Марк Варшавер о громких заявлениях Людмилы Поргиной об увольнении: «На всякий случай сохраним такое чудо!»

В театральном королевстве снова неспокойно. Так, недавно актриса, заслуженная артистка России Людмила Поргина в разговоре с представителями СМИ пожаловалась на тяжелые условия в театре «Ленком».
Вдова Николая Караченцова отметила, что получает там зарплату всего 40 000 рублей и к тому же уже давно не получает больших ролей. И в связи с этим решила уволиться из театра.
Однако недавно в беседе со СМИ директор театра «Ленком» Марк Варшавер признался, что впервые слышит о таком заявлении и иронично добавил, что для коллектива это будет большая потеря.
Меж тем с момента признания Людмилы Андреевны прошло уже несколько дней. Привела ли актриса свои угрозы в действие? Об этом Teleprogramma.pro расспросила самого Марка Варшавера.
Марк Варшавер. Фото: Кристина Безбородова / КП
— Марк Борисович, все-таки Людмила Поргина предприняла какие-то действия, чтобы уволиться?
— Я первый раз слышу об этом.
— А вы верите, что она и в самом деле может уйти из театра?
— А мне все равно. Людмила Поргина для меня ничего не представляет. Просто она не уйдет никогда, я уверен в этом. Сама не уйдет…
— Вот актриса пожаловалась журналистам и на зарплату в 40. 000 рублей и на то, что вы ей хамили…
— Что же я могу сказать? Все это ложь, дикая ложь человека, который не умеет говорить правду, неблагодарного человека! Это человек, который совершенно не имеет отношения к театру.
А вот сплетни, склоки, участие в разных ужасных передачах — это она, пожалуйста. Это она умеет — обхамить, очернить кого-то. За добро Людмила Поргина не платит добром.
Даже сын говорит ей: «Мама, ну тебе не стыдно! Тебе Марк Борисович столько сделал в жизни, а ты нагло хамишь. Ну как же так можно?». Но Людмила Поргина и на сына плюет, да и на всех. Как я уже сказал, человек неблагодарный и не хочется о ней говорить.
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Людмила Поргина. Фото: Анастасия Плешакова / КП
Уйдет — уйдет. Не уйдет — ради Бога. Все равно от Людмилы Поргиной нет никакого прока! 35 лет она не выходит на сцену и еще не выйдет год-два или не знаю сколько, как эта актриса думает, она сможет работать в театре.
Подаст заявление — мы с творческим советом рассмотрим его. Пойдем ей навстречу и уволим или же сохраним на всякий случай такое чудо, потому что такого, наверное, уже не будет никогда. По крайней мере, на моем веку точно.