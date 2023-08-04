Как Евгений Баженов стал самым безжалостным кинокритиком Рунета: обзоров BadComedian боятся — и мечтают в них попасть

BadComedian — саркастический псевдоним Евгения Баженова — кинокритика, попасть под прицел которого опасаются все режиссеры и актеры. Его язвительные ролики не щадят никого — от молодых кинодеятелей до признанных мэтров.
Родом из Башкирии
Евгений Баженов в детстве. Фото: соцсети
Евгений Баженов родился 24 мая 1991 года в городе Стерлитамаке, что расположен в Республике Башкортостан. Некоторые из пользователей Сети считают, что у него башкирские корни, но, несмотря на место рождения, Евгений — русский по национальности. Впрочем, уже 12-летним подростком Евгений вместе с родителями переехал в Москву, там он и окончил школу.
В свободное время подросток много читал, любил смотреть фильмы знаменитых режиссеров и играть в компьютерные игры. Получив аттестат, молодой человек поступил в торгово-экономический университет. Он окончил факультет коммерции и маркетинга, защитив диплом на тему «Вирусные видео».
Превратил увлечение в карьеру
Еще студентом первых курсов Евгений начал снимать ролики для YouTube. Юноша жестко высмеивал некачественные, с его точки зрения, фильмы, снимая свои монологи на камеру. Работы креативного блогера, который начал свою критическую деятельность с фильмов «Кошмар на улице Вязов» и «Супермен поневоле», оценили по достоинству участники творческого объединения CarambaTV — и пригласили его на работу.
К тому времени Евгений трудился на канале «Россия 24» — озвучивал новостные ролики, и его сюжеты становились все более острыми и необычными, потому что Баженов разбавлял их вставками из фильмов и едкими насмешливыми комментариями.
Канал BadComedian и беспощадная критика
Евгений Баженов в обзоре, посвященном фильму «Матильда». Фото: соцсети
Следующим под прицел Баженова попал режиссер Никита Михалков — блогер раскритиковал его картины «Предстояние» и «Утомленные солнцем 2. Цитадель». Многие зрители пришли в восторг от острого языка молодого обозревателя.
Среди фильмов, подвергшихся жесткой критике Евгения, — «Московская жара», «Охотники за сокровищами», «Убийство в Вегасе», «Черная роза» и «Разборка в Маниле» актера и режиссера Александра Невского. По мнению Евгения, в этих картинах много плагиата из знаменитых боевиков с Арнольдом Шварценеггером.
Постепенно деятельность Баженова как кинокритика выходила на новый уровень. Вскоре он открыл интернет-канал BadComedian и стал выпускать новые обзоры под этим псевдонимом. Слово Bad в переводе с английского означает «плохой», а Комедиант — любимы герой Баженова из фильма «Хранители».
Добрался до Михалкова и Ридли Скотта
Евгений Баженов в образе Никиты Михалкова. Фото: соцсети
Ролики Евгения быстро стали популярными среди пользователей Сети. Их создатель обладает не только острым языком и чувством юмора, но и несомненной харизмой. На экране он часто предстает в разных образах — узнаваемых и забавных, пародирует медийных личностей. Например, выступал в образе Никиты Михалкова. Кроме того, Баженов ездит в стендап-туры по российским городам.
Критике блогера подвергаются не только фильмы отечественных режиссеров — Жоры Крыжовникова, Сарика Андреасяна, кинокомпании Enjoy Movies, — но и работы зарубежных мастеров. В центре его сюжетов оказывались картины «Дивергент» Роберта Швентке, «Голодные игры» Гэри Росса, «Терминатор. Генезис» Алана Тейлора и «Чужой. Завет» Ридли Скотта. Едкие фразы Евгения Баженова давно разобрали на цитаты, ведь он не жалеет резких слов для обозначения плохого кино. Например, одна из таких цитат гласит:
«Есть два беспроигрышных варианта, как оправдать тупость и идиотию в фильме. Сказать, что этот фильм для детей или подростков. Или сказать, что этот фильм арт-хаус».
Евгений Баженов в обзоре фильма "Викинг". Фото: соцсети
Впрочем, есть и режиссеры, работы которых ему нравятся. Например, Юрий Быков, который снял остросоциальный фильм «Дурак». По мнению Баженова, именно такие режиссеры должны поддерживаться государством, которое вместо этого спонсирует бездарных деятелей.
В 2017 году Баженов «по косточкам» разобрал картину Андрея Кравчука «Викинг», которая стала самым дорогим проектом в истории российского кино. Евгений раскритиковал не только историческую составляющую, не соответствующую, по его мнению, действительности, но и актерскую игру Александры Бортич и Данилы Козловского.
Евгений не раз озвучивал фильмы и видеоигры — «Полный расколбас», «Ниндзя в деле», «Хотел бы я быть здесь», «Бивень», Cyberpunk 2077.
Доходы могли быть в 10 раз выше
По данным СМИ, Евгений Баженов зарабатывает на просмотрах и донатах до 400 тысяч рублей в месяц. При этом специалисты утверждают, что он мог бы получать в десятки раз больше, если бы не терял заработки на невыпущенной рекламе в своих роликах.
Скандалы BadComedian
Евгений Баженов в образе Сталина. Фото: соцсети
Рассказывают о судебных исках, которые Евгению предъявляли кинокомпания Enjoy Movies, а также режиссер Максим Воронков и актер Михаил Галустян. Последний обвинял блогера в нарушении авторских прав и оскорблениях. Баженов признавался, что ему звонили друзья раскритикованного им режиссера Александра Невского и угрожали ему физической расправой.
После того как некоторые обзоры были удалены из-за нарушения авторских прав (в них использовались фрагменты фильмов), BadComedian создал новый канал под названием BadNotDead: туда он перезалил удаленные ролики.
В 2019 год компания Kinodanz подала на Баженова в суд. После выпуска им видеообзора на фильм «За гранью реальности», в котором он, по мнению заявителей, превысил нормы цитирования. В сети тут же появилась петиция в защиту прав блогера — ее подписали такие медийные личности, как Ксения Собчак, Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Александр Роднянский, Сарик Андреасян. После заседания суда кинокомпания отозвала иск.
Роман с Катей Клэп
Евгений Баженов и Катя Клэп. Фото: соцсети
Привлекательный блогер всегда пользовался вниманием девушек. Темные волосы сочетаются в его внешности со светлыми глазами. При росте 183 см Евгений весит 80 кг. Правда, в юности у блогера присутствовал лишний вес, но с ним удалось справиться.
О своей личной жизни Бэдкомедиан предпочитает молчать, однако вездесущие пользователи Сети узнали о его нежных отношениях с блогером Катей Клэп. Это стало ясно после упоминания Катей поездки в Японию в компании своего молодого человека: примерно в то же время в Сети появились снимки Баженов в аэропорту, он регистрировался на рейс в Токио. Все посты поклонников об их романе Евгений отмечал лайками, что только подогревает слухи. Однако напрямую никакого подтверждения не последовало.
В начале 2021 года стало известно о том, что Баженов сделал предложение своей девушке. Тут же Катя Клэп продемонстрировала кольцо от Тиффани и сообщила о том, что скоро выходит замуж. Накануне нового, 2022 года они обручились.
Новые обзоры Бэдкомедиана
Евгений Баженов отмечает 100-й кинообзор. Фото: соцсети
Очередной саркастический обзор Бэдкомедиан представил на фильм «(НЕ) идеальный мужчина», главную роль в котором исполнил Егор Крид. Раскритиковал Баженов и историческую драму «Союз спасения». Затем под прицел его критики попали проекты «Полицейский с Рублевки» и «Вратарь Галактики».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Евгений продолжает снимать «разгромные» ролики, делясь своим мнением о новых фильмах. Появилась даже шутка пользователей Сети о том, что многие режиссеры снимают новые фильмы только ради того, чтобы оказаться в обзорах кинокритика Баженова.