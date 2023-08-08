Тяжелый развод, роман с Домогаровым, тайное венчание: личная жизнь Алены Бабенко

Звезда «Водителя для Веры» Алена Бабенко прошла через многое – в ее личной жизни были всепоглощающая любовь, разочарование и расставание, а потом – снова любовь, которую так хотелось сохранить от всех в тайне…
Играла с мальчишками и мечтала стать балериной
Алена Бабенко в детстве. Фото: соцсети
Алена Бабенко родилась 31 марта 1972 года в городе Кемерово. Тогда ее звали Еленой Барановой – фамилию Бабенко актриса взяла, когда вышла замуж. Отец Лены работал инженером, мама преподавала в музыкальной школе и, конечно, начала учить музыке и маленькую дочь.
Но Лене больше по душе был балет, в мечтах она видела себя в белоснежной пачке на сцене Большого театра, в «Лебедином озере». И все же она окончила музыкальную школу, а в школе охотно участвовала в концертах самодеятельности. Позднее актриса вспоминала – интереснее всяких кукол для нее были игры с мальчишками: они бегали по крышам, разжигали на пустыре костры и пекли картошку…
Когда однажды Лене подарили огромную дорогую куклу, умеющую ходить, девочка немного полюбовалась – а потом разобрала игрушку на «запчасти», чтобы понять механизм.
Алена Бабенко в юности. Фото: кадр из фильма «Как я провела лето»
Когда пришла пора выбирать профессию, Елена отправилась в Томск и поступила в технический вуз – на факультет кибернетики и прикладной математики: ее очень интересовали точные науки. Но уже на первом курсе так увлеклась студенческим театром, что поехала в Москву и попыталась поступить в Школу-студию МХАТ.
Это ей не удалось, и разочарованная девушка вернулась в Томск. На пятом курсе она вышла замуж за Виталия Бабенко – молодого режиссера из Москвы, и все-таки уехала в столицу вместе с мужем. Там у них родился сын, которого назвали Никитой. А вскоре мечта Алены исполнилась – она поступила во ВГИК, и в 2000 году успешно его окончила.
Роли в кино
Алена Бабенко в сериале «Каменская». Фото: кадр из сериала
Тогда же зрители впервые увидели Алену на экранах – поначалу ей доставались эпизоды в сериалах «Каменская», «Остров без любви», «Мамука». Затем молодая актриса получила главную роль в проекте «Подари мне жизнь».
Но настоящим прорывом в карьере для нее стала работа в картине Павла Чухрая «Водитель для Веры». Вместе с ней на площадке работали Богдан Ступка, Игорь Петренко, Андрей Панин. Алена подошла к своей роли ответственно, сама придумала многие штрихи к характеру героини, абсолютно достоверно хромала в кадре, передавая мельчайшие нюансы душевных переживаний Веры Серовой. Фильм произвел фурор не только в России, но и за рубежом, он отмечен рядом престижных кинопремий.
Алена Бабенко и Игорь Петренко в фильме «Водитель для Веры». Фото: кадр из фильма
Алену Бабенко наперебой стали приглашать сниматься. Однако многие предложения она отвергала – не хотела играть скучных, неинтересных ей самой персонажей. Вскоре зрители увидели ее в картинах «Дети Ванюхина», «Лебединый рай», «Люби меня»… Запомнился поклонникам фильм «Андерсен. Жизнь без любви», в котором она сыграла Генриетту Вульф – женщину, к которой был привязан знаменитый сказочник.
Затем последовали проекты «Жесть», «Ленинградец», «Чертово колесо». Бабенко снималась все больше, и ее роли становились все более интересными – на экраны выходили фильмы «Инди», «Свои дети», «Каникулы строгого режима», «Экипаж», «Мурка».
Много споров вызвала трагикомедия «Праздник» с Аленой Бабенко в главной роли – ее партнерами стали Ян Цапник и Павел Табаков. В 2021 году публике представили сериал «Вертинский», в котором вместе с Аленой Бабенко снялись Паулина Андреева, Виктория Исакова, Анна Михалкова и другие звезды.
Танцы на паркете и на льду
Алена Бабенко и Роман Костомаров в «Ледниковом периоде». Фото: Global Look Press
В 2008 году поклонники смогли увидеть ее на льду – стройная актриса (52 кг при росте 173 см) приняла участие в проекте «Ледниковый период», ее партнером стал Роман Костомаров. В следующем сезоне Алена выступала уже в паре с Алексеем Тихоновым, и они заняли третье место. Выступала Алена и на паркете – в проекте «Танцы со звездами». Кроме того, она радует поклонников своим вокалом, исполняя песни Микаэла Таривердиева и композиции других авторов.
Театр «Современник»
Уже став известной киноактрисой, Алена Бабенко вышла на сцену театра «Современник», куда ее пригласила Галина Волчек. Она исполняла главные роли в спектаклях «Три сестры», «Бог резни», «Пигмалион», «Осенняя соната», «Амстердам»… В 2020 году, в разгар пандемии, Алена Бабенко вместе с коллегами из «Современника» представила онлайн-проект «Доктор Чехов».
Первая зарплата – 25 рублей
Свои первые деньги Алена Бабенко заработала, когда училась в Томском ТГУ.
«В столовке развозила рабочим на поля обеды. Примерно 25 рублей! Больше, чем стипендия», — делилась этими воспоминаниями актриса.
С тех пор прошло много лет, Алена Бабенко стала востребованной актрисой, но о своих гонорарах предпочитает не рассказывать.
Драматический развод, слухи о романах
Алена Бабенко с первым мужем – Виталием Бабенко. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»
Выйдя замуж за Виталия Бабенко по большой любви, Алена была уверена: это на всю жизнь. Однако ее стремительная актерская карьера вскоре стала раздражать супруга. Алена была постоянно занята, они все больше отдалялись друг от друга, и помешать этому не мог даже сын Никита. Окончательный разрыв произошел в 2007 году, когда на съемках «Инди» актриса увлеклась своим партнером – Александром Домогаровым. Алена и Виталий развелись спустя 17 лет после свадьбы.
Второй муж – спортсмен
Алена Бабенко со вторым мужем – Эдуардом Субочем. Фото: соцсети
А вскоре она познакомилась со спортсменом Эдуардом Субочем – он был мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина, принимал участие в Олимпиаде, позднее создал собственный бизнес. Эдуард тоже имел опыт развода, у него был ребенок от первого брака. Влюбленные долго пытались сопротивляться своим чувствам, но все же поняли – им не жить друг без друга.
В 2011-м они поженились, чуть позже обвенчались. В том же году сын Алены Бабенко, Никита, поступил на операторский факультет ВГИКа. Сейчас Никита – отец мальчика по имени Теодор, так что Алена Бабенко – уже бабушка. С женой, по информации СМИ, Никита Бабенко расстался.
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Новые работы в кино
Сын Алены Бабенко – Никита. Фото: кадр из фильма «На море»
Алена Бабенко продолжает много сниматься и играть в театре. Весной 2022 года ей исполнилось 50 лет, к этой дате вышла передача «Мой герой», посвященная Алене. Среди последних по времени киноработ Бабенко – комедии «Любовницы. Ответный удар» и «Классная Катя». Поклонники надеются, что еще долго смогут следить за творчеством любимой актрисы – ведь в каждом новом фильме она удивляет своим многогранным талантом перевоплощения.