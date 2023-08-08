Роскошная блондинка и сильная женщина: как Гвинет Пэлтроу добилась успеха

Кто такая Гвинет Пэлтроу?
Гвинет Пэлтроу, дочь лауреата премии «Тони» актрисы Блайт Дэннер и телепродюсера Брюса Пэлтроу, начала сниматься в детстве. В 1995 году она снялась в скандальном фильме «Седьмой сезон» вместе с Морганом Фрименом и Брэдом Питтом. После этого Пэлтроу получила главные роли в целом ряде фильмов, включая «Эмма» (1996), «Большие надежды» (1998) и «Идеальное убийство» (1998).
В 1999 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир». Позже Пэлтроу снялась в фильме «Железный человек» (2008) и других фильмах франшизы Marvel. Она также известна своим браком с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, продолжавшимся с 2003 по 2016 год, и созданием бренда GOOP.
Ранняя жизнь и карьера
Гвинет Кейт Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Благодаря родителям она выросла не чуждой миру Голливуда. Проживая в Лос-Анджелесе, Пэлтроу в возрасте 11 лет переехала с семьей в Нью-Йорк. А в пять лет юная блондинка дебютировала на сцене в театре в Беркширских горах штата Массачусетс, где ее мать играла в летних спектаклях.
По мере взросления растущая красота и развивающийся актерский талант Пэлтроу стали приносить ей небольшие роли в кино, начиная с фильмов «Капитан Крюк» и «Крик» в 1991 году. После хорошо принятой роли в телевизионном мини-сериале «Жестокие сомнения» (1992), Пэлтроу решила оставить изучение истории искусств в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и заняться актерской деятельностью.
«Готова на все» — «Семь»
Это решение принесло свои плоды — Пэлтроу получила ряд ролей в таких фильмах, как «Готова на все» (1993) с Николь Кидман и Алеком Болдуином, «Плоть от плоти» (1993) и «Джефферсон в Париже» (1995) с Ником Нолте. В 1995 году Пэлтроу снялась в скандальном фильме «Семь» с Морганом Фрименом и Брэдом Питтом.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт в фильме «Семь». Фото: кадр из фильма
«Эмма», «Осторожно! Двери закрываются», победа «Влюбленного Шекспира» на «Оскаре»
Роман с последним помог Пэлтроу выйти на первые полосы газет, как раз в то время, когда она начала получать главные роли в фильмах «Чужие похороны» (1996), «Эмма» (1996), «Большие надежды» (1998), «Осторожно! Двери закрываются» (1998) и «Идеальное убийство» (1998).
Свой статус суперзвезды Пэлтроу подтвердила вдохновенным исполнением роли музы бессмертного поэта в фильме 1998 года «Влюбленный Шекспир». Эта роль принесла ей премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» и сделала ее одной из самых востребованных исполнительниц в Голливуде.
Высокая блондинка также прославилась в колонках сплетен благодаря широко освещавшимся отношениям и разрывам с Питтом и Беном Аффлеком, соавтором сценария фильма «Умница Уилл Хантинг» (1997), получившего премию «Оскар».
«Талантливый мистер Рипли», «Дуэты»
В 1999 году Пэлтроу вместе с Мэттом Дэймоном снялась в пышной постановке режиссера Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли», экранизации романа Патриции Хайсмит 1955 года. В 2000 году она снялась в комедийной драме «Дуэты», режиссером которой был ее отец Брюс Пэлтроу, и в романтическом фильме «Чужой билет» с Аффлеком.
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Гвинет Пэлтроу в фильме «Влюбленный Шекспир». Фото: кадр из фильма
«Любовь зла», «Семейка Тененбаум»
В конце 2001 года Пэлтроу надела нелестный костюм толстячки для некоторых сцен в грубой комедии «Любовь зла», снятой Питером и Бобби Фаррелли совместно с Джеком Блэком.
Она также присоединилась к звездному составу, включающему Джина Хэкмана, Анжелику Хьюстон, Бена Стиллера, Билла Мюррея, Дэнни Гловера, Люка и Оуэна Уилсонов, в фильме «Семейка Тененбаум» режиссера Уэса Андерсона.
В 2002 году она снялась в экранизации романа «Одержимость», а также в романтической комедии компании Miramax «Вид сверху лучше».
«Сильвия», «Дурная слава»
В 2003 году Пэлтроу выступила в качестве режиссера байопика «Сильвия», рассказывающего о талантливой поэтессе и писательнице Сильвии Плат. Фильм не оправдал ожиданий и провалился в прокате.
Затем последовала череда менее популярных фильмов, в том числе «На острой грани» (2003), «Доказательство» (2005) и «Дурная слава» (2006). В 2005 году она даже попробовала себя в качестве режиссера, сняв короткометражный фильм Dealbreakers.
Гвинет Пэлтроу. Фото: Global Look Press
Марвеловские фильмы «Железный человек» и «Мстители»
В 2008 году Пэлтроу пополнила ряды знаменитостей, перешедших в фильмы по комиксам, появившись в фильме «Железный человек» в роли Пеппер Поттс, противопоставленной Тони Старку в исполнении Роберта Дауни – младшего. Фильм получил восторженные отзывы и собрал самые высокие кассовые сборы среди всех фильмов с участием актрисы на сегодняшний день.
Пэлтроу повторила свою роль во втором и третьем фильмах о Железном человеке, вышедших в 2010 и 2013 годах соответственно, а также в других картинах, связанных с франшизой Marvel, включая «Мстители» (2012) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017)
«Я ухожу - не плачь», «Хор», «Политик»
Во время работы в кинематографической вселенной Marvel Пэлтроу также снималась в таких фильмах, как драма «Я ухожу - не плачь» (2010) и комедия «Мортдекай» (2015), вместе с Джонни Деппом.
Она также начала появляться на малом экране, получив постоянную роль Холли Холлидей в музыкальном сериале «Хор». В 2019 году она присоединилась к актерскому составу комедийной драмы Netflix «Политик» в роли приемной матери Пэйтона Хобарта (Бен Платт).
GOOP
В 2008 году Пэлтроу запустила свой бренд GOOP, выпускающий еженедельную рассылку. Вскоре она создала веб-сайт, который стал расширенным форумом для обсуждения тем здорового образа жизни и основал направление электронной коммерции.
Пэлтроу периодически подвергается нападкам за продвижение на своем сайте продуктов, которые якобы приносят пользу здоровью, но не имеют серьезного научного обоснования.
После того как в 2017 году группа защиты прав потребителей «Правда в рекламе» подала жалобу на вводящие в заблуждение заявления на сайте GOOP, компанию обязали выплатить 145 000 долларов в рамках мирового соглашения.
Гвинет Пэлтроу. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В октябре 2002 года во время отпуска в Италии, где Гвинет отмечала свое 30-летие, умер ее отец Брюс. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
В 2003 году Пэлтроу вышла замуж за Криса Мартина, фронтмена британской рок-группы Coldplay. Их дочь Эппл Блайт Элисон Мартин родилась в мае 2004 года. Через два года у пары родился сын Мозес Брюс Энтони Мартин.
В марте 2014 года Пэлтроу объявила, что они с Мартином расстались.
«Мы решили расстаться с сердцами, полными печали, — заявила она. — Мы усердно работали больше года, часть из них вместе, часть порознь, чтобы увидеть, что могло бы быть между нами, и мы пришли к выводу, что, хотя мы очень любим друг друга, мы оставаться отдельными».
Их развод был оформлен в 2016 году.
Тем временем Пэлтроу начала встречаться с одним из создателей бренда Glee — Брэдом Фэлчаком. В январе 2018 года пара объявила о помолвке.
«Нам невероятно повезло, что мы собрались вместе на этом этапе нашей жизни, когда наши коллективные успехи и неудачи могут стать строительным материалом для здоровых и счастливых отношений», — заявили Пэлтроу и Фэльчак в совместном заявлении.
Они поженились 29 сентября 2018 года в Хэмптоне.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэльчак. Фото: соцсети звезды