Как Линдси Лохан перестала быть дрянной девчонкой

Кто такая Линдси Лохан?
Линдси Лохан родилась в Нью-Йорке 2 июля 1986 года. Лохан была детской актрисой и моделью до своего прорывного выступления в фильме «Дрянные девчонки» (2004) по сценарию Тины Фей. В том же году она выпустила поп-альбом Speak, который стал платиновым. В 2012 году Лохан снялась в роли Элизабет Тейлор в телефильме «Лиз и Дик». С тех пор как Лохан стала знаменитостью, у нее были проблемы с зависимостями, а также другие противоречивые выходки, которые были хорошо задокументированы в таблоидах.
Детский актер и «Ловушка для родителей»
Отец Линдси Ди Лохан, Майкл Лохан, управлял семейным макаронным бизнесом и работал инвестиционным банкиром. Ее мать Доната (Дина) Салливан была аналитиком на Уолл-стрит. Лохан выросла в богатых пригородах Лонг-Айленда — Колд Спринг Харбор и Меррик.
Ее впечатляющее резюме, включавшее более 60 телевизионных роликов и 100 печатных реклам для таких клиентов, как Toys 'R Us и Duncan Hines, помогло Лохан получить двойную роль сестер-близнецов в диснеевском ремейке фильма «Ловушка для родителей» 1998 года.
В фильме сестры — одна выросла в Англии, другая в США — пытаются воссоединить своих давно разведенных родителей, которых сыграли Деннис Куэйд и Наташа Ричардсон. Фильм хорошо показал себя в прокате, собрав более 92 миллионов долларов по всему миру.
Линдси Лохан в фильме «Дрянные девчонки». Фото: кадр из фильма
Подростковая звезда: «Дрянные девчонки» и «Херби»
Успех Лохан привел к новым ролям в фильмах Disney, включая ремейк фильма «Чумовая пятница» (2003) с Джейми Ли Кертис в главной роли. Ее следующая роль в Disney, комедия для подростков «Признания королевы драмы» (2004), принесла небольшой успех.
Но именно главная роль в фильме «Дрянные девчонки», снятом компанией Paramount по сценарию комедиантки Тины Фей, превратила Лохан в настоящую звезду. Фильм получил успех как у зрителей, так и у критиков. Он стал 24-м самым кассовым фильмом 2004 года и привел к тому, что Лохан была удостоена наград Teen Choice Awards и MTV Movie Awards.
Лохан вернулась в Disney в 2005 году, чтобы сняться в фильме «Херби: полностью заряженный». Фильм заработал 144 миллиона долларов по всему миру и ознаменовал переход актрисы к более взрослым ролям. В то же время Лохан начала музыкальную карьеру. Благодаря растущему числу поклонников ее первый альбом Speak, дебютировавший в 2004 году, стал платиновым.
Ее следующий альбом, A Little More Personal, появился в магазинах в 2005 году, но не был столь же успешным. Также как и два ее следующих фильма, Just My Luck и A Prairie Home Companion, оба из которых принесли незначительные кассовые сборы в 2006 году.
Линдси Лохан в фильме «Херби: полностью заряженный». Фото: кадр из фильма 2005 года
Борьба и противоречия
По мере роста ее статуса знаменитости росло и посещение Лохан ночных клубов Нью-Йорка. Ее образ жизни стал темой для таблоидов, в которых обсуждались самые разные вопросы — от тюремных скандалов ее отца до слухов о ее собственной борьбе с булимией.
26 мая 2007 года Лохан была арестована после того, как врезалась на своем автомобиле Mercedes-Benz в дерево в Беверли-Хиллз. Она была снова арестована 24 июля после того, как якобы устроила погоню на автомобиле с матерью своего бывшего личного помощника.
По данным окружной прокуратуры Лос-Анджелеса, в обоих случаях у Лохан было обнаружено небольшое количество кокаина, менее 0,05 грамма, необходимое для обвинения в тяжком преступлении. После судебных разбирательств Лохан были предъявлены обвинения только по двум пунктам: за вождение в нетрезвом виде и за неосторожное вождение.
Однако пассажир автомобиля, в погоне за которым Лохан обвинили 24 июля, подал на звезду в суд за нападение и халатность. Лохан избежала обвинений в тяжком преступлении, когда 23 августа заключила сделку о признании вины по обвинению в вождении в нетрезвом виде и употреблении кокаина.
Она получила минимальное наказание в виде четырех дней тюремного заключения и зачет 24 уже отбытых часов. Затем срок заключения был сокращен до одного дня в тюрьме за выполнение 10 дней общественных работ в морге и в приемном покое больницы. В итоге в том же году актриса провела за решеткой всего 84 минуты.
Приговор также включал обязательную реабилитацию. В августе 2007 года Лохан легла в лечебный центр Cirque Lodge в Сандэнсе, штат Юта, что стало ее третьим пребыванием в реабилитационном центре в том году. После выписки в октябре она рассказала журналу OK! Magazine, что этот опыт был «отрезвляющим и смиряющим» и что ее двумя главными приоритетами были оставаться трезвой и уехать из Лос-Анджелеса.
Линдси Лохан. Фото: Global Look Press
После этого актрисе удалось сохранить относительно низкую репутацию, хотя в следующем году она снова попала в заголовки газет после того, как те узнали, что она состоит в длительных однополых отношениях с диджеем Самантой Ронсон.
Выступления на телевидении и «Лиз и Дик»
В мае 2008 года Лохан появилась в качестве приглашенной звезды в телевизионном ситкоме «Гадкая Бетти». Затем она снялась в фильме «Трудовые муки», который вышел на экраны в 2009 году. Примерно в это же время, по сообщениям, она работала над новым альбомом.
В ноябре 2012 года Лохан снялась в роли Элизабет Тейлор в телефильме «Лиз и Дик». Фильм, показанный на канале Lifetime, посвящен отношениям Тейлор с актером Ричардом Бертоном (Грант Боулер). Позже она принимала участие в таких сериалах, как «Управление гневом», «Истбаунд энд Даун» и 2 Broke Girls. В 2014 году Лохан приняла новый вызов, выступив в лондонской постановке пьесы Дэвида Мамета — Speed the Plow.
Весной следующего года Лохан вернулась в США, чтобы выполнить предписанные судом часы общественных работ. Она работала волонтером в Бруклинской общественной службе и центре Али Форни, согласно отчету E! Online. Тем же летом Лохан представила новую модную мини-коллекцию для британского бренда Lavish Alice.
Линдси Лохан. Фото: Global Look Press
Клубы и «Пляжный дом»
Войдя в 30-летний возраст, Лохан стала проводить больше времени в резиденции в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Время от времени она появлялась в новостях, например, когда она сообщила через соцсети, что ее укусила змея во время отдыха в Таиланде в конце 2017 года, но в остальном ей нравилось оставаться в стороне от внимания.
Согласно статье в New York Times от июня 2018 года, актриса открыла клуб Lohan Beach House на Миконосе (Греция) и планировала открыть еще один клуб на Родосе. Тем временем она снималась в британском ситкоме «Больничный лист» и разрабатывала сценарий романа «Медовый месяц» с его автором Тиной Сескис.
«Сейчас в моей жизни есть деловая сторона, но я не в Америке, поэтому никто об этом не знает, что очень приятно для меня, — сказала она изданию. — Потому что я могу сосредоточиться на результате».
В следующем месяце MTV объявил о запуске нового реалити-сериала, основанного на жизни Лохан в качестве владелицы клуба на Миконосе, под названием Lindsay Lohan's Beach House.
Телеканал заявил: «Звезда возглавит команду избранных послов бренда, чтобы оставить свой след в мировой столице отдыха... Ставки высоки, поскольку команда устанавливает новые дружеские отношения и союзы, пытаясь подняться над соблазнами, которые может предложить сцена ночной жизни Миконоса».
Вскоре после этого актриса вызвала бурную реакцию своими комментариями в британской газете The Times по поводу движения #MeToo. Утверждая, что она «поддерживает женщин», Лохан заявила, что те, кто публично заявляет о сексуальных домогательствах или насилии, делают это ради внимания, добавив:
«Я думаю, что женщины, выступающие против всех этих вещей, заставляют их выглядеть слабыми, в то время как они очень сильные женщины».
Линдси Лохан. Фото: Global Look Press
The Masked Singer Australia и новая музыка
Хотя Beach House просуществовал всего один сезон, Лохан вернулась в эфир в качестве судьи на The Masked Singer Australia в сентябре 2019 года.
Примерно в то же время она дебютировала со своей первой новой музыкой более чем за десятилетие, выпустив видеоклип на трек «Xanax» с участием финской поп-исполнительницы Альмы. Затем Лохан выпустила сингл Back to Me в начале апреля 2020 года.
В 2022 году Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, а в июле 2023 родила сына, которого назвали необычным именем Луай.