

Альбомы и песни Джастина Бибера

Дебютный альбом Бибера My World появился в магазинах в ноябре 2009 года и был продан тиражом более 137 тыс. экземпляров за неделю. В 2010 году Бибер выпустил альбом My World 2.0, в котором предложил своим поклонникам 10 новых песен.

В 2011 году вышел альбом Never Say Never, а в том же году — праздничный альбом Under the Mistletoe. В 2012 году альбом Believe был продан тиражом 374 тысяч экземпляров за первую неделю, а в следующем году многих поклонников разочаровал альбом Journals, в котором не было ни одного хитового сингла.

Бибер добился большого успеха в 2015 году, выпустив альбом Purpose, который к концу года стал его пятой миллионной продаваемой пластинкой в США. После выхода альбома Changes в феврале 2020 года 25-летний музыкант стал самым молодым исполнителем, чьи семь альбомов достигли первого места в Billboard Hot 200, побив рекорд, принадлежавший когда-то 26-летнему Элвису Пресли.

Среди хитовых песен Бибера можно выделить следующие:

One Time

Первый сингл Бибера, One Time, стал платиновым в его родной Канаде вскоре после выхода в мае 2009 года.

Baby

Бибер вошел в десятку лучших песен Billboard в начале 2010 года с композицией «Baby», в которой также принял участие рэпер Лудакрис.

All I Want for Christmas Is

В 2011 году Бибер выпустил альбом с собственным исполнением таких классических праздничных песен, как All I Want For Christmas Is, которую он написал в дуэте с Мэрайей Кэри.

Boyfriend

В апреле 2012 года у Бибера появился еще один хитовый сингл - «Boyfriend», который вошел в его альбом Believe.

Beauty and a Beat

В октябре 2012 года, на фоне споров о его оскорбительном поведении, Бибер выпустил еще один хит из Топ-10 — гимн вечеринок с участием Ники Минаж.

Where Are U Now

В 2015 году Бибер вошел в летний Топ-10 с совместной композицией Diplo и Skrillex Where Are U Now, которую написал автор R&B-песен Poo Bear. В 2016 году Бибер получил свою первую премию «Грэмми» за эту композицию в номинации «Лучшая танцевальная запись».

What Do You Mean?

В октябре 2015 года Бибер выпустил свой первый сингл № 1 с песней What Do You Mean?, также спродюсированной совместно с Poo Bear.

Despacito

В январе 2017 г. пуэрториканский автор-исполнитель Луис Фонси выпустил на YouTube хит Despacito, который вскоре стал самым просматриваемым видео за все время существования YouTube.

Спустя несколько месяцев Джастин Бибер, услышав песню в ночном клубе в Колумбии, предложил Фонси принять участие в создании ремикса. Их песня заняла первое место в рейтинге Hot 100; после 16 недель подряд, проведенных на первом месте, в августе 2017 года она побила рекорд по продолжительности пребывания в чарте.

I Don't Care

Отчасти благодаря сюрреалистичному видеоклипу Бибер добился большего успеха в совместной работе с Эдом Шираном весной 2019 года.