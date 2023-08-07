Личная жизнь Натальи Крачковской: кого на самом деле любила «знойная женщина, мечта поэта»

Юная актриса Наташа и звукорежиссер Владимир Крачковский познакомились на съемках фильма «Половодье». Нужно было нырять в ледяную воду, и перед каждым дублем актрисе наливали полстакана коньяка. После третьего дубля стало ясно: съемка на сегодня окончена. Наутро в Наташину дверь постучали. Она открыла — перед ней стоял Краковский с подносом, на котором лежали свежие булочки, творог и сметана. «Это вам!» — улыбался симпатичный мужчина.

«Этим Вовка меня и соблазнил, покорив меня. Я сразу все с аппетитом слопала, а он меня спросил, хочу ли я, чтобы так было каждое утро. С тех пор каждый день он приносил такой подносик, так и начался любовный роман всей моей жизни. Вова сказал: «Согласишься замуж за меня — всегда так будет!» Как я могла устоять...» — вспоминала позднее актриса.

Как за каменной стеной

Они стали первой и единственной любовью друг для друга — несмотря на то, что Наталье тогда было 24, а Владимиру — 39 лет. Умный, образованный и веселый Крачковский покорил сердце Наташи. Мама отговаривала ее от замужества: 15 лет разницы! Но она чувствовала: только с этим мужчиной будет счастлива. И оказалась права.

«Я жила, как за каменной стеной! Не знала, где и как покупать продукты, не заботилась, хватит ли денег до зарплаты. Вова голоса на меня ни разу не повысил!» — признавалась Наталья Леонидовна. Каждое утро муж, как и обещал, приносил ей на подносе булочки и свежайший творог со сметаной.

«Мадам Грицацуева»

