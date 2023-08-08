Три попытки спасти брак на телешоу и свадьба с бездомным: путь к известности блогера Яны Казанцевой

Привлечь к себе внимание можно песнями и танцами, игрой в театре и в кино. Но есть категория людей, которые становятся известными с помощью скандалов в личной жизни. Яна Казанцева превратила свой брак в предмет всеобщего обсуждения и стала частой гостьей различных телешоу, после чего раскрутилась как блогер.
Детство и начало карьеры
Яна Дескат (настоящая фамилия девушки) родилась 12 мая 1992 года в городе Киселевске Кемеровской области. С детства она мечтала стать звездой – даже без особых талантов девочка устраивала собственные концерты и представляла себя на сцене в свете софитов.
В школе она была активной и стремилась участвовать в подготовке различных мероприятий. Помимо этого посещала музыкалку, художку, курсы молодых журналистов.
После школы девушка занялась преподавательской деятельностью, но только в 21 год нашла себе профессию по душе – аниматор. Как развлекать детей, Яна изучала сама, по статьям и обучающим видео в Интернете. По ее словам, это занятие приносит ей радость и возможность самой вновь почувствовать себя ребенком.
Яна Казанцева в начале карьеры. Фото: соцсети
В 2013 году она купила за 7 тысяч рублей свой первый костюм — Симку из «Фиксиков» — и начала проводить детские праздники по 500 рублей за мероприятие. Уйма заказов появилась почти сразу.
Позже Яна освоила образы Эльзы из «Холодного сердца», Розы Барбоскиной, Минни Маус, Миньона и других персонажей, помогала организовывать праздники для благотворительного детского центра «Яблонька».
Брак и приход на ТВ
В родном городе Яна Дескат познакомилась с будущим мужем Константином Казанцевым, выпускником архитектурно-строительного университета. В начале 2010 года у супругов родился первенец Женя, а летом 2016-го на свет появилась дочь Диана. В 2018-м семья переехала в Калининград.
Однако спустя десять лет брака муж и жена оказались на грани развода. Тогда Яна уговорила Константина отправиться на шоу «Дом-2. Спаси свою любовь», где такие пары спасали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони, а также целый штат психологов, сексологов, нумерологов и прочих специалистов.
Яна Казанцева - аниматор. Фото: соцсети
Придя на проект в январе 2019 года, Казанцева обвинила мужа в том, что он нигде не работает, выпивает, интересуется другими девушками, а ее саму обзывает страшилой. В сложной семейной жизни даже был эпизод, когда мужчина схватился за нож, а его жена выбежала в подъезд от греха подальше и вызвала полицию.
Также Яна рассказала, что как-то раз супруг провел новогоднюю ночь в гостях у предполагаемой любовницы. Все это ей приходилось терпеть из-за страха остаться одной с детьми на руках. Константин же обвинил жену в том, что она не готовит и не убирает дома, отказывается от интима и не ухаживает за собой.
Проблемная пара так и не дошла до финала проекта (и не получила квартиру), и все же у семьи наметился небольшой прогресс. Яна и Костя впервые за несколько лет поцеловались. Это стало шоком для их сына, который, как оказалось, ни разу не видел, чтобы его родители проявляли друг к другу нежные чувства.
Пролетев с «Домом-2», Казанцевы отправились со своими проблемами в шоу «Бородина против Бузовой» на канал ТНТ. В этом проекте Константину предложили бесплатное лечение от алкогольной зависимости, но участие в передаче не спасло брак – ссоры между супругами только участились.
Яна Казанцева с мужем на шоу «Бородина против Бузовой». Фото: соцсети
По словам Яны, после проекта у ее мужа появилась другая женщина, при этом он запрещал своей жене строить личную жизнь на стороне, угрожая ей. Чтобы разобраться в себе и своей жизни, в декабре 2019 года пара пришла на телепроект «Немножко разведены» канала «Ю», где им нужно было пять дней прожить с незнакомцами.
Но и эта попытка спасти брак не увенчалась успехом. Уже в марте 2020-го Казанцевы вновь появились на шоу «Бородина против Бузовой», где заявили, что разъехались и подали на развод. Сын, по словам Яны, остался с отцом, а дочка — с матерью.
Роман с бездомным
В марте 2021 года девушка рассказала в одном из интервью, что собирается искать новую любовь на программе «Давай поженимся». Она призналась, что очень волнуется, так как не привыкла к тому, чтобы за ней ухаживали и дарили подарки.
Продолжая работать аниматором, Яна активно занялась блогерской деятельностью. Летом 2021-го она удивила своих подписчиков новостью, что завела отношения с молодым человеком без определенного места жительства и теперь помогает ему стать полноценным членом общества. Она много рассказывала в TikTok о том, как заботится о бездомном Саше Корнееве.
Яна Казанцева и Саша Корнеев. Фото: соцсети
Якобы сердобольная девушка не смогла пройти мимо парня, спавшего на улице возле кафе, и предложила его покормить. После этого они стали общаться каждый день. Казанцева отмыла и одела нового возлюбленного, у которого оказался диагноз параноидальная шизофрению.
Яна объявила сбор средств на лечение парня, однако многие ее подписчики не поверили в эту слезливую историю, пытаясь уличить звезду телешоу в попытке поймать хайп. Чтобы подтвердить искренность своих чувств, Яна сделала ход конем: объявила в соцсетях, что собирается выйти замуж за Сашу.
Однако и тут нашлись критики, уверенные, что праздник в белом платье был устроен только ради съемок в шоу «Четыре свадьбы», а на самом деле бракосочетание пары – это фейк. На торжественной церемонии «молодые» якобы не выглядели особо счастливыми.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Яна Казанцева с детьми. Фото: соцсети
В октябре бывшая подруга Казанцевой Виктория Куратник устроила ей очную ставку в передаче «На самом деле», заявив, что блогер втайне от подписчиков избивает бездомного и удерживает его в рабстве. Но Яна заявила, что помогла своему возлюбленному – устроила его работать аниматором вместе с собой.
В 2023 году Корнеев решил, что ему лучше лечь в психиатрическую больницу. Его благоверная подробно показала уход парня в своем блоге, как и собственные попытки остановить Александра у ворот лечебного учреждения.
После бездомного, Яна закрутила роман с турком по имени Химли, который на несколько лет младше нее. Одни подписчики радуются за девушку, которая не стала связывать жизнь с душевнобольным юношей, другие хейтят ее за очень быструю смену партнеров.
Яна Казанцева с новым возлюбленным. Фото: соцсети
Интересные факты
После участия в шоу канале ТНТ Казанцева оставила на передачу гневный отзыв: «Нам никто не помог! Везде обман!»
В 2021 году на свой день рождения Яна поставила на коньки любимую бабушку.
В начале 2023-го она анонсировала новый проект в соцсетях «Хочу стать блогером». Девушка обещала научить участников съемке и монтажу видео, а победителю полагалось трехдневное путешествие по Санкт-Петербургу.