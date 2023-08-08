Три попытки спасти брак на телешоу и свадьба с бездомным: путь к известности блогера Яны Казанцевой

Привлечь к себе внимание можно песнями и танцами, игрой в театре и в кино. Но есть категория людей, которые становятся известными с помощью скандалов в личной жизни. Яна Казанцева превратила свой брак в предмет всеобщего обсуждения и стала частой гостьей различных телешоу, после чего раскрутилась как блогер.

Детство и начало карьеры

Яна Дескат (настоящая фамилия девушки) родилась 12 мая 1992 года в городе Киселевске Кемеровской области. С детства она мечтала стать звездой – даже без особых талантов девочка устраивала собственные концерты и представляла себя на сцене в свете софитов.

В школе она была активной и стремилась участвовать в подготовке различных мероприятий. Помимо этого посещала музыкалку, художку, курсы молодых журналистов.

После школы девушка занялась преподавательской деятельностью, но только в 21 год нашла себе профессию по душе – аниматор. Как развлекать детей, Яна изучала сама, по статьям и обучающим видео в Интернете. По ее словам, это занятие приносит ей радость и возможность самой вновь почувствовать себя ребенком.