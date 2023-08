Кевин Костнер: самый популярный телохранитель в кино

Музыка

В 2005 году Костнер обратился к одной из своих других страстей — музыке. Он начал работать с кантри-рок-группой Modern West. Свой первый альбом Untold Truths они выпустили в 2008 году, а затем последовали альбомы Turn It On 2010 года и From Where I Stand 2011 года. В 2012 году группа выпустила альбом Famous for Killing Each Other: Music from and Inspired By Hatfields & McCoys.

С тех пор Кевин Костнер и Modern West выпустили треки Alive in the City (2014) и Love Shine (2017).

Личная жизнь

Костнер женат на Кристине Баумгартнер с 2004 года. У пары трое детей — Кайден Уайатт, Хейс Логан и Грейс Эйвери. У Костнера также есть трое детей — Энни, Лили и Джо — от первого брака с Синди Сильва и сын Лиам от отношений со светской львицей Бриджит Руни.

Во всем, что он делает, Костнер, похоже, прислушивается к собственным советам, а не следует какому-то типичному голливудскому учебнику.