Собчак купила дачу на Бали, а Клава Кока подарила квартиру родителям

Больше половины лета позади. Звезды успели потратить немало денег - кто-то не жалел средств на развлечения, другие покупали машины и дома. Рассказываем о серьезных тратах знаменитостей.
Вилла и квартиры
Ксения Собчак продолжает тратить деньги на недвижимость. Блогер и журналистка сообщила, что купила виллу на Бали на берегу океана за $150 тыс. (13,9 млн руб.).
Фото: соцсети
Может себе позволить: недаром задекларировала годовой доход в размере 295 млн рублей. Можно заподозрить, что Ксения просто рекламирует данный объект недвижимости. «Уже представляю, как будет круто, когда вилла достроится, - не нарадуется Ксения. - Я решила, что, помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно на сказочное Бали. Я объездила весь остров, но тут лучший пляж. Очень крутая вилла!»
Фото: соцсети
Строится комплекс вилл в районе Улувату, который неофициально называют балийским Малибу. Территория комплекса состоит из трех очередей и займет 21 гектар.
А солистка «А-Студио» Кети Топурия купила дорогие апартаменты в элитном морском комплексе, расположенном на частном острове в заливе Джумейра в Дубае. Цены на недвижимость в этом шикарном местечке в ОАЭ тоже «шикарные» - за 150-метровую квартиру с видом на Персидский залив Топурия отдала почти $4 млн (370 млн руб.).
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева тоже купила квартиру для семьи в Дубае, но поскромнее. Цена ее трешки - почти 20 млн рублей. «Так как жить в Дубае мы не собираемся, а будем приезжать только в отпуск, выбрали квартиру недалеко от воды, - рассказала Илана. - Правда, дом еще не построен, нужно будет подождать, но квартира будет полностью с ремонтом, мебелью и техникой. В самом доме будут спортклуб, спа-центр, бассейн».
Тем временем Клава Кока купила большую квартиру для родителей в Москве.
Прекрасное мгновенье: мама и папа Клавы Коки подписывают договор купли-продажи. Фото: соцсети
. «Сегодня я купила большую квартиру своей семье! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни. У нас будет прописка!» - радовалась певица. Стоимость жилья в элитном ЖК певица не сообщила. Но точно не дешевле, чем у звезды «Уральских пельменей».
Авто мечты
Когда 28 лет назад Ольга Кабо стала членом Ассоциации каскадеров России, она гоняла на скромной «шестерке». А на прошлой неделе Кабо показала фото новенького внедорожника: «Вот такой подарок сделала себе сегодня!
По меркам звезд, Кабо купила недорогой автомобиль - всего за 4,5 млн рублей. Фото: соцсети
Я очень много времени провожу в автомобиле, для меня это дом на колесах. Теперь буду летать с ветерком на большой, сильной и стильной машине!» Китайский кроссовер EXEED VX стоит около 4,5 млн рублей.
Молодежи подавай тачки покруче. Блогер и певица Инстасамка похвасталась презентом мужа: «Олег подарил мне машину за 30 млн руб.».
Инстасамка: «Это «Мерседес», мне муж купил!». Фото: соцсети
Комфортный «Мерседес» V-класса напоминает микроавтобус. На таких ездят с водителями, удобно вытянув ноги в просторном салоне за просмотром телика. Муж Инстасамки (Даши Зотеевой) - рэпер Moneyken (Олег Еропкин) сам пишет песни жене и является ее продюсером. Почему бы не порадовать супругу, когда есть на что?
Турне по миру
Из путешествующих звезд летом 2023-го чаще всего меняет локации телеведущая и блогер Ксения Бородина. Она погуляла по Парижу, побывала с другом на концерте Бейонсе в Германии. Потом путешествовала с детьми и мамой: Карелия, Турция, Франция… Теперь семья в Италии.
Ксюша Бородина улыбается в объектив, а внутри негодует: даже ей стало дорого отдыхать в Турции. Фото: соцсети
Несмотря на то что на острове Капри блогер и телеведущая Бородина живет в одном отеле с Киану Ривзом (50 тыс. руб. в сутки на семью), самым дорогим вышел отдых в Турции. Бородина снимала виллу на дорогом турецком курорте - этим летом в Бодрум улетели блогеры, светские тусовщицы и прочие любители красивой жизни. Московские рестораторы в Бодруме давно открыли турецкие «филиалы».
Бородина любит ужинать в ресторане «Сахалин. Бодрум», где столуются туристы с большими деньгами из России. Ксения удивила размахом цен: «Я не сторонница жаловаться на цены, у всех разные потребности и возможности. Но в этом году их рост невозможно не заметить - счета в ресторанах под 100 тыс. руб.! Каждый раз платим по 24 - 26 тыс. лир...» (1 турецкая лира - примерно 3,5 руб.).
Учитывая, что Ксения предпочитает летать бизнес-классом, а в Париже она с дочками ходила не только по ресторанам, но и по бутикам, ее отдых этим летом тянет больше чем на 10 млн рублей.
Вечеринка для сына
Мартин (в центре): если ты сын поп-короля, отпраздновать скромнее не получится... Фото: соцсети
Филипп Киркоров устроил сыну на 11-летие запоминающийся праздник. На дне рождения мальчика прошел настоящий показ мод. 11-летний Мартин Киркоров представил свою первую коллекцию совместно со звездным дизайнером Аникой Керимовой.
Фото: Виктор Драчев
На показе по подиуму ходили модели в красивой модной одежде, им аплодировали звезды с детьми (гости Киркоровых), а Аника Керимова с Мартином принимали поздравления. «Вообще меня больше интересует футбол, но после просмотра фильма «Круэлла» я нарисовал свою первую коллекцию одежды.
Папа очень удивился, но поддержал меня в этом эксперименте, - рассказал мальчик. - Я хочу еще сделать мужскую коллекцию, там будет много яркой одежды, которая подойдет папе. Хочу, чтобы он носил мои вещи». По слухам, на создание коллекции одежды сына поп-король потратил 10 млн рублей.
Мартин получил много презентов: от папы - компьютер, от друга Саши Плющенко - модную одежду, от Нелли Ермолаевой - мини-пига.