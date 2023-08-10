«ПутеРодитель» от Тутты Ларсен: как за 23 тысячи рублей съездить с семьей в Зарайск - что посмотреть, где поесть и переночевать

Тутта Ларсен, теле- и радиоведущая, мама троих детей, запустила семейное туристическое реалити «ПутеРодитель». Тутта и ее муж Валерий любят путешествовать – вместе с детьми Марфой и Ваней.

Каждые выходные дружная семья отправляется в разные города России. А потом он делятся своими впечатлениями со зрителями. «ПутеРодитель» - рассказ об истории, традициях, кухне разных городов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Тутта Ларсен - о проекте «ПутеРодитель»: все началось с Краснодарского края

- Идея проекта «ПутеРодитель» возникла из наших семейных путешествий. Каждый год мы уезжаем на автомобиле на целый месяц в Краснодарский край. Для нас это путешествие — большое приключение. Однажды мы подумали, что можно ведь ездить и в другие места – не менее интересные. Так родился этот проект, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Мы специально выбираем небольшие города, не раскрученные по части туризма, но такие, где есть на что посмотреть, где можно вкусно поесть, чему-то научиться, узнать много нового и развлечься. В своем проекте мы рассказываем о том, как прекрасна и разнообразна наша страна, знакомим зрителей с новыми местами, о которых они не знали. Особенно интересно открывать все это вместе с детьми.

Пока что мы выбрали формат автопутешествий. Но я очень надеюсь, что наш проект будет развиваться, и в новых сезонах мы будем летать на самолетах, ездить на поездах, - это позволит посещать даже самые отдаленные уголки России.

Зарайск – город, в котором спокойно

