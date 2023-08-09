Элизабет Тейлор - великолепная стерва

Ранняя жизнь

Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне, Англия. Одна из самых знаменитых звезд кино, Тейлор сделала карьеру более чем за шесть десятилетий, принимая роли, которые демонстрировали не только ее красоту, но и способность брать на себя эмоционально заряженные персонажи.

Американские родители Тейлор, оба арт-дилера, жили в Лондоне, когда она родилась. Вскоре после начала Второй мировой войны Тейлоры вернулись в Соединенные Штаты и обосновались в Лос-Анджелесе.

Перформансы были в крови Тейлор. Ее мать работала актрисой до замужества. В возрасте трех лет юная Тейлор начала танцевать и в итоге дала сольный концерт для принцесс Елизаветы и Маргарет. Вскоре после переезда в Калифорнию друг семьи предложил дочери Тейлоров пройти пробы на экране.

Детская звезда

Вскоре она подписала контракт с Universal Studios и дебютировала на экране в возрасте 10 лет в фильме «Каждую минуту рождается человек» (1942). После этого она получила более значительную роль в фильме «Лесси возвращается домой» (1943), а затем в «Белые скалы Дувра» (1944).

Но прорывная роль пришла в 1944 году в фильме «Национальный бархат», на которую Тейлор потратила четыре месяца. Впоследствии фильм стал огромным хитом, собрал более 4 миллионов долларов и сделал 12-летнюю актрису звездой.

В свете голливудских софитов молодая актриса показала, что она более чем умело справляется с непростыми задачами знаменитости. Еще более впечатляющим был тот факт, что, в отличие от многих детских звезд до и после нее, Тейлор доказала, что может плавно перейти к более взрослым ролям.