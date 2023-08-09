Пострадавшая в ДТП Лада Дэнс подаст многомиллионный иск: новые подробности

Концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин искренне надеялся, что певица сможет записать видеобращение для своих поклонников, да и всех тех, кого беспокоит состояние ее здоровья после недавней автомобильной аварии. Однако пока ситуация складывается не лучшим образом для артистки. Об этом представитель Лады Дэнс рассказал в комментариях Teleprogramma.pro.

«Но я очень надеюсь, что все же в начале следующей недели Лада сможет самостоятельно дать комментарий. Надеюсь, это будет видеокомментарий», — отметил Сергей Пудовкин.

Директор певицы также добавил, что 9 августа надеется поговорить с ней. И для этого он экстренно прилетел в Москву из отпуска.

Пока же медики запретили общаться с пострадавшей, что связано с ухудшением самочувствия певицы. По словам спикера, певице еще очень тяжело говорить.