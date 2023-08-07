Личная жизнь Натальи Крачковской: кого на самом деле любила «знойная женщина, мечта поэта»

Вокруг «мадам Грицацуевой» — Натальи Крачковской — всегда ходило множество слухов. Поговаривали, что ее так много снимают в кино благодаря высокопоставленным любовникам. А она не спорила. «Женщина без любовника — что справка без печати!» — смеялась актриса.
Соблазнил свежими булочками
Наталья Крачковская (крайняя слева) в молодости. Фото: кадр из фильма «Половодье», 1962 г.
Юная актриса Наташа и звукорежиссер Владимир Крачковский познакомились на съемках фильма «Половодье». Нужно было нырять в ледяную воду, и перед каждым дублем актрисе наливали полстакана коньяка. После третьего дубля стало ясно: съемка на сегодня окончена. Наутро в Наташину дверь постучали. Она открыла — перед ней стоял Краковский с подносом, на котором лежали свежие булочки, творог и сметана. «Это вам!» — улыбался симпатичный мужчина.
«Этим Вовка меня и соблазнил, покорив меня. Я сразу все с аппетитом слопала, а он меня спросил, хочу ли я, чтобы так было каждое утро. С тех пор каждый день он приносил такой подносик, так и начался любовный роман всей моей жизни. Вова сказал: «Согласишься замуж за меня — всегда так будет!» Как я могла устоять...» — вспоминала позднее актриса.
Как за каменной стеной
Они стали первой и единственной любовью друг для друга — несмотря на то, что Наталье тогда было 24, а Владимиру — 39 лет. Умный, образованный и веселый Крачковский покорил сердце Наташи. Мама отговаривала ее от замужества: 15 лет разницы! Но она чувствовала: только с этим мужчиной будет счастлива. И оказалась права.
«Я жила, как за каменной стеной! Не знала, где и как покупать продукты, не заботилась, хватит ли денег до зарплаты. Вова голоса на меня ни разу не повысил!» — признавалась Наталья Леонидовна. Каждое утро муж, как и обещал, приносил ей на подносе булочки и свежайший творог со сметаной.
«Мадам Грицацуева»
Фото: кадр из фильма «12 стульев»
В фильм «12 стульев» Леонида Гайдая ее «сосватал» муж. Он работал на картине звукорежиссером. Услышав, что Гайдай ищет фактурную и интересную актрису на роль жены Бендера, он тут ж привел на студию Наталью. И она надолго стала любимой актрисой Гайдая — он снимал ее и в других своих фильмах.
«Я замужем!»
Несмотря на пышные формы, у харизматичной хохотушки Натальи всегда было море поклонников. Ведь она прекрасно танцевала, умело флиртовала, строила глазки! Но — дальше невинного флирта дело не заходило. За ней многие пытались ухаживать, но она четко выставляла границы: «Я замужем».
С мужем Крачковская прожила 26 лет. Вырастили сына Василия. После смерти мужа 50-летняя актриса осталась одна — замуж больше не вышла, хотя желающих жениться на «знойной женщине — мечте поэта» было море. Она не видела среди них никого, кто хоть немножко был бы похож на Владимира. Другие ее не интересовали.
Никому не жаловалась
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Наталья Крачковская до самой смерти — а прожила она 77 лет — оставалась жизнерадостной, общительной и очень обаятельной. Окружающие были уверены, что ей живется легко, на самом же деле актриса страдала от проблем со здоровьем, перенесла операцию, а на работу в театр добиралась буквально ползком — ей помогали подниматься по лестнице.
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Но она никогда не жаловалась. Такой Наталья Леонидовна и запомнилась зрителям — с неизменной улыбкой на лице, уверенной в собственной неотразимости и сумевшей передать эту уверенность всем вокруг.