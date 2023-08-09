Джордж Клуни: от продавца обуви до спасителя жителей Судана

Кто такой Джордж Клуни?
Актер и режиссер Джордж Клуни получил свою знаменитую роль доктора Дага Росса в телесериале «Скорая помощь» в 1992 году. Это популярное шоу привело его к большим ролям в кино, включая роль Бэтмена.
В 2005 году Клуни получил премию «Оскар» за роль в фильме «Сириана». Журнал TIME назвал актера «последней кинозвездой», а журнал People дважды признавал его «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих». В 2014 году Клуни женился на международном юристе и активистке Амаль Аламуддин.
Джордж Клуни в роли доктора Росса в сериале «Скорая помощь». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джордж Тимоти Клуни родился 6 мая 1961 года в Лексингтоне, штат Кентукки, в известной семье деятелей СМИ и индустрии развлечений. Его отец, Ник, много лет работал на телевидении и был ведущим новостей. Его тетя, Розмари Клуни, сделала долгую карьеру певицы и актрисы.
Из-за характера работы отца Клуни и его старшая сестра Ада несколько раз переезжали вместе с родителями в разные места штатов Кентукки и Огайо. В 1974 году они навсегда поселились в ветхом старинном викторианском доме в центре Огасты, штат Кентукки, небольшого городка на реке Огайо в часе езды к югу от Цинциннати.
Там, несмотря на известность, Клуни вели довольно скромную жизнь. Они были дружной семьей, причем Ник Клуни обязательно выкраивал время из своего напряженного графика работы в Цинциннати, чтобы приходить домой по вечерам на ужин. За обеденным столом Клуни часто обсуждали текущие события. Ник, настоящий новостник, вырос в благоговении перед такими людьми, как ведущий новостей на канале CBS Эдвард Р. Марроу и, позднее, Уолтер Кронкайт.
Клуни познакомился с индустрией развлечений в раннем возрасте, его первое выступление на телевидении состоялось в 5 лет, когда он играл скетч-персонажей в местных ток-шоу, которые вел его отец. Однако в средней школе Клуни столкнулся с трудностями, когда у него развился паралич Белла, который вызывает частичный паралич лица. В конце концов он оправился от этой болезни.
Поймать актерскую ошибку
В школе Клуни больше внимания уделял спорту, чем книгам, но при этом оставался хорошим учеником. «Я достал свои табели успеваемости... у меня были одни пятерки и четверки», - рассказывал актер журналу Esquire. Будучи неплохим бейсболистом, в 16 лет он сумел пройти пробы в команде «Цинциннати Редс». Однако бейсбольный контракт так и не был заключен.
В конце концов Клуни выбрал колледж. Оставаясь поблизости от дома, он поступил в Университет Северного Кентукки, где изучал журналистику. Но Клуни недолго проучился в колледже. Он не считал, что у него есть все необходимое, чтобы стать хорошим тележурналистом, и ненавидел постоянные сравнения со своим отцом. Он бросил учебу в 1981 году, не задумываясь о том, чем будет заниматься дальше.
Клуни некоторое время жил в районе Цинциннати, работая продавцом обуви, а позже - фермером, собирающим табак. Он собирал табак, когда ему позвонил его двоюродный брат, Мигель Феррер, сын Розмари Клуни и лауреата премии «Оскар» Хосе Феррера. Мигель и его отец снимали в Кентукки фильм о скачках, и Феррер предложил Клуни немного поработать актером.
Клуни пробыл на съемочной площадке около трех месяцев, где работал статистом и даже произнес несколько фраз. Чтобы заработать дополнительные деньги, он одолжил свой старый «Монте-Карло» дяде и двоюродному брату за 50 долларов в день. Фильм так и не вышел в прокат, но этот опыт помог Клуни снова почувствовать себя актером.
Переезд в Лос-Анджелес
Подстрекаемый своим кузеном Мигелем, Клуни решил переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать актером, когда закончатся съемки фильма. «Я только что провел лето, нарезая табак, а это жалкая работа. Именно это заставило меня переехать в Голливуд», - рассказывал Клуни в интервью Esquire. Чтобы свести концы с концами, он брался за любую работу, которую мог найти. Он даже выполнял поручения своей тети и возил ее по городу.
Постепенно роли приходили, даже если это были не те роли, о которых он мечтал. Он получил постоянную роль в популярной подростковой комедии «Факты из жизни» с 1985 по 1987 год. С 1988 по 1991 год Клуни также снимался в ситкоме «Розанна». В 1992 году он снялся в недолговечном сериале «Тела улик», сыграв детектива. В драме «Сестры» он сыграл другого детектива и любовный интерес для героини Селы Уорд. Были и небольшие роли в кино, в том числе роль трансвестита с губами в триллере 1993 года под названием «Урожай».
Клуни стабильно работал в Голливуде, но ему еще предстояло совершить значительный прорыв в карьере. Чувствуя, что он всегда находится на пороге чего-то большего, чего-то великого, Клуни находил свое положение трудным. «У меня была трудовая этика», - сказал он в интервью The New Yorker в 2007 году.
«Я зарабатывал пару сотен тысяч в год, и это побивало все шансы, так что ты не думаешь, что все идет ужасно. На самом деле ты чувствуешь, что преуспеваешь. Но я хотел бы делать проекты получше, и я не думал, что у меня будет такая возможность».
Большой прорыв
Все изменилось в 1994 году, когда Клуни получил роль в новой медицинской драме «Скорая помощь». Клуни сыграл доктора Дага Росса, заботливого педиатра и отъявленного ловеласа, в ансамблевой драме, в которой также снимались Энтони Эдвардс, Джулианна Маргулис и Шерри Стрингфилд. Вскоре после дебюта в сентябре 1994 года Клуни стал одной из самых ярких звезд сериала, привлекшей внимание деятелей киноиндустрии. Его классическая внешность и непринужденное обаяние сделали его естественным для большого экрана.
Клуни работал в быстром темпе, успев сняться в нескольких фильмах за время работы в «Скорой помощи». Вместе с Квентином Тарантино он сражался со злыми вампирами в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета» (1996). В романтической комедии «Один прекрасный день» (1996) Клуни сыграл разведенного отца, который влюбляется в мать-одиночку (Мишель Пфайффер).
Взяв на себя роль крестоносца в плаще, Клуни снялся в роли Бэтмена в летнем блокбастере «Бэтмен и Робин» (1997), который собрал более 107 миллионов долларов. В следующем году Клуни снялся с Дженнифер Лопес в фильме Стивена Содерберга «Вне поля зрения» (1998). У него также была роль в военной драме Терренса Малика «Тонкая красная линия».
В 1999 году Клуни отказался от работы в «Скорой помощи» и занялся кинокарьерой. В том же году он снялся в фильме о войне в Персидском заливе «Три короля» вместе с Марком Уолбергом и Айс Кьюбом. Работая с братьями Коэнами, Клуни снялся в роли обаятельного мошенника в фильме «О, где же ты, брат?» (2000), образном пересказе эпической поэмы «Одиссея».
За работу над фильмом он получил премию «Золотой глобус». Клуни также объединился с Уолбергом в популярном фильме «Идеальный шторм», основанном на романе-бестселлере Себастьяна Юнгера. Актер, который так долго сомневался, сможет ли он по-настоящему добиться успеха, теперь стал голливудским королем.
Джордж Клуни и Мишель Пфайфер. Фото: кадр из к/ф «Один прекрасный день» (1996)
«Одиннадцать друзей Оушена», «Сириана» и «Доброй ночи и удачи»
В 2001 году Клуни снялся в ремейке фильма «Одиннадцать друзей Оушена» режиссера Стивена Содерберга. Он сыграл Дэнни Оушена, роль которого исполнил знаменитый певец Фрэнк Синатра. В комедийном фильме о грабеже снялся весь звездный состав, включая Брэда Питта, Джулию Робертс, Берни Мака и Мэтта Дэймона. Фильм оказался настолько успешным как на экране, так и за его пределами, что породил два продолжения - «Двенадцать» и «Тринадцать».
В следующем году Клуни дебютировал в качестве режиссера в фильме «Признания опасного человека» (2002). Биографический фильм был посвящен жизни Чака Барриса, ведущего «Гонг-шоу» и, по некоторым данным, агента ЦРУ. Несмотря на плохие кассовые сборы и слабые отзывы, Клуни продолжал работать за кадром, выступая в качестве продюсера политической драмы 2004 года «Сириана».
Обычно подтянутый Клуни набрал около 30 килограммов, чтобы сыграть правительственного агента в фильме, который исследует политические интриги и коррупцию на Ближнем Востоке. Во время съемок одной из сцен он сильно ушибся и повредил мембрану вокруг позвоночника. В результате травмы спинномозговая жидкость вытекла из носа, и у него начались страшные боли в спине. После завершения работы над фильмом Клуни перенес две операции, чтобы устранить проблему.
Вся его напряженная работа над фильмом «Сириана» не осталась незамеченной. В 2005 году Клуни получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана за свою роль в этом фильме. В том же году он был номинирован за другой важный проект - «Доброй ночи и удачи».
В фильме рассматривается противостояние между выдающимся ведущим новостей Эдвардом Р. Марроу и сенатором Джозефом Маккарти. Клуни выступил режиссером фильма и соавтором сценария, который отчасти стал данью уважения его отцу-журналисту. Получившая широкую известность черно-белая драма помогла Клуни получить свои первые номинации - за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.
Джордж Клуни. Фото: кадр из к/ф «Тринадцать друзей Оушена» 2007 г.
«Мне бы в небо» и «Потомки»
Следующую главную роль Клуни сыграл в драматической комедии 2009 года «Мне бы в небо», получившей восторженные отзывы. В фильме Клуни сыграл Райана Бингхэма, консультанта, специализирующегося на увольнении сотрудников. В фильме «Мартовские иды» 2011 года Клуни проявил себя в тройном качестве: он выступил в качестве звезды, режиссера и соавтора проекта. В политической драме Клуни сыграл кандидата в президенты, а Райан Гослинг - одного из его помощников.
В том же году Клуни сыграл еще одну впечатляющую роль в семейной драме «Потомки» режиссера Александра Пэйна. Он получил «Золотой глобус» за роль мужа и отца, которому приходится справляться с новыми проблемами и неприятными откровениями после того, как его жена получает серьезные травмы в результате несчастного случая на лодке.
Джордж Клуни. Фото: кадр из к/ф «Мне бы в небо» (2009)
Джордж Клуни и Шейлин Вудли. Фото: кадр из к/ф «Потомки» (2011)
«Гравитация» и «Субурбикон»
В 2013 году Клуни получил «Оскар» за лучшую картину за продюсирование фильма «Арго» вместе с Беном Аффлеком и Грантом Хесловым. Политический триллер, режиссером и исполнителем главной роли в котором выступил Аффлек, был адаптацией книги «Мастер маскировки» бывшего оперативника ЦРУ Тони Мендеса и «Великий побег», статьи Джошуа Бирмана из журнала Wired.
Клуни также снялся в научно-фантастической драме «Гравитация» (2013), а в 2014 году вышел фильм «Охотники за сокровищами», в котором Клуни сыграл главную роль и выступил режиссером. В следующем году Клуни получил премию Сесила Б. Демилля, присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы, на ежегодной церемонии вручения «Золотых глобусов».
Клуни вернулся на большой экран в 2016 году, сыграв главные роли в фильмах «Да здравствует Цезарь!» и «Финансовый монстр». В следующем году он снова встал за камеру, чтобы снять фильм «Субурбикон» с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур в главных ролях.
Вскоре после выхода фильма «Субурбикон» Клуни в интервью газете The Sunday Times заявил, что уходит из актерской жизни. «Я снимался долгое время, и, знаете, мне уже 56. Я больше не тот парень, который добивается девушки», - сказал он, добавив, что его надежное финансовое положение позволяет ему заниматься проектами по своему вкусу.
Джордж Клуни. Фото: кадр из к/ф «Гравитация» (2013)
Джордж Клуни. Фото: кадр из к/ф «Да здравствует Цезарь!» (2016)
Последняя работа
Одним из таких проектов оказалась экранизация романа Джозефа Хеллера 1961 года «Уловка-22» об американских военнослужащих, пытающихся сохранить рассудок перед нависшей угрозой смерти в бою во время Второй мировой войны.
Клуни был назначен режиссером и исполнителем роли полковника Кэткарта в сериале, что стало его первой регулярной ролью на телевидении со времен сериала «Скорая помощь» в 1990-х годах.
В июне 2018 года Клуни был удостоен награды «За жизненные достижения» Американского института киноискусства, на церемонии, где его чествовали бывшие коллеги, такие как Лора Дерн и Дон Чидл, а также такие светила, как президент Барак Обама.
Два месяца спустя Клуни возглавил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Forbes, хотя это произошло не благодаря его работе на экране: деньги были получены от недавней продажи его бренда текилы Casamigos, который принес ему 700 миллионов долларов авансом и еще 300 миллионов долларов в течение следующего десятилетия.
Джордж Клуни. Фото: кадр из мини-сериала «Уловка-22» (2019)
Политические причины
Клуни, будучи откровенным либералом, часто становился мишенью для политиков и деятелей правого крыла, включая Билла О'Рейли из FOX News. Помимо разочарования в связи с избранием Джорджа Буша-младшего президентом в 2000 году, актер также был рьяным противником войны в Ираке, а позже назвал президента «тусклым» в интервью 2003 года.
«Политика Америки меня разочаровывает», - сказал Клуни в интервью немецкой телепрограмме. «Я думаю, что война против Ирака столь же неизбежна, сколь и бессмысленна. Я думаю, что она приближается. Но я также думаю, что настоящей опасностью будет то, что произойдет после нее».
После терактов 11 сентября Клуни организовал сбор средств, в котором приняли участие десятки голливудских звезд, и собрал более 129 миллионов долларов для организации United Way. Четыре года спустя он пожертвовал 1 миллион долларов в фонд помощи пострадавшим от урагана «Катрина».
В 2006 году Клуни активизировал свое участие в политической и социальной деятельности. Вместе со своим отцом и несколькими другими людьми он отправился в путешествие по западному региону Судана, известному как Дарфур. Вооружившись несколькими маленькими видеокамерами, Клуни и его отец отправились в путешествие, чтобы рассказать о том, как этот регион был опустошен войной и как международное сообщество пыталось создать лагеря для беженцев.
Используя голливудский статус Клуни, они полагали, что смогут привлечь больше внимания к кризису в Дарфуре и подогреть интерес мировой общественности к оказанию помощи этому региону. Отредактированные ими кадры были показаны в таких программах, как «Опра».
По возвращении в Соединенные Штаты в Вашингтон, округ Колумбия, Клуни выступил на митинге против геноцида в Дарфуре. Позже он выступил на специальном заседании Совета Безопасности ООН. Вместе с другими знаменитостями, включая Брэда Питта, Дона Чидла и Мэтта Дэймона, он создал некоммерческую организацию под названием Not On Our Watch, чтобы помочь людям в Дарфуре.
В 2007 году он и Чидл получили признание за свою работу в Дарфуре. На 8-м ежегодном Всемирном саммите лауреатов Нобелевской премии мира в Риме они разделили награду «Саммит мира». В следующем году Клуни, рядом с которым стояли его родители, был официально назначен посланником мира ООН.
После трагической стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида, в феврале 2018 года Клуни и его жена Амаль объявили, что жертвуют 500 000 долларов на акцию протеста «Марш за наши жизни», запланированную на следующий месяц. Их примеру последовали другие звезды шоу-бизнеса: Стивен Спилберг и Опра Уинфри также объявили о пожертвованиях.
Джордж Клуни выступает по Судану перед Комитетом Сената по международным отношениям в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и жена
Зачастую становясь объектом внимания папарацци, как в США, так и в своем доме отдыха в Италии, Клуни всю свою карьеру балансировал между сохранением своей частной жизни и голливудским статусом. Во многом эти уроки были извлечены из советов его тети Розмари, которая в начале своей карьеры добилась поразительного уровня славы, но позже стала жертвой зависимости и депрессии.
«Она не говорила вам: «Не делай этого», - сказал Клуни, - но вы могли видеть это, вы могли читать это на ее теле. Понимаете? Не курите по три пачки в день. Попутно делай небольшие физические упражнения. И не верьте всем, когда они говорят вам, какой вы замечательный, когда вам 21 год. И не верьте всем, когда они говорят вам, какая вы паршивая, когда вам 27».
По-прежнему мир не устает от новостей о Клуни, особенно когда речь заходит о его романтической жизни. Впервые Клуни был женат на американской актрисе Талии Болсам. Этот союз был недолгим, и Клуни поклялся, что больше никогда не женится и не будет иметь детей. Это обещание привлекло внимание актрис Николь Кидман и Мишель Пфайффер, которые заявили, что верят, что Клуни станет отцом до того, как ему исполнится 40 лет, и даже делали на это ставки. Обе актрисы проиграли свои ставки, и обе послали Клуни чеки. Актер, дважды названный журналом People «Самым сексуальным мужчиной из ныне живущих» и названный журналом TIME «Последней кинозвездой», вернул деньги своим друзьям.
В 2011 году Клуни начал встречаться с американской актрисой Стейси Кейблер, которая ранее была связана с актером «Седьмого неба» Джоффом Стульцом. После почти двух лет совместной жизни, в июле 2013 года стало известно, что Клуни и Кейблер расстались.
В апреле 2014 года Клуни, которого таблоиды окрестили «самым завидным холостяком Голливуда», сделал предложение Амаль Аламуддин, согласно сообщению журнала People. Аламуддин - британский адвокат по правам человека ливанского происхождения, которая представляла интересы самых известных клиентов, включая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Клуни и Аламуддин поженились 27 сентября 2014 года в Венеции, Италия. Три года спустя, в феврале 2017 года появились сообщения о том, что Амаль беременна и ждет близнецов. Амаль родила девочку и мальчика - Эллу и Александра - 6 июня 2017 года в одной из лондонских больниц.
Двойняшки - первые дети для мамы и папы, которые выпустили заявление через публициста Джорджа, сказав: «Сегодня утром в нашей жизни появились Элла и Александр Клуни. Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют». В заявлении также пошутили о том, как 56-летний гордый папа справляется с пережитым: «Джордж находится под действием успокоительного и должен прийти в себя через несколько дней».
Клуни пережил испуг в июле 2018 года, когда его выбросило из скутера после столкновения с автомобилем на Сардинии, Италия. Согласно сообщениям, встречный автомобиль внезапно выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл актера, в результате чего он пролетел несколько ярдов по асфальту. Впоследствии он был госпитализирован и отпущен через несколько часов, а представитель компании сообщил, что Клуни поправляется дома.
Джордж Клуни и Стейси Кейблер. Фото: Global Look Press
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин Клуни. Фото: Global Look Press