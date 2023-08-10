«Собирается к Андрею»: Иван Краско рвется к умершему сыну

Народный артист России Иван Краско собирается посетить могилу сына – известного актера Андрея Краско, ушедшего из жизни в 2006 году из-за сердечной недостаточности. 10 августа исполнится 66 лет со дня его рождения. Об этом рассказал директор Ивана Ивановича Вячеслав Смородинов.
Несколько дней назад СМИ сообщили, что актера уже выписали из больницы после госпитализации. И корреспонденты сайта Teleprogramma.pro позвонили представителю артиста, чтобы узнать, как он себя чувствует сейчас.
«Иван Иванович дома. А по поводу его самочувствия звоните помощнице. И сыну Федору тоже можете набрать. Они вам более интересно все расскажут.
Но вообще, Иван Иванович еще полностью не прошел реабилитацию, а уже рвется посетить могилу сына. 10 августа он собирается на кладбище к Андрею», - сообщил Вячеслав Смородинов.
- И вы его действительно намерены туда отвезти?
- Да.
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Иван Краско. Фото: Global Look Press
- Но все-таки как сейчас чувствует себя актер?
- Я поговорил с Иваном Ивановичем по телефону минуты две-три. Но он никогда ни на что не жалуется. Подождите уже 10 августа, это день рождения Андрея Краско. И Иван Иванович каждый раз отмечает эту дату.
Напомним, 13 июля Ивана Краско экстренно госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр Алмазова в Санкт-Петербурге.
Как писали тогда СМИ, врачи диагностировали у артиста проблемы с сердцем, которые были вызваны неблагоприятными последствиями инсульта.
В тот же день Вячеслав Смородинов рассказал нашему изданию, что Ивана Ивановича забрали прямо с его дачи в Ленинградской области. Артист пожаловался на то, что перестал чувствовать ногу.