«ПутеРодитель» от Тутты Ларсен: как за 23 тысячи рублей съездить с семьей в Зарайск - что посмотреть, где поесть и переночевать

Тутта Ларсен, теле- и радиоведущая, мама троих детей, запустила семейное туристическое реалити «ПутеРодитель». Тутта и ее муж Валерий любят путешествовать – вместе с детьми Марфой и Ваней.
Каждые выходные дружная семья отправляется в разные города России. А потом он делятся своими впечатлениями со зрителями. «ПутеРодитель» - рассказ об истории, традициях, кухне разных городов. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Тутта Ларсен - о проекте «ПутеРодитель»: все началось с Краснодарского края
- Идея проекта «ПутеРодитель» возникла из наших семейных путешествий. Каждый год мы уезжаем на автомобиле на целый месяц в Краснодарский край. Для нас это путешествие — большое приключение. Однажды мы подумали, что можно ведь ездить и в другие места – не менее интересные. Так родился этот проект, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив.
Мы специально выбираем небольшие города, не раскрученные по части туризма, но такие, где есть на что посмотреть, где можно вкусно поесть, чему-то научиться, узнать много нового и развлечься. В своем проекте мы рассказываем о том, как прекрасна и разнообразна наша страна, знакомим зрителей с новыми местами, о которых они не знали. Особенно интересно открывать все это вместе с детьми.
Пока что мы выбрали формат автопутешествий. Но я очень надеюсь, что наш проект будет развиваться, и в новых сезонах мы будем летать на самолетах, ездить на поездах, - это позволит посещать даже самые отдаленные уголки России.
Зарайск – город, в котором спокойно
Тутта Ларсен с семьей в Зарайске. Фото: личный архив
«Зарайск прекрасен в любое время года. Это небольшой подмосковный город с большими возможностями для семейного отдыха. Важное предостережение: одного дня на поездку может не хватить!» – предупреждает Тутта Ларсен.
Зарайск — удивительный город. Он находится недалеко от шумной, вечно бурлящей и постоянно куда-то спешащей Москвы. Казалось бы, и сюда, до небольшого подмосковного городка, должна доноситься столичная суета.
Но, попадая в Зарайск, словно переносишься в другой мир. Вся московская круговерть остается где-то далеко. В Зарайске время течет иначе, медленно и неспешно; воздух словно насыщен спокойствием и умиротворением. Выходишь из машины, делаешь глоток зарайского воздуха, — и сразу расслабляешься. Особую атмосферу чувствуют и дети, и взрослые.
- Впечатления от Зарайска остались самые незабываемые! - признается Тутта Ларсен. - Мы не только развлеклись, но и прикоснулись к нашей родной истории. Для детей это особенно важно. Поездка, конечно, не заменит уроки истории в школе, но сделает понимание событий прошлого более глубоким, пробудит интерес.
Луке было интересно узнать, где в Зарайске живут драконы, он их искал и на главной достопримечательности города — Водонапорной башне, и в местном музее, а дракон, оказывается, был все время с ним рядышком. Мы увидели древний артефакт — фигурку бизона, вырезанную из бивня мамонта местными умельцами 22 тысячи лет назад. Узнали, за какие коврижки можно было свататьcя к богатой невесте. Побывали на ферме с удивительными животными: козами, лошадьми, хряком невероятных размеров.
Тутта Ларсен с семьей в музее Зарайска. Фото: личный архив
А еще - покатались на упряжке, запряженной собаками породы хаски. Наш вывод: Зарайск одинаково интересен как зимой (а мы были как раз в середине зимы), так и летом. Дети любого возраста и любых интересов найдут, чем заняться в этом удивительном городе. Так что приезжайте, получайте собственные впечатления и рассказывайте о них знакомым, чтобы как можно больше людей посещали уютные, небольшие, но от этого не менее прекрасные города России!»
Как добраться
Расстояние от Москвы до Зарайска: 136 км
Путь на машине: 160 км.
Время в пути: 2,5-3 часа.
Примерный расход бензина в одну сторону: 20 л.
Что посмотреть
Тутта Ларсен в Зарайске. Фото: личный архив
В первую очередь нужно увидеть сердце города — Зарайский кремль (Площадь революции, д. 2)
Стоимость: взрослые — 200 руб., школьники — 100 руб. Стоимость групповой экскурсии - 1500 руб. в будни, 2000 руб. в выходные.
Любителям взглянуть на окрестности с высоты подойдет объект «Водонапорная башня» (ул. Гуляева, д. 3)
Стоимость билета для взрослого — 100 руб., для детей и студентов — 50 руб., дети до 7 лет проходят бесплатно.
Сладкоежек и увлекающихся готовкой путешественников ждут на мастер-классах по изготовлению коврижек (ул. Советская, д. 4/7). Стоимость: 500 руб. с человека.
Если хочется пообщаться с «братьями нашими меньшими» - загляните на частную ферму. Здесь можно не только полюбоваться трогательными пушистыми обитателями, но и погладить, и даже сфотографироваться с ними. Одна из таких частных ферм – Зооцентр «Святополе» (Машоновское территориальное управление).
Посещение - только по предварительной записи. Стоимость: вход — 300 руб. (дети до 5 лет - бесплатно). Катание на собачьей упряжке — 1700 руб.
Приехав в Зарайск, непременно нужно осмотреть храмы, церкви и соборы этого удивительного города. Начинайте с дома № 4 по улице Музейной.
Где поесть
Семья Тутты Ларсен в кафе "Старый город". Фото: личный архив
Нагулявшись по Зарайску, вы наверняка проголодаетесь. Ценители вкусной еды советуют отправиться в кафе «Старый город». В меню есть и современные блюда, и кушанья старинной русской кухни. Все будет съедено до последней крошки - в «Старом городе» готовят с душой! Адрес: г. Зарайск, Площадь революции, д. 5.
Любители деликатесов наверняка не устоят перед посещением сырной лавки. Таким богатым ассортиментом не каждый столичный магазин порадует, а вот цены на сыры тут приятнее, чем в Москве. Помимо местных сыров, в лавке можно разжиться и баночкой душистого меда. Адрес: г. Зарайск, ул. Советская, д. 7A.
Где переночевать
Тутта Ларсен знает, где лучше всего переночевать в Зарайске. Фото: личный архив
Уставших путников приютит гостевой дом «Постоялый двор», он находится в центре города, по адресу: г. Зарайск, ул. Красноармейская, д. 46.
Стоимость: 3400 руб./сутки.
Cколько стоит - расчет на семью из четырех человек
- Бензин - 2500 руб.
- Билеты в музей - 630 руб.
- Посмотреть в бинокль - 20 руб.
- Коврижки и кофе -1000 руб.
- Сыр и мед - 1790 руб.
- Гостевой дом - 3400 руб.
- Билеты на ферму - 1200 руб.
- Разные вкусности - 1000 руб.
- Билеты в башню - 300 руб.
- Обед в кафе - 3500 руб.
- Мастер-класс - 2000 руб.
- Ужин в кафе - 4000 руб.
- Катание на упряжках -1700 руб.
ИТОГО - 23 040 руб.
Посмотреть выпуск про Зарайск.
Ссылка на YouTube.
Путешествуйте вместе с Туттой Ларсен и ее семьей – и вам откроются красоты России, о которых вы прежде не слышали.