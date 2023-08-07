Как Вика Цыганова поссорилась с Иосифом Кобзоном и почему у нее нет детей

Вика Цыганова много раз оказывалась на волоске от смерти. Ее хранила судьба, а еще – любовь мужа. Они многое пережили вместе.
Детство
Вика Цыганова в детстве (справа внизу). Фото: соцсети
Вика Цыганова родилась 28 октября 1963 года в городе Хабаровске. Правда, тогда ее звали Вика Жукова – это ее девичья фамилия. Юрий Александрович, отец будущей певицы, был морским офицером, что не мешало ему в свободное время собирать шумные компании и играть на гитаре. Он даже выступал в военном ансамбле.
А еще Юрий Жуков обожал наряжать своих «девочек» - жену и двух дочек, Вику и Светлану. Она сам шил для них модные платья. Петь любила и мама Вики – Людмила Михайловна, которая заведовала детским садом.
Неудивительно, что и Вика с раннего детства увлеклась творчеством. Только вот здоровье девочки оставляло желать лучшего – она очень часто болела. Несмотря на это, она старательно училась – почти на одни пятерки, и принимала участие в школьных вечерах и других мероприятиях. Первые деньги Вика заработала в 12 лет – ее взяли на месяц нянечкой в детский сад и заплатили 38 рублей. Окончив школу, Вика уехала во Владивосток и поступила в институт искусств на актерское отделение.
Театр
Вика Цыганова в юности. Фото: соцсети
В 1985 году началась актерская карьера Вики. Она играла в Еврейском музыкальном театре, потом ее приняли в труппу Ивановского драмтеатра, выступала она и в Магаданском музыкальном театре… Но потом судьба сделала крутой поворот: в Москве девушка познакомилась с Вадимом Цыгановым.
Первые песни и первые диски
Вадим Цыганов – поэт-песенник, сценарист и менеджер – искал новую вокалистку для своего ансамбля «Море». Об этом девушке рассказали знакомые. Она отправилась на прослушивание – и покорила Вадима своим сильным голосом и исполнением донских казачьих песен. Буквально в первый же вечер их знакомства Вадим сочинил песню, которая надолго стала визитной карточкой Вики, - «Андреевский флаг».
В составе группы «Море» Вика гастролировала по стране и записывала диски, на фестивале «Песня года» в 1989-м ей достался приз зрительских симпатий. А год спустя вышел первый сольный диск Вики – «Гуляй, анархия», который произвел фурор. За ним последовал еще один сборник – «Балалайка-зараза». Теперь Вика давала уже сольные концерты. Ее песни становились хитами, их крутили повсюду, особая манера исполнения завораживала слушателей.
Самые популярные песни
Вика Цыганова на сцене. Фото: соцсети
Среди самых популярных песен в исполнении Вики Цыгановой – «Офицеры России», «Русская водка», «Любовь и смерть», «За мужчин», «Синие мои цветы»… На смену разухабистым «хулиганским» песням пришли мягкие лирические композиции – «Калина красная», «Только любовь».
Потом в ее исполнении вновь звучали патриотические песни. Некоторое время Цыганова сотрудничала с Михаилом Кругом – в жанре шансон она исполнила с известным артистом восемь песен, самой известной из которых стала «Приходите в мой дом».
Конфликт с Иосифом Кобзоном
В 2002 году сольный концерт Вики Цыгановой прошел на ракетном крейсере «Москва» в Севастополе – он был приурочен к Дню ВМФ и транслировался по центральному телевидению. Пик популярности Цыгановой пришелся на 90-е годы, но и потом она оставалась востребованной певицей.
Но однажды певица исчезла из поля зрения поклонников – и не появлялась довольно долго. Как рассказывала позднее Вика в одном из интервью, виной тому стал конфликт с Иосифом Кобзоном:
«Кобзон, к примеру, три года со мной не разговаривал... Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла... Обиделся человек».
Впрочем, потом артистка объяснила, что в ее исчезновении из эфиров никто не виноват: просто на какое-то время ее песни оказались «не в формате».
Новый альбом Вики Цыгановой увидел свет только в 2020 году. Он получил название «Федор гребет», в него вошли «Любовь и смерть», «Луна» и другие популярные песни. Впрочем, двумя годами раньше певица отпраздновала 30-летие своей творческой деятельности, дав сольный концерт в «Крокус Сити Холле». За это время вышло 25 сольных дисков Вики Цыгановой, многие песни из которых вошли в «Золотой фонд» русского шансона.
Зарабатывает дизайнерскими нарядами
Вика Цыганова и ее коллекция. Фото: Global Look Press
За концерт, согласно данным СМИ, Вика Цыганова получает 500 тысяч рублей. Однако это не единственный источник ее доходов. С некоторых пор основное время певицы занимает другая деятельность – Вика Цыганова выпускает дизайнерские коллекции одежды под брендом TSIGANOVA. Наряды «от Цыгановой», созданные в традиционном русском стиле и расшитые бисером, пользуются успехом у звезд российского шоу-бизнеса.
«Вдохновляют сюжеты и герои русских песен, русских сказок. Те красивые картинки, которые всех нас восхищают в книжках в детстве, те фильмы, героев которых мы с любопытством разглядываем. Из современников вдохновляет великий русский путешественник и художник Федор Конюхов. Сюжеты и образы его картин были положены на ткань, они стали реальными, физически осязаемыми. В каком-то смысле получилось жизнь превратить в сказку», - рассказывала артистка и модельер.
Это увлечение, превратившееся в бизнес, приносит артистке хороший доход: супруги Цыгановы построили трехэтажный особняк, в котором 16 комнат, а еще имеется «рыцарский зал» для приема гостей и проведения мероприятий.
Любимый муж и соратник: почему у Цыгановых нет детей
Вика и Вадим Цыгановы. Фото: Global Look Press
Познакомившись в молодости с Вадимом Цыгановым, Вика сразу поняла: он – ее судьба. Мужа и жену связывают не только нежные чувства, но и одинаковые взгляды и вкусы: они настоящие творческие соратники, Вадим написал почти все песни, которые исполняет Виктория. Они сыграли свадьбу в 1988 году, и с тех пор не расстаются.
Только вот детей у них нет. Как рассказывала артистка в программе «Судьба человека» Борису Корчевникову, виной этому – страшная автокатастрофа, в которую она попала в молодости в Болгарии, и которая нанесла непоправимый вред ее здоровью.
Вика Цыганова с крестником - Александром Кругом. Фото: соцсети
Родных детей у певицы нет, зато есть трое крестников, к которым она относится очень внимательно и заботливо. Один из ее крестников – сын погибшего Михаила Круга. Виктория и Вадим не только зарегистрировали свой брак в ЗАГСе – в 1994 году они обвенчались, и это стало важным событием для пары: оба придают вопросам веры огромное значение.
Вика Цыганова в своем доме. Фото: Global Look Press
Цыгановы живут в Подмосковье, они построили красивый дом, а рядом с ним возвели храм. Там Виктория и Юрий проводят много времени. Между ними по-прежнему царят любовь и доверие. Единственное, что порой обижает Викторию Юрьевну, - по ее словам, муж очень редко дарит ей цветы, хотя другие подарки она получает от него часто.
«Легенда шансона», новые наряды и собственная яхта
В свои 59 лет Виктория Юрьевна сохранила хорошую фигуру: при росте 172 см она весит всего 57 кг. Артистка не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы придать лицу более молодой вид: Цыганова рассказывала о том, что сделала блефаропластику. На сцене она в последнее время появляется не слишком часто.
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И все же поклонники могут видеть Цыганову на юбилейных концертах ее знаменитых коллег, на благотворительных мероприятиях, а также на концертах «Легенда шансона». Ее модная коллекция «Русский стиль» пользовалась большим успехом на Крымской неделе моды, которая проходила в Ялте.
Вика Цыганова за кулисами шоу "Суперстар! Возвращение". Фото: соцсети
Появилась артистка и на телеэкране, приняв участие в музыкальном шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ. В 2022 году вышло сразу несколько новых песен в исполнении Цыгановой - «Огонь перемен», «Донбасс» и «Вагнер».
Супруги Цыгановы много путешествуют, у них есть собственная яхта под названием «Святая Виктория». И, конечно, Вика Цыганова продолжает создавать удивительные наряды, расшивая их бисером.