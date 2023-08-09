Марк Варшавер о громких заявлениях Людмилы Поргиной об увольнении: «На всякий случай сохраним такое чудо!»

В театральном королевстве снова неспокойно. Так, недавно актриса, заслуженная артистка России Людмила Поргина в разговоре с представителями СМИ пожаловалась на тяжелые условия в театре «Ленком».

Вдова Николая Караченцова отметила, что получает там зарплату всего 40 000 рублей и к тому же уже давно не получает больших ролей. И в связи с этим решила уволиться из театра.

Однако недавно в беседе со СМИ директор театра «Ленком» Марк Варшавер признался, что впервые слышит о таком заявлении и иронично добавил, что для коллектива это будет большая потеря.

Меж тем с момента признания Людмилы Андреевны прошло уже несколько дней. Привела ли актриса свои угрозы в действие? Об этом Teleprogramma.pro расспросила самого Марка Варшавера.