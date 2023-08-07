Надя Клюева — неудачница или победительница? Кто вызывает жалость в «Самой обаятельной и привлекательной»

Фильм «Самая обаятельная и привлекательная» — один из любимых, его видели, пожалуй, все. И все привыкли считать главную героиню — Надю Клюеву в исполнении Ирины Муравьевой — неудачницей.
«Серая мышка» Клюева
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Ну а как иначе? Все вокруг Нади — более успешны, чем она. Кто-то начальник, кто-то красавец (красавица), кто-то и семью имеет, и погуливает в свое удовольствие. А школьная подруга Сусанна и вовсе — сделала карьеру, занимается интересной работой, счастлива с мужем-музыкантом. А Надя… Не особо красивая, на самой простой должности, без модных вещей, без связей, без «лоска». Еще и с синяком под глазом — после неудачной «встречи» с хулиганами. Как такую не пожалеть?
Сусанна-победительница
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Кажется, что вся жизнь неудачницы Нади так и пройдет — за кульманом, на скучной работе «без огонька», в одиночестве. Но в этот момент рядом и появляется та самая Сусанна. Психолог, специалист по отношениям, победительница по жизни. Она учит подругу — «серую мышку»: пеки пироги, удивляй мужчин своими кулинарными талантами. Смотри им в рот, помалкивай и восхищайся. Стань для них необходимой, но в то же время притворяйся беспомощной. И будешь счастлива! Станешь победительницей, как я!
Все не так, как кажется…
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Надя соглашается принимать помощь Сусанны. Кому же не хочется превратиться из неудачницы в хозяйку жизни? Но очень скоро оказывается, что все совсем не так, как кажется. Надя всегда завидовала Люсе Виноградовой — героине Ларисы Удовиченко — которая постоянно меняет мужей и выглядит просто блестяще. А потом понимает: Виноградова никого не любит, а потому несчастна и одинока, несмотря на бурную личную жизнь.
Блестящий, остроумный и веселый герой Леонида Куравлева так спешит уехать в командировку от опостылевших домочадцев, что это выглядит даже неприлично. Он и не скрывает, что семья ему опостылела: доказывая, что именно ему необходимо уехать на несколько дней, он стучит ладонью по шее, намекая на ярмо семейного человека. Ему можно только посочувствовать.
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
Избалованный красавец Володька Смирнов — герой Александра Абдулова — настолько привык к поклонению женщин, что принимает его как должное. Точно так же он относится и к знакам внимания от Нади — а что такого, ведь его привлекательная внешность давно стала гарантией особого к нему отношения. А на деле Володька — махровый эгоист, а эгоисты рано или поздно начинают понимать, что упустили в своей жизни самое главное.
Сусанна — настоящая неудачница
Сусанна… Элегантная, мудрая, образованная Сусанна, на которую так хочется быть похожей Наде, уверена в любви своего мужа. А тот без тени сомнения объясняет Наде, что ему, как творческому человеку, нужно «вдохновение», и пытается использовать подружку жены как щит для своих любовных приключений на стороне. Для Нади в этот момент переворачивается весь мир. Как же так, она восхищалась «победительницей» Сусанной и старалась следовать ее советам, а на деле Сусанна — гораздо несчастнее, чем она сама.
Свободная и счастливая
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
И Надя решает: нет, по таким правилам она играть не согласна. Отныне она сама выбирает — что ей в этой жизни нужно, что интересно, с кем хочется быть. И плевать, что подумают другие! Надя — счастливая самодостаточная женщина, а вовсе не жалкая неудачница. Не победительница, нет. А просто — счастливая. И свободная.
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Ей нравится неприметный и застенчивый Гена? Значит, она идет к Гене! И пусть многие скажут: ах, он не пробивной, неуверенный, ей придется тащить отношения «на себе», проявлять инициативу. Может быть, Наде это нравится? А не понравится — расстанется с Геной. И найдет себе другого. По душе. По своему вкусу — а не по тому стандарту, что навязывает ей общество.