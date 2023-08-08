Хотел стать футболистом, но прославился как тенор: биография Лучано Паваротти

Кто был Лучано Паваротти?

Тенор Лучано Паваротти дебютировал в оперном театре Реджо-Эмилии в 1961 году, исполнив партию Родольфо в «Богеме». В 1963 г. он дебютировал на международной сцене Королевской оперы в Лондоне, а два года спустя состоялся его американский дебют в постановке «Лючии ди Ламмермур» Доницетти в Майами.

В дальнейшем Паваротти стал очень популярной и всемирно известной оперной звездой, завоевав огромную популярность благодаря своим записям и выступлениям на телевидении, что в конечном итоге способствовало росту популярности оперы во всем мире.

Ранняя жизнь

Лучано Паваротти, известный своими яркими шоу, способствовавшими росту популярности оперы, родился 12 октября 1935 г. на окраине города Модена в северо-центральной части Италии. Семья Паваротти, сына пекаря и певицы-любительницы, ютилась в двухкомнатной квартире. К 1943 году, когда началась Вторая мировая война, семья была вынуждена снимать одну комнату в сельской местности.

Паваротти хотел стать футбольной звездой, но с удовольствием слушал записи отца, на которых выступали такие популярные в то время теноры, как Бьорлинг, Тито Скипа и его любимый Джузеппе Ди Стефано. Примерно в девять лет он начал петь вместе с отцом в небольшом хоре местной церкви. Он также учился пению у подруги детства Миреллы Френи, которая впоследствии стала звездным сопрано.

В 20 лет Паваротти вместе с хором из своего родного города отправился на международный музыкальный конкурс в Уэльс. Коллектив занял первое место.

Оперативный дебют

Паваротти отказался от карьеры школьного учителя, чтобы посвятить свою жизнь пению. В 1961 году он выиграл международный конкурс в театре Реджо-Эмилии и 29 апреля дебютировал там в оперной партии Родольфо в «Богеме». Международный дебют состоялся в 1963 году, когда он заменил тенора Джузеппе Ди Стефано в партии Родольфо в Королевской опере в Лондоне.

После этого Паваротти принял участие в гастролях Ла Скала по Европе (1963–64 годы). Его американский дебют в феврале 1965 года в постановке «Лючии ди Ламмермур» Доницетти в Майами положил начало его легендарному сотрудничеству с австралийской сопрано Джоан Сазерленд.

Именно с Сазерленд Паваротти в 1972 году взял штурмом лондонский Ковент-Гарден и нью-йоркскую Метрополитен-опера, поставив любимую оперу Доницетти «Филль дю полк».