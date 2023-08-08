Родилась в бедной семье и прославилась на весь мир: творческий путь Эдит Пиаф

Кто была Эдит Пиаф?
Из множества баллад Пиаф, написанных ею самой, La Vie en Rose запомнилась как ее фирменная песня. Среди других популярных песен в репертуаре певицы — «Милорд», «Падам-падам», «Мон Дье», «Мой мужчина» и Non, Je Ne Regrette Rien. Пиаф умерла во Франции в 1963 году в возрасте 47 лет. Ее по-прежнему почитают как национальное достояние Франции.
Ранняя жизнь
Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года в парижском городе Бельвиль в семье Эдит Джованны Гассион. Многое в ее прошлом окутано тайной и, возможно, было приукрашено в период ее известности. Считается, что она была названа в честь британской медсестры времен Первой мировой войны Эдит Кавелл, казненной за помощь бельгийским солдатам в побеге из немецкого плена.
Ее мать, Аннетта Джованна Майяр, была певицей марокканского происхождения, выступавшей под именем Лина Марса. Отец Пиаф, Луи-Альфонс Гассион, был искусным уличным акробатом.
Аннетта оставила свою дочь с бабушкой по материнской линии, где она жила впроголодь. После того как отец забрал ее из семьи, Пиаф стала жить с бабушкой по папиной линии, содержавшей публичный дом.
Некоторое время Пиаф страдала от слабого зрения, но уже в юном возрасте стала известной благодаря своему голосу. В возрасте семи лет она вместе с отцом и цирковым караваном отправилась в Бельгию, а затем стала участвовать в уличных представлениях по всей Франции.
Позднее Пиаф рассталась с отцом, который часто был вспыльчивым и жестоким, и начала самостоятельную жизнь в качестве уличной певицы в Париже и его окрестностях. В 17 лет она родила дочь Марсель от своего молодого человека по имени Луи Дюпон. В возрасте двух лет девочка умерла от менингита.
Эдит Пиаф с друзьями. Фото: Global Look Press
Восхождение к славе
В 1935 году Пиаф как певицу открыл Луи Лепле, владелец успешного клуба Le Gerny, расположенного недалеко от Елисейских Полей. Ее огромная энергия и маленький рост стали причиной прозвища, которое осталось с ней до конца ее жизни: La Môme Piaf («маленький воробей»).
Французский поэт и историк Жак Бурже давал Пиаф советы по литературному творчеству, а Лепле проводил масштабную рекламную кампанию. Так, на премьере Пиаф присутствовали такие знаменитости, как Морис Шевалье. Она была достаточно популярна, чтобы в том же году записать два альбома.
Весной следующего года Лепле был убит. После того как власти расследовали ее как возможную соучастницу преступления, Пиаф с новой командой занялась своей карьерой. Она начала работать с Раймоном Ассо, который также стал ее любовником, и навсегда взяла себе сценический псевдоним Эдит Пиаф.
Продолжая традицию исполнения шансона, она заказала песни, романтизирующие ее жизнь на улицах, страстно подчеркивающие ее внутреннюю силу. В этот период певица тесно сотрудничала с композитором Маргаритой Монно.
Эдит Пиаф. Фото: Global Look Press
Пиаф была одной из самых популярных исполнительниц во Франции во время Второй мировой войны, ее почитали такие знаменитости, как Жан Кокто. Ее концерты для немецких военнослужащих вызывали споры, хотя впоследствии выяснилось, что она работала в рядах французского Сопротивления и помогала еврейским товарищам спасаться от нацистских преследований.
После войны ее слава быстро распространилась. Она гастролировала в Европе, Южной Америке и США. Хотя американских слушателей поначалу отталкивали ее угрюмый характер и темная одежда, Пиаф получала восторженные отзывы и в конце концов завоевала достаточную аудиторию, чтобы несколько раз выступить по телевидению на «Шоу Эда Салливана» в 1950-е годы.
Обложка грампластинки Эдит Пиаф. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Личная жизнь Пиаф была типично драматичной. После 1951 года она трижды попадала в серьезные автомобильные аварии, что привело к зависимости он запрещенных препаратов.
Пиаф, пережив обиды и трагедии в ранней жизни, заводила громкие романы со многими своими коллегами-мужчинами и крупнейшими знаменитостями Франции. Известная своими бурными романами, которые заканчивались неудачей, она дважды выходила замуж.
Первый брак с певцом Жаком Пилсом, заключенный в 1952 году, продлился до 1957 года. Ее брак 1962 года с Тео Сарапо, греческим парикмахером и артистом, который был на 20 лет моложе.
Посмертно из писем стало известно, что в середине 1940-х годов Пиаф была очень влюблена в греческого актера Димитриса Хорна, но самой большой любовью считала женатого боксера Марселя Сердана, с которым познакомилась в 1947 году. Их совместная жизнь оборвалась, когда он погиб в авиакатастрофе в 1949 году, и в следующем году певица записала в его честь песню L'Hymne à L'Amour.
Эдит Пиаф. Фото: Global Look Press
Смерть и наследие
Пиаф оставалась востребованной в профессии активной до последних лет своей жизни, часто выступая в Париже в период с 1955 по 1962 год. Ne Regrette Rien, которая станет ее последним гимном.
В апреле 1963 года Пиаф записала свою последнюю песню. Из-за множества проблем со здоровьем на протяжении многих лет Эдит Пиаф умерла от печеночной недостаточности на своей вилле на Французской Ривьере 10 октября 1963 года. (Также были предложены и другие возможные причины смерти.) Ей было 47 лет.
На прощании с певицей собрались тысячи людей. Она похоронена на кладбище Пер-Лашез в Париже рядом со своей дочерью Марсель.
В 2007 году был выпущен знаменитый биографический фильм о Пиаф — «Жизнь в розовом цвете», где французская актриса Марион Котийяр воплотила образ певицы и получила премию «Оскар». Книга Кнопфа «Нет сожалений: жизнь Эдит Пиаф» Кэролайн Берк была опубликована в 2011 году.
Могильная плита Эдит Пиаф. Фото: Global Look Press
«Магия Пиаф — это ее репертуар, который трогает каждого», — сказал Жоэль Хутвол в интервью The Guardian.