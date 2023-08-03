Оставила школу и родителей ради любимого: чем известна жена Витаса Светлана Гранковская

Певец Витас является не только обладателем пронзительного голоса в пять с половиной октав, но также примерным семьянином и многодетным отцом. Уже много лет его второй половинкой и надежным тылом является красавица Светлана Гранковская, с которой артиста связывает почти криминальная история.
Юность и любовь к Витасу
Светлана родилась 7 июня 1984 года в Одессе в обычной рабочей семье. В 15 лет она познакомилась с молодым, но уже известным певцом Виталием Грачевым на пять лет старше нее. В своих интервью Витас вспоминал, что увидел обворожительную девушку за кулисами театра музыкальной комедии и влюбился с первого взгляда.
«Я настолько сильно ее любил, что не мог прожить без нее и десяти минут. И тогда я решил ее украсть», - говорил артист.
И он действительно украл возлюбленную. Девушка даже не успела окончить школу – уехала вместе с ним в Москву, где сразу погрузилась с головой в семейную жизнь. Родители Светы узнали подробности исчезновения дочери из ее письма, в котором дочь заявила, что хочет жить вместе с любимым.
Витас и Светлана Гранковская. Фото: Global Look Press
Витас осознал абсурдность своего поступка, только когда сам стал отцом. До этого, по его признанию, он слабо представлял, как беспокоились родители юной девушки.
Семейная жизнь
В 2006 году, когда Светлана уже была совершеннолетней, пара узаконила отношения, но Витас тщательно скрывал свой семейный статус. Отчасти из-за разницы в возрасте, отчасти — чтобы уберечь молодую жену от неадекватных фанаток. На тот момент он уже был безумно популярен.
Однажды одна из поклонниц набросилась на артиста со скальпелем. Страшно подумать, что подобные девушки могли сделать со Светланой. Витас приоткрыл завесу тайны над личной жизнью только в 2012-м, когда вместе с семьей пришел на передачу «Пусть говорят». В 2013-м об их истории любви сняли документальный фильм «Свадебный переполох. Витас и Светлана Гранковская».
В 2008 году у супругов появилась дочь Алла, а в 2015-м – сын Максим. В мае 2021-го пресса неожиданно узнала о третьем ребенке в семье – девочке, которую родители назвали Алисой. Новость стала сюрпризом, так как чета не афишировала беременность Грачевой.
Витас с женой и детьми. Фото: соцсети
У семейства есть особняке на Рублевском шоссе в Подмосковье и дом в Китае. Дело в том, что после заката популярности в России Витас неожиданно обрел известность в Поднебесной. Теперь супруги вынуждены жить на две страны.
Они активно делятся в соцсетях фотографиями подросших детей. Старшая дочь Алла, кстати, унаследовала вокальные способности папы и начала выступать вместе с ним перед китайском публикой.
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Скандал с чиновником
На протяжении долгого брака со звездой Светлане пришлось пройти не только медные трубы, но и огонь с водой, ведь ее благоверный не раз попадал в скандалы с нарушением закона. Очередной инцидент случился в октябре 2022 года.
Светлана Гранковская глазами мужа. Фото: соцсети
Витас и его жена решили отдохнуть в караоке-клубе, вместе с подругами Светланы. И оказались в одном заведении с разгоряченным чиновником, который оплатил работу клуба после закрытия и внезапно начал требовать, чтобы дамы, находящиеся внутри, спели заказанную им песню.
Женщины отказались, и тогда мужчина начал вести себя агрессивно. А потом он узнал в их спутнике известного певца Витаса и принялся нелестно высказываться о нем. Артист, понимая, что наказать агрессора кулаками у него не выйдет, распылил в лицо оппоненту газовый баллончик.
После этого Грачевы поспешили покинуть караоке, но видео с моментом атаки артиста на чиновника быстро стало вирусным в соцсетях. В итоге мужчина написал заявление в полицию на Витаса. За причинение вреда здоровью певцу грозило до двух лет лишения свободы.
Защищавший звезду адвокат Сергей Жорин заявил прессе, что известный артист заступился за свою жену и повел себя достойно. Дело было закрыто, так как следователи не нашли особого вреда здоровью чиновника.