Николас Кейдж - все еще актер или уже нет?

Кто такой Николас Кейдж?

Николас Кейдж влюбился в актерское мастерство во время летних занятий в театре Американской консерватории в Сан-Франциско. Он начал играть в подростковых комедиях, таких как «Быстрые времена в школе Риджмонт», а затем сыграл множество ролей в таких фильмах, как «Воспитание Аризоны», «Во власти Луны» и «Кон Эйр». Он получил «Оскар» за роль в фильме «Покидая Лас-Вегас» 1995 года.

Ранняя жизнь

Кейдж родился Николас Ким Коппола 7 января 1964 года в Лонг-Бич, Калифорния, в семье хореографа Джой Фогельзанг и профессора литературы Августа Копполы. У Кейджа есть два старших брата, Марк и Кристофер. Он является племянником кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы и в юности часто навещал своего дядю в его доме в Сан-Франциско.

В 15 лет Кейдж бросил среднюю школу Беверли-Хиллз, чтобы заняться актерской карьерой, и дебютировал на телевидении в 1981 году. Он сменил свое имя на Николас Кейдж, чтобы отделить свою личность от личности своего знаменитого дяди. Он выбрал фамилию Кейдж в честь супергероя комиксов Люка Кейджа.

Кейдж известен своей нервной, напряженной личностью и страстью к актерскому методу. Говорят, что для роли в фильме «Птаха» (1984) он вырвал себе два зуба, порезал руку для фильма «Наперегонки с луной» (1984) и проглотил живого таракана для фильма «Поцелуй вампира» (1988).

Также утверждается, что в порыве гнева он уничтожил машину уличного торговца с дистанционным управлением во время подготовки к роли мафиози в фильме «Клуб Коттон» (1984).