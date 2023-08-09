Джордж Клуни: от продавца обуви до спасителя жителей Судана

Ранняя жизнь

Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в известной семье деятелей СМИ и индустрии развлечений. Его отец, Ник, много лет работал на телевидении и был ведущим новостей. Его тетя, Розмари Клуни, сделала долгую карьеру певицы и актрисы.

Из-за характера работы отца Клуни и его старшая сестра Ада несколько раз переезжали вместе с родителями в разные места штатов Кентукки и Огайо. В 1974 году они навсегда поселились в ветхом старинном викторианском доме в центре Огасты, штат Кентукки, небольшого городка на реке Огайо в часе езды к югу от Цинциннати.

Там, несмотря на известность, Клуни вели довольно скромную жизнь. Они были дружной семьей, причем Ник Клуни обязательно выкраивал время из своего напряженного графика работы в Цинциннати, чтобы приходить домой по вечерам на ужин. За обеденным столом Клуни часто обсуждали текущие события. Ник, настоящий новостник, вырос в благоговении перед такими людьми, как ведущий новостей на канале CBS Эдвард Р. Марроу и, позднее, Уолтер Кронкайт.

Клуни познакомился с индустрией развлечений в раннем возрасте, его первое выступление на телевидении состоялось в 5 лет, когда он играл скетч-персонажей в местных ток-шоу, которые вел его отец. Однако в средней школе Клуни столкнулся с трудностями, когда у него развился паралич Белла, который вызывает частичный паралич лица. В конце концов он оправился от этой болезни.

Поймать актерскую ошибку

В школе Клуни больше внимания уделял спорту, чем книгам, но при этом оставался хорошим учеником. «Я достал свои табели успеваемости... у меня были одни пятерки и четверки», - рассказывал актер журналу Esquire. Будучи неплохим бейсболистом, в 16 лет он сумел пройти пробы в команде «Цинциннати Редс». Однако бейсбольный контракт так и не был заключен.

В конце концов Клуни выбрал колледж. Оставаясь поблизости от дома, он поступил в Университет Северного Кентукки, где изучал журналистику. Но Клуни недолго проучился в колледже. Он не считал, что у него есть все необходимое, чтобы стать хорошим тележурналистом, и ненавидел постоянные сравнения со своим отцом. Он бросил учебу в 1981 году, не задумываясь о том, чем будет заниматься дальше.

Клуни некоторое время жил в районе Цинциннати, работая продавцом обуви, а позже - фермером, собирающим табак. Он собирал табак, когда ему позвонил его двоюродный брат, Мигель Феррер, сын Розмари Клуни и лауреата премии «Оскар» Хосе Феррера. Мигель и его отец снимали в Кентукки фильм о скачках, и Феррер предложил Клуни немного поработать актером.

Клуни пробыл на съемочной площадке около трех месяцев, где работал статистом и даже произнес несколько фраз. Чтобы заработать дополнительные деньги, он одолжил свой старый «Монте-Карло» дяде и двоюродному брату за 50 долларов в день. Фильм так и не вышел в прокат, но этот опыт помог Клуни снова почувствовать себя актером.

Переезд в Лос-Анджелес

Подстрекаемый своим кузеном Мигелем, Клуни решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать актером, когда закончатся съемки фильма. «Я только что провел лето, нарезая табак, а это жалкая работа. Именно это заставило меня переехать в Голливуд», - рассказывал Клуни в интервью Esquire. Чтобы свести концы с концами, он брался за любую работу, которую мог найти. Он даже выполнял поручения своей тети и возил ее по городу.

Постепенно роли приходили, даже если это были не те роли, о которых он мечтал. Он получил постоянную роль в популярной подростковой комедии «Факты из жизни» с 1985 по 1987 год. С 1988 по 1991 год Клуни также снимался в ситкоме «Розанна». В 1992 году он снялся в недолговечном сериале «Тела улик», сыграв детектива. В драме «Сестры» он сыграл другого детектива и любовный интерес для героини Селы Уорд. Были и небольшие роли в кино, в том числе роль трансвестита с губами в триллере 1993 года под названием «Урожай».

Клуни стабильно работал в Голливуде, но ему еще предстояло совершить значительный прорыв в карьере. Чувствуя, что он всегда находится на пороге чего-то большего, чего-то великого, Клуни находил свое положение трудным. «У меня была трудовая этика», - сказал он в интервью The New Yorker в 2007 году.

«Я зарабатывал пару сотен тысяч в год, и это побивало все шансы, так что ты не думаешь, что все идет ужасно. На самом деле ты чувствуешь, что преуспеваешь. Но я хотел бы делать проекты получше, и я не думал, что у меня будет такая возможность».

Большой прорыв

Все изменилось в 1994 году, когда Клуни получил роль в новой медицинской драме «Скорая помощь». Клуни сыграл доктора Дага Росса, заботливого педиатра и отъявленного ловеласа, в ансамблевой драме, в которой также снимались Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис и Шерри Стрингфилд. Вскоре после дебюта в сентябре 1994 года Клуни стал одной из самых ярких звезд сериала, привлекшей внимание деятелей киноиндустрии. Его классическая внешность и непринужденное обаяние сделали его естественным для большого экрана.

Клуни работал в быстром темпе, успев сняться в нескольких фильмах за время работы в «Скорой помощи». Вместе с Квентином Тарантино он сражался со злыми вампирами в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета» (1996). В романтической комедии «Один прекрасный день» (1996) Клуни сыграл разведенного отца, который влюбляется в мать-одиночку (Мишель Пфайффер).

Взяв на себя роль крестоносца в плаще, Клуни снялся в роли Бэтмена в летнем блокбастере «Бэтмен и Робин» (1997), который собрал более 107 миллионов долларов. В следующем году Клуни снялся с Дженнифер Лопес в фильме Стивена Содерберга «Вне поля зрения» (1998). У него также была роль в военной драме Терренса Малика «Тонкая красная линия».

В 1999 году Клуни отказался от работы в «Скорой помощи» и занялся кинокарьерой. В том же году он снялся в фильме о войне в Персидском заливе «Три короля» вместе с Марком Уолбергом и Айс Кьюбом. Работая с братьями Коэнами, Клуни снялся в роли обаятельного мошенника в фильме «О, где же ты, брат?» (2000), образном пересказе эпической поэмы «Одиссея».

За работу над фильмом он получил премию «Золотой глобус». Клуни также объединился с Уолбергом в популярном фильме «Идеальный шторм», основанном на романе-бестселлере Себастьяна Юнгера. Актер, который так долго сомневался, сможет ли он по-настоящему добиться успеха, теперь стал голливудским королем.