Миллионы на YouTube, любовь с BadComedian: как Катя Клэп стала звездой Интернета

В 2017 году на экраны вышел Hype Camp - российское реалити-шоу о YouTube-видеоблоггинге. Катя Клэп вместе с другими звездными блогерами Энни Мэй и Яной Гордиенко выступила в качестве опытной наставницы и должна была вести команду новичков к победе через различные испытания.

Но после первого же выпуска зрители понаставили кучу дизлайков проекту – зрителям стало обидно за конкурсантов, которых на кастинге слишком жестко критиковали. Поднялся такой хайп, что реалити-шоу закрыли.

Досталось и Клэп, но за молчание - якобы, на ее глазах жюри унижало детей, а она этому потворствовала, когда безмолвствовала. Ответственность на нее возложили потому, что она была самой старшей среди судей.

В 2019 году Катя записала дебютную песню «Куколки». Вскоре в Сети появился клип на нее, но карьеру певицы блогерша строить пока не спешит.

Личная жизнь

Свою личную жизнь Катя официально раскрыла в конце 2021 года. Она одним постом объявила о помолвке и поставила точку в слухах, длящихся с 2016 года, о том, что встречается с кинокритиком, блогером Евгением Баженовым, известным в Сети как BadComedian. О дате свадьбы пара умолчала.