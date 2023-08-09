Эрик Робертс - брат знаменитой красотки и талантливый актер

Синопсис
Актер Эрик Робертс родился 18 апреля 1956 года в Билокси, штат Миссисипи. Его родители организовали в своем доме школу актерского мастерства и писательского искусства, что повлияло на то, что Робертс и его сестры Лиза и Джулия Робертс стали актерами.
Первый большой успех пришел к Робертсу в 1976 году, когда он получил роль Теда Бэнкрофта в мыльной опере «Другой мир». Позже он был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Поезд-беглец», а недавно снялся в фильмах «Темный рыцарь» и «Расходные материалы».
Ранняя жизнь
Эрик Робертс вырос в театральной среде и был окружен актерами. Его мать и отец руководили успешной школой актерского и писательского мастерства в своем доме. Работа родителей оказала большое влияние на него и его сестер, Джулию и Лизу, все трое впоследствии стали актерами.
В детстве у Робертса развилось заикание, и он обнаружил, что единственное время, когда он мог говорить совершенно плавно, — это когда он заучивал речи и позже выступал с ними. В результате Робертс с раннего возраста начал участвовать в занятиях своих родителей в качестве формы логопедической терапии.
Первая актерская роль Робертса состоялась, когда он был еще ребенком. Он участвовал в воскресном утреннем телешоу местного производства под названием «Маленькие пионеры». Хотя Робертс был очень близок со своим отцом, его родители развелись, когда он был маленьким мальчиком, и впоследствии он отдалился от матери, потому что ему не нравился ее новый муж. Трудное детство привело его к злоупотреблению наркотиками в юном возрасте.
Несмотря на трудное воспитание, Робертс продолжал заниматься актерским мастерством. В подростковом возрасте он учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, а затем в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке.
Эрик Робертс. Фото: Global Look Press
Коммерческий успех
Первый большой успех пришел к Робертсу в 1976 году, когда он получил роль Теда Бэнкрофта в мыльной опере «Другой мир». Ему не понравилась эта работа, и вместо этого он обратился к сцене, работая вне Бродвея.
Вскоре после этого Робертса обнаружил агент Билл Треуш, который помог начинающему актеру получить свою первую роль в кино. Робертс снялся в культовом фильме «Король цыган», за который получил номинацию на «Золотой глобус», а затем напротив Сисси Спейсек в фильме 1981 года «Тряпичник».
В июне 1981 года Робертс попал в серьезную автомобильную аварию, после которой он три дня находился в коме с ушибом мозга, переломами костей и значительными травмами лица.
В результате травмы лица изменилась внешность Робертса и, соответственно, роли, которые ему предлагали. Он стал играть злодеев, что привело к прорыву в спектакле Боба Фосса «Звезда 80». К 1985 году он был номинирован на премию «Оскар» за роль Бака МакГихи в фильме «Поезд-беглец» с Джоном Войтом.
<Однако к концу 1980-х годов карьера Робертса стала состоять из фильмов категории B и фильмов, снятых на видео. Робертс вернулся в 1996 году, примерно в то время, когда он отказался от наркотиков, снявшись в фильме «Это моя вечеринка». Многогранный актер снялся в многочисленных фильмах и телесериалах. Он также получил небольшие роли второго плана в таких крупных блокбастерах, как «Темный рыцарь» и «Неудержимые».
Эрик Робертс и Микки Рурк. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 1987 году Робертс был арестован за домогательства к женщине и нанесение удара по полицейскому, находясь в состоянии наркотического опьянения. Он признал себя виновным в домогательствах, другие обвинения позже были сняты.
Робертс участвовал в публичных отношениях, расставании и битве за опеку с подругой Келли Каннингем в начале 1990-х. Актер лишился опеки над своей дочерью Эммой. Эмма Робертс впоследствии стала актрисой.
Сестра Робертса и актриса Джулия Робертс встала на сторону Каннингема во время битвы за опеку, разорвав отношения с Эриком. Некогда близкие братья и сестры отдалились друг от друга. Только в 2004 году, когда у Джулии родились близнецы, брат и сестра примирились со своими разногласиями и начали налаживать свои отношения.
Эрик Робертс на Международном кинофестивале в Ростове-на-Дону в октябре 2018 года. Фото: Global Look Press