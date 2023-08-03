Оставила школу и родителей ради любимого: чем известна жена Витаса Светлана Гранковская

Певец Витас является не только обладателем пронзительного голоса в пять с половиной октав, но также примерным семьянином и многодетным отцом. Уже много лет его второй половинкой и надежным тылом является красавица Светлана Гранковская, с которой артиста связывает почти криминальная история.

Юность и любовь к Витасу

Светлана родилась 7 июня 1984 года в Одессе в обычной рабочей семье. В 15 лет она познакомилась с молодым, но уже известным певцом Виталием Грачевым на пять лет старше нее. В своих интервью Витас вспоминал, что увидел обворожительную девушку за кулисами театра музыкальной комедии и влюбился с первого взгляда.

«Я настолько сильно ее любил, что не мог прожить без нее и десяти минут. И тогда я решил ее украсть», - говорил артист.

И он действительно украл возлюбленную. Девушка даже не успела окончить школу – уехала вместе с ним в Москву, где сразу погрузилась с головой в семейную жизнь. Родители Светы узнали подробности исчезновения дочери из ее письма, в котором дочь заявила, что хочет жить вместе с любимым.