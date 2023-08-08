Хотел стать футболистом, но прославился как тенор: биография Лучано Паваротти

Кто был Лучано Паваротти?
Тенор Лучано Паваротти дебютировал в оперном театре Реджо-Эмилии в 1961 году, исполнив партию Родольфо в «Богеме». В 1963 г. он дебютировал на международной сцене Королевской оперы в Лондоне, а два года спустя состоялся его американский дебют в постановке «Лючии ди Ламмермур» Доницетти в Майами.
В дальнейшем Паваротти стал очень популярной и всемирно известной оперной звездой, завоевав огромную популярность благодаря своим записям и выступлениям на телевидении, что в конечном итоге способствовало росту популярности оперы во всем мире.
Ранняя жизнь
Лучано Паваротти, известный своими яркими шоу, способствовавшими росту популярности оперы, родился 12 октября 1935 г. на окраине города Модена в северо-центральной части Италии. Семья Паваротти, сына пекаря и певицы-любительницы, ютилась в двухкомнатной квартире. К 1943 году, когда началась Вторая мировая война, семья была вынуждена снимать одну комнату в сельской местности.
Паваротти хотел стать футбольной звездой, но с удовольствием слушал записи отца, на которых выступали такие популярные в то время теноры, как Бьорлинг, Тито Скипа и его любимый Джузеппе Ди Стефано. Примерно в девять лет он начал петь вместе с отцом в небольшом хоре местной церкви. Он также учился пению у подруги детства Миреллы Френи, которая впоследствии стала звездным сопрано.
В 20 лет Паваротти вместе с хором из своего родного города отправился на международный музыкальный конкурс в Уэльс. Коллектив занял первое место.
Оперативный дебют
Паваротти отказался от карьеры школьного учителя, чтобы посвятить свою жизнь пению. В 1961 году он выиграл международный конкурс в театре Реджо-Эмилии и 29 апреля дебютировал там в оперной партии Родольфо в «Богеме». Международный дебют состоялся в 1963 году, когда он заменил тенора Джузеппе Ди Стефано в партии Родольфо в Королевской опере в Лондоне.
После этого Паваротти принял участие в гастролях Ла Скала по Европе (1963–64 годы). Его американский дебют в феврале 1965 года в постановке «Лючии ди Ламмермур» Доницетти в Майами положил начало его легендарному сотрудничеству с австралийской сопрано Джоан Сазерленд.
Именно с Сазерленд Паваротти в 1972 году взял штурмом лондонский Ковент-Гарден и нью-йоркскую Метрополитен-опера, поставив любимую оперу Доницетти «Филль дю полк».
Лучано Паваротти на оперной сцене, 1967 год. Фото: Global Look Press
Голос и исполнение Паваротти в значительной степени соответствовали мощному стилю традиционного итальянского тенора. Он быстро стал всемирно известным концертным исполнителем, завоевав большую популярность благодаря многочисленным записям и выступлениям на телевидении.
В 1982 году Паваротти снялся в фильме «Да, Джорджио». В том же году он опубликовал том автобиографии.
Коллаборации
Участие Паваротти в ансамбле «Три тенора» с Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом имело огромный успех, ему приписывают небывалый успех в распространении классической музыки среди широких масс. Помимо выступлений с этим коллективом, он делил сцену с несколькими рок-звездами, включая Эрика Клэптона и фронтмена группы U2 Боно, а также с такими звездами поп-музыки, как Селин Дион и Spice Girls.
Лучано Паваротти с Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и смерть
Во время войны в Боснии Паваротти и Боно собирали гуманитарную помощь. Знаменитый оперный певец также работал с покойной принцессой Дианой, чтобы собрать деньги, чтобы помочь запретить противопехотные мины во всем мире. В 2005 году Паваротти получил свободу лондонского Сити и получил премию Красного Креста за заслуги перед человечеством.
Павротти исполнил Nessun Dorma во время своего последнего крупного выступления на открытии зимних Олимпийских игр в Турине, Италия, в феврале 2006 года.
Готовясь возобновить свой прощальный тур по 40 городам в июле 2006 года, Павротти перенес экстренную операцию в нью-йоркской больнице по удалению опухоли поджелудочной железы. Тенор прошел еще две недели лечения в августе 2007 года в больнице в его родном городе Модена, Италия. Его отпустили за две недели до смерти, где онкологи лечили его дома.
Паваротти умер в Модене 6 сентября 2007 года в возрасте 71 года. У него остались четыре дочери: три от первой жены Адуа и одна от второй жены Николетты Мантовани, а также одна внучка.
Лучано Паваротти. Фото: Global Look Press