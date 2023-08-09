Кевин Костнер: самый популярный телохранитель в кино

Кто такой Кевин Костнер?

Кевин Костнер родился 18 января 1955 года в Линвуде, штат Калифорния. После учебы в Калифорнийском государственном университете Костнер стал актером, завоевав репутацию в получивших признание критиков фильмах «Неприкасаемые» (1987), «Булл Дарем» (1988) и «Поле мечты» (1989).

Он выступил режиссером и исполнителем главной роли в эпическом фильме «Танцы с волками» (1990), который получил семь премий «Оскар». В 2012 году Костнер получил премию «Эмми» (лучший актер в минисериале) за свою роль в минисериале канала History Channel «Хэтфилды и МакКои».

Ранняя жизнь

Порой его сравнивают с такими легендами экрана, как Гэри Купер и Джимми Стюарт. Актер Кевин Костнер — сын работника энергетической компании, и работа его отца потребовала нескольких переездов во время юности Костнера. В школьные годы Костнер боролся с неуверенностью в себе из-за своего невысокого роста.

Костнер учился в Калифорнийском государственном университете в Фуллертоне, где изучал маркетинг. Во время учебы в колледже у него появился интерес к актерскому мастерству. После окончания колледжа в 1978 году Костнер провел несколько лет в качестве неудачливого артиста. Иногда он подрабатывал плотником, а также некоторое время работал за кулисами в качестве гуфера на студии Raleigh Studios.