Личная жизнь певицы Юты: почему исполнительница патриотических песен воспитывает детей в одиночку

Певица Юта прославилась после выхода сериала «Солдаты», для которого она написала песни. В ее активе — множество и других саундтреков.
От классики — к джазу
Настоящее имя популярной певицы — Анна Семина. Она родилась 20 июня 1979 года в городе Свердловске (сейчас он носит название Екатеринбург). Непривычное имя Юта часто вводит в заблуждение поклонников, некоторые думают, что артистка имеет иностранные корни, однако в действительности она русская.
С раннего детства Аня слушала классическую музыку: ее мама — оперная певица. Девочка занималась в музыкальной школе, научилась играть на флейте и фортепиано, а в 11 лет запела… шансон. Анна могла бы стать и спортсменкой: она показывала хорошие результаты в гимнастике и плавании. Но все же любовь к музыке победила.
Окончив с отличием Гнесинку, девушка в очередной раз шокировала родных: бросила фортепиано, чтобы погрузиться в джазовый вокал.
Группа «Юта» — загадка псевдонима
Юта в юности. Фото: соцсети
На смену джазу пришло новое увлечение — тяжелая музыка. В этом Анну поддержал друг — музыкант Александр Семенов. Они начали совместное творчество, позднее к ним присоединилось еще несколько единомышленников. Так образовалась группа, которой дали название «Юта»: так к тому времени стала называть себя Анна, объясняя, что в переводе с японского это слово означает «песня, мелодия».
Ребята исполняли достаточно тяжелый рок, Юту называли «пионером российского панк-гранжа». Их первый диск, вышедший в 2001 году, получил название «Легко и даже изящно». Уже спустя год музыканты порадовали поклонником вторым альбомом — «Хмель и солод». Со временем «Юта» все больше склонялась к более легкому и мелодичному стилю.
Смысловым центром коллектива оставалась певица Юта. Остальные музыканты приходили и уходили, а она оставалась. Выходили новые диски — «Рожь и клевер», «Девочка»…
«Солдаты»
Юта с исполнителем главной роли в сериале «Солдаты» — Иваном Моховиковым. Фото: соцсети
А в 2005 году случился прорыв в творчестве Юты: в сериале «Солдаты» прозвучал ее трек «Юность в сапогах», затем последовали другие — «Жили-были» и «Та самая девчонка». Рок остался для певицы в прошлом, теперь она исполняла мелодичные композиции, а ее альбом «Телерадиосны» был составлен из песен, напоминающих по звучанию советскую эстраду.
Сольная карьера и песни к сериалам
Группа «Юта» прекратила свое существование в 2009 году. А спустя три года певица Юта объявила о старте своей сольной карьеры. Теперь она называла себя Анна Герцен, однако вскоре вернулась к привычному — Юта.
Она продолжала создавать треки к фильмам и сериалам, они звучали в проектах «Метод Лавровой», «Мужская женская игра», «Фамильные ценности», а композиция, написанная Ютой для сериала «Пока станица спит», стала лауреатом премии «Золотой граммофон». Поклонники могли слышать новые песни Юты на дисках «Кстати», «Любимый мой. Лучшие песни».
Концерты в Донецке и Луганске
Юта на сцене. Фото: соцсети
В 2015 году Юта отправилась с концертами в Донецк и Луганск. Тогда же прозвучала песня «Дверь на замке», которую она исполнила дуэтом с Сергеем Галаниным.
Позднее Юта представила новые композиции — «Мама» и «За Россию», которые вошли в новый альбом «Мои родные», собранный из песен в стиле шансон.
В 2017-м певица стала обладательницей премии «Шансон года», а годом позднее представила на суд публики новые треки — «Моя Родина» и «Я девочка». Среди недавних ее песен патриотической направленности — «Быть выше» и «Струна».
«Огромное количество благ от государства»
Точные цифры заработков Юты неизвестны, а на вопросы о том, зачем она ездит на Донбасс, певица отвечает:
«Мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно».
По словам Юты, и она сама, и ее дети получили «огромное количество благ от государства», и она считает своим долгом поддерживать свою страну.
Олег Осипов и трое детей
Юта и Олег Осипов. Фото: соцсети
В 2004 году Анна начала встречаться с кинопродюсером Олегом Осиповым. Из роман продолжался два года, после чего влюбленные сыграли свадьбу, и Анна взяла фамилию супруга. В 2007 году у них родился сын Анатолий, в 2010-м на свет появились девочки-близнецы Катя и Маша.
А еще через год семью постигло горе: после перенесенного инфаркта Олег Осипов скончался. Рядом с Ютой в это тяжелое время была мама: без ее помощи и поддержки, по признанию певицы, она бы просто не выжила.
Сын Анатолий, как рассказывает Юта, очень похож на отца — у него такой же математический склад ума. Однако и от мамы мальчик взял многое: уже в семь лет он сочинил свою первую песню и сыграл ее на фортепиано. Младшие девочки увлекаются рисованием.
«На спутника жизни никто не тянет…»
Юта с мужем — Олегом Осиповым. Фото: соцсети
Певица поддерживает отличную физическую форму. Благодаря правильному питанию и увлечению йогой она сохраняет вес 55 кг при росте 165 см. Что же касается личной жизни, Юта признается, что опустевшее после смерти мужа место в ее сердце никто занять не может.
«Безусловно, я понимаю, что появится человек, который мне будет близок, который станет папой моим детям. Но сейчас я настолько занята собой (а дети — это тоже я, и музыка — я), что пока просто не вижу рядом того, кто запал бы мне в душу. Не появился он еще на горизонте. Очень много знакомых и друзей, восхитительных, прекрасных. Но на спутника жизни никто из них не тянет», — признавалась артистка в интервью.
Новые песни и концерты
Юта с детьми. Фото: соцсети
Весной 2022 года в Курске прошел патриотический концерт Юты «Zа Россию», на котором присутствовали беженцы из Донбасса. Следующее выступление прошло в Брянске — на рок-фестивале «Мы вместе. Своих не бросаем». Патриотическая тема стала главной в ее творчестве. В 2023 году зрители увидели клипы на ее песни «Zа жизнь» и «Я буду ждать».
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Анна Осипова — частый гость и на передовой, и в госпиталях, где проходят лечение бойцы. Кроме того, она куратор отделения благотворительного проекта «Все для победы!». Весной 2023 года Анна Осипова была удостоена звания заслуженной артистки России. Артистка продолжает создавать песни, которые призваны поддерживать патриотических дух в соотечественниках.