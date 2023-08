Как Линдси Лохан перестала быть дрянной девчонкой

Подростковая звезда: «Дрянные девчонки» и «Херби»

Успех Лохан привел к новым ролям в фильмах Disney, включая ремейк фильма «Чумовая пятница» (2003) с Джейми Ли Кертис в главной роли. Ее следующая роль в Disney, комедия для подростков «Признания королевы драмы» (2004), принесла небольшой успех.

Но именно главная роль в фильме «Дрянные девчонки», снятом компанией Paramount по сценарию комедиантки Тины Фей, превратила Лохан в настоящую звезду. Фильм получил успех как у зрителей, так и у критиков. Он стал 24-м самым кассовым фильмом 2004 года и привел к тому, что Лохан была удостоена наград Teen Choice Awards и MTV Movie Awards.

Лохан вернулась в Disney в 2005 году, чтобы сняться в фильме «Херби: полностью заряженный». Фильм заработал 144 миллиона долларов по всему миру и ознаменовал переход актрисы к более взрослым ролям. В то же время Лохан начала музыкальную карьеру. Благодаря растущему числу поклонников ее первый альбом Speak, дебютировавший в 2004 году, стал платиновым.

Ее следующий альбом, A Little More Personal, появился в магазинах в 2005 году, но не был столь же успешным. Также как и два ее следующих фильма, Just My Luck и A Prairie Home Companion, оба из которых принесли незначительные кассовые сборы в 2006 году.