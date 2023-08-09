Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс подаст многомиллионный иск: новые подробности

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин искренне надеялся, что певица сможет записать видеобращение для своих поклонников, да и всех тех, кого беспокоит состояние ее здоровья после недавней автомобильной аварии. Однако пока ситуация складывается не лучшим образом для артистки. Об этом представитель Лады Дэнс рассказал в комментариях Teleprogramma.pro.
«Но я очень надеюсь, что все же в начале следующей недели Лада сможет самостоятельно дать комментарий. Надеюсь, это будет видеокомментарий», — отметил Сергей Пудовкин.
Директор певицы также добавил, что 9 августа надеется поговорить с ней. И для этого он экстренно прилетел в Москву из отпуска.
Пока же медики запретили общаться с пострадавшей, что связано с ухудшением самочувствия певицы. По словам спикера, певице еще очень тяжело говорить.
«Единственное, что она мне сказала: «Теперь я буду просто Лада. А вот Дэнс уже будет сложно», — сказал Пудовкин.
По словам Сергея, к счастью, врачи исключили самое главное: подозрение на перелом позвоночника, а диагностировали просто сильный удар, сильный ушиб. Результаты же остальных исследований будут представлены позже, а ближайшую неделю Лада Дэнс проведет в клинике под наблюдением врачей, она проходит все необходимые медицинские процедуры.
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Лада Дэнс. Фото: Global Look Press
В ночь на 8 августа ей была сделана вторая операция на лице, в ходе которой медики старались оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы.
Что же касается близкой подруги Лады Дэнс, которая находилась вместе с ней в момент аварии на заднем сидении автомобиля, то она пришла в сознание, но пока находится в тяжелом состоянии. В сеть попали реальные фото молодой женщины, на которые невозможно смотреть без содрогания.
По словам Сергея Пудовкина, вина самого водителя пока не доказана. Но гораздо больше вопросов у представителей певицы вызывает транспортная компания, которая не обеспечила правила перевозки пассажиров. Артистка намерена подать иск к этой организации на сумму 12 миллионов рублей.
Напомним, 5 августа Лада Дэнс попала в автокатастрофу на трассе М-2 «Крым» в районе Подольска. В тот день СМИ сообщили, что певицу увезли на скорой с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.