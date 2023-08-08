Из футболистов в рэперы: как Pharaoh стал знаменитым, встречался с моделью Кафельниковой, но женился на «ведьме» Егоровой

Его привлекла музыка – подростком он увлекся хип-хопом, его кумирами стали 50cent, Snoop Dogg, и когда он уехал учиться на полгода в США, то по-новому взглянул на рэп-индустрию.

Музыка

По возвращении в Москву в 2013 году Глеб поступил в МГУ на факультет журналистики, параллельно начал записывать песни. Свой первый трек он выпустил под названием Cadillak, а выступал в составе группы Grindhouse с псевдонимом Фараон.

Количество поклонников начало расти стремительно, когда Глеб в 2014 году выпустил песню «Ничего не изменилось». Следом он презентовал дебютный альбом «Уаджет» и стал очень популярен среди молодежи.