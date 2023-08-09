Хит Леджер - австралийская звезда нулевых, ушедшая слишком рано

Кем был Хит Леджер?
Выдающаяся роль Хита Леджера была сыграна в фильме «10 причин моей ненависти» с Джулией Стайлз. За роль в фильме «Горбатая гора» Леджер был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
В 2008 году, после завершения съемок фильма Кристофера Нолана «Темный рыцарь», Леджер умер в результате случайной передозировки рецептурного препарата. За исполнение роли Джокера он посмертно получил премию «Оскар» как лучший актер. У Леджера была дочь от актрисы Мишель Уильямс.
Хит Леджер. Фото: кадр из к/ф «Темный рыцарь» (2008)
Ранняя жизнь
Леджер родился в Перте, Австралия, 4 апреля 1979 года в семье Салли Леджер Белл, учительницы французского языка, и Кима Леджера, гонщика и специалиста по горному делу. Он и его сестра Кейт были названы в честь двух главных героев романа Эмили Бронте «Грозовой перевал».
У него также есть две сводные сестры: Эшли Белл и Оливия Леджер, обе родились во втором браке его родителей. Но самые близкие семейные отношения у Леджера были с Кейт, которой он позже приписывал роль толчка в своей актерской карьере.
В самом начале жизни Леджер обнаружил страсть к игре в шахматы. В возрасте 10 лет он выиграл чемпионат Западной Австралии по шахматам среди юниоров. Примерно в это же время он обнаружил интерес к сценической деятельности, сыграв главную роль в постановке «Питер Пэн» в Гилфордской гимназии.
К сожалению, пока Леджер наслаждался этой насыщенной жизнью десятилетнего ребенка, его родители стали отдаляться друг от друга. В том же году его родители разошлись, а затем развелись, когда Хиту было 11 лет.
Ранняя актерская карьера
Леджер нашел эмоциональную разрядку в актерской игре, хореографии и танцах и продолжал искать роли в своей гимназии. Он также попробовал свои силы на большом экране в качестве статиста в фильме «Клоунада» (1992), а позже появился в телесериале «Корабль к причалу» (1993-1994).
В 16 лет Леджер досрочно сдал выпускные экзамены и отправился через всю страну в Сидней, чтобы продолжить актерскую карьеру со своим давним другом Тревором ДиКарло.
После различных небольших ролей на телевидении Леджер дебютировал в кино в 1997 году в эмоциональной драме «Черная скала». Это привело к главной роли в историческом фантастическом сериале «Рев» с Кери Рассел в главной роли и при поддержке финансистов из США. Сериал был номинирован на несколько наград и представил Леджера американским зрителям и руководству Fox.
По настоянию тогдашней подруги Лайзы Зейн (которая также снималась в сериале) Леджер нашел американского агента и последовал за Зейн в Лос-Анджелес в возрасте 19 лет.
Сделано в Голливуде: «10 причин моей ненависти» и «История рыцаря»
В 1999 году Леджер полностью раскрылся перед международной аудиторией благодаря своей игре в фильме «10 причин моей ненависти». Фильм имел культовый успех среди молодой аудитории.
Несмотря на свой юный возраст и относительную неопытность, он вскоре стал выигрывать у голливудской элиты главные роли в фильмах-блокбастерах. Мел Гибсон пригласил его на роль своего сына Габриэля Мартина в фильме «Патриот» (2000).
Его талант был проверен в малобюджетном фильме «Бал монстров» (2000) с Билли Бобом Торнтоном. А экспериментальный фильм «История рыцаря» (2001) продемонстрировал способности Леджера как настоящего ведущего актера.
Его участие в этих фильмах, а также растущая репутация голливудского плейбоя привели к тому, что журнал People назвал Леджера одним из «50 самых красивых людей» в 2001 году.
Хит Леджер. Фото: кадр из к/ф «История рыцаря» (2001)
«Горбатая гора»
Леджер стабильно работал в независимых фильмах до 2005 года, когда он снова оказался в центре внимания благодаря своему участию в одной из самых противоречивых картин. Леджер получил награды «Лучший актер 2005 года» от Сообщества кинокритиков Нью-Йорка и Сообщества кинокритиков Сан-Франциско за свою игру в фильме «Горбатая гора».
За эту роль он также был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» и на премию «Оскар» в категории «Лучший актер», став в свои 26 лет девятым самым молодым номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший актер».
Хит Леджер. Фото: кадр из к/ф «Горбатая гора» (2005)
Брак с Мишель Уильямс
На съемках фильма «Горбатая гора» Леджер познакомился с актрисой Мишель Уильямс. У них завязались бурные отношения, и 28 октября 2005 года в Нью-Йорке родилась их дочь, Матильда Роуз. Крестными родителями Матильды Роуз являются коллега Леджера по «Горбатой горе» Джейк Джилленхол и коллега Уильямс по сериалу «Бухта Доусона» (1998-2003) Бьюзи Филиппс.
Проблемы с папарацци в Австралии заставили Леджера продать свою резиденцию в Бронте, Новый Южный Уэльс, и переехать в Соединенные Штаты, где он жил в одной квартире с Уильямс в Бруклине с 2005 по 2007 год. В сентябре 2007 года отец Уильямс, Ларри Уильямс, подтвердил сиднейской газете Daily Telegraph, что Леджер и Уильямс прекратили свои отношения.
Хит Леджер и Мишель Уильямс. Фото: Global Look Press
Трагическая смерть
22 января 2008 года Леджер был найден без сознания в своей постели домработницей Терезой Соломон и массажисткой Дианой Волозин в своей квартире в районе Сохо на Манхэттене. Согласно полицейским отчетам, Волозин использовала мобильный телефон Леджера, чтобы позвонить подруге Леджера, Мэри-Кейт Олсен, за помощью.
Врачи скорой медицинской помощи прибыли в квартиру Леджера в 15:33, но не смогли привести его в чувство. В 15:36 Леджер был признан мертвым, и его тело было вынесено из квартиры.
Сразу после того, как смерть Леджера стала достоянием общественности, начали появляться ошибочные сообщения, в которых неверно утверждалось, что квартира, в которой он находился, принадлежала Ольсен. Позже журнал People сообщил, что Диана Волозин (которая нашла Леджера без сознания) позвонила Ольсен, прежде чем вызвать власти, потому что Ольсен и Леджер встречались в течение нескольких месяцев до его смерти.
В ноябре 2007 года Леджер рассказал The New York Times, что принимает рецептурное лекарство, используемое для кратковременного лечения бессонницы.
«На прошлой неделе я спал, наверное, в среднем два часа за ночь», - сказал Леджер в интервью газете Times. «Я не мог перестать думать. Мое тело было истощено, а разум все еще работал».
Предполагается, что смерть молодой звезды была вызвана передозировкой снотворного в сочетании с другими рецептурными препаратами, обнаруженными в его организме после вскрытия. В отчете коронера его смерть была признана несчастным случаем.
Посмертные произведения
Перед своей печальной кончиной Леджер завершил съемки в фильме «Темный рыцарь». Блокбастер вышел на экраны 18 июля 2008 года и за 18 дней собрал более 400 миллионов долларов, во многом благодаря ужасающему исполнению Леджером роли Джокера. Позднее актер был посмертно награжден «Золотым глобусом» и «Оскаром» за лучшую роль второго плана.
На момент смерти Леджер снимался в фильме Терри Гиллиама «Воображариум доктора Парнаса». Сцены, которые помещали Леджера в реалистичный мир, были завершены в Лондоне. После его смерти роль Леджера была переиграна, и его «физически преображенные версии» в волшебном мире сыграли новые актеры, в том числе Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. Премьера фильма состоялась на Рождество 2009 года.
«Я - Хит Леджер», полнометражный документальный фильм, посвященный его жизни, в котором использованы кадры, снятые им самим, был выпущен в прокат и показан в мае 2017 года.
Хит Леджер. Фото: кадр из к/ф «Я — Хит Леджер» (2017)