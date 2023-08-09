Чтобы «Кино» не заканчивалось: жизнь и творчество Юрия Каспаряна

Юрий Дмитриевич Каспарян — соло-гитарист группы «Кино», придавший культовому коллективу его фирменное звучание. Виктор Цой погиб еще в 1990 году. И вот уже более трех десятилетий его соратник продолжает играть, чтобы «Кино» не заканчивалось.

Начало карьеры и группа «Кино»

Юрий Каспарян родился 24 июня 1963 года в Симферополе. Его родители не имели отношения к творческим профессиям. Отец Дмитрий Рафаэлович был энтомологом (открыл и описал более 740 новых для науки видов перепончатокрылых наездников), мать Ирина Соломоновна — биологом. Позже семья переехала в Ленинград.

Мальчика с детства тянуло к музыке. В семь лет он поступил в музыкальную школу и стал постигать виолончель. Но со временем юноша увлекся творчеством иностранных рок-групп и начал играть на гитаре. Далее в биографии артиста нет никаких консерваторий — все музыкальные премудрости он постигал сам.

В 1983 году его знакомого Максима Колосова пригласили играть в группу «Кино». Каспарян тоже стал посещать репетиции коллектива, а затем и сам присоединился к команде. Вскоре он подружился с Цоем. Когда другие музыканты критиковали уровень игры Юрия, Виктор всегда заступался за товарища.