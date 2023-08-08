Родилась в бедной семье и прославилась на весь мир: творческий путь Эдит Пиаф

Кто была Эдит Пиаф?

Из множества баллад Пиаф, написанных ею самой, La Vie en Rose запомнилась как ее фирменная песня. Среди других популярных песен в репертуаре певицы — «Милорд», «Падам-падам», «Мон Дье», «Мой мужчина» и Non, Je Ne Regrette Rien. Пиаф умерла во Франции в 1963 году в возрасте 47 лет. Ее по-прежнему почитают как национальное достояние Франции.

Ранняя жизнь

Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года в парижском городе Бельвиль в семье Эдит Джованны Гассион. Многое в ее прошлом окутано тайной и, возможно, было приукрашено в период ее известности. Считается, что она была названа в честь британской медсестры времен Первой мировой войны Эдит Кавелл, казненной за помощь бельгийским солдатам в побеге из немецкого плена.

Ее мать, Аннетта Джованна Майяр, была певицей марокканского происхождения, выступавшей под именем Лина Марса. Отец Пиаф, Луи-Альфонс Гассион, был искусным уличным акробатом.

Аннетта оставила свою дочь с бабушкой по материнской линии, где она жила впроголодь. После того как отец забрал ее из семьи, Пиаф стала жить с бабушкой по папиной линии, содержавшей публичный дом.

Некоторое время Пиаф страдала от слабого зрения, но уже в юном возрасте стала известной благодаря своему голосу. В возрасте семи лет она вместе с отцом и цирковым караваном отправилась в Бельгию, а затем стала участвовать в уличных представлениях по всей Франции.

Позднее Пиаф рассталась с отцом, который часто был вспыльчивым и жестоким, и начала самостоятельную жизнь в качестве уличной певицы в Париже и его окрестностях. В 17 лет она родила дочь Марсель от своего молодого человека по имени Луи Дюпон. В возрасте двух лет девочка умерла от менингита.