Как Линдси Лохан перестала быть дрянной девчонкой

Кто такая Линдси Лохан?

Линдси Лохан родилась в Нью-Йорке 2 июля 1986 года. Лохан была детской актрисой и моделью до своего прорывного выступления в фильме «Дрянные девчонки» (2004) по сценарию Тины Фей. В том же году она выпустила поп-альбом Speak, который стал платиновым. В 2012 году Лохан снялась в роли Элизабет Тейлор в телефильме «Лиз и Дик». С тех пор как Лохан стала знаменитостью, у нее были проблемы с зависимостями, а также другие противоречивые выходки, которые были хорошо задокументированы в таблоидах.

Детский актер и «Ловушка для родителей»

Отец Линдси Ди Лохан, Майкл Лохан, управлял семейным макаронным бизнесом и работал инвестиционным банкиром. Ее мать Доната (Дина) Салливан была аналитиком на Уолл-стрит. Лохан выросла в богатых пригородах Лонг-Айленда — Колд Спринг Харбор и Меррик.

Ее впечатляющее резюме, включавшее более 60 телевизионных роликов и 100 печатных реклам для таких клиентов, как Toys 'R Us и Duncan Hines, помогло Лохан получить двойную роль сестер-близнецов в диснеевском ремейке фильма «Ловушка для родителей» 1998 года.

В фильме сестры — одна выросла в Англии, другая в США — пытаются воссоединить своих давно разведенных родителей, которых сыграли Деннис Куэйд и Наташа Ричардсон. Фильм хорошо показал себя в прокате, собрав более 92 миллионов долларов по всему миру.