Кевин Костнер: самый популярный телохранитель в кино

Кто такой Кевин Костнер?
Кевин Костнер родился 18 января 1955 года в Линвуде, штат Калифорния. После учебы в Калифорнийском государственном университете Костнер стал актером, завоевав репутацию в получивших признание критиков фильмах «Неприкасаемые» (1987), «Булл Дарем» (1988) и «Поле мечты» (1989).
Он выступил режиссером и исполнителем главной роли в эпическом фильме «Танцы с волками» (1990), который получил семь премий «Оскар». В 2012 году Костнер получил премию «Эмми» (лучший актер в минисериале) за свою роль в минисериале канала History Channel «Хэтфилды и МакКои».
Ранняя жизнь
Порой его сравнивают с такими легендами экрана, как Гэри Купер и Джимми Стюарт. Актер Кевин Костнер — сын работника энергетической компании, и работа его отца потребовала нескольких переездов во время юности Костнера. В школьные годы Костнер боролся с неуверенностью в себе из-за своего невысокого роста.
Костнер учился в Калифорнийском государственном университете в Фуллертоне, где изучал маркетинг. Во время учебы в колледже у него появился интерес к актерскому мастерству. После окончания колледжа в 1978 году Костнер провел несколько лет в качестве неудачливого артиста. Иногда он подрабатывал плотником, а также некоторое время работал за кулисами в качестве гуфера на студии Raleigh Studios.
Кевин Костнер. Фото: Global Look Press
Silverado
Костнер получил роль жертвы самоубийства в ансамблевой драме 1983 года «Большой холод» с Гленн Клоуз, Кевином Клайном, Уильямом Хертом, Джеффом Голдблюмом и другими. То, что казалось его первым большим прорывом, закончилось разочарованием, когда все его сцены оказались в монтажной.
«Я репетировал месяц со всем актерским составом и снимался около недели. Во время съемок я знал, что если что-то и будет вырезано, то только мои сцены», — рассказывал позже Костнер.
Но режиссер фильма Лоуренс Кэздан вспомнил о Костнере и позже подписал с ним контракт на участие в вестерне 1985 года «Сильверадо». Этот фильм, в котором также снимались Клайн, Скотт Гленн и Дэнни Гловер, оказался трамплином к другим возможностям в Голливуде.
«Без вариантов», «Неприкасаемые»
В 1987 году карьера Костнера по-настоящему взлетела благодаря двум хитовым фильмам. Он снялся вместе с Шоном Янгом в популярном триллере «Нет выхода» и сыграл легендарного борца с преступностью Элиота Несса в фильме «Неприкасаемые» с Шоном Коннери и Робертом Де Ниро. Режиссер «Неприкасаемых» Брайан Де Пальма высоко оценил работу Костнера над фильмом, сказав, что «он может взять эти старые западные реплики законников и сделать их реальными».
Bull Durham, Field of Dreams
Продолжая свою победную серию, Костнер снялся в бейсбольной романтической комедии «Булл Дарем» (1988) с Сьюзен Сарандон и Тимом Роббинсом. В фильме 1989 года «Поле мечты» Костнер снова покорил зрителей своей привлекательностью. Он сыграл фермера, который по указанию голоса, который он слышит, создает на своей земле бейсбольное поле. Фантастический и в то же время проникновенный фильм имел хорошие результаты как с точки зрения критики, так и с коммерческой точки зрения.
Кевин Костнер в фильме «Поле мечты». Кадр из фильма 1989 года
Премии Академии за «Танцы с волками»
Костнер, ставший уже признанной кассовой звездой, получил зеленый свет для работы над своим режиссерским дебютом — «Танцы с волками» (1990). Фильм был трудом любви, съемки растянулись на 18 месяцев, пять из которых прошли на съемках в Южной Дакоте. Фильм рассказывал историю солдата Гражданской войны, который подружился с племенем индейцев сиу. Невероятно хорошо принятый, фильм получил премию «Оскар» за лучшую картину. Костнер также получил «Оскар» за лучшую режиссуру.
«Робин Гуд: Принц воров», «Телохранитель»
Костнер продолжал пользоваться кассовым успехом в приключенческом фильме «Робин Гуд: Принц воров» (1991) и романтической драме «Телохранитель» (1992) с Уитни Хьюстон. Но вскоре Костнер столкнулся с рядом разочарований. Его фильм с Клинтом Иствудом «Идеальный мир» (1993) хотя и получил одобрительные отзывы критиков, не произвел особого впечатления на зрителей. Его роль знаменитого героя вестерна Уайатт Эрп (1994) получила смешанные отзывы и имела посредственные кассовые сборы.
«Водный мир»
Работая в качестве звезды и продюсера, Костнер столкнулся с огромным количеством проблем при работе над постапокалиптическим фильмом «Водный мир» (1995). Эта футуристическая история о почти безземельной Земле с самого начала имела проблемы.
Съемки проходили в основном в открытом океане на специально построенных платформах, одна из которых затонула, но была восстановлена. Актеры и съемочная группа также боролись с морской болезнью и стихией, что иногда задерживало производство. Фильм, в котором также снялись Деннис Хоппер и Джинн Трипплхорн, собрал в первые выходные 21 миллион долларов, но вскоре потерял популярность у зрителей. Критики также отнеслись к фильму сдержанно.
«Почтальон»
Не унывая, Костнер работал над другой футуристической эпопеей, «Почтальон» (1997). Он сыграл заглавного героя, человека, который притворяется разносчиком писем в постапокалиптической Америке, расколотой ядерной войной.
Его шарада приносит надежду изолированной общине. Некоторые критики назвали «Почтальона» худшим фильмом года, другие отметили, что это «осечка» и «слишком длинный, слишком претенциозный и слишком самоиндульгентный фильм»
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Кевин Костнер. Фото: Global Look Press
«Ради любви к игре», «Тринадцать дней»
После этого фильма звездная сила Костнера несколько померкла. Он не помог своей репутации, вступив в публичный спор с компанией Universal по поводу правок, внесенных в его следующий фильм о бейсболе — «Ради любви к игре» (1998). Однако актер показал, что он все еще может дать впечатляющее представление в фильме «Тринадцать дней» (2000), правдивой драме о Кубинском кризисе 1962 года.
«3000 миль до Грейсленда», «Люди из компании»
В новом тысячелетии Костнер снялся в фильме о грабежах «3000 миль до Грейсленда» (2001) и в романтических комедиях 2005 года «Обратная сторона гнева» и «Ходят слухи». После комедии о выборах 2008 года Swing Vote он снялся в драме 2010 года The Company Men с Крисом Купером, Беном Аффлеком и Томми Ли Джонсом.
Выигрыш «Эмми» для «Хэтфилдов и МакКоев»
В 2012 году Костнер получил сочную роль на малом экране, снявшись в минисериале канала History Channel «Хэтфилды и МакКои» в роли Дьявола Анса Хэтфилда, главы известной враждующей семьи. Его заклятого врага, Рэндалла МакКоя, сыграл Билл Пэкстон. За исполнение роли Хэтфилдса и МакКоя Костнер получил премию «Эмми» (лучший актер в мини-сериале) в 2012 году.
«Человек из стали», «Макфарленд, США», «Игра Молли»
В 2014 году Костнер снялся в фильме «Человек из стали» в роли приемного земного отца Супермена — роль, которую он повторил в фильме 2016 года «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», а также в фильмах «Джек Райан: Теневой рекрут», «3 дня на убийство», «День призыва» и «Черное или белое». После роли тренера Джима Уайта в вдохновляющей спортивной драме «Макфарленд, США» (2015) он сыграл заметные роли второго плана в фильмах «Скрытые фигуры» (2016) и «Игра Молли» (2017).
«Йеллоустоун»
Начиная с 2018 года, Костнер добился большего успеха на малом экране в фильме «Йеллоустон». В этой драме актер-ветеран сыграл роль Джона Даттона, владельца обширного ранчо, а его детей сыграли Келли Рейли, Люк Граймс и Уэс Бентли. В июне 2019 года, примерно во время премьеры второго сезона, было объявлено, что сериал вернется в третьем сезоне на канале Paramount Network.
«Шоссейники», «Искусство гонок под дождем»
Костнер снялся в фильме Netflix «Дорожники» (2019) в роли Фрэнка Хамера, бывшего техасского рейнджера, который возглавил успешную охоту на печально известный преступный дуэт Бонни Паркер и Клайда Барроу. Затем, после нескольких лет главных ролей, он пошел в другом направлении, озвучив персонажа собаки Энцо в фильме «Искусство гонок под дождем» (2019).
Кевин Костнер. Фото: Global Look Press
Музыка
В 2005 году Костнер обратился к одной из своих других страстей — музыке. Он начал работать с кантри-рок-группой Modern West. Свой первый альбом Untold Truths они выпустили в 2008 году, а затем последовали альбомы Turn It On 2010 года и From Where I Stand 2011 года. В 2012 году группа выпустила альбом Famous for Killing Each Other: Music from and Inspired By Hatfields & McCoys.
С тех пор Кевин Костнер и Modern West выпустили треки Alive in the City (2014) и Love Shine (2017).
Личная жизнь
Костнер женат на Кристине Баумгартнер с 2004 года. У пары трое детей — Кайден Уайатт, Хейс Логан и Грейс Эйвери. У Костнера также есть трое детей — Энни, Лили и Джо — от первого брака с Синди Сильва и сын Лиам от отношений со светской львицей Бриджит Руни.
Во всем, что он делает, Костнер, похоже, прислушивается к собственным советам, а не следует какому-то типичному голливудскому учебнику.
«Вы должны прокладывать свой собственный путь, иначе вы просто будете кормиться у корыта, — объяснил он однажды. — Кормление у корыта может сделать вас довольно толстым. Но я решил идти своим путем».