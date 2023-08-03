Личная жизнь певицы Юты: почему исполнительница патриотических песен воспитывает детей в одиночку

Певица Юта прославилась после выхода сериала «Солдаты», для которого она написала песни. В ее активе — множество и других саундтреков.

От классики — к джазу

Настоящее имя популярной певицы — Анна Семина. Она родилась 20 июня 1979 года в городе Свердловске (сейчас он носит название Екатеринбург). Непривычное имя Юта часто вводит в заблуждение поклонников, некоторые думают, что артистка имеет иностранные корни, однако в действительности она русская.

С раннего детства Аня слушала классическую музыку: ее мама — оперная певица. Девочка занималась в музыкальной школе, научилась играть на флейте и фортепиано, а в 11 лет запела… шансон. Анна могла бы стать и спортсменкой: она показывала хорошие результаты в гимнастике и плавании. Но все же любовь к музыке победила.

Окончив с отличием Гнесинку, девушка в очередной раз шокировала родных: бросила фортепиано, чтобы погрузиться в джазовый вокал.

Группа «Юта» — загадка псевдонима