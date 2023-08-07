Миллионы на YouTube, любовь с BadComedian: как Катя Клэп стала звездой Интернета

Блогерша Катя Клэп стала знаменитой более 10 лет назад. Она относится к числу первопроходцев YouTube в России и сегодня обладает каналом на видеохостинге с 7 млн подписчиков. Как ей это удалось - читайте далее.
Детство
Катя Клэп, настоящее имя которой Екатерина Романовна Трофимова, родилась в Москве 19 мая 1990 года. Ее отец – механик, мать – дизайнер интерьеров. В детстве будущая Интернет-звезда занималась танцами, рисованием и верховой ездой.
Маленькая Катя Клэп (справа) с подругой. Фото: соцсети
Еще одним любимым увлечением девочки было ведение дневников. Когда стал популярен «Живой Журнал», она завела в нем блог и там излагала свои мысли.
Фото Кати Клэп в паспорте. Фото: соцсети
По окончании школы Катя поступила в Институт современного искусства на режиссера, но уже на первом курсе разочаровалась в выборе профессии и покинула стены вуза. К этому моменту у нее уже был свой блог на YouTube.
Блог
Кроме эпистолярного блога, Катя решила завести видео-канал на YouTube. И сделала это в 2010 году, заведя аккаунт с названием Foggy Disaster (Туманная катастрофа). Она начала снимать скетчи и пародии на звезд, перепевала песни. В общем, старалась поднимать настроение и смешить публику. Которой это пришлось по душе – тогда в Интернет-пространстве еще не было перенасыщения однотипным контентом.
Катя Клэп в образе. Кадр из YouTube-канала Foggy Disaster
Еще один канал на YouTube Екатерина создала через два года после первого и назвала TheKateClapp. Это был более автобиографичный контент, в котором она рассказывала о себе, делилась новостями из жизни, показывала покупки, путешествия, встречи; отвечала на вопросы подписчиков и даже ввела постоянную рубрику «Вызов принят», в которой исполняла самые странные и нестандартные просьбы фолловеров – съесть перец чили, сжевать лимон и не поморщиться, завернуться в ковер.
Катя Клэп делает макияж для блога. Кадр из YouTube-канала TheKateClapp
Успех к Екатерине пришел не только в виде многомиллионной аудитории и узнаваемости. В 2014 году она вошла в топ-10 самых успешных блогеров страны и получила главную награду на фестивале Youtube – «Видео-Рeople». Через два года ей выпала честь представлять российский сегмент YouTube на форуме Creator Summit в Нью-Йорке, где были собраны популярнейшие видеоблогеры со всего мира.
В апреле 2017 года Катя Клэп стала участницей главного мероприятия Рунета — Российского интернет-форума вместе с другими блогерами.
Доходы
В марте 2022 года видеохостинг отключил монетизацию российским пользователям. И Катя Клэп призналась, что стала иметь с каналов «очень маленькие суммы». До этого происшествия она зарабатывала от монетизации столько, что могла оплатить себе поездку за границу. Причем, без рекламных интеграций в роликах. По некоторым данным, это были суммы в 100 тысяч рублей в месяц.
Катя Клэп показывает свою питомицу. Кадр из YouTube-канала TheKateClapp
Другие проекты
Клэп стала популярна и офлайн – признанную и титулованную блогершу стали приглашать в различные проекты. Например, сняться в кино. В 2016 году она поучаствовала в сериалах «Последнее видео на YouTube» и «Молодежка», в которых сыграла саму себя.
Катя Клэп в программе «Правила стиля». Кадр из программы
В том же году Трофимова стала телеведущей. В программе «Правила стиля» на телеканале Disney у нее несколько лет была своя рубрика «Хакни Клэп», в которой она делилась со зрительницами лайфхаками по стилю и красоте.
Катя Клэп на шоу Hype Camp. Фото: соцсети
В 2017 году на экраны вышел Hype Camp - российское реалити-шоу о YouTube-видеоблоггинге. Катя Клэп вместе с другими звездными блогерами Энни Мэй и Яной Гордиенко выступила в качестве опытной наставницы и должна была вести команду новичков к победе через различные испытания.
Но после первого же выпуска зрители понаставили кучу дизлайков проекту – зрителям стало обидно за конкурсантов, которых на кастинге слишком жестко критиковали. Поднялся такой хайп, что реалити-шоу закрыли.
Досталось и Клэп, но за молчание - якобы, на ее глазах жюри унижало детей, а она этому потворствовала, когда безмолвствовала. Ответственность на нее возложили потому, что она была самой старшей среди судей.
В 2019 году Катя записала дебютную песню «Куколки». Вскоре в Сети появился клип на нее, но карьеру певицы блогерша строить пока не спешит.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Катя официально раскрыла в конце 2021 года. Она одним постом объявила о помолвке и поставила точку в слухах, длящихся с 2016 года, о том, что встречается с кинокритиком, блогером Евгением Баженовым, известным в Сети как BadComedian. О дате свадьбы пара умолчала.
Катя Клэп и Евгений Баженов. Фото: соцсети
Внешность
Клэп имеет рост 168 см и весит 53 кг. И с момента своего первого видео она похудела на 12 кг и сильно изменила свой стиль и приобрела модельную внешность. Для своих видеороликов девушка изобрела несколько образов, в которые перевоплощалась.
Катя Клэп в начале карьеры. Фото: соцсети
Со временем сама Катя сменила инфантильный стиль на более женственный, некоторые подписчики даже обвиняли ее в излишней гламурности.
Катя Клэп сегодня. Фото: соцсети
Клэп сегодня
В настоящее время Катя Клэп продолжает вести блог, правда, только на канале TheKateClapp - первый, Foggy Disaster, закрыла шесть лет назад. Поскольку уже отошла от комедийных дел и переориентировалась на лайфстайл.
Девушка обожает путешествовать и регулярно снимает влоги в поездках. Также она делится п подписчиками, коих на 2023 год 7,13 млн фолловеров, секретами стиля, макияжа и диетами.
Катя Клэп разбирает гардероб. Кадр из YouTube-канала TheKateClapp