Мэрилин Монро - заложница образа белокурой легкомысленной девушки

Кем была Мэрилин Монро?

Актриса Мэрилин Монро преодолела трудное детство, чтобы стать одним из самых больших и долговечных секс-символов в мире. Сборы от ее фильмов превышали 200 миллионов долларов. Она известна своими отношениями с Артуром Миллером, Джо Димаджио и, возможно, с президентом Джоном Кеннеди. Монро умерла 5 августа 1962, ей было всего 36 лет.

Ранняя жизнь и образование

Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. При рождении Монро получила имя Норма Джин Мортенсон (позже ее окрестили Нормой Джин Бейкер). В детстве Монро много времени проводила в приемной семье и в детском доме.

В 1937 году подруга семьи и ее муж, Грейс и Док Годдард, взяли Монро на воспитание на несколько лет. Мать Монро платила Годдардам 25 долларов в неделю за ее воспитание.

Супруги были глубоко религиозны и придерживались фундаменталистских доктрин; среди прочих запретов Монро не разрешалось ходить в кино. Но когда работа Дока была переведена на Восточное побережье, супруги не смогли позволить себе взять Монро с собой.

В семь лет Монро вернулась в приемную семью, где неоднократно подвергалась сексуальному насилию; позже она заявила, что была изнасилована в 11 лет. К 15 годам она бросила среднюю школу.

У Монро был выход - замужество, и она вышла замуж за своего бойфренда, моряка торгового флота Джимми Догерти в 1942 году, в возрасте 16 лет.

Монро никогда не знала своего отца. Когда-то она считала своим отцом Кларка Гейбла - эта история повторялась достаточно часто, чтобы ее версия приобрела определенную популярность. Однако нет никаких доказательств того, что Гейбл когда-либо встречался или был знаком с матерью Монро, Глэдис, у которой развились проблемы с психикой и которая в конце концов была помещена в психиатрическую лечебницу.

Во взрослой жизни Монро рассказывала, что одним из самых ранних ее воспоминаний было то, как мать пыталась задушить ее в кроватке подушкой. У Монро была сводная сестра, с которой она не была близка; они встречались всего полдюжины раз.