Собчак купила дачу на Бали, а Клава Кока подарила квартиру родителям

Строится комплекс вилл в районе Улувату, который неофициально называют балийским Малибу. Территория комплекса состоит из трех очередей и займет 21 гектар.

А солистка «А-Студио» Кети Топурия купила дорогие апартаменты в элитном морском комплексе, расположенном на частном острове в заливе Джумейра в Дубае. Цены на недвижимость в этом шикарном местечке в ОАЭ тоже «шикарные» - за 150-метровую квартиру с видом на Персидский залив Топурия отдала почти $4 млн (370 млн руб.).

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева тоже купила квартиру для семьи в Дубае, но поскромнее. Цена ее трешки - почти 20 млн рублей. «Так как жить в Дубае мы не собираемся, а будем приезжать только в отпуск, выбрали квартиру недалеко от воды, - рассказала Илана. - Правда, дом еще не построен, нужно будет подождать, но квартира будет полностью с ремонтом, мебелью и техникой. В самом доме будут спортклуб, спа-центр, бассейн».

Тем временем Клава Кока купила большую квартиру для родителей в Москве.