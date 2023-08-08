Из футболистов в рэперы: как Pharaoh стал знаменитым, встречался с моделью Кафельниковой, но женился на «ведьме» Егоровой

Рэпер Pharaoh родился под именем Глеб Голубин 30 января 1996 года в Москве в семье экс-директора футбольного клуба «Динамо», ныне руководителя международного агентства спортивного маркетинга ISPORT Геннадия Голубина.
Рэпер Pharaoh в детстве. Фото: соцсети
Имея отца-спортивного менеджера, продвигавшего молодых футболистов, Глеб имел четкое спортивное будущее – с 6 лет он занимался футболом и выступал за «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив». К 13 годам он не демонстрировал выдающихся результатов, поэтому решил пробовать себя в судействе. Но заскучал ли совсем закончил со спортом.
Рэпер Pharaoh занимался футболом. Фото: соцсети
Его привлекла музыка – подростком он увлекся хип-хопом, его кумирами стали 50cent, Snoop Dogg, и когда он уехал учиться на полгода в США, то по-новому взглянул на рэп-индустрию.
Музыка
По возвращении в Москву в 2013 году Глеб поступил в МГУ на факультет журналистики, параллельно начал записывать песни. Свой первый трек он выпустил под названием Cadillak, а выступал в составе группы Grindhouse с псевдонимом Фараон.
Количество поклонников начало расти стремительно, когда Глеб в 2014 году выпустил песню «Ничего не изменилось». Следом он презентовал дебютный альбом «Уаджет» и стал очень популярен среди молодежи.
Рэпер Pharaoh (в центре) в клипе BLACK SIEMENS. Кадр из клипа
В 2015 году Глеб основывает собственное творческое объединение Dead Dynasty и выпускает первый клип на песню BLACK SIEMENS, в котором обозначился почерк артиста – его фирменный эдлиб «скр-скр» и лиричность, даже депрессивность мотива. Клип спустя восемь лет посмотрели 28 млн пользователей, принято считать, что именно с него начался новый, звездный этап творчества артиста.
Фанатов очень заинтересовало его «скр-скр», посыпались вопросы, Фараон объяснил: такое междометие произносил Брюс Ли на своих тренировках.
Следующий клип Champagne Squirt на YouTube-канале Глеба стремительно набрал 10 млн просмотров и закрепил бешеный успех рэпера.
Рэпер Pharaoh перед концертом. Фото: соцсети
Вокруг себя Фараон создал флер мистификаций, играя на чувствах и ожиданиях публики. То распространял слухи о своей смерти – в 2015 году людям объявили, что он скончался от передозировки, а потом вдруг выпустил новый альбом Phosphor совместно с рэпером Скриптонитом, - то объявлял о завершении карьеры – в 2016 году написал в соцсетях, что передает, мол сцену и I'm out. Но ухода не последовало, вместо этого вышел новый трек Rarrih.
Рэпер Pharaoh на сцене. Фото: соцсети
В 2017 году Фараон сотрудничал с Сергеем Шнуровым, снявшись в его клипе «Ч.П.Х», выступал на разогреве у мировой знаменитости – американского рэпера Lil Peep на концерте в Москве. Поклонников порадовала премьера сборника Pink Phloyd, песня «Дико, например» из которого стремительно стала хитом.
Следующий год стал не менее плодотворным для музыканта. Он выпустил микстейп Phuneral, и трек «Мой кайф» взлетел на первое место в рейтинге «ВКонтакте» и завоевал статус одной из лучших песен рэпера. После этого Фараон сделал перерыв выступлениях, погрузившись в работу над новой пластинкой.
Карьера после перерыва
Фараон не оборвал контакты с публикой, на все вопросы аудитории и журналистов о своей паузе в карьере отвечал, мол, занят созданием музыки, которую будут слушать через 50 лет. И в 2020 году презентовал, наконец, альбом «Правило» как полноформатный студийный.
Он вызвал неоднозначную реакцию публики, слушатели посчитали, что рэпер отошел от своего фирменного стиля. Тем не менее, за час после премьеры альбом набрал 1,5 млн прослушиваний, а многие треки из него вошли в топ-25 музыкального чарта «ВКонтакте».
Рэпер Pharaoh. Фото: соцсети
Второй студийный альбом Million Dollar Depression с 15 треками рэпер выпустил весной 2021 года. Отзывы вновь получились противоречивыми – одни хвалили, другие критиковали. Осенью артист отправился в тур с одноименным названием и объехал едва ли не всю страну и соседние государства.
Внешность
Рэпер ростом 182 см весит 70 кг. У него довольно провокационная внешность за счет многочисленных татуировок. Причем, есть даже с религиозными мотивами. Например, на груди – голубь и фраза «дух святой» на церковнославянском языке.
Рэпер Pharaoh с татуировками. Фото: соцсети
Внизу живота артист нанес крупным шрифтом свой год рождения. В той же области есть изображения мультяшного персонажа – дятла Вуди, а также челюсти.
Обе руки от кистей до предплечий усыпаны тату: здесь и отсылки к картинам Босха и Гойи, и символы группы Nirvana, и анархическая символика.
Шея тоже изобилует картинками. Например, тут и корона, и напоминание о смерти (Memento mori), и череп. И это лишь немногие тату из имеющихся на теле рэпера.
Личная жизнь
За личной жизнью рэпера установлено пристальное наблюдение. Миллионы фанаток сегодня подозревают, что их кумир женат, избранницей стала финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Соня Егорова, называющая себя ведьмой.
Они стали встречаться осенью 2022 года, а уже в феврале 2023-го поженились, и теперь в отелях, где пара останавливается, к ним обращаются как к господину и госпоже Голубиным.
Рэпер Pharaoh с женой Соней Егоровой. Фото: соцсети
До Егоровой рэпер Pharaoh встречался с моделью Алесей Кафельниковой. Они начали встречаться летом 2017 года, но роман продлился несколько месяцев. Расставание было болезненным для модели, она еще долго потом признавалась, что ее чувства к нему не остыли.
Рэпер Pharaoh и Алеся Кафельникова. Фото: соцсети
Среди бывших избранниц рэпера-сердцееда числятся также солистка группы Serebro Катя Кищук, визажист Елены Крыгина. Слухи ходили даже про бизнес-вумен Нику Белоцерковскую (признана Минюстом РОФ иноагентом), которая в два раза старше певца.
Рэпер Pharaoh и Катя Кищук. Фото: соцсети
Карьера сегодня
В 2022 году состоялся релиз третьего студийника Pharaoh. Это альбом Philarmonia, при записи треков использована инструментальная музыка, что ознаменовало появление нового стиля рэпера. В начале 2023-го артист выпустил новинки «Соната ей», «Холодно», активно гастролирует, о чем рассказывает на своем сайте. В свободное от музыки время рэпер любит читать русскую и зарубежную классику.