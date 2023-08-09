Большие уши — не помеха: как Кларк Гейбл стал иконой Голливуда

Кем был Кларк Гейбл?
Актер Кларк Гейбл поначалу с трудом получал роли в Голливуде из-за своих больших ушей. Однако после подписания контракта с компанией MGM он стал сниматься вместе с такими звездами, как Грета Гарбо и Джоан Кроуфорд, и его популярность резко возросла.
Он стал золотым кассовым актером в таких фильмах, как «Это случилось однажды ночью» и «Унесенные ветром». Его последний фильм, «Негодяи», стал также последней картиной, в которой играла Мэрилин Монро.
Ранняя жизнь и карьера
Уильям Кларк Гейбл родился 1 февраля 1901 года в Кадисе, штат Огайо. Его отец был бурильщиком нефти и фермером; мать умерла, когда он был еще младенцем.
Гейбл бросил школу в 16 лет и пошел работать на шинный завод в городе Акрон в Огайо. Однажды вечером он посмотрел спектакль, который произвел на него настолько сильно впечатление, что Кларк решил стать актером. Он пытался пробиться, устроившись на неоплачиваемую работу в театральную труппу, но его мечте на время помешала смерть мачехи в 1919 году, и он отправился помогать отцу на нефтяные месторождения Оклахомы.
После трех лет работы там он присоединился к труппе передвижного театра, которая быстро обанкротилась, и Гейбл остался в Монтане. Автостопом он добрался до Орегона и присоединился к другой труппе, где познакомился с Джозефиной Диллон, менеджером театра.
Диллон, бывшая актриса и уважаемый театральный педагог, старше его на 17 лет, заинтересовалась Гейблом. Она стала его преподавателем актерского мастерства, оплачивала лечение зубов, прическу и укладку бровей. Вскоре они поженились, и Гейбл с Диллон переехали в Голливуд.
Кларк Гейбл. Фото: Global Look Press
Звезды и фильмы Голливуда
Гейбл работал в Голливуде в качестве статиста, а затем обратил свое внимание на театр, участвуя сначала в гастрольных постановках, а затем в бродвейской пьесе Machinal, которая получила хорошие отзывы. Когда спектакль убрали из репертуара, актер вернулся в Калифорнию и снялся в постановке «Последняя миля».
Еще в Голливуде Гейбл получал отказы на кинопробах, поскольку кастинг-агенты считали его уши слишком большими для ведущего актера. В 1931 году ему удалось получить свою первую роль в кино в фильме «Раскрашенная долина» и после этого компания MGM предложила ему контракт.
Его первая главная роль была в фильме «Танцуйте, дураки, танцуйте» с Джоан Кроуфорд. Гейбл стал знаменитым и студия начала предлагать ему роли грубых злодеев. К концу года он снялся в дюжине фильмов и уже стал считаться ведущим актером.
В 1933 году во время съемок фильма «Танцующая леди» у Гейбла развилась пиорея — инфекция десен, потребовавшая немедленного удаления почти всех зубов. Инфекция распространилась по организму и достигла желчного пузыря. Из-за задержек в съемках и необходимых пересъемок, вызванных болезнью Гейбла, бюджет фильма превысил 150 тысяч долларов.
Когда Гейбл вернулся к работе, компания MGM разрешила малобюджетной фирме Columbia Pictures использовать актера в комедии Фрэнка Капры «Это случилось однажды ночью». Ходили слухи, что это было своего рода наказание за недовольство Гейбла своими ролями.
В итоге за «Однажды ночью» он получил «Оскар» и после этого стал сниматься в более широком спектре ролей.
Афиша фильма «Это случилось однажды ночью». Фото: Global Look Press
К этому времени Гейбл был одной из самых больших звезд Голливуда и снялся в ряде успешных фильмов, таких как «Бумтаун», «Сан-Франциско» и «Мятеж на Баунти». В 1939 году он снялся в роли Ретта Батлера в своем самом известном фильме — эпопее о гражданской войне в США «Унесенные ветром». Его прозвали «королем Голливуда», он был символом мужественности, которым восхищались мужчины и обожали женщины.
Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром». Фото: Global Look Press
Во время съемок фильма «Где-то я найду тебя» с Ланой Тернер в 1942 году произошла трагедия. Кэрол Ломбард, третья жена Гейбла и любовь всей его жизни, погибла в авиакатастрофе. В возрасте 41 года он поступил на службу в военно-воздушные силы. Он служил стрелком и совершил пять бомбардировок Германии.
Последующая карьера и смерть
После демобилизации в 1944 году он вернулся на большой экран в фильме «Приключения». Несмотря на то что фильм был не очень удачным, возвращение Гейбла в кино привлекло внимание зрителей.
Он продолжал сниматься в фильмах MGM, в том числе в «Могамбо» с Авой Гарднер и Грейс Келли, но его карьера так и не обрела прежней популярности. Тем не менее, когда в 1954 году истек срок его студийного контракта, он стал самым высокооплачиваемым актером-фрилансером своего времени.
Кларк Гейбл в фильме «Могамбо». Фото: кадр из фильма 1953 года
Гейбл стал легендой, и он постоянно снимался как минимум в одном фильме в год, в частности, в фильмах «Солдат удачи» и «Высокие люди».
В фильме «Негодяи» с Мэрилин Монро и Монтгомери Клифтом он сыграл, как считается, одну из лучших своих ролей, но насладиться ее успехом ему так и не удалось: через два дня после окончания съемок у Гейбла случился сердечный приступ. Он умер 16 ноября 1960 года.
Кларк Гейбл с женой Кэрол Ломбард. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Гейбл был дамским угодником как на экране, так и вне его, и за свою жизнь он был женат пять раз. Среди его жен были первый театральный режиссер Джозефина Диллон, светская львица Рея Лэнгем (Мария Франклин Прентисс Лукас Лэнгем), актриса Кэрол Ломбард, леди Сильвия Эшли и актриса Кей Уильямс Спрекелс. У Спрекелс и Гейбла был один сын, Джон Кларк Гейбл, который родился уже после смерти Гейбла.
Джон Кларк Гейбл. Фото: Global Look Press
У Гейбла также была «тайная» дочь Джуди Льюис (род. 6 ноября 1935 г.) от романа с актрисой Лореттой Янг. Янг держала беременность в секрете, чтобы не повредить карьере и избежать скандала, который мог бы разразиться, поскольку Гейбл на момент романа был женат.
Джуди Льюис — дочь Кларка Гейбла. Фото: Global Look Press
Янг очень долго скрывала правду от общественности и раскрыла ее только в своей биографии Forever Young, опубликованной после ее смерти в 2000 году. На протяжении всей жизни Джуди Льюис, никто не знал, что Гейбл — ее отец. Льюис скончалась в 2011 году в возрасте 76 лет.
Кларк Гейбл. Фото: Global Look Press