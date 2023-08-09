Чтобы «Кино» не заканчивалось: жизнь и творчество Юрия Каспаряна

Юрий Дмитриевич Каспарян — соло-гитарист группы «Кино», придавший культовому коллективу его фирменное звучание. Виктор Цой погиб еще в 1990 году. И вот уже более трех десятилетий его соратник продолжает играть, чтобы «Кино» не заканчивалось.
Начало карьеры и группа «Кино»
Юрий Каспарян родился 24 июня 1963 года в Симферополе. Его родители не имели отношения к творческим профессиям. Отец Дмитрий Рафаэлович был энтомологом (открыл и описал более 740 новых для науки видов перепончатокрылых наездников), мать Ирина Соломоновна — биологом. Позже семья переехала в Ленинград.
Мальчика с детства тянуло к музыке. В семь лет он поступил в музыкальную школу и стал постигать виолончель. Но со временем юноша увлекся творчеством иностранных рок-групп и начал играть на гитаре. Далее в биографии артиста нет никаких консерваторий — все музыкальные премудрости он постигал сам.
В 1983 году его знакомого Максима Колосова пригласили играть в группу «Кино». Каспарян тоже стал посещать репетиции коллектива, а затем и сам присоединился к команде. Вскоре он подружился с Цоем. Когда другие музыканты критиковали уровень игры Юрия, Виктор всегда заступался за товарища.
Виктор Цой и Юрий Каспарян. Фото: vk.com/rozhdenie_dnya
Цой считал, что главное в исполнителе — это человеческие качества, которые у Каспаряна были на высоте, а профессионализм придет. В итоге гитаристы стали верными соратниками, игравшими вместе до самой трагедии.
С Каспаряном «Кино» записали восемь из девяти своих альбомов, в том числе «Начальник Камчатки», «Ночь», «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Помимо этого, он участвовал в группе «Поп-механика» (где записал семь пластинок) и других проектах Сергея Курехина.
После «Кино»
В начале 90-х, после смерти Цоя, Юрий на некоторое время покинул сцену, ударившись в эзотерику, философию и художественное творчество. Гитарист сотрудничал с различными арт-сообществами, экспериментировал с сочетанием музыкальных направлений.
Тогда же он пересекся с Вячеславом Бутусовым. Вместе с ним и художником-концептуалистом Сергеем де Рокамболем в 1997 году музыкант выпустил диск со сложным названием «НезаконНоРожденный АльХимик доктор Фауст — Пернатый змей». Это был саундтрек к неснятому фильму.
Сотрудничество Каспаряна с Бутусовым оказалось плодотворным. В 1998 году у них выходит альбом «Овалы», в 2001-м — пластинка «Звездный падл». А затем бывший лидер Nautilus Pompilius собирает новую группу «Ю-Питер» и приглашает Юрия стать ее постоянным гитаристом. Коллектив просуществовал до 2017 года и выпустил пять альбомов.
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В 2010-м Каспарян стал одним из основателей проекта «Симфоническое кино», начав играть песни Цоя под аккомпанемент оркестра. Продюсером шоу выступил Александр Цой. Концерты собирали полные залы в разных городах России и ближнего зарубежья. Вдохновившись этими выступлениями, позже гитарист создал фанк-группу CHIC Project.
В 2012-м «Кино» ненадолго воссоединились во время выхода документального фильма «Цой — Кино». А в 2020-м стартовал масштабный проект под руководством Александра Цоя: культовая группа вернулась на большие площадки с оцифрованным голосом погибшего фронтмена. Коллектив продолжил выпускать новую музыку.
В 2022-м вышел альбом «12_22», куда вошли обновленные версии песен «Кино», записанные в 2012–2022 годах. Звучащий на пластинке голос Цоя родом с оцифрованных архивных записей рок-звезды. Критик Алексей Мажаев отметил, что «на этом сборнике «Кино» звучит так, как должно звучать в 2023-м».
Личная жизнь
В начале карьеры Юрий встречался с Мариной Смирновой, сыгравшей главную роль в фильме «Игла» (1988). Девушка музыканта часто болела, и он не мог ее оставить, даже репетиции пропускал, когда ухаживал за возлюбленной. Цой посвятил этой ситуации песню «Когда твоя девушка больна».
Однако эти отношения не продлились долго. Уже в 1987 году Каспарян женился на американке Джоанне Стингрей, актрисе и певице, фанатеющей по советскому року. Она продвигала музыку «Кино» на Западе. Юрий же участвовал в записи трех ее альбомов. В 1991-м супруги развелись. По словам гитариста, они просто перестали понимать друг друга.
Юрий Каспарян с женой Натальей Назаровой в гостях у Джоанны Стингрей в США, 2016 год. Фото: соцсети
В 2004-м Каспарян женился второй раз — на художнице Наталье Назаровой. В СМИ и на фанатских форумах время от времени курсируют слухи о наследниках музыканта. Согласно одному, у Юрия Дмитриевича есть взрослая родная дочь. Другой гласит, что у артиста двое приемных детей и внучка.
Официальной информации по поводу своих детей соратник Цоя не давал. Зато он говорил, что не ведет страниц в социальных сетях и не имеет отношения ко множеству аккаунтов, созданных под его именем.
Группа «Кино» и Александр Цой в 2020 году. Фото: Global Look Press
Интересные факты
Каспарян сыграл в фильмах «Асса», «Трагедия в стиле рок», «Секс и перестройка» и в ряде документальных картин.
Он стал одним из авторов саундтрека к фильму «Жмурки» 2005 года.
Юрий Дмитриевич иронично прокомментировал фильм Кирилла Серебренникова «Лето» 2018 года, сказав, что картина получилась неплохой, но он не смог досмотреть ее до конца, потому что в этой ленте «все не так, не о том».