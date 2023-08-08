Мэрилин Монро - заложница образа белокурой легкомысленной девушки

Кем была Мэрилин Монро?
Актриса Мэрилин Монро преодолела трудное детство, чтобы стать одним из самых больших и долговечных секс-символов в мире. Сборы от ее фильмов превышали 200 миллионов долларов. Она известна своими отношениями с Артуром Миллером, Джо Димаджио и, возможно, с президентом Джоном Кеннеди. Монро умерла 5 августа 1962, ей было всего 36 лет.
Ранняя жизнь и образование
Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. При рождении Монро получила имя Норма Джин Мортенсон (позже ее окрестили Нормой Джин Бейкер). В детстве Монро много времени проводила в приемной семье и в детском доме.
В 1937 году подруга семьи и ее муж, Грейс и Док Годдард, взяли Монро на воспитание на несколько лет. Мать Монро платила Годдардам 25 долларов в неделю за ее воспитание.
Супруги были глубоко религиозны и придерживались фундаменталистских доктрин; среди прочих запретов Монро не разрешалось ходить в кино. Но когда работа Дока была переведена на Восточное побережье, супруги не смогли позволить себе взять Монро с собой.
В семь лет Монро вернулась в приемную семью, где неоднократно подвергалась сексуальному насилию; позже она заявила, что была изнасилована в 11 лет. К 15 годам она бросила среднюю школу.
У Монро был выход - замужество, и она вышла замуж за своего бойфренда, моряка торгового флота Джимми Догерти в 1942 году, в возрасте 16 лет.
Монро никогда не знала своего отца. Когда-то она считала своим отцом Кларка Гейбла - эта история повторялась достаточно часто, чтобы ее версия приобрела определенную популярность. Однако нет никаких доказательств того, что Гейбл когда-либо встречался или был знаком с матерью Монро, Глэдис, у которой развились проблемы с психикой и которая в конце концов была помещена в психиатрическую лечебницу.
Во взрослой жизни Монро рассказывала, что одним из самых ранних ее воспоминаний было то, как мать пыталась задушить ее в кроватке подушкой. У Монро была сводная сестра, с которой она не была близка; они встречались всего полдюжины раз.
Карьера в актерском искусстве
Монро мечтала стать актрисой, как Джин Харлоу и Лана Тернер. Когда ее муж был отправлен на юг Тихого океана, она начала работать на заводе по производству боеприпасов в Ван Найс, Калифорния. Именно там ее впервые обнаружил фотограф.
К моменту возвращения Догерти в 1946 году Монро успешно работала моделью. В том же году она подписала свой первый контракт на участие в кино. Вместе с контрактом пришло новое имя и имидж: она стала называть себя «Мэрилин Монро» и перекрасила волосы в блондинку.
Поначалу Монро не считали звездой актерского искусства. Ее актерская карьера началась только через несколько лет. Благодаря своему звонкому голосу и фигуре «песочные часы» она вскоре стала одной из самых известных актрис Голливуда. Она доказала свое мастерство, завоевав множество наград и собрав большую аудиторию на своих фильмах.
Монро стала всемирно известной звездой, несмотря на хроническую неуверенность в своих актерских способностях. Она страдала от предсъемочного волнения, которое иногда доводило ее до физического недомогания, и часто являлось причиной ее легендарных опозданий на съемочные площадки, которые были настолько экстремальными, что часто приводили в ярость ее коллег и съемочную группу.
«Она была бы величайшей, если бы работала как часы», - сказал о ней режиссер Билли Уайлдер. «У меня есть тетя Минни, которая очень пунктуальна, но кто заплатит за то, чтобы увидеть тетю Минни?»
На протяжении всей своей карьеры Монро подписывала и расторгала несколько контрактов с киностудиями.
В середине 1950-х годов Монро устала от ролей игривых и глупых блондинок и переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться актерскому мастерству у Ли Страсберга в Актерской студии.
К началу 1960-х годов профессиональная и личная жизнь Монро, после неудачных отношений, была на спаде. Два ее последних фильма - «Займемся любовью» (1960) и «Неприкаянные» (1961) - стали кассовыми разочарованиями.
Мэрилин Монро и Ив Монтан. Фото: кадр из к/ф «Займемся любовью» (1960)
Фильмы
Кассовый сбор фильмов с участием Монро превысил 200 миллионов долларов. Наиболее известные фильмы Монро включают в себя:
«Асфальтовые джунгли» (1950)
Монро сыграла небольшую роль в криминальной драме Джона Хьюстона «Асфальтовые джунгли» (1950), которая стала ее первым фильмом, привлекшим к ней большое внимание.
Мэрилин Монро. Фото: кадр из к/ф «Асфальтовые джунгли» (1950)
«Все о Еве» (1950)
В 1950 году Монро поразила зрителей и критиков исполнением роли Клаудии Касвелл в фильме «Все о Еве» с Бетт Дэвис в главной роли.
Мэрилин Монро, Бетт Дэвис, Энн Бакстер и Джордж Сандерс. Фото: кадр из к/ф «Все о Еве» (1950)
«Ниагара» (1953)
В 1953 году Монро снялась в фильме «Ниагара» в роли молодой замужней женщины, которая с помощью своего любовника собирается убить мужа.
«Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)
В паре с другой красавицей, Джейн Рассел, начинающий секс-символ снялась в популярной музыкальной комедии «Джентльмены предпочитают блондинок». В фильме две девушки-шоуменши отправляются в Париж, где их преследует частный детектив, нанятый отцом жениха Монро, а также множество других поклонников.
Мэрилин Монро и Джейн Расселл. Фото: кадр из к/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)
«Как выйти замуж за миллионера» (1953)
Монро продолжала успешно сниматься в легких комедийных фильмах, таких как «Как выйти замуж за миллионера» с Бетти Грейбл и Лорен Бэколл. В фильме три женщины отправляются на поиски миллионеров, чтобы выйти замуж, но вместо этого они находят настоящую любовь.
«Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес» (1954)
В 1954 году Монро снялась вместе с Этель Мерман и Дональдом О'Коннором в еще одной романтической комедии «Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес», рассказывающей о супружеской паре с тремя детьми, чей брак начинает распадаться, когда сын встречает девушку Вики (Монро).
«Зуд седьмого года» (1955)
В фильме 1955 года «Зуд седьмого года», Монро снова сыграла красивую соседку, которой соблазняется, доселе верный муж с чрезмерно активным воображением, когда его семья уезжает на лето.
«Автобусная остановка» (1956)
После учебы в Нью-Йорке в актерской школе Страсберга Монро вернулась на экран в драматической комедии «Автобусная остановка» (1956 г.). Ее исполнение роли певицы из салуна, похищенной влюбившимся в нее владельцем ранчо, получило в основном положительные отзывы.
«Принц и танцовщица» (1957)
В 1957 г. Монро снялась в фильме «Принц и танцовщица» вместе с Лоуренсом Оливье, который также был режиссером и продюсером фильма. Фильм про американскую танцовщицу, которая оказывается втянутой в политическую интригу, когда принц-регент чужой страны пытается соблазнить ее. Мэрилин часто не появлялась на съемках, а ее нестабильное поведение на площадке создавало напряженные отношения с коллегами, съемочной группой и Оливье.
Фильм получил неоднозначные отзывы и стал кассовым хитом в Великобритании, но не был столь популярен в США. Проблемное производство послужило основой для фильма «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011), в котором роль Монро исполнила Мишель Уильямс.
Мэрилин Монро. Фото: кадр из к/ф «Принц и танцовщица» (1957)
«В джазе только девушки» (1959)
В 1959 г. Монро вернулась на знакомую территорию, снявшись в популярной комедии «В джазе только девушки» с Джеком Леммоном и Тони Кертисом. В этом юмористическом фильме она сыграла певицу Шугар Кейн Ковальчик, надеющуюся выйти замуж за миллионера, а Леммон и Кертис притворились женщинами.
Мужчины-музыканты, бегущие от мафии после того, как стали свидетелями бойни в День святого Валентина, скрываются в компании оркестра, состоящего из девушек, в котором играет Монро.
Работа Монро в этом фильме принесла ей награду в номинации «Лучшая актриса в комедии» на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 1959 году.
Мэрилин Монро и Тони Кертис. Фото: кадр из к/ф «В джазе только девушки» (1959)
Мэрилин Монро. Фото: кадр из к/ф «В джазе только девушки» (1959)
«Неприкаянные» (1961)
Фильм «Неприкаянные» стал последним завершенным фильмом Монро. Эта приключенческая драма, действие которой происходит в Неваде, вновь объединила Монро с Хьюстоном («Асфальтовые джунгли»); Монро снялась в главной роли вместе с Кларком Гейблом и Монтгомери Клифтом. В фильме Монро влюбляется в ковбоя (Гейбл), но вступает с ним в борьбу за судьбу диких мустангов.
«Что-то должно случиться» (1962)
В 1962 году Монро была отстранена от участия в фильме «Что-то должно случиться» с Дином Мартином в главной роли за то, что пропустила очень много съемочных дней. Согласно статье в газете The New York Times, актриса утверждала, что пропуски были вызваны болезнью. Мартин отказался сниматься без нее, и студия отложила картину.
Мэрилин Монро и Кларк Гейбл. Фото: кадр из к/ф «Неприкаянные» (1961)
Супруги и любовники
За свою жизнь Монро имела трех мужей: Джеймс Догерти (1942-1946 гг.), Джо Ди Маджио (1954 г.) и Артур Миллер (1956-1961 гг.). Она также запомнилась своими романтическими отношениями с Марлоном Брандо, Фрэнком Синатрой, Ивом Монтаном и режиссером Элиа Казаном.
19 июня 1942 года 16-летняя Монро вышла замуж за 20-летнего моряка торгового флота Догерти. Догерти жил по соседству с другом матери Монро, и тот предложил ему жениться на Монро, чтобы ее не отправили в детский дом или другую приемную семью. Когда они поженились, Монро только исполнилось 16 лет, и пара встречалась всего несколько месяцев. После того как карьера Монро пошла в гору, в сентябре 1946 года она быстро оформила развод.
«Я никогда не знал Мэрилин Монро и по сей день не утверждаю, что имею к ней какое-то отношение. Я знал и любил Норму Джин», - сказал позже Догерти.
В 1954 году Монро в течение девяти месяцев состояла в браке с великим бейсболистом Ди Маджио. После ее смерти, как известно, в течение последующих 20 лет Ди Маджио доставлял красные розы в ее склеп.
Самым долгим браком Монро был брак с драматургом Артуром Миллером. Впервые они встретились в 1950 году на вечеринке, а затем начали обмениваться письмами. Они встретились снова, когда Монро переехала в Нью-Йорк в 1955 году, и начали роман, когда она еще была замужем за Ди Маджио. Мэрилин Монро и Артур Миллер мгновенно сблизились, но быстро отдалились друг от друга, как только поженились 29 июня 1956 года.
Сразу же у пары начались проблемы. Монро пережила два выкидыша и внематочную беременность. После того как Миллер и Монро начали вместе работать над ее последним фильмом «Неприкаянные», они развелись 20 января 1961 года.
Мэрилин Монро и Кеннеди
Ходили слухи, что незадолго до ее смерти Монро была связана с президентом Джоном Ф. Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди.
19 мая 1962 года Монро выступила на праздновании дня рождения Джона Кеннеди, исполнив ставшую знаменитой песню «С днем рождения, господин президент».
Моментом позже на сцене появился президент Кеннеди, который сказал: «После такого сладкого исполнения песни я могу со спокойной душой покидать пост президента».
Мэрилин Монро на праздновании дня рождения Джона Ф.Кеннеди в «Мэдисон-Сквер-Гарден», Нью-Йорк 19.05.1962 г.. Фото: Global Look Press
Смерть
Монро умерла в своем доме в Лос-Анджелесе 5 августа 1962 года в возрасте всего 36 лет. У ее кровати была найдена пустая бутылочка из-под снотворного.
В течение многих лет высказывались предположения, что она могла быть убита, однако официально причиной ее смерти была признана передозировка лекарства.
Монро была похоронена в своем любимом платье от Эмилио Пуччи, в так называемом «кадиллаковом гробу» - самом дорогом гробу, изготовленном из толстой бронзы и обитом шелком цвета шампанского.
Ли Страсберг произнес надгробную речь перед небольшой группой друзей и родственников. Хью Хефнер (основатель журнала Playboy) купил склеп, расположенный непосредственно рядом с могилой Монро.
Монро не имела собственного дома до последнего года своей жизни и обладала на удивление небольшим количеством вещей. Одним из самых дорогих для нее предметов была фотография Альберта Эйнштейна с автографом и надписью: «Мэрилин, с уважением, любовью и благодарностью».
Мэрилин Монро на обложке первого номера журнала Playboy (1953)