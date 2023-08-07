Как Вика Цыганова поссорилась с Иосифом Кобзоном и почему у нее нет детей

Вика Цыганова родилась 28 октября 1963 года в городе Хабаровске. Правда, тогда ее звали Вика Жукова – это ее девичья фамилия. Юрий Александрович, отец будущей певицы, был морским офицером, что не мешало ему в свободное время собирать шумные компании и играть на гитаре. Он даже выступал в военном ансамбле.

А еще Юрий Жуков обожал наряжать своих «девочек» - жену и двух дочек, Вику и Светлану. Она сам шил для них модные платья. Петь любила и мама Вики – Людмила Михайловна, которая заведовала детским садом.

Неудивительно, что и Вика с раннего детства увлеклась творчеством. Только вот здоровье девочки оставляло желать лучшего – она очень часто болела. Несмотря на это, она старательно училась – почти на одни пятерки, и принимала участие в школьных вечерах и других мероприятиях. Первые деньги Вика заработала в 12 лет – ее взяли на месяц нянечкой в детский сад и заплатили 38 рублей. Окончив школу, Вика уехала во Владивосток и поступила в институт искусств на актерское отделение.

Театр

