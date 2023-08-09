Эрик Робертс - брат знаменитой красотки и талантливый актер

Синопсис

Актер Эрик Робертс родился 18 апреля 1956 года в Билокси, штат Миссисипи. Его родители организовали в своем доме школу актерского мастерства и писательского искусства, что повлияло на то, что Робертс и его сестры Лиза и Джулия Робертс стали актерами.

Первый большой успех пришел к Робертсу в 1976 году, когда он получил роль Теда Бэнкрофта в мыльной опере «Другой мир». Позже он был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Поезд-беглец», а недавно снялся в фильмах «Темный рыцарь» и «Расходные материалы».

Ранняя жизнь

Эрик Робертс вырос в театральной среде и был окружен актерами. Его мать и отец руководили успешной школой актерского и писательского мастерства в своем доме. Работа родителей оказала большое влияние на него и его сестер, Джулию и Лизу, все трое впоследствии стали актерами.

В детстве у Робертса развилось заикание, и он обнаружил, что единственное время, когда он мог говорить совершенно плавно, — это когда он заучивал речи и позже выступал с ними. В результате Робертс с раннего возраста начал участвовать в занятиях своих родителей в качестве формы логопедической терапии.

Первая актерская роль Робертса состоялась, когда он был еще ребенком. Он участвовал в воскресном утреннем телешоу местного производства под названием «Маленькие пионеры». Хотя Робертс был очень близок со своим отцом, его родители развелись, когда он был маленьким мальчиком, и впоследствии он отдалился от матери, потому что ему не нравился ее новый муж. Трудное детство привело его к злоупотреблению наркотиками в юном возрасте.

Несмотря на трудное воспитание, Робертс продолжал заниматься актерским мастерством. В подростковом возрасте он учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, а затем в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке.