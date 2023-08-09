Элизабет Тейлор - великолепная стерва

Кем была Элизабет Тейлор?
Элизабет Тейлор дебютировала в кино в фильме «Каждую минуту рождается человек» (1942) и достигла звездной славы в фильме «Национальный бархат» (1944).
Хотя она получила премии «Оскар» за свои работы в фильмах «Баттерфилд 8» (1960) и «Кто боится Вирджинии Вульф?» (1966), Тейлор была не менее известна своими многочисленными браками, обширной коллекцией драгоценностей и потрясающими фиалковыми глазами.
Элизабет Тейлор. Фото: кадр из к/ф «Баттерфилд 8» (1960)
Ранняя жизнь
Элизабет Роузмонд Тейлор родилась 27 февраля 1932 года в Лондоне, Англия. Одна из самых знаменитых звезд кино, Тейлор сделала карьеру более чем за шесть десятилетий, принимая роли, которые демонстрировали не только ее красоту, но и способность брать на себя эмоционально заряженные персонажи.
Американские родители Тейлор, оба арт-дилера, жили в Лондоне, когда она родилась. Вскоре после начала Второй мировой войны Тейлоры вернулись в Соединенные Штаты и обосновались в Лос-Анджелесе.
Перформансы были в крови Тейлор. Ее мать работала актрисой до замужества. В возрасте трех лет юная Тейлор начала танцевать и в итоге дала сольный концерт для принцесс Елизаветы и Маргарет. Вскоре после переезда в Калифорнию друг семьи предложил дочери Тейлоров пройти пробы на экране.
Детская звезда
Вскоре она подписала контракт с Universal Studios и дебютировала на экране в возрасте 10 лет в фильме «Каждую минуту рождается человек» (1942). После этого она получила более значительную роль в фильме «Лесси возвращается домой» (1943), а затем в «Белые скалы Дувра» (1944).
Но прорывная роль пришла в 1944 году в фильме «Национальный бархат», на которую Тейлор потратила четыре месяца. Впоследствии фильм стал огромным хитом, собрал более 4 миллионов долларов и сделал 12-летнюю актрису звездой.
В свете голливудских софитов молодая актриса показала, что она более чем умело справляется с непростыми задачами знаменитости. Еще более впечатляющим был тот факт, что, в отличие от многих детских звезд до и после нее, Тейлор доказала, что может плавно перейти к более взрослым ролям.
Элизабет Тейлор в детстве. Фото: Global Look Press
Успех и браки
Ей помогла потрясающая внешность. Всего в 18 лет она сыграла вместе со Спенсером Трейси в фильме «Отец невесты» (1950). Тейлор также проявила свои актерские таланты в 1954 году в трех фильмах: «Последний раз, когда я видел Париж», «Рапсодия» и «Слоновья тропа», в последнем из которых Тейлор сыграла роль жены владельца плантации, влюбленной в управляющего фермой.
Ее личная жизнь только способствовала успеху ее фильмов. Некоторое время она встречалась с миллионером Говардом Хьюзом, а в 17 лет Тейлор впервые вышла замуж за наследника отеля Ники Хилтона.
Этот союз продлился недолго, и в 1952 году Тейлор снова пошла к алтарю - на этот раз за актера Майкла Уилдинга. Всего за свою жизнь Тейлор выходила замуж восемь раз, дважды за актера Ричарда Бертона.
В то время как ее личная жизнь продолжала попадать в заголовки международных газет, Тейлор продолжала блистать как актриса. Она сыграла захватывающую роль в драме «Место под солнцем» (1951), а в 1956 году еще больше усилила свой потенциал, снявшись в экранизации романа Эдны Фербер «Гигант» с Джеймсом Дином в главной роли.
Два года спустя она блистала на большом экране в экранизации романа Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». В следующем году она снялась в другой классической картине Уильямса «Внезапно, прошлым летом». Тейлор заработала свой первый «Оскар», получив желанную награду как лучшая актриса за роль девушки по вызову в фильме «Баттерфилд 8» (1960).
Элизабет Тейлор и Пол Ньюман. Фото: кадр из к/ф «Кошка на раскаленной крыше» (1958)
Личная жизнь в центре внимания
Но слава Тейлор также была сопряжена с трагедиями и потерями. В 1958 году она стала молодой вдовой, когда ее муж, новаторский кинопродюсер Майк Тодд, погиб в авиакатастрофе. После его смерти Тейлор стала участницей одного из самых громких голливудских любовных скандалов той эпохи, когда у нее начался роман с близким другом Тодда, Эдди Фишером.
Фишер развелся с Дебби Рейнольдс и женился на Тейлор в 1959 году. Пара прожила в браке пять лет, пока она не ушла от Фишера к Бертону.
Одержимость публики любовной жизнью Тейлор достигла новых высот после ее брака с Бертоном в 1964 году. Она познакомилась и влюбилась в актера во время работы над фильмом «Клеопатра» (1963), который не только усилил влияние и славу Тейлор, но и оказался ошеломляющим капиталовложением: его производство обошлось в беспрецедентные 37 миллионов долларов.
Союз Тейлор и Бертон был пылким и страстным. Они появились на экране вместе в нашумевшем фильме «Очень важные персоны» (1963), а затем, три года спустя, в нашумевшем фильме «Кто боится Вирджинии Вульф?», который принес Тейлор ее второй «Оскар» за роль тучной, злобной жены профессора-алкоголика, сыгранную Бертоном.
Последующие годы оказались для Тейлор периодом подъема и спада. Было больше браков, больше разводов, проблемы со здоровьем и неудачи в кинокарьере, фильмы, которые не пользовались успехом у критиков и зрителей.
Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. Фото: кадр из к/ф «Клеопатра» (1963)
Последние годы и смерть
Но все же Тейлор продолжала действовать. Она нашла работу на телевидении, даже приняла участие в шоу «Главный госпиталь», и на сцене. Она также начала уделять больше внимания филантропии. После смерти ее близкого друга Рока Хадсона в 1985 году в результате его борьбы с ВИЧ/СПИДом, актриса начала работу по поиску лекарства от этой болезни.
В 1991 году она основала Фонд Элизабет Тейлор по борьбе с ВИЧ/СПИДом, чтобы оказывать большую поддержку больным, а также финансировать исследования для разработки более совершенных методов лечения.
В основном уйдя из актерского мира, Тейлор получила множество наград за свою работу. В 1993 году она получила награду Американского института кино за жизненные достижения. В 2000 году она стала дамой-командором ордена Британской империи (DBE).
В течение 1990-х годов Тейлор преодолевала множество проблем со здоровьем, от диабета до застойной сердечной недостаточности. Ей заменили оба бедра, а в 1997 году удалили опухоль мозга. В октябре 2009 года Тейлор, у которой четверо детей, перенесла успешную операцию на сердце.
В начале 2011 года у Тейлор снова начались проблемы с сердцем. В феврале этого года она была госпитализирована в Седарс-Синайский медицинский центр с застойной сердечной недостаточностью. 23 марта 2011 года Тейлор скончалась от этого заболевания.
Вскоре после ее смерти ее сын Майкл Уилдинг опубликовал заявление, в котором говорится: «Моя мать была необыкновенной женщиной, которая жила полной жизнью, с большой страстью, юмором и любовью... Мы всегда будем вдохновляться ее вечным вкладом в наш мир».
Элизабет Тейлор. Фото: Global Look Press