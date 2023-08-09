Хит Леджер - австралийская звезда нулевых, ушедшая слишком рано

Ранняя жизнь

Леджер родился в Перте, Австралия, 4 апреля 1979 года в семье Салли Леджер Белл, учительницы французского языка, и Кима Леджера, гонщика и специалиста по горному делу. Он и его сестра Кейт были названы в честь двух главных героев романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».

У него также есть две сводные сестры: Эшли Белл и Оливия Леджер, обе родились во втором браке его родителей. Но самые близкие семейные отношения у Леджера были с Кейт, которой он позже приписывал роль толчка в своей актерской карьере.

В самом начале жизни Леджер обнаружил страсть к игре в шахматы. В возрасте 10 лет он выиграл чемпионат Западной Австралии по шахматам среди юниоров. Примерно в это же время он обнаружил интерес к сценической деятельности, сыграв главную роль в постановке «Питер Пэн» в Гилфордской гимназии.

К сожалению, пока Леджер наслаждался этой насыщенной жизнью десятилетнего ребенка, его родители стали отдаляться друг от друга. В том же году его родители разошлись, а затем развелись, когда Хиту было 11 лет.

Ранняя актерская карьера

Леджер нашел эмоциональную разрядку в актерской игре, хореографии и танцах и продолжал искать роли в своей гимназии. Он также попробовал свои силы на большом экране в качестве статиста в фильме «Клоунада» (1992), а позже появился в телесериале «Корабль к причалу» (1993-1994).

В 16 лет Леджер досрочно сдал выпускные экзамены и отправился через всю страну в Сидней, чтобы продолжить актерскую карьеру со своим давним другом Тревором ДиКарло.

После различных небольших ролей на телевидении Леджер дебютировал в кино в 1997 году в эмоциональной драме «Черная скала». Это привело к главной роли в историческом фантастическом сериале «Рев» с Кери Рассел в главной роли и при поддержке финансистов из США. Сериал был номинирован на несколько наград и представил Леджера американским зрителям и руководству Fox.

По настоянию тогдашней подруги Лайзы Зейн (которая также снималась в сериале) Леджер нашел американского агента и последовал за Зейн в Лос-Анджелес в возрасте 19 лет.

Сделано в Голливуде: «10 причин моей ненависти» и «История рыцаря»

В 1999 году Леджер полностью раскрылся перед международной аудиторией благодаря своей игре в фильме «10 причин моей ненависти». Фильм имел культовый успех среди молодой аудитории.

Несмотря на свой юный возраст и относительную неопытность, он вскоре стал выигрывать у голливудской элиты главные роли в фильмах-блокбастерах. Мел Гибсон пригласил его на роль своего сына Габриэля Мартина в фильме «Патриот» (2000).

Его талант был проверен в малобюджетном фильме «Бал монстров» (2000) с Билли Бобом Торнтоном. А экспериментальный фильм «История рыцаря» (2001) продемонстрировал способности Леджера как настоящего ведущего актера.

Его участие в этих фильмах, а также растущая репутация голливудского плейбоя привели к тому, что журнал People назвал Леджера одним из «50 самых красивых людей» в 2001 году.