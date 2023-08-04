Как Евгений Баженов стал самым безжалостным кинокритиком Рунета: обзоров BadComedian боятся — и мечтают в них попасть

Евгений Баженов родился 24 мая 1991 года в городе Стерлитамаке, что расположен в Республике Башкортостан. Некоторые из пользователей Сети считают, что у него башкирские корни, но, несмотря на место рождения, Евгений — русский по национальности. Впрочем, уже 12-летним подростком Евгений вместе с родителями переехал в Москву, там он и окончил школу.

В свободное время подросток много читал, любил смотреть фильмы знаменитых режиссеров и играть в компьютерные игры. Получив аттестат, молодой человек поступил в торгово-экономический университет. Он окончил факультет коммерции и маркетинга, защитив диплом на тему «Вирусные видео».

Превратил увлечение в карьеру

Еще студентом первых курсов Евгений начал снимать ролики для YouTube. Юноша жестко высмеивал некачественные, с его точки зрения, фильмы, снимая свои монологи на камеру. Работы креативного блогера, который начал свою критическую деятельность с фильмов «Кошмар на улице Вязов» и «Супермен поневоле», оценили по достоинству участники творческого объединения CarambaTV — и пригласили его на работу.

К тому времени Евгений трудился на канале «Россия 24» — озвучивал новостные ролики, и его сюжеты становились все более острыми и необычными, потому что Баженов разбавлял их вставками из фильмов и едкими насмешливыми комментариями.

Канал BadComedian и беспощадная критика

