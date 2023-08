Джордж Клуни: от продавца обуви до спасителя жителей Судана

Политические причины

Клуни, будучи откровенным либералом, часто становился мишенью для политиков и деятелей правого крыла, включая Билла О'Рейли из FOX News. Помимо разочарования в связи с избранием Джорджа Буша-младшего президентом в 2000 году, актер также был рьяным противником войны в Ираке, а позже назвал президента «тусклым» в интервью 2003 года.

«Политика Америки меня разочаровывает», - сказал Клуни в интервью немецкой телепрограмме. «Я думаю, что война против Ирака столь же неизбежна, сколь и бессмысленна. Я думаю, что она приближается. Но я также думаю, что настоящей опасностью будет то, что произойдет после нее».

После терактов 11 сентября Клуни организовал сбор средств, в котором приняли участие десятки голливудских звезд, и собрал более 129 миллионов долларов для организации United Way. Четыре года спустя он пожертвовал 1 миллион долларов в фонд помощи пострадавшим от урагана «Катрина».

В 2006 году Клуни активизировал свое участие в политической и социальной деятельности. Вместе со своим отцом и несколькими другими людьми он отправился в путешествие по западному региону Судана, известному как Дарфур. Вооружившись несколькими маленькими видеокамерами, Клуни и его отец отправились в путешествие, чтобы рассказать о том, как этот регион был опустошен войной и как международное сообщество пыталось создать лагеря для беженцев.

Используя голливудский статус Клуни, они полагали, что смогут привлечь больше внимания к кризису в Дарфуре и подогреть интерес мировой общественности к оказанию помощи этому региону. Отредактированные ими кадры были показаны в таких программах, как «Опра».

По возвращении в Соединенные Штаты в Вашингтон, округ Колумбия, Клуни выступил на митинге против геноцида в Дарфуре. Позже он выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Вместе с другими знаменитостями, включая Брэда Питта, Дона Чидла и Мэтта Дэймона, он создал некоммерческую организацию под названием Not On Our Watch, чтобы помочь людям в Дарфуре.

В 2007 году он и Чидл получили признание за свою работу в Дарфуре. На 8-м ежегодном Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира в Риме они разделили награду «Саммит мира». В следующем году Клуни, рядом с которым стояли его родители, был официально назначен посланником мира ООН.

После трагической стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, в феврале 2018 года Клуни и его жена Амаль объявили, что жертвуют 500 000 долларов на акцию протеста «Марш за наши жизни», запланированную на следующий месяц. Их примеру последовали другие звезды шоу-бизнеса: Стивен Спилберг и Опра Уинфри также объявили о пожертвованиях.