Кто играет красавчика Павла в сериале «Тест на беременность»: творческий путь Кирилла Вараксы

Актер Кирилл Варакса прославился после выхода на экраны сериала «Тест на беременность». Он проявил себя не только в мелодрамах, но и криминальных картинах, а также в глубоком авторском кино.

Юность и театр

Кирилл родился 25 марта 1987 года в белорусском Могилеве, в семье художников. У него есть младшая сестра Дарья. В юности парень был драчуном, занимался карате и тайским боксом. Его шикарные кудри скрывают тринадцать шрамов на голове.

Но при этом юноша проявлял лидерские и актерские задатки: играл в школьном театре миниатюр, вел все линейки и концерты, был капитаном команды КВН. Однако вуз для поступления Варакса выбрал машиностроительный, правда, провалился на экзаменах. В итоге талантливый студент пришел в Могилевский драмтеатр и решил, что его судьба связана со сценой.

В 2011-м артист окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Еще во время учебы он активно участвовал в студенческих спектаклях, а получив диплом, присоединился к питерскому «Этюд-театру».

В этой труппе он выступил в постановках «Птица Феникс возвращается домой», «Стыдно быть несчастливым», «Леди Макбет Мценского уезда», «Морфий» и других. В 2013 году ему вручили петербургскую театральную премию «Прорыв» за лучшую мужскую роль в спектакле «Двое бедных румын, говорящих по-польски».