Тяжелый развод, роман с Домогаровым, тайное венчание: личная жизнь Алены Бабенко

Алена Бабенко родилась 31 марта 1972 года в городе Кемерово. Тогда ее звали Еленой Барановой – фамилию Бабенко актриса взяла, когда вышла замуж. Отец Лены работал инженером, мама преподавала в музыкальной школе и, конечно, начала учить музыке и маленькую дочь.

Но Лене больше по душе был балет, в мечтах она видела себя в белоснежной пачке на сцене Большого театра, в «Лебедином озере». И все же она окончила музыкальную школу, а в школе охотно участвовала в концертах самодеятельности. Позднее актриса вспоминала – интереснее всяких кукол для нее были игры с мальчишками: они бегали по крышам, разжигали на пустыре костры и пекли картошку…

Когда однажды Лене подарили огромную дорогую куклу, умеющую ходить, девочка немного полюбовалась – а потом разобрала игрушку на «запчасти», чтобы понять механизм.