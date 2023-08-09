Николас Кейдж - все еще актер или уже нет?

Кто такой Николас Кейдж?
Николас Кейдж влюбился в актерское мастерство во время летних занятий в театре Американской консерватории в Сан-Франциско. Он начал играть в подростковых комедиях, таких как «Быстрые времена в школе Риджмонт», а затем сыграл множество ролей в таких фильмах, как «Воспитание Аризоны», «Во власти Луны» и «Кон Эйр». Он получил «Оскар» за роль в фильме «Покидая Лас-Вегас» 1995 года.
Ранняя жизнь
Кейдж родился Николас Ким Коппола 7 января 1964 года в Лонг-Бич, Калифорния, в семье хореографа Джой Фогельзанг и профессора литературы Августа Копполы. У Кейджа есть два старших брата, Марк и Кристофер. Он является племянником кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы и в юности часто навещал своего дядю в его доме в Сан-Франциско.
В 15 лет Кейдж бросил среднюю школу Беверли-Хиллз, чтобы заняться актерской карьерой, и дебютировал на телевидении в 1981 году. Он сменил свое имя на Николас Кейдж, чтобы отделить свою личность от личности своего знаменитого дяди. Он выбрал фамилию Кейдж в честь супергероя комиксов Люка Кейджа.
Кейдж известен своей нервной, напряженной личностью и страстью к актерскому методу. Говорят, что для роли в фильме «Птаха» (1984) он вырвал себе два зуба, порезал руку для фильма «Наперегонки с луной» (1984) и проглотил живого таракана для фильма «Поцелуй вампира» (1988).
Также утверждается, что в порыве гнева он уничтожил машину уличного торговца с дистанционным управлением во время подготовки к роли мафиози в фильме «Клуб Коттон» (1984).
Николас Кейдж. Фото: кадр из к/ф Клуб «Коттон» (1984)
«Беспечные времена в «Риджмонт Хай»», «Воспитание Аризоны», «Во власти Луны»
Кейдж начал свою карьеру в подростковых комедиях, дебютировав в фильме «Беспечные времена в «Риджмонт Хай»» (1982, также с участием Шона Пенна), за которым последовала главная роль панк-рокера в «Девушка из долины» (1983). Фрэнсис Форд Коппола дал ему небольшую роль в своем фильме «Бойцовая рыбка» (1983), получившем высокую оценку критиков.
Его первая серьезная драматическая роль была в фильме «Птаха» (1984) с Мэтью Модайном. Затем последовали фильмы «Поцелуй вампира» (1988), фильм Копполы «Пегги Сью вышла замуж» (1986), комедия братьев Коэнов «Воспитание Аризоны» (1987), «Во власти Луны» (1987, в главной роли Шер), причудливый фильм Дэвида Линча «Дикие сердцем» (1990), и комедия «Медовый месяц в Лас-Вегасе» (1992)
Оскар за «Покидая Лас-Вегас»
К 1994 году Кейдж оценивался примерно в 4 миллиона долларов за картину, но согласился сняться в фильме Майка Фиггиса «Покидая Лас-Вегас» (1995) всего за 240 000 долларов из-за сильной роли. Это окупилось - его роль сценариста-алкоголика Бена Сандерсона принесла ему «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер»
«Скала», «Воздушная тюрьма», «Без лица», «Город ангелов»
С 1995 года Кейдж снялся в серии боевиков, включая «Скала» (1996), «Воздушная тюрьма» (1997), «Без лица» Джона Ву (1997, с Джоном Траволтой) и «Глаза змеи» Брайана Де Пальмы (1998). В 1998 году он снялся в романтическом фильме «Город ангелов» с Мег Райан.
После возвращения к жанру боевика в малорейтинговом фильме «8 миллиметров» и главной роли в мрачном фильме Мартина Скорсезе «Воскрешая мертвецов» в 1999 году, Кейдж, по слухам, получил зарплату в 20 миллионов долларов за экшн-феерию «Угнать за 60 секунд» с Анджелиной Джоли в главной роли.
Николас Кейдж. Фото: кадр из к/ф «Город ангелов» (1998)
«Семьянин», «Адаптация»
Кейдж сыграл более традиционную романтическую роль в двух своих следующих фильмах - рождественском релизе 2000 года «Семьянин» и эпопее времен Второй мировой войны «Выбор капитана Корелли», главную роль в которой сыграла востребованная актриса и испанский импорт Пенелопа Крус.
В декабре 2002 года Кейдж снял свой режиссерский дебют, независимый фильм «Жиголо» с бюджетом в 5 миллионов долларов, о мужчине-жиголо, который пытается освободиться от своей матери-бандерши. Кейдж также снялся в фильме «Адаптация», сыграв одновременно плохого сценариста Чарли Кауфмана и брата-близнеца Дональда.
Франшиза «Сокровище нации»
После воссоединения с Ву в разочаровывающем фильме «Говорящие с ветром» (2002) Кейдж возобновил работу в хорошо принятом фильме «Великолепная афера» (2003). Актер также снялся в праздничном блокбастере режиссера Джона Туртелтауба «Сокровище нации» 2004 года, сыграв археолога-историка, который верит, что карта сокровищ спрятана на обратной стороне Декларации независимости. В 2007 году он повторил свою роль в фильме «Сокровище нации: Книга Тайн».
«Ученик чародея» - «Человек-паук: Через вселенные»
Кейдж продолжил сниматься в таких крупнобюджетных фильмах, как «Ученик чародея» (2010), «Время ведьм» (2010) и «Медальон» (2012), которые в лучшем случае получили скупые отзывы. Продолжая активно сниматься, он получил похвалу за роли в небольших фильмах, таких как криминальная драма «Джо» (2013) и жестокий фильм о мести «Мэнди» (2017). Кейдж также озвучивал такие анимационные фильмы, как «Семейка Крудс» (2013) и нашумевший «Человек-паук: Через вселенные» (2018).
Николас Кейдж. Фото: кадр из к/ф «Сокровище нации: Книга тайн» (2007)
Личная жизнь
Отношения Кейджа с Кристиной Фултон, моделью, длились несколько лет, в 1992 году у них родился сын Уэстон Коппола Кейдж. В 1995 году он женился на актрисе Патриции Аркетт, а затем в августе 2002 года вступил в недолговечный брак с Лизой-Марией Пресли, единственной дочерью покойного короля рок-н-ролла.
Вслед за этим Кейдж женился на своей 20-летней подруге Элис Ким на частном ранчо, расположенном в Северной Калифорнии, в августе 2004 года. Пара объявила о рождении сына, Кал-Эла Копполы Кейджа, 3 октября 2005 года. В 2016 году было подтверждено, что они расстались после 12 лет брака.
В марте 2019 года стало известно, что Кейдж снова связал себя узами брака с визажистом Эрикой Коике, а спустя четыре дня подал заявление об аннулировании брака.
В феврале 2021 года Кейдж женился на Рико Шибата.
Николас Кейдж с Рико Шибата. Фото: Global Look Press