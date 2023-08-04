Переезд из Прибалтики, учеба во ВГИКе: кто такая Лиана Гриба, которая сыграет Эду в российской версии «Постучись в мою дверь»

Лиана Дмитриевна Гриба родилась в Риге 22 января 1998 года, по национальности латышка. Она стала первым ребенком в семье, после нее родители обзавелись дочкой и сыном, правда разница в возрасте между старшей и младшими детьми большая.
Лиана Гриба в детстве. Фото: соцсети
С детства Лиана мечтала стать певицей. И делала для этого все от нее зависящее. Она посещала музыкальную школу, училась петь и играть на скрипке, фортепиано, и, получив среднее образование, отучилась в Рижском музыкальном училище им. Язепа Медыня. И, насмотревшись в соцсетях на студентов актерского факультета, переехала в Москву.
Юная Лиана Гриба с сестрой. Фото: соцсети
В российской столице Лиана смогла поступить во ВГИК, на курс Владимира Грамматикова, который окончила в 2021 году.
Кинокарьера
Сниматься в кино Гриба начала студенткой. В сериале «Отцы» в 2017 году ей досталась крошечная роль, которую даже не обозначили в титрах. Эпизодическими были съемки в фильмах «Джокер. Охота на зверя» и «Последний шанс».
Лиана Гриба в фильме «Судьба диверсанта». Кадр из фильма
В 2021 году на экраны вышла драма про Великую Отечественную войну «Судьба диверсанта», съемки которой проходили в Белоруссии. Роль актрисе досталась заметная, после нее Лиана получила несколько интересных предложений.
В том же году на экраны вышли сериалы «Отель «Феникс», «Регби», «Секреты семейной жизни», «Хрустальный» с участием Грибы.
Лиана Гриба в фильме «Дорога к счастью». Кадр из сериала
Следующий год оказался богат на премьеры с участием Лианы. Это нашумевший сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой в главной роли, детектив «Ловец снов», мелодрама «Свадебный марш», комедия «Марш утренней звезды». Знаковой стала работа актрисы во втором сезоне сериала «Триггер».
Лиана Гриба в сериале «Очень плохая невеста». Кадр из сериала
В 2023 году интересных проектов у Грибы прибавилось. Она снялась в сериале «Дорога к счастью» для телеканала «Россия 1», с ее участием вышел мистический сериал «Дурная кровь». Главная роль досталась актрисе в мелодраме «Очень плохая невеста», а также в детективе «Десять дней до весны».
Лиана Гриба на съемках фильма «Десять дней до весны». Фото: соцсети
Личная жизнь
Яркая брюнетка с карими глазами и красивыми волосами привлекает все больше внимания не только к своим кинопроектам, но и к личной жизни. У Лианы уже много поклонников, но известно, что ее сердце занято молодым человеком по имени Артем Губин.
Лиана Гриба и Артем Губин. Фото: соцсети
Они вместе уже несколько лет. Губин — актер театра и кино, он работает в Московском Губернском театре, снялся в сериалах «Подольские курсанты», «Молодежка», «Склифосовский», «Триггер». Фото с ним актриса нередко публикует в соцсетях.
Внешность
Лиану уже успели окрестить одной из самых красивых актрис нашей страны. Свой секрет привлекательности она не скрывает: говорит, мама и папа постарались, от большой любви всегда рождаются красивые дети. На диетах она не сидит, но старается поддерживать себя в форме на тренировках.
Лиана Гриба с откровенным декольте. Фото: соцсети
Ростом Лиана 170 см, вес 57 кг. Снимки в купальниках девушка почти не публикует, но периодически подчеркивает идеальную фигуру откровенными нарядами.
Карьера сегодня
В настоящее время Лиана переживает всплеск популярности. Актриса, которая уже успела проявить себя в серьезных проектах, задействована в съемках нового сериала — российской версии мелодрамы «Постучись в мою дверь». Ей досталась главная роль, только ее героиню будут звать не Эда, а Саша Гордеева.
Никита Волков. Фото: соцсети