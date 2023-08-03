Кому достанется наследство Ирины Мирошниченко

Адвокат Юрий Шель рассказал, как будет делиться наследство, которое осталось после смерти Ирины Мирошниченко.

- Процедура стандартная. Если человек не оставил завещания – то наследниками первой очереди становятся дети, родители и муж в равных долях. Если есть завещание – то наследство распределяется согласно завещанию после того, как оно вступает в силу. Родителей Ирины Мирошниченко, понятное дело, уже нет в живых – она скончалась на 82-м году жизни…

- Оспаривать завещание в суде нет никаких причин?

- Нет, если только среди ближайших родственников актрисы нет нетрудоспособных членов семьи, то есть людей с инвалидностью. Или если нотариус не проверил дееспособность завещателя, и завещатель не отдавал себе отчета в своих действиях. Разные бывают причины, когда завещание оспаривается в судебном порядке. Обычно это очень тяжело доказывать, потому что нотариус всегда указывает в документе: «Дееспособность проверена». Он обязан это сделать.

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Напомним, Ирина Мирошниченко была госпитализирована 30 июля с тяжелой формой гриппа. К тому времени она болела уже неделю, но поначалу пыталась лечиться самостоятельно. В больнице актрисе диагностировали тяжелое поражение клапана сердца и ряд осложнений. Смерть наступила 3 августа.

Родных у Ирины Петровны не осталось. Она трижды была замужем, все ее мужья уже скончались. Детей у актрисы не было. Зато осталось множество фильмов, в которых она снималась, и поклонники смогут снова и снова вспоминать любимую актрису, глядя на те образы, которые она создавала на экране.