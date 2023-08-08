Роскошная блондинка и сильная женщина: как Гвинет Пэлтроу добилась успеха

Кто такая Гвинет Пэлтроу?

Гвинет Пэлтроу, дочь лауреата премии «Тони» актрисы Блайт Дэннер и телепродюсера Брюса Пэлтроу, начала сниматься в детстве. В 1995 году она снялась в скандальном фильме «Седьмой сезон» вместе с Морганом Фрименом и Брэдом Питтом. После этого Пэлтроу получила главные роли в целом ряде фильмов, включая «Эмма» (1996), «Большие надежды» (1998) и «Идеальное убийство» (1998).

В 1999 году она получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир». Позже Пэлтроу снялась в фильме «Железный человек» (2008) и других фильмах франшизы Marvel. Она также известна своим браком с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином, продолжавшимся с 2003 по 2016 год, и созданием бренда GOOP.

Ранняя жизнь и карьера

Гвинет Кейт Пэлтроу родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Благодаря родителям она выросла не чуждой миру Голливуда. Проживая в Лос-Анджелесе, Пэлтроу в возрасте 11 лет переехала с семьей в Нью-Йорк. А в пять лет юная блондинка дебютировала на сцене в театре в Беркширских горах штата Массачусетс, где ее мать играла в летних спектаклях.

По мере взросления растущая красота и развивающийся актерский талант Пэлтроу стали приносить ей небольшие роли в кино, начиная с фильмов «Капитан Крюк» и «Крик» в 1991 году. После хорошо принятой роли в телевизионном мини-сериале «Жестокие сомнения» (1992), Пэлтроу решила оставить изучение истории искусств в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре и заняться актерской деятельностью.

«Готова на все» — «Семь»

Это решение принесло свои плоды — Пэлтроу получила ряд ролей в таких фильмах, как «Готова на все» (1993) с Николь Кидман и Алеком Болдуином, «Плоть от плоти» (1993) и «Джефферсон в Париже» (1995) с Ником Нолте. В 1995 году Пэлтроу снялась в скандальном фильме «Семь» с Морганом Фрименом и Брэдом Питтом.