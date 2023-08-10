«Собирается к Андрею»: Иван Краско рвется к умершему сыну

Народный артист России Иван Краско собирается посетить могилу сына – известного актера Андрея Краско, ушедшего из жизни в 2006 году из-за сердечной недостаточности. 10 августа исполнится 66 лет со дня его рождения. Об этом рассказал директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что актера уже выписали из больницы после госпитализации. И корреспонденты сайта Teleprogramma.pro позвонили представителю артиста, чтобы узнать, как он себя чувствует сейчас.