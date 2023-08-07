Надя Клюева — неудачница или победительница? Кто вызывает жалость в «Самой обаятельной и привлекательной»

Надя соглашается принимать помощь Сусанны. Кому же не хочется превратиться из неудачницы в хозяйку жизни? Но очень скоро оказывается, что все совсем не так, как кажется. Надя всегда завидовала Люсе Виноградовой — героине Ларисы Удовиченко — которая постоянно меняет мужей и выглядит просто блестяще. А потом понимает: Виноградова никого не любит, а потому несчастна и одинока, несмотря на бурную личную жизнь.

Блестящий, остроумный и веселый герой Леонида Куравлева так спешит уехать в командировку от опостылевших домочадцев, что это выглядит даже неприлично. Он и не скрывает, что семья ему опостылела: доказывая, что именно ему необходимо уехать на несколько дней, он стучит ладонью по шее, намекая на ярмо семейного человека. Ему можно только посочувствовать.

