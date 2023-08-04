Переезд из Прибалтики, учеба во ВГИКе: кто такая Лиана Гриба, которая сыграет Эду в российской версии «Постучись в мою дверь»

В российской столице Лиана смогла поступить во ВГИК, на курс Владимира Грамматикова, который окончила в 2021 году.

Кинокарьера

Сниматься в кино Гриба начала студенткой. В сериале «Отцы» в 2017 году ей досталась крошечная роль, которую даже не обозначили в титрах. Эпизодическими были съемки в фильмах «Джокер. Охота на зверя» и «Последний шанс».