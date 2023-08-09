Большие уши — не помеха: как Кларк Гейбл стал иконой Голливуда

Кем был Кларк Гейбл?

Актер Кларк Гейбл поначалу с трудом получал роли в Голливуде из-за своих больших ушей. Однако после подписания контракта с компанией MGM он стал сниматься вместе с такими звездами, как Грета Гарбо и Джоан Кроуфорд, и его популярность резко возросла.

Он стал золотым кассовым актером в таких фильмах, как «Это случилось однажды ночью» и «Унесенные ветром». Его последний фильм, «Негодяи», стал также последней картиной, в которой играла Мэрилин Монро.

Ранняя жизнь и карьера

Уильям Кларк Гейбл родился 1 февраля 1901 года в Кадисе, штат Огайо. Его отец был бурильщиком нефти и фермером; мать умерла, когда он был еще младенцем.

Гейбл бросил школу в 16 лет и пошел работать на шинный завод в городе Акрон в Огайо. Однажды вечером он посмотрел спектакль, который произвел на него настолько сильно впечатление, что Кларк решил стать актером. Он пытался пробиться, устроившись на неоплачиваемую работу в театральную труппу, но его мечте на время помешала смерть мачехи в 1919 году, и он отправился помогать отцу на нефтяные месторождения Оклахомы.

После трех лет работы там он присоединился к труппе передвижного театра, которая быстро обанкротилась, и Гейбл остался в Монтане. Автостопом он добрался до Орегона и присоединился к другой труппе, где познакомился с Джозефиной Диллон, менеджером театра.

Диллон, бывшая актриса и уважаемый театральный педагог, старше его на 17 лет, заинтересовалась Гейблом. Она стала его преподавателем актерского мастерства, оплачивала лечение зубов, прическу и укладку бровей. Вскоре они поженились, и Гейбл с Диллон переехали в Голливуд.