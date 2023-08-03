Кто играет красавчика Павла в сериале «Тест на беременность»: творческий путь Кирилла Вараксы

Актер Кирилл Варакса прославился после выхода на экраны сериала «Тест на беременность». Он проявил себя не только в мелодрамах, но и криминальных картинах, а также в глубоком авторском кино.
Юность и театр
Кирилл родился 25 марта 1987 года в белорусском Могилеве, в семье художников. У него есть младшая сестра Дарья. В юности парень был драчуном, занимался карате и тайским боксом. Его шикарные кудри скрывают тринадцать шрамов на голове.
Но при этом юноша проявлял лидерские и актерские задатки: играл в школьном театре миниатюр, вел все линейки и концерты, был капитаном команды КВН. Однако вуз для поступления Варакса выбрал машиностроительный, правда, провалился на экзаменах. В итоге талантливый студент пришел в Могилевский драмтеатр и решил, что его судьба связана со сценой.
В 2011-м артист окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Еще во время учебы он активно участвовал в студенческих спектаклях, а получив диплом, присоединился к питерскому «Этюд-театру».
В этой труппе он выступил в постановках «Птица Феникс возвращается домой», «Стыдно быть несчастливым», «Леди Макбет Мценского уезда», «Морфий» и других. В 2013 году ему вручили петербургскую театральную премию «Прорыв» за лучшую мужскую роль в спектакле «Двое бедных румын, говорящих по-польски».
Кирилл Варакса и его сестра Дарья: маленькие и взрослые. Фото: соцсети
Фильмография
Сниматься Кирилл начал еще в 2009 году. Сначала играл студентов в сериалах «Дорожный патруль», «Достоевский» и «ППС», исполнил роль молодого наркомана в «Ментовских войнах».
В 2011-м на ММКФ была представлена психологическая драма «Игры детей взрослого возраста», где актеру досталась главная роль в сложном любовном многоугольнике. И уже в следующем году он исполнил одного из главных героев криминального фильма «Волчий остров».
Также у него были роли в сериалах НТВ «Морские дьяволы», «Икорный барон», «Литейный», «Шаман», «Береговая охрана», «Плата по счетчику», «Улицы разбитых фонарей» (14-й сезон), «Наше счастливое завтра», «Юристы», «Проспект Обороны» и «Адмиралы района».
Он сыграл в «Сталинграде» Федора Бондарчука, в мелодрамах «Новогоднее счастье», «Письма на стекле», «Так поступает женщина» и «Непокорная», в российско-бельгийском фильме «Кроличья лапа».
Кирилл Варакса в картинах «Тест на беременность», «Новогоднее счастье» и «О чем молчат французы». Фото: кадры из кинолент
В 2014 году вышел врачебный сериал «Тест на беременность», позже показанный на Первом канале. Варакса сыграл молодого интерна, обаятельного акушера-гинеколога Павла Саморядова и весьма полюбился телезрительницам. В 2019-м и 2022-м он вернулся на экран во втором, третьем и четвертом сезонах проекта.
В 2016-м вышла экранизация фантастического романа Владимира Корнева «О чем молчат французы», в которой Кириллу снова досталась главная роль. В 2022-м он также появился в спортивном сериале «Чайки», в 2023-м — в детективной мелодраме «Лица не раскрыть».
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Кирилл Варакса с женой и сыном Максимом. Фото: соцсети
Личная жизнь
В красивую дату 7 июля 2017-го актер женился на девушке по имени Яна, которая осваивает профессию кинорежиссера. С тех пор Варакса является примерным семьянином, не балующим прессу скандалами из личной жизни.
Супруги познакомились на съемках сериала «Проспект Обороны», у них трое сыновей: Максим, Тарас и Алесь. При этом актер не скрывает, что хочет больше детей, ведь у него порядочно многодетных родственников.
В соцсетях мужчина нередко выкладывает фото со съемок и видео с отдыха. Одно время у звезды сериалов функционировал именной сайт с различными материалами об артисте, но позже его отключили за неуплату домена.